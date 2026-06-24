Ръководителят на иранския преговорен екип: САЩ подписаха декларация за поражение

Меморандумът за разбирателство, сключен между Иран и САЩ с цел прекратяване на войната, е "декларация за поражението на Америка", заяви ръководителят на иранския преговорен екип Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
"Меморандумът за разбирателство от Исламабад не е резултат от натиск или принуда, а по-скоро от съпротивата и решимостта на смелата иранска нация", заяви той, като се позова на текста, подписан миналата седмица благодарение на посредничеството на Пакистан.
"Ето защо (това споразумение) придоби значението на декларация за поражение за Америка", подчерта влиятелният ирански политик, като добави, че отсега нататък сигурността в Близкия изток трябва да бъде гарантирана от страните в региона.
"Считаме изтеглянето на чуждестранните сили от региона за стратегическа цел", подчерта Багер Галибаф. "Вместо да създават трайна сигурност, те представляват източник на нестабилност", настоя председателят на иранския парламент по време на конференция в Баку, излъчвана по иранската телевизия.
САЩ разполагат с многобройни военни бази в Близкия изток. Страните, на чиято територия се намират, бяха цел на атаки с ирански дронове и ракети по време на войната в отговор на бомбардировките над Иран от американските и израелските въоръжени сили, припомня АФП.
"Виждаме бъдещето на региона не в конфронтация, а във взаимодействие", заяви Мохамад Багер Галибаф в изявление, което прилича на протегната ръка към съседните страни от Персийския залив.
Главният преговарящ за преговорите със Съединените щати повтори също така, че мирът в Ливан е основен елемент за постигането на окончателно споразумение с Вашингтон.
"За нас примирието в Ливан беше и остава също толкова важно, колкото и примирието в Иран, а краят на войната в Ливан беше също толкова важен, колкото и краят на войната в Иран", подчерта той.
България приветства обявеното на 14 юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и призовава за бързото му прилагане, което би трябвало да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, заявиха от Министерството на външните работи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4
13:11 24.06.2026
2 Някой
13:13 24.06.2026
3 Механик
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За съжаление си прав.
Само не знам от де ще визмаме пари, хем да платим репарации на Иран, хем да даваме на зеления за златни бидета. Явно ще ни гърчат докато станем на сушеници.
Коментиран от #28, #31
13:13 24.06.2026
4 ИмамеДарба
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Имаме дарба винаги да ни набутват в чужди войни и после да плащаме ние сметката .... за всеки русофоб: ние загубихме първата и втората световна: нормално е да искат да си върнат затова, че сме били с/у тях.... защитавам Бългрия винаги, но това че не прави правилния решения политически се дължавало на факта, за немския ни цар - ако беше български - нямаше да воюваме - сигурен съм.... а сега плащаме немски надценки на българския хляб в немските ни търговски вериги - идилия ли бе да го опишеш.
Коментиран от #15, #21
13:13 24.06.2026
5 Хаха
Коментиран от #8, #29
13:16 24.06.2026
6 Луд
13:16 24.06.2026
7 Абсурдистан
13:17 24.06.2026
8 Луд
До коментар #5 от "Хаха":Избиха ги ,но Иран даде страхотен отпор. САЩ го признаха, Чичо Дони го призна само ти не го признаваш.
Коментиран от #14
13:17 24.06.2026
9 Наблюдател
Коментиран от #17
13:18 24.06.2026
10 ДА ДУУЙТЕ СЕ ДОКАТО
13:23 24.06.2026
11 Ха ха ха
13:24 24.06.2026
12 Ястреб
13:24 24.06.2026
13 ждпе
13:27 24.06.2026
14 Путин
До коментар #8 от "Луд":Как да признае, той си е роден роб само мен признава...
13:28 24.06.2026
15 Орисия българска
До коментар #4 от "ИмамеДарба":Поне за тогава сме имали оправдание - царят бил немец.
А днешните продажници как ще ги оправдава потомството?
Коментиран от #26
13:28 24.06.2026
16 Юрий
Бог, ще ги накаже, нали!
13:31 24.06.2026
17 Най-накрая!
До коментар #9 от "Наблюдател":САЩ въртяха -сукаха,но не им се получи с персите "намериха си майстора " !
Колкото до "дявола Дони" ,сатанистите да си стоят в САЩ и да не дразнят останалата част от света !!!
13:33 24.06.2026
18 сащисан кравар
13:50 24.06.2026
19 Няма разбирателство а капитулация
На самолета на иранската делегация в швейцария пишело с големи червени цифри 168.
Терористи от запада да се сетят?!
Нищо не е забравил иранския народ.
А фърчилото му се искало визи
13:54 24.06.2026
20 малко истински факти
13:59 24.06.2026
21 братчед,
До коментар #4 от "ИмамеДарба":политиката не ти е дарба, със сигурност !
14:15 24.06.2026
22 диджей тони
14:26 24.06.2026
23 пони
14:28 24.06.2026
24 Факти
14:28 24.06.2026
25 Един друг
Истината е, че и две страни загубиха. Едните загубиха 40-50 милиарда и авторитета на президента си, а другите загубиха много инфраструктура, животи, в т.ч. и живота на лидера си, както и приятелството на съседите си.
14:29 24.06.2026
26 Днешните
До коментар #15 от "Орисия българска":Продажници повечето са евреи
14:31 24.06.2026
27 Zахарова
14:32 24.06.2026
28 Спас
До коментар #3 от "Механик":То ти си глупак,накъде повече
14:32 24.06.2026
29 Спас
До коментар #5 от "Хаха":Потопиха и им целия флот. Но за копейките да ги млатят е нищо
14:34 24.06.2026
30 Футбол
14:35 24.06.2026
31 май е
До коментар #3 от "Механик":Механик ...Последен софиянец не е ли едно и също?
14:38 24.06.2026