Вашингтон vs. Рим: Италия разреши 500 американски военни самолета да излетят от нейната територия за удари срещу Иран

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Италия е разрешила на 500 американски военни самолета да излетят от американски бази на нейна територия по време на американските и израелските удари срещу Иран, предизвиквайки политическа реакция в страната, пише "Политико".

В интервю за Fox News, излъчено късно във вторник преди срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, Рюте посочи, че европейските съюзници са предоставили бази в подкрепа на операция "Епична ярост".

"Държава след държава, съюзник след съюзник... предоставиха своите бази... Това означава хиляди, между 4000 и 5000... самолета, излитащи от европейски бази, за да подкрепят "Епична ярост", каза той.

Рюте добави: "Европа е платформа за проекция на сила за Съединените щати."

Правителството на премиера Джорджа Мелони досега поддържаше позицията, че италианските авиобази могат да бъдат използвани единствено за логистични и технически полети съгласно двустранното споразумение, регулиращо присъствието на американски военни бази в страната.

Изявленията на Рюте бяха остро разкритикувани от министъра на отбраната Гуидо Крозето. "Само полети, съответстващи на Договорите; посланието на Рюте е напълно погрешно", се казва в позиция на министерството, цитирана от Il Sole 24 Ore.

Опозицията също поиска обяснения. "Мелони измами италианците и парламента", заяви депутатът от Зелените Анджело Бонели. "Мелони трябва незабавно да изясни какво се е случило и да докладва на парламента."

Рюте похвали и Румъния, като отбеляза, че летището в Букурещ е ограничило търговския трафик заради необходимостта от допълнителен капацитет за военни танкерни операции. Той определи финансовия принос на европейските членове на НАТО като "огромен" и "потресаващ", без да посочи конкретни данни.

Коментирайки конфликта с Иран, Рюте заяви: "Мисля, че президентът [Тръмп], що се отнася до Иран, направи точно това, което трябваше да направи. Мисля също, че е прав да се стреми към тази сделка".

Коментарите на Рюте идват на фона на обвиненията на президентът на САЩ Доналд Тръмп, че европейски съюзници не са подкрепили Съединените щати по време на конфронтацията им с Иран.

Тръмп заяви в Белия дом, че през годините САЩ са похарчили огромни суми, за да помогнат за защитата на Европа, но че ключови съюзници не са застанали на страната на Вашингтон, когато той е потърсил подкрепа по време на конфликта с Иран.

Той посочи конкретно Обединеното кралство, Германия и Италия, като каза: "Помолихме ги да дойдат, но те не бяха до нас." Тръмп не даде подробности за подкрепата, която САЩ са търсили.

Същевременно администрацията на САЩ обмисля изтегляне на част от войските си от Европа в рамките на план за по-голяма европейска отговорност за собствената сигурност.