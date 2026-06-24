Ким Чен Ун: Северна Корея трябва да строи по два военни кораба годишно през следващите 5 години

Северна Корея трябва да строи по два военни кораба годишно през следващите пет години, всеки от които да е с размерите на кораба „Чо Хьон“ с водоизместимост 5000 тона, заяви лидерът Ким Чен Ун по време на церемонията по въвеждане в експлоатация на ескадрения миноносец, предаде севернокорейската държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, съобщи БТА.
Ким присъства на церемонията в пристанището Нампо в Северна Корея, за да отпразнува въвеждането в експлоатация на новия многофункционален ескадрен миноносец „Чо Хьон“, съобщи КЦТА.
Ескадреният миноносец успешно е преминал всички изпитания през последните 14 месеца, добави агенцията.
Страната планира скоро да въведе в експлоатация още един 5000-тонен ескадрен миноносец, наречен „Канг Кон“, както и 10 000-тонни „стратегически военни кораби“, каза Ким.
„Канг Кон“ беше ремонтиран миналата година, след като частично се преобърна по време на церемонията по спускането му на вода.
По думите на Ким военноморските сили са били най-слабата част от въоръжените сили на Северна Корея, но сега техните способности ще бъдат „нещо невероятно, надхвърлящо въображението“.
„Изграждането на модернизирана военноморска база се превърна в неотложна и жизненоважна задача“, заяви севернокорейският лидер.
Той каза, че на заседание в понеделник членове на Централния комитет на управляващата Корейска трудова партия са обсъдили планове за изграждане на нови военноморски бази.
Най-важната промяна за военноморските сили ще бъде промяна в статуса, ролята и обхвата на операциите им, заяви Ким, без да дава подробности.
Въоръжаването на военноморските сили с ядрени оръжия „напредва по свой собствен път“, допринасяйки за ядреното сдържане на страната, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #27, #36
07:54 24.06.2026
2 Загрижен
07:56 24.06.2026
3 Владимир Путин, президент
Затова сме сила ☝️😆
07:57 24.06.2026
4 важно ми е че ние имам две лодки
Коментиран от #8, #9, #10, #14
07:58 24.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нормално
Ха-ха-ха
08:00 24.06.2026
7 Последния Софиянец
08:00 24.06.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "важно ми е че ние имам две лодки":ако строим и издържаме флот , ще има дажба-консерва с ориз на ден , като Кореята....кое предпочиташ?
Коментиран от #21
08:02 24.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Атина Палада
До коментар #4 от "важно ми е че ние имам две лодки":По-гладни и съдрани от вас копейките няма , само вие завиждате на най-големите клошари на планетата!
08:02 24.06.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
ще отиваме да се бием с руснаците за новия пакет санкций
Коментиран от #16, #20
08:02 24.06.2026
12 Ко речи?
08:02 24.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Румен Радев, премиер
До коментар #4 от "важно ми е че ние имам две лодки":Само напомня че Украйна и моя приятел Зеленски унищожиха руския флот с такива надуваеми лодки ☝️
Коментиран от #17
08:03 24.06.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Безказармен хомляк - копейкаджия,да?":моля спрете да дърпате бузкитее си че ще си скъсатеГЪЗЪ от разтаряне
08:04 24.06.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ей копей!!! вчера с данните за убитите рашани голям ВОЙ беше-все едно са ви деца...
Коментиран от #18
08:04 24.06.2026
17 оня с коня
До коментар #14 от "Румен Радев, премиер":ако не са английските морски дронове може да унищите само на янкоXУЯ
08:05 24.06.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":спокойно жълтопаветен гьон, русия е 140 милиона ако знаеш това какво значи
на фронта са само такива като ваще от баба алино, место да лежат по затворите вършат нещо полезно
Коментиран от #23
08:06 24.06.2026
19 Иван
Коментиран от #26
08:06 24.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 и филм ли не си гледал?
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ти ясно че от селото навън не си излизал ама виж поне някой филм в ютуб за северна корея беКРЕТЕН
Коментиран от #24
08:09 24.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и запомни копей-от баба ти алена ,мошеника беше РУСНАК-строи за такива украински руснаци като него , дет напълниха цяла Европа
08:10 24.06.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #21 от "и филм ли не си гледал?":гледах няколко-от Мосфилм...чудя се вие копейзажа що не се разкарате от БГ НАЙ НАКРАЯ? и пътя ще ви платим
Коментиран от #29
08:11 24.06.2026
25 Червен кхмер
Другата Ю.Корея произвежда полезни стоки, които ги ползват цял свят и живеят много добре.
08:12 24.06.2026
26 голям смях
До коментар #19 от "Иван":какви капачки ще събираш? урсула-ВЕЩИЦАТА ви върза капачките ха ха ха
08:14 24.06.2026
27 вие определихте ли от кой пол сте?
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":не коментирате неща които не разбирате ами ходете да си определите пола че сте от неясен пол
08:15 24.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 спри да се навеждаш бе
До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":вие жълтопаветните предатели си скъсахте газа от разтваряне
08:17 24.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ким Чен е Пич!
08:19 24.06.2026
32 Примати
08:20 24.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 това е всичко, което трябва да знаете
08:49 24.06.2026
35 РунтъвНасРадев
08:55 24.06.2026
36 Мишел
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Фантазираш. Русия не строи самолетоносачи, защото те са непотребни и уязвими, когато имаш балистични ракети.
През 2025 г. САЩ също прекратиха програмата си за строеж на самолетоносачи.
08:57 24.06.2026