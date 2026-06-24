Ким Чен Ун: Северна Корея трябва да строи по два военни кораба годишно през следващите 5 години

Северна Корея трябва да строи по два военни кораба годишно през следващите пет години, всеки от които да е с размерите на кораба „Чо Хьон“ с водоизместимост 5000 тона, заяви лидерът Ким Чен Ун по време на церемонията по въвеждане в експлоатация на ескадрения миноносец, предаде севернокорейската държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, съобщи БТА.

Ким присъства на церемонията в пристанището Нампо в Северна Корея, за да отпразнува въвеждането в експлоатация на новия многофункционален ескадрен миноносец „Чо Хьон“, съобщи КЦТА.

Ескадреният миноносец успешно е преминал всички изпитания през последните 14 месеца, добави агенцията.

Страната планира скоро да въведе в експлоатация още един 5000-тонен ескадрен миноносец, наречен „Канг Кон“, както и 10 000-тонни „стратегически военни кораби“, каза Ким.

„Канг Кон“ беше ремонтиран миналата година, след като частично се преобърна по време на церемонията по спускането му на вода.

По думите на Ким военноморските сили са били най-слабата част от въоръжените сили на Северна Корея, но сега техните способности ще бъдат „нещо невероятно, надхвърлящо въображението“.

„Изграждането на модернизирана военноморска база се превърна в неотложна и жизненоважна задача“, заяви севернокорейският лидер.

Той каза, че на заседание в понеделник членове на Централния комитет на управляващата Корейска трудова партия са обсъдили планове за изграждане на нови военноморски бази.

Най-важната промяна за военноморските сили ще бъде промяна в статуса, ролята и обхвата на операциите им, заяви Ким, без да дава подробности.

Въоръжаването на военноморските сили с ядрени оръжия „напредва по свой собствен път“, допринасяйки за ядреното сдържане на страната, добави той.