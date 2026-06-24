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Ким Чен Ун: Северна Корея трябва да строи по два военни кораба годишно през следващите 5 години

Ким Чен Ун: Северна Корея трябва да строи по два военни кораба годишно през следващите 5 години

24 Юни, 2026 07:52 888 36

  • северна корея-
  • ким чен ун-
  • кораби

По думите на Ким военноморските сили са били най-слабата част от въоръжените сили на Северна Корея

Ким Чен Ун: Северна Корея трябва да строи по два военни кораба годишно през следващите 5 години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея трябва да строи по два военни кораба годишно през следващите пет години, всеки от които да е с размерите на кораба „Чо Хьон“ с водоизместимост 5000 тона, заяви лидерът Ким Чен Ун по време на церемонията по въвеждане в експлоатация на ескадрения миноносец, предаде севернокорейската държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, съобщи БТА.

Ким присъства на церемонията в пристанището Нампо в Северна Корея, за да отпразнува въвеждането в експлоатация на новия многофункционален ескадрен миноносец „Чо Хьон“, съобщи КЦТА.

Ескадреният миноносец успешно е преминал всички изпитания през последните 14 месеца, добави агенцията.

Страната планира скоро да въведе в експлоатация още един 5000-тонен ескадрен миноносец, наречен „Канг Кон“, както и 10 000-тонни „стратегически военни кораби“, каза Ким.

„Канг Кон“ беше ремонтиран миналата година, след като частично се преобърна по време на церемонията по спускането му на вода.

По думите на Ким военноморските сили са били най-слабата част от въоръжените сили на Северна Корея, но сега техните способности ще бъдат „нещо невероятно, надхвърлящо въображението“.

„Изграждането на модернизирана военноморска база се превърна в неотложна и жизненоважна задача“, заяви севернокорейският лидер.

Той каза, че на заседание в понеделник членове на Централния комитет на управляващата Корейска трудова партия са обсъдили планове за изграждане на нови военноморски бази.

Най-важната промяна за военноморските сили ще бъде промяна в статуса, ролята и обхвата на операциите им, заяви Ким, без да дава подробности.

Въоръжаването на военноморските сили с ядрени оръжия „напредва по свой собствен път“, допринасяйки за ядреното сдържане на страната, добави той.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 13 Отговор
    то и онуй в Кремъл щеше да строи самолетоносачи ,ама му спряха бензина и сега само бункери строи

    Коментиран от #5, #27, #36

    07:54 24.06.2026

  • 2 Загрижен

    9 7 Отговор
    Може, ако претопят лъжиците и тиганите и минат само на керамика

    07:56 24.06.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    12 6 Отговор
    Русия строи по две детски градини годишно !!!
    Затова сме сила ☝️😆

    07:57 24.06.2026

  • 4 важно ми е че ние имам две лодки

    10 10 Отговор
    важното е че ние мизерниците от БЪЛГАРИЯ се смеем на държава която има флот а ние имаме само две надувами лодки

    Коментиран от #8, #9, #10, #14

    07:58 24.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нормално

    10 5 Отговор
    При 12 $ месечна заплата (за държавните институции) другите по- малко,..могат да си го позволят!
    Ха-ха-ха

    08:00 24.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    А през това време ще ядат тиня като блатните крепостници, копейките им тоже.

    08:00 24.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "важно ми е че ние имам две лодки":

    ако строим и издържаме флот , ще има дажба-консерва с ориз на ден , като Кореята....кое предпочиташ?

    Коментиран от #21

    08:02 24.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атина Палада

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "важно ми е че ние имам две лодки":

    По-гладни и съдрани от вас копейките няма , само вие завиждате на най-големите клошари на планетата!

    08:02 24.06.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 7 Отговор
    надувните лодки които ни подариха краварите са спукани , търсим лепило за гумени лодки

    ще отиваме да се бием с руснаците за новия пакет санкций

    Коментиран от #16, #20

    08:02 24.06.2026

  • 12 Ко речи?

    9 1 Отговор
    И както се казваше в онзи филм - да го д..хат бедните.

    08:02 24.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Румен Радев, премиер

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "важно ми е че ние имам две лодки":

    Само напомня че Украйна и моя приятел Зеленски унищожиха руския флот с такива надуваеми лодки ☝️

    Коментиран от #17

    08:03 24.06.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Безказармен хомляк - копейкаджия,да?":

    моля спрете да дърпате бузкитее си че ще си скъсатеГЪЗЪ от разтаряне

    08:04 24.06.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ей копей!!! вчера с данните за убитите рашани голям ВОЙ беше-все едно са ви деца...

    Коментиран от #18

    08:04 24.06.2026

  • 17 оня с коня

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Румен Радев, премиер":

    ако не са английските морски дронове може да унищите само на янкоXУЯ

    08:05 24.06.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    спокойно жълтопаветен гьон, русия е 140 милиона ако знаеш това какво значи

    на фронта са само такива като ваще от баба алино, место да лежат по затворите вършат нещо полезно

    Коментиран от #23

    08:06 24.06.2026

  • 19 Иван

    3 3 Отговор
    А в клуба на богатите ще събираме капачки и поне 4 гейпарада годишно ! Тъпи корейци

    Коментиран от #26

    08:06 24.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 и филм ли не си гледал?

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ти ясно че от селото навън не си излизал ама виж поне някой филм в ютуб за северна корея беКРЕТЕН

    Коментиран от #24

    08:09 24.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и запомни копей-от баба ти алена ,мошеника беше РУСНАК-строи за такива украински руснаци като него , дет напълниха цяла Европа

    08:10 24.06.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "и филм ли не си гледал?":

    гледах няколко-от Мосфилм...чудя се вие копейзажа що не се разкарате от БГ НАЙ НАКРАЯ? и пътя ще ви платим

    Коментиран от #29

    08:11 24.06.2026

  • 25 Червен кхмер

    6 3 Отговор
    Единственият дебел с.кореец кога ще започне да изхранва народа си? С една паничка ориз на ден трудно се издържа.
    Другата Ю.Корея произвежда полезни стоки, които ги ползват цял свят и живеят много добре.

    08:12 24.06.2026

  • 26 голям смях

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    какви капачки ще събираш? урсула-ВЕЩИЦАТА ви върза капачките ха ха ха

    08:14 24.06.2026

  • 27 вие определихте ли от кой пол сте?

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    не коментирате неща които не разбирате ами ходете да си определите пола че сте от неясен пол

    08:15 24.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 спри да се навеждаш бе

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    вие жълтопаветните предатели си скъсахте газа от разтваряне

    08:17 24.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ким Чен е Пич!

    3 3 Отговор
    Не цепи басма на евроджендъри!

    08:19 24.06.2026

  • 32 Примати

    3 3 Отговор
    И по 5 кораба да строите на година ще си останете болш.евишки дег..ене.рати като идола ви Пу.тьо Първи и Последни.

    08:20 24.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 това е всичко, което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    А Южна Корея трябва да строи по три ракети на година.

    08:49 24.06.2026

  • 35 РунтъвНасРадев

    0 0 Отговор
    И накрая дрон за 10к долара до потопява.. Гениално.

    08:55 24.06.2026

  • 36 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Фантазираш. Русия не строи самолетоносачи, защото те са непотребни и уязвими, когато имаш балистични ракети.
    През 2025 г. САЩ също прекратиха програмата си за строеж на самолетоносачи.

    08:57 24.06.2026

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