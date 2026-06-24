Ръководителят на иранския преговорен екип: САЩ подписаха декларация за поражение

Меморандумът за разбирателство, сключен между Иран и САЩ с цел прекратяване на войната, е "декларация за поражението на Америка", заяви ръководителят на иранския преговорен екип Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Меморандумът за разбирателство от Исламабад не е резултат от натиск или принуда, а по-скоро от съпротивата и решимостта на смелата иранска нация", заяви той, като се позова на текста, подписан миналата седмица благодарение на посредничеството на Пакистан.

"Ето защо (това споразумение) придоби значението на декларация за поражение за Америка", подчерта влиятелният ирански политик, като добави, че отсега нататък сигурността в Близкия изток трябва да бъде гарантирана от страните в региона.

"Считаме изтеглянето на чуждестранните сили от региона за стратегическа цел", подчерта Багер Галибаф. "Вместо да създават трайна сигурност, те представляват източник на нестабилност", настоя председателят на иранския парламент по време на конференция в Баку, излъчвана по иранската телевизия.

САЩ разполагат с многобройни военни бази в Близкия изток. Страните, на чиято територия се намират, бяха цел на атаки с ирански дронове и ракети по време на войната в отговор на бомбардировките над Иран от американските и израелските въоръжени сили, припомня АФП.

"Виждаме бъдещето на региона не в конфронтация, а във взаимодействие", заяви Мохамад Багер Галибаф в изявление, което прилича на протегната ръка към съседните страни от Персийския залив.

Главният преговарящ за преговорите със Съединените щати повтори също така, че мирът в Ливан е основен елемент за постигането на окончателно споразумение с Вашингтон.

"За нас примирието в Ливан беше и остава също толкова важно, колкото и примирието в Иран, а краят на войната в Ливан беше също толкова важен, колкото и краят на войната в Иран", подчерта той.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.