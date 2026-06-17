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Цените на петрола продължават да се понижават, Вашингтон е готов да отмени санкциите

Цените на петрола продължават да се понижават, Вашингтон е готов да отмени санкциите

17 Юни, 2026 09:11 1 335 17

  • петрол-
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  • иран-
  • доналд тръмп

Американски високопоставен представител заяви, че Вашингтон е готов да отмени санкциите върху иранския петрол като част от бъдещото мирно споразумение

Цените на петрола продължават да се понижават, Вашингтон е готов да отмени санкциите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на суровия петрол продължиха да се понижават, след като на пазарите се засилиха очакванията, че иранският петрол скоро може да се върне на световните пазари в резултат на подготвяното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта, предаде Ройтерс. Това намали инфлационния натиск и предизвика спад в доходността по държавните облигации, докато инвеститорите очакват първото заседание на Управлението за федералния резерв под ръководството на новия президент Кевин Уорш, съобщи БТА.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент се понижават с 0,46 долара, или 0,65 процента, до 78,45 долара за барел, достигайки най-ниското си ниво от началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари. Фючърсите на американския лек суров петрол са надолу с 0,78 на сто до 75,46 долара за барел.

Американски високопоставен представител заяви, че Вашингтон е готов да отмени санкциите върху иранския петрол като част от бъдещото мирно споразумение, което би позволило връщането на милиони барели дневно на световния пазар.

Според анализатора на Ейч Ес Би Си (HSBC) Ким Фустиер пазарите вече отчитат висока вероятност за постепенно възстановяване на нормалните потоци през Ормузкия проток, макар че според банката този процес вероятно ще продължи до края на септември.

Междувременно доходността по държавните облигации се понижи. Доходността на 10-годишните японски държавни облигации спадна с 1,5 базисни пункта до 2,63 на сто, а тази на 10-годишните австралийски облигации намаля с близо 5 базисни пункта до 4,787 на сто.

Въпреки оптимизма около подготвяното споразумение редица въпроси остават неясни. Блокадата на Ормузкия проток, продължила близо три месеца, значително е изчерпала световните резерви от суров петрол. По данни на американските власти запасите в САЩ са достигнали най-ниското си равнище от 1983 г. насам.

Преди началото на конфликта на 28 февруари сортът Брент се търгуваше при цена от 72,48 долара за барел, а американският лек суров петрол – за 67,02 долара. След началото на бойните действия цените рязко се повишиха заради опасенията за доставките през Ормузкия проток, през който преди войната преминаваше около една пета от световната търговия с петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подготвяното споразумение ще изключи възможността Иран да развива ядрено оръжие, а американски представители посочиха, че то ще позволи на Техеран незабавно да възобнови износа на петрол след подписването му. Очаква се документът да бъде подписан в петък.

Споразумението предвижда и удължаване с още 60 дни на примирието, постигнато през април, както и пълно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Част от анализаторите обаче остават предпазливи. Експерти предупреждават, че възстановяването на морския трафик и енергийния износ може да отнеме седмици. Допълнителни съмнения породи и позицията на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, която заяви, че според нея Техеран няма да подпише окончателно ядрено споразумение, ако Израел не се изтегли от Ливан.

„Засега към успеха на този план се проявява голямо доверие, като се обръща ограничено внимание на трудни въпроси като финансовите компенсации, санкциите и особено окончателното ядрено споразумение, което беше сред основните причини за конфликта“, посочиха анализатори от консултантската компания „Ритърбуш и асоциирани“ (Ritterbusch and Associates).

След новините за напредък в преговорите няколко водещи инвестиционни банки, сред които „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs), „Морган Стенли“ (Morgan Stanley) и „Ситигруп“ (Citigroup), вече понижиха прогнозите си за цените на петрола през следващите месеци.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 2 Отговор
    Тази статия засега не я четете!!! Може да си я запаметите, и да я прочетете след половин година! При нас чак тогава ще паднат цените!!! Евентуално.....

    Коментиран от #4, #7

    09:13 17.06.2026

  • 2 Вашето мнение

    13 8 Отговор
    Сащ започват да изплащат репарации маро, скоро и целия ес ще плащаме репарации на Русия.

    Коментиран от #6

    09:13 17.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Гледам днес цените на бензина по бензиностанциите се е повишил.Хи хи хи

    Коментиран от #10, #17

    09:18 17.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тази сутрин цените на бензина са нагоре.

    09:18 17.06.2026

  • 5 Тръмп наигра ли се с борсовите спекулаци

    12 0 Отговор
    Не вярвам

    Коментиран от #11

    09:20 17.06.2026

  • 6 Ердоган

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Днес плати ли си вноската за Боташ?

    09:30 17.06.2026

  • 7 Гресирана ватенка

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    С дотогава продължавай да си го слагаш в заза 😁😁😁

    Коментиран от #12

    09:31 17.06.2026

  • 8 Бай Араб

    3 4 Отговор
    Каква трагедия

    09:32 17.06.2026

  • 9 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #14

    09:33 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Почти

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп наигра ли се с борсовите спекулаци":

    Резервите паднаха до ниво от 1983. Сега се надяват да ги попълнят за без пари.

    09:35 17.06.2026

  • 12 Ех, горкия..молец

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гресирана ватенка":

    Баща ти не ти ли каза да не ходиш на прайда, че там има мустакати чичковци.

    Коментиран от #13

    09:38 17.06.2026

  • 13 Гресирана ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ех, горкия..молец":

    Аа, че те чичковците на прайда са много добри! Черпят ме сладолед, и ми дават даимлапампишките!

    09:41 17.06.2026

  • 14 Свят без Русия

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дон Корлеоне":

    Свободен и прекрасен живот за всички на планетата Земя.

    09:53 17.06.2026

  • 15 мирът е друго нещо . никой не иска войни

    0 0 Отговор
    флотилиите ще си плуват . лятото дойде . екскурзии , мондиал ФИФА , у нас лукоила пращи от работа . евтина нафта . празна бнб . няма пари от бюджета . свалят си бонусите . е то половината не . хвалят се как по германски модел , как кат швейцарци беге бизнеса расте и богатее по статистики и в класациите е все най . ще видим .

    10:00 17.06.2026

  • 16 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ

    0 1 Отговор
    А сега как ще правим пачки ?

    За Войната как ще плащаме
    На Блатния Пияндурник?

    10:36 17.06.2026

  • 17 ПОВИШИЛА СЕ Е

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Бялата течност
    В гърлото ти.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Руския Бахур няма да спираш
    Да го лигавиш .

    10:37 17.06.2026