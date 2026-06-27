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До 12 юли от Румъния до полигон „Ново село“ и обратно ще се придвижват чуждестранни военнослужещи за участие в учение

До 12 юли от Румъния до полигон „Ново село“ и обратно ще се придвижват чуждестранни военнослужещи за участие в учение

27 Юни, 2026 09:23 877 53

  • ново село-
  • полигон-
  • нато-
  • танкове

По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша

До 12 юли от Румъния до полигон „Ново село“ и обратно ще се придвижват чуждестранни военнослужещи за участие в учение - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

От днес до 12 юли предстои периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша.

Транспортирането ще се осъществява от Румъния до Учебен полигон „Ново село“ и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от „Военна полиция“.

Военнослужещи от МО и Българската армия демонстрираха способности за техническа и оперативна съвместимост в рамките на учението на НАТО „Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX) 2026“. То се проведе в Съвместния тренировъчен център на НАТО в полския град Бидгошч, както и на развърнатия допълнителен полеви тестови сайт, разположен до летището. Целта на подготовката е подобряване на оперативната и техническата съвместимост между съюзническите и националните системи за командване, управление, комуникации, компютри, наблюдение, разузнаване и опознаване (C4ISR).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 55555

    8 32 Отговор
    Ей сега руските ботове пак ще се възпълят.

    Коментиран от #13, #18, #28, #33

    09:26 27.06.2026

  • 2 Мдаааа

    7 31 Отговор
    ХАЙДЕ КОПЕЙКИИИ 🤣😂🤣НАЛАЗВАТЕ КОМЕНТАРИТЕ

    Коментиран от #8, #35

    09:27 27.06.2026

  • 3 Гост

    38 4 Отговор
    Който не храни собствена армия храни чужди армии!

    Коментиран от #15

    09:28 27.06.2026

  • 4 Българин

    43 4 Отговор
    Разказаха ни играта на природата. Чужд ботуш окупатори тъпче родната ни земя! Нашите продажни подметки трябва да бъдат подведени под отговорност за престъпните си действия!

    Коментиран от #21, #39

    09:35 27.06.2026

  • 5 Това е долнопробна лъжа

    33 2 Отговор
    Всичкото това « учение» е в помощ на Украйна! От къде смятате идват тези нападения с/ у Русия?
    То в Укрия останаха само нечитави и бездомни кучета и котки!

    09:37 27.06.2026

  • 6 Колония

    39 4 Отговор
    Във Франция в колко участия и колко български военни са участвали? И колко българска техника е преминала през платените пътища на Франция?

    Коментиран от #20

    09:37 27.06.2026

  • 7 Велев

    37 4 Отговор
    Само боклук би приветства подобно нещо да се случва в родината му. Чужда армия да идва в чужда база за учения на родната му земя. Нямам думи какви боклуци се разхождат по нашите земи и се наричат българи.

    09:38 27.06.2026

  • 8 Къде видя коментари?

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаааа":

    Сам си пишеш и сам си отговаряш?
    Смешник!

    Коментиран от #22

    09:39 27.06.2026

  • 9 Въй

    31 4 Отговор
    От днес до 12-ти юли предстои периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили ,КОИТО ЩЕ НИ ЗАМЪРСЯВАТ АТМОСФЕРАТА И ЩЕ НИ ЧУПЯТ ПЪТИЩАТА. ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ЧУДИМ,ЗАЩО ПЪТИЩАТА НИ ЦЕЛИТЕ СА В ДУПКИ.

    09:39 27.06.2026

  • 10 Колко ли ?

    4 3 Отговор
    Кебапчета !

    Ще Изгорят ?

    09:41 27.06.2026

  • 11 Дудов

    16 3 Отговор
    Значи да.очакваме още катаст.офи с жертви

    09:42 27.06.2026

  • 12 Христо Кърпачев

    25 5 Отговор
    "Земята на Ботев и Левски отново е робска земя...."!
    Само, че Балкана с хайдушките песни все още не е запял размирно!

    09:43 27.06.2026

  • 13 лошо няма

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "55555":

    да си джиткат насам, натам на бюджетни пари.. да пуцат по гората, само да не запалят някое поле, че да изгори хляба..

    09:43 27.06.2026

  • 14 в кратце

    6 4 Отговор
    Председателят на парламента взима 55% повече от основната заплата на депутат, което прави 6565 евро. Зам.-председателите на парламента взимат по 6142 евро.

    Коментиран от #44

    09:44 27.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сандо

    13 3 Отговор
    С хвърлените пари на вятъра можеше да се даде икономически тласък на една по-малка община.Същото се отнася и за приетите огромни средства за превъоръжаване,само че общината ще е голяма,и не само една.

    Коментиран от #19

    09:46 27.06.2026

  • 17 Мнение

    20 2 Отговор
    Пишат го като специална новина за да не вземат братята от Коиловци да набият пак френските командоси.

    09:48 27.06.2026

  • 18 Сандо

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "55555":

    Как сте козячета,закусихте ли,изпихте ли си сутрешните питиета,дойде ли ви вдъхновението?Трудите се неуморно,особено здраво в почивните дни,явно ви се полага допълнително грантче,нали?

    Коментиран от #26

    09:48 27.06.2026

  • 19 Така е

    5 13 Отговор

    До коментар #16 от "Сандо":

    но засега е важно да се ликвидира руския агресор. Браво на Радев че работи в тая насока.

    Коментиран от #25

    09:49 27.06.2026

  • 20 Сандо

    22 2 Отговор

    До коментар #6 от "Колония":

    За колко учения на натото в западна или средна европа си чувал?Всичките учения са или в източните държави,или плътно до границите с Русия.

    Коментиран от #27

    09:50 27.06.2026

  • 21 Да знаеш

    3 20 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Чужд ботуш е само руския ботуш. Хубаво е, че сегашното правителство подготвя плацдарм за нападение срещу Русия.

    09:52 27.06.2026

  • 22 краварскиСОПОЛАНКО от на галяБОКЛУЦИТЕ

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Къде видя коментари?":

    много моля ама галя плаща на пост, и не се интерсува от съдъжанието

    09:53 27.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛКАТА НИ РУСИЯ

    21 4 Отговор
    ПО ВРЕМЕТО НА ВАРШАВКИЯ ДОГОВОР В БЪЛГАРИЯ НИКОГА НЕ Е ИМАЛО РУСКИ БАЗИ!

    Коментиран от #36

    09:54 27.06.2026

  • 25 Сандо

    16 2 Отговор

    До коментар #19 от "Така е":

    Иди до прозореца си и виж отвън там ли е руския агресор?Ако е там,грабвай големия кухненски нож и отивай да го колиш!А ако не е,научи къде е,грабвай раницата и отивай на фронта,ако ти стискат гащите де.

    Коментиран от #29

    09:54 27.06.2026

  • 26 Дедо Сандо отивай да залягаш на

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Сандо":

    шосето!😂😂😂
    От пускане по форумите файда нема.
    Действай по-живо😅😅😅.

    09:55 27.06.2026

  • 27 Ми така де

    4 17 Отговор

    До коментар #20 от "Сандо":

    Нормално е това. Русия е световен брутален агресор. Европа трябва да я постави на мястото й.

    Коментиран от #31

    09:55 27.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Така е

    3 12 Отговор

    До коментар #25 от "Сандо":

    И без мене руския агресор ще бъде ликвидиран. Путин добре работи в тая насока.

    09:58 27.06.2026

  • 30 А50

    15 1 Отговор
    Края на месеца наближава, а нито един сащки военен самолет не си е тръгнал. За това ли ще протестират умнокрасивите

    Коментиран от #34

    09:58 27.06.2026

  • 31 оня с коня

    15 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ми така де":

    на на БЪЛГАРИТЕ русия не е агресор а е освободителка за вас продажниците може и да е агресо ама то и аз ако ви пипна ще ви бъхта като агресор

    09:58 27.06.2026

  • 32 Архимандрисандрит Бибиян

    11 0 Отговор
    Че тренират обединение на Ромъния с Молдова.

    09:58 27.06.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "55555":

    жълтопаветнатаИЗМЕТ от рано ви висиМЪРСОЛА по форумите

    гладни ли сте? а

    ами ровоте по кошовете заБОКЛУК ДЕ какво чакате само на банички от галя?

    09:59 27.06.2026

  • 34 голям кеф

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "А50":

    ще се радвам софийското летище да стане краварско военно летище и да го затворя

    да ви видя как ще дезертирате назапад

    а на калотиня ще сложа оня с кратежшницата от готов за бой и коити дезертира да го стреля

    10:00 27.06.2026

  • 35 Готов за бой

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаааа":

    Аз само ги чакам краварскитеГУВНА или ИЗРАЕЛЦИТЕ и нас да атакуват. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??

    10:01 27.06.2026

  • 36 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛКАТА НИ РУСИЯ":

    И няма да има.Отк@ч@лник.

    Коментиран от #37, #41, #50

    10:01 27.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Забелязъл

    3 11 Отговор
    Бедняшката русофилска иzzмет още не може да запомни цените в евро.

    10:03 27.06.2026

  • 39 Смени

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Пам.перса бе, задунайски. В квартала не можем да си отворим прозорците !!!

    10:11 27.06.2026

  • 40 Баба Гошка

    7 5 Отговор
    Ха честита ви Окупация. От всякъде ги нарриттаха плячкаторите с 50 звезди на парр цалла им, тук дошли да се правят на мъже транссовете им опериррани безтопкови.

    10:13 27.06.2026

  • 41 БОЦ - ко

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Еееех, "Атина Палада",
    Да бе по-млада....,
    А сега че.нето,
    Пречи на мин.ЕТО 😭😭😭

    10:17 27.06.2026

  • 42 Странно, но факт

    6 1 Отговор
    Странно, но факт, защо приемаме чуждестранни военни? Президентът Зеленски, главнокомандващ ВСУ, ясно заяви, че Украйна ще защитава Европа от вражеска Русия ( макар че Русия също е в Европа и доста съм объркан, как ще става тази работа). Четейки бг.сайтовете в момента, а и преди, украинската армия жъне победа след победа.

    10:26 27.06.2026

  • 43 оня с коня

    4 1 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    10:27 27.06.2026

  • 44 В кратце я

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "в кратце":

    Председателят на парламента взема 10 пъти по-малка заплата от директор на държавна болница в България. Парите са от здравната каса.

    10:27 27.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дзак

    0 1 Отговор
    Какво ни интересува това?

    10:28 27.06.2026

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор
    краварските предатели си скъсахте газа от разтваряне и навеждане

    отивайте в ново село да махате с байрачетата покрай колоната

    10:28 27.06.2026

  • 48 Служил на Родината в БНА

    7 2 Отговор
    През февруари 1977-ма ТРИ дни бях на учение на полигон ,,Ново село" с бойни стрелби.
    Бяхме представители от полковете в Елхово,Грудово(днес Средец), Звездец от т.н. Ямболска дивизия от Трета БЪЛГАРСКА Армия!
    ЧУЖДИ армейски представители НЯМАШЕ!
    Дори ,такива от СССР!
    Спяхме на полеви условия на палатки.
    Бях танкист и само на 19 г.

    10:29 27.06.2026

  • 49 Малко объркване

    5 3 Отговор
    НАТО-то явно не чете новините и не знае, че Доналд Тръмп обича победителите! Военните успехи на Украйна обърнаха позицията на Белия дом! А ние тренираме под чужди военни в нашите чужди бази.

    10:35 27.06.2026

  • 50 БОЦ - ко

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Ще се прежаля...

    Ееех, "Атина Палада",
    Нищо, че не си по-млада,
    Сваляй си чен.ЕТО,
    И да почваме с МИН.ето !

    10:38 27.06.2026

  • 51 анонимен

    2 5 Отговор
    Трябва да имаме повече такива учения с натовска армия, за да се вдигне боеспособността на новосформираната ни армия

    Коментиран от #53

    10:39 27.06.2026

  • 52 Русия може би ще се целеуслушва

    3 0 Отговор
    Вероятно една част отива за украйна.Нескопосаното прикритие както с гражданското летище води до прекрасен скрап за велосипеди.

    10:41 27.06.2026

  • 53 маршал запрянов

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "анонимен":

    Първо нашти да ги оборудваме с гащи американски на звездички с розови отблясъци по всички евростандарти и по една лейка натовска теоретична мощ. После са готови за Украйна да защитават бизнеса на Брюкселския военен комплекс.

    10:45 27.06.2026

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