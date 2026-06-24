Христодулидис: Оставката на Киър Стармър няма да повлияе на преговорите по кипърския въпрос

Оставката на британския министър-председател Киър Стармър няма да окаже влияние върху процеса по възобновяване на преговорите за решаване на кипърския въпрос. Това заяви президентът на Република Кипър Никос Христодулидис по време на заседание на Националния съвет в Никозия, цитиран от кипърското издание „Филелефтерос“, предава БТА.

Повод за коментара стана обявеното на 22 юни решение на Стармър да се оттегли както от премиерския пост, така и от лидерството на Лейбъристката партия. Великобритания е една от трите държави гаранти по кипърския въпрос наред с Гърция и Турция, което породи въпроси дали политическите промени в Лондон могат да се отразят на дипломатическия процес.

На въпрос на журналисти Христодулидис бе категоричен, че оставката на британския премиер „по никакъв начин не влияе на усилията“ за подновяване на преговорите между двете общности на острова.

Президентът коментира и планираните дипломатически контакти на личния пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин. Според него основните приоритети на международните консултации в момента са Ню Йорк, Брюксел, Гърция, Турция и самият Кипър.

През юни Олгин проведе серия от срещи в Кипър, Турция и Гърция в рамките на усилията за подготовка на нов кръг разговори. Очаква се тя отново да посети региона през следващите седмици, като в програмата ѝ са включени и срещи в Брюксел.

След визитата си в Кипър в началото на месеца специалният пратеник на ООН потвърди, че се подготвя нова среща във формат 5+1. В нея ще участват лидерите на кипърските гърци и кипърските турци, представителите на трите държави гаранти - Гърция, Турция и Великобритания - както и Организацията на обединените нации.

Според информация в кипърските медии срещата може да се проведе през юли или август и се разглежда като възможност за възобновяване на политическия процес след години на застой.

Кипър остава разделен от 1974 г., когато Турция окупира северната част на острова след преврат, целящ присъединяване към Гърция. През 1983 г. в окупираната територия беше обявена т.нар. Севернокипърска турска република, призната единствено от Турция. Многобройните опити за постигане на споразумение между двете общности не доведоха до трайно решение, а последният кръг официални преговори беше прекратен през 2017 г.

Въпреки продължаващите различия между страните, ООН и международните посредници продължават усилията си за създаване на условия за възобновяване на диалога и търсене на устойчиво политическо решение.

Кипърският въпрос има значение и за България като член на Европейския съюз и съседна държава в Източното Средиземноморие. София последователно подкрепя усилията на ООН за постигане на мирно и трайно решение чрез преговори между двете общности на острова. България също така подкрепя запазването на стабилността в региона, който е от стратегическо значение за сигурността, енергетиката и миграционните процеси в Европа.