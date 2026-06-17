Цените на петрола продължават да се понижават, Вашингтон е готов да отмени санкциите

Цените на суровия петрол продължиха да се понижават, след като на пазарите се засилиха очакванията, че иранският петрол скоро може да се върне на световните пазари в резултат на подготвяното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта, предаде Ройтерс. Това намали инфлационния натиск и предизвика спад в доходността по държавните облигации, докато инвеститорите очакват първото заседание на Управлението за федералния резерв под ръководството на новия президент Кевин Уорш, съобщи БТА.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент се понижават с 0,46 долара, или 0,65 процента, до 78,45 долара за барел, достигайки най-ниското си ниво от началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари. Фючърсите на американския лек суров петрол са надолу с 0,78 на сто до 75,46 долара за барел.

Американски високопоставен представител заяви, че Вашингтон е готов да отмени санкциите върху иранския петрол като част от бъдещото мирно споразумение, което би позволило връщането на милиони барели дневно на световния пазар.

Според анализатора на Ейч Ес Би Си (HSBC) Ким Фустиер пазарите вече отчитат висока вероятност за постепенно възстановяване на нормалните потоци през Ормузкия проток, макар че според банката този процес вероятно ще продължи до края на септември.

Междувременно доходността по държавните облигации се понижи. Доходността на 10-годишните японски държавни облигации спадна с 1,5 базисни пункта до 2,63 на сто, а тази на 10-годишните австралийски облигации намаля с близо 5 базисни пункта до 4,787 на сто.

Въпреки оптимизма около подготвяното споразумение редица въпроси остават неясни. Блокадата на Ормузкия проток, продължила близо три месеца, значително е изчерпала световните резерви от суров петрол. По данни на американските власти запасите в САЩ са достигнали най-ниското си равнище от 1983 г. насам.

Преди началото на конфликта на 28 февруари сортът Брент се търгуваше при цена от 72,48 долара за барел, а американският лек суров петрол – за 67,02 долара. След началото на бойните действия цените рязко се повишиха заради опасенията за доставките през Ормузкия проток, през който преди войната преминаваше около една пета от световната търговия с петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подготвяното споразумение ще изключи възможността Иран да развива ядрено оръжие, а американски представители посочиха, че то ще позволи на Техеран незабавно да възобнови износа на петрол след подписването му. Очаква се документът да бъде подписан в петък.

Споразумението предвижда и удължаване с още 60 дни на примирието, постигнато през април, както и пълно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Част от анализаторите обаче остават предпазливи. Експерти предупреждават, че възстановяването на морския трафик и енергийния износ може да отнеме седмици. Допълнителни съмнения породи и позицията на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, която заяви, че според нея Техеран няма да подпише окончателно ядрено споразумение, ако Израел не се изтегли от Ливан.

„Засега към успеха на този план се проявява голямо доверие, като се обръща ограничено внимание на трудни въпроси като финансовите компенсации, санкциите и особено окончателното ядрено споразумение, което беше сред основните причини за конфликта“, посочиха анализатори от консултантската компания „Ритърбуш и асоциирани“ (Ritterbusch and Associates).

След новините за напредък в преговорите няколко водещи инвестиционни банки, сред които „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs), „Морган Стенли“ (Morgan Stanley) и „Ситигруп“ (Citigroup), вече понижиха прогнозите си за цените на петрола през следващите месеци.