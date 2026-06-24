Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ръководителят на иранския преговорен екип: САЩ подписаха декларация за поражение

Ръководителят на иранския преговорен екип: САЩ подписаха декларация за поражение

24 Юни, 2026 13:09 2 700 31

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • хизбула-
  • ормузки проток

Считаме изтеглянето на чуждестранните сили от региона за стратегическа цел, заяви ръководителят на иранския преговорен екип

Ръководителят на иранския преговорен екип: САЩ подписаха декларация за поражение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Меморандумът за разбирателство, сключен между Иран и САЩ с цел прекратяване на войната, е "декларация за поражението на Америка", заяви ръководителят на иранския преговорен екип Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Меморандумът за разбирателство от Исламабад не е резултат от натиск или принуда, а по-скоро от съпротивата и решимостта на смелата иранска нация", заяви той, като се позова на текста, подписан миналата седмица благодарение на посредничеството на Пакистан.

"Ето защо (това споразумение) придоби значението на декларация за поражение за Америка", подчерта влиятелният ирански политик, като добави, че отсега нататък сигурността в Близкия изток трябва да бъде гарантирана от страните в региона.

"Считаме изтеглянето на чуждестранните сили от региона за стратегическа цел", подчерта Багер Галибаф. "Вместо да създават трайна сигурност, те представляват източник на нестабилност", настоя председателят на иранския парламент по време на конференция в Баку, излъчвана по иранската телевизия.

САЩ разполагат с многобройни военни бази в Близкия изток. Страните, на чиято територия се намират, бяха цел на атаки с ирански дронове и ракети по време на войната в отговор на бомбардировките над Иран от американските и израелските въоръжени сили, припомня АФП.

"Виждаме бъдещето на региона не в конфронтация, а във взаимодействие", заяви Мохамад Багер Галибаф в изявление, което прилича на протегната ръка към съседните страни от Персийския залив.

Главният преговарящ за преговорите със Съединените щати повтори също така, че мирът в Ливан е основен елемент за постигането на окончателно споразумение с Вашингтон.

"За нас примирието в Ливан беше и остава също толкова важно, колкото и примирието в Иран, а краят на войната в Ливан беше също толкова важен, колкото и краят на войната в Иран", подчерта той.

България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 26 Отговор
    Коалицията САЩ, България и Румъния загубиха войната и ще плащат 300 млрд долара репарации.

    Коментиран от #3, #4

    13:11 24.06.2026

  • 2 Някой

    55 6 Отговор
    Всъщност, като погледне точките от това споразумение, си изглежда наистина като капитулация на САЩ. Щото, условията след него са по-изгодни за Иран, отколкото преди военната авантюра на САЩ и Израел.

    13:13 24.06.2026

  • 3 Механик

    43 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За съжаление си прав.
    Само не знам от де ще визмаме пари, хем да платим репарации на Иран, хем да даваме на зеления за златни бидета. Явно ще ни гърчат докато станем на сушеници.

    Коментиран от #28, #31

    13:13 24.06.2026

  • 4 ИмамеДарба

    38 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Имаме дарба винаги да ни набутват в чужди войни и после да плащаме ние сметката .... за всеки русофоб: ние загубихме първата и втората световна: нормално е да искат да си върнат затова, че сме били с/у тях.... защитавам Бългрия винаги, но това че не прави правилния решения политически се дължавало на факта, за немския ни цар - ако беше български - нямаше да воюваме - сигурен съм.... а сега плащаме немски надценки на българския хляб в немските ни търговски вериги - идилия ли бе да го опишеш.

    Коментиран от #15, #21

    13:13 24.06.2026

  • 5 Хаха

    15 41 Отговор
    Избиха им лидерите и им унищожиха авиацията и пво-то, но продължават да се правят на отворени.

    Коментиран от #8, #29

    13:16 24.06.2026

  • 6 Луд

    38 7 Отговор
    Така си е. Изаел усещат на къде отиват нещата. Америкянските бази изчезват, арабските страни се съюзяват, САЩ се отдръпва от Израел и т.н

    13:16 24.06.2026

  • 7 Абсурдистан

    11 31 Отговор
    И тези, като кремълския касапин лъжат собственият народ.

    13:17 24.06.2026

  • 8 Луд

    37 8 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Избиха ги ,но Иран даде страхотен отпор. САЩ го признаха, Чичо Дони го призна само ти не го признаваш.

    Коментиран от #14

    13:17 24.06.2026

  • 9 Наблюдател

    9 21 Отговор
    С такива изцепки дърпат дявола Дони за опашката.

    Коментиран от #17

    13:18 24.06.2026

  • 10 ДА ДУУЙТЕ СЕ ДОКАТО

    6 7 Отговор
    Не сте живи. Точен 9 дърпайте го за опашката и ще виете пак. РАЗБИРА СЕ АКО Е ВЯРНО ТОВА КОЕТО КАЗВАТЕ. СМИРЕТЕ СЕ И НОВ ЖИВОТ ЗАПОЧНЕТЕ. БЕЗ КОНФЛИКТИ И ВОЙНИ. ЗАЩОТО И НА НАС ПРЕЧЕТЕ.

    13:23 24.06.2026

  • 11 Ха ха ха

    11 22 Отговор
    Само най простите чалми ще ви повярват. Иначе дадохте урана, закривате хисбула, хамас и хутите, отказвате се от таксите в Ормузкия пролив, и собствените ви пари ще си ги теглите от щатите под формата на селскостопанска продукция…. Ха ха ха

    13:24 24.06.2026

  • 12 Ястреб

    9 9 Отговор
    Това вашият Яетолах от небето ли ти го каза хахахахха

    13:24 24.06.2026

  • 13 ждпе

    16 4 Отговор
    Иран ;,,,,САЩ подписаха декларация за поражение-пхахахахахахаха

    13:27 24.06.2026

  • 14 Путин

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Луд":

    Как да признае, той си е роден роб само мен признава...

    13:28 24.06.2026

  • 15 Орисия българска

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "ИмамеДарба":

    Поне за тогава сме имали оправдание - царят бил немец.
    А днешните продажници как ще ги оправдава потомството?

    Коментиран от #26

    13:28 24.06.2026

  • 16 Юрий

    3 5 Отговор
    ПОХВАЛНО! ФАЩ са подписали, нали!
    Бог, ще ги накаже, нали!

    13:31 24.06.2026

  • 17 Най-накрая!

    21 4 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    САЩ въртяха -сукаха,но не им се получи с персите "намериха си майстора " !
    Колкото до "дявола Дони" ,сатанистите да си стоят в САЩ и да не дразнят останалата част от света !!!

    13:33 24.06.2026

  • 18 сащисан кравар

    12 4 Отговор
    Бай Дончо беше умиротворен!

    13:50 24.06.2026

  • 19 Няма разбирателство а капитулация

    11 4 Отговор
    Не ви щем визите !!!
    На самолета на иранската делегация в швейцария пишело с големи червени цифри 168.
    Терористи от запада да се сетят?!
    Нищо не е забравил иранския народ.
    А фърчилото му се искало визи

    13:54 24.06.2026

  • 20 малко истински факти

    4 10 Отговор
    Бля бля бля , на молите им го натириха двойно , но пък те си пеят ,че ич не ги боляло ... хи хи хи ййй ...

    13:59 24.06.2026

  • 21 братчед,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИмамеДарба":

    политиката не ти е дарба, със сигурност !

    14:15 24.06.2026

  • 22 диджей тони

    8 0 Отговор
    Гоолям Шамар за тръмп.

    14:26 24.06.2026

  • 23 пони

    3 0 Отговор
    Трябваше някой да му натрие носа, за да стане дони нормален политик. Ако не е късно де.

    14:28 24.06.2026

  • 24 Факти

    2 5 Отговор
    Всички са победители, но само Иран е разбомбен и с избити лидери.

    14:28 24.06.2026

  • 25 Един друг

    0 1 Отговор
    Ей сега Тръмп като разбере какво са казали иранци и ще избухне в неговата медия как той е победител.
    Истината е, че и две страни загубиха. Едните загубиха 40-50 милиарда и авторитета на президента си, а другите загубиха много инфраструктура, животи, в т.ч. и живота на лидера си, както и приятелството на съседите си.

    14:29 24.06.2026

  • 26 Днешните

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Орисия българска":

    Продажници повечето са евреи

    14:31 24.06.2026

  • 27 Zахарова

    0 1 Отговор
    Уви, не е поражение, а пореден удар срещу нас

    14:32 24.06.2026

  • 28 Спас

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    То ти си глупак,накъде повече

    14:32 24.06.2026

  • 29 Спас

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Потопиха и им целия флот. Но за копейките да ги млатят е нищо

    14:34 24.06.2026

  • 30 Футбол

    0 0 Отговор
    Нека има мир докато свърши световното,пък ще видим.

    14:35 24.06.2026

  • 31 май е

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Механик ...Последен софиянец не е ли едно и също?

    14:38 24.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания