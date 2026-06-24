Новини
Свят »
Кипър »
Христодулидис: Оставката на Киър Стармър няма да повлияе на преговорите по кипърския въпрос

Христодулидис: Оставката на Киър Стармър няма да повлияе на преговорите по кипърския въпрос

24 Юни, 2026 10:50, обновена 24 Юни, 2026 10:51 586 2

  • кипър-
  • киър стармър-
  • оставка-
  • преговори-
  • христодулидис

Кипърският президент увери, че усилията за възобновяване на диалога за обединение на острова продължават, въпреки политическите промени във Великобритания.

Христодулидис: Оставката на Киър Стармър няма да повлияе на преговорите по кипърския въпрос - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Оставката на британския министър-председател Киър Стармър няма да окаже влияние върху процеса по възобновяване на преговорите за решаване на кипърския въпрос. Това заяви президентът на Република Кипър Никос Христодулидис по време на заседание на Националния съвет в Никозия, цитиран от кипърското издание „Филелефтерос“, предава БТА.

Повод за коментара стана обявеното на 22 юни решение на Стармър да се оттегли както от премиерския пост, така и от лидерството на Лейбъристката партия. Великобритания е една от трите държави гаранти по кипърския въпрос наред с Гърция и Турция, което породи въпроси дали политическите промени в Лондон могат да се отразят на дипломатическия процес.

На въпрос на журналисти Христодулидис бе категоричен, че оставката на британския премиер „по никакъв начин не влияе на усилията“ за подновяване на преговорите между двете общности на острова.

Президентът коментира и планираните дипломатически контакти на личния пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин. Според него основните приоритети на международните консултации в момента са Ню Йорк, Брюксел, Гърция, Турция и самият Кипър.

През юни Олгин проведе серия от срещи в Кипър, Турция и Гърция в рамките на усилията за подготовка на нов кръг разговори. Очаква се тя отново да посети региона през следващите седмици, като в програмата ѝ са включени и срещи в Брюксел.

След визитата си в Кипър в началото на месеца специалният пратеник на ООН потвърди, че се подготвя нова среща във формат 5+1. В нея ще участват лидерите на кипърските гърци и кипърските турци, представителите на трите държави гаранти - Гърция, Турция и Великобритания - както и Организацията на обединените нации.

Според информация в кипърските медии срещата може да се проведе през юли или август и се разглежда като възможност за възобновяване на политическия процес след години на застой.

Кипър остава разделен от 1974 г., когато Турция окупира северната част на острова след преврат, целящ присъединяване към Гърция. През 1983 г. в окупираната територия беше обявена т.нар. Севернокипърска турска република, призната единствено от Турция. Многобройните опити за постигане на споразумение между двете общности не доведоха до трайно решение, а последният кръг официални преговори беше прекратен през 2017 г.

Въпреки продължаващите различия между страните, ООН и международните посредници продължават усилията си за създаване на условия за възобновяване на диалога и търсене на устойчиво политическо решение.

Кипърският въпрос има значение и за България като член на Европейския съюз и съседна държава в Източното Средиземноморие. София последователно подкрепя усилията на ООН за постигане на мирно и трайно решение чрез преговори между двете общности на острова. България също така подкрепя запазването на стабилността в региона, който е от стратегическо значение за сигурността, енергетиката и миграционните процеси в Европа.


Кипър
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смяната на пола

    2 0 Отговор
    В Женски днес е задължителен

    10:54 24.06.2026

  • 2 Борис Джонсън, премиер

    2 2 Отговор
    Няма да повлияе и разклати единството на Запада и България в подкрепата за Украйна !!!
    Русия понася такива загуби, ча Втората Световна е като детска сказка за лека нощ !!! Но нощите в Русия са тежки ☝️😁

    10:56 24.06.2026