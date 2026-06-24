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Рубио: САЩ отхвърлиха възможността Иран да налага такси за преминаване през Ормузкия проток

Рубио: САЩ отхвърлиха възможността Иран да налага такси за преминаване през Ормузкия проток

24 Юни, 2026 12:34, обновена 24 Юни, 2026 12:34 661 11

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  • ормузки проток

Марко Рубио заяви, че международният воден път трябва да остане свободен за корабоплаване, докато Вашингтон и Техеран продължават преговорите за окончателно мирно споразумение

Рубио: САЩ отхвърлиха възможността Иран да налага такси за преминаване през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон няма да приеме въвеждането на такси за преминаване през Ормузкия проток от страна на Иран. Изказването му идва на фона на продължаващите преговори между Съединените щати и Ислямската република след подписването на предварително споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни, предава News.bg.

Според Рубио Ормузкият проток представлява международен воден път и никоя държава няма право едностранно да налага такси или други ограничения върху международното корабоплаване.

„Това е международен воден път. Никоя държава няма право да налага такси или пътни такси по международен воден път“, подчерта американският дипломат.

Изявлението му бе направено, след като Иран и Оман обявиха намерение да проучат възможности за нов модел на управление на корабния трафик в района на Ормузкия проток. Сред обсъжданите варианти са механизми за координация на преминаващите кораби и евентуални такси за определени услуги, свързани с безопасността на корабоплаването.

Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток „никога няма да се върне към предвоенното статукво“, което подсказва намерението на Техеран да играе по-активна роля в управлението на един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол и природен газ.

Междувременно Международната морска организация започна операция по евакуация на повече от 11 000 моряци, които останаха блокирани в района по време на военния конфликт. Действията се осъществяват след получени гаранции за безопасност от страна на Иран, Оман и Съединените щати.

Оман съобщи, че съвместно с международните морски институции е създаден временен морски коридор за преминаване на търговски кораби през протока. Според властите в Маскат коридорът има за цел да гарантира свободата на корабоплаването съгласно международното право и няма да включва транзитни такси.

Въпреки напредъка в дипломатическите контакти между Вашингтон и Техеран остават сериозни разногласия по редица въпроси. Иран категорично заяви, че неговата балистична ракетна програма няма да бъде предмет на преговори.

Президентът Масуд Пезешкиан подчерта, че ракетните способности на страната са ключов елемент от националната отбрана и няма да бъдат поставяни на масата за преговори. Според него именно тези отбранителни възможности са възпрепятствали по-мащабни удари срещу Иран по време на конфликта.

От американска страна бе потвърдено, че ракетната програма на Иран и подкрепата за въоръжени групировки в региона продължават да предизвикват сериозна загриженост сред съюзниците на Вашингтон в Близкия изток. Рубио обаче подчерта, че меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран предвижда прекратяване на военните действия в целия регион и създава рамка за решаване на тези въпроси.

Допълнително напрежение възникна и около бъдещите инспекции на иранските ядрени обекти. Американски представители твърдят, че е договорен режим на пълни международни проверки, докато Техеран отрича да е поемал подобен ангажимент. Независимо от това Международната агенция за атомна енергия настоява, че инспекциите са заложени в подписаните договорености и предстои да бъдат възобновени.

Според посредниците от Пакистан и Катар страните вече са съгласували пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на следващите 60 дни. Паралелно с това Съединените щати започнаха поетапно облекчаване на част от санкциите срещу Иран, а ирански медии съобщават, че предстои освобождаване на значителна част от замразените ирански финансови активи.

Израел продължава да изразява резерви към договореностите между Вашингтон и Техеран, като според израелските власти те не дават достатъчно гаранции по отношение на ядрената и ракетната програма на Ислямската република.

Ормузкият проток е стратегически маршрут за доставките на петрол и втечнен природен газ към световните пазари. Всяко напрежение или ограничаване на корабоплаването в района може да доведе до колебания в цените на енергийните суровини, което оказва влияние и върху европейските икономики, включително България.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    САЩ България и Румъния изгубиха войната и ще плащат 300 млрд репарации.

    12:35 24.06.2026

  • 2 Аятолаха

    2 2 Отговор
    Кой ви пита?

    12:36 24.06.2026

  • 3 ЧЕ КОЙ ГИ ПИТА САЩ

    2 2 Отговор
    След като се измъкват като "пр..дня из гащи" от войната с Иран, че и репарации ще плащат...

    12:37 24.06.2026

  • 4 Смешник

    1 2 Отговор
    А има ли право да напада чужда държава и да убива духовния лидер или пленява президента

    12:41 24.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор
    А нещо за преминаването през Босфора каза ли 🤔❗
    Или в ШАШт не знаят ❗

    12:56 24.06.2026

  • 6 мамник

    1 0 Отговор
    И защо да не може? През Босфора и Дарданелите може, за Ормузкият проток не може????

    13:03 24.06.2026

  • 7 истина ти казвам

    1 1 Отговор
    Е па нека си ги отхвърля кво пречи??? Ше плащат и още как!👿

    13:07 24.06.2026

  • 8 Симо

    1 3 Отговор
    Яки такси за страните подкрепящи САЩ и коалиция! Докато не спрат да ги подкрепят. Изтриване на всякакъв вид присъствие на САЩ в региона и освобождаването му от рекетьори и навлеци. Свободен свят, без тирани! Браво на Иран. Браво!

    Коментиран от #10, #11

    13:14 24.06.2026

  • 9 вярващ

    1 0 Отговор
    Какви преговори, какви споразумения, нали президента каза, че Иран е свършен, разбит, унищожен, вече няма думата. На кого да вярваш? Това ли е висша политика, по-скоро циркова акробатика.

    13:21 24.06.2026

  • 10 коби

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Симо":

    Свободен свят, пък такси за преминаване ... как се съчетава едното с другото? Май нещо топлината те е ударила здраво.

    13:23 24.06.2026

  • 11 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Симо":

    Точно това си мисли и Нетаняху....🤣🤣🤣

    13:58 24.06.2026

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