До 12 юли от Румъния до полигон „Ново село“ и обратно ще се придвижват чуждестранни военнослужещи за участие в учение

От днес до 12 юли предстои периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша.

Транспортирането ще се осъществява от Румъния до Учебен полигон „Ново село“ и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от „Военна полиция“.

Военнослужещи от МО и Българската армия демонстрираха способности за техническа и оперативна съвместимост в рамките на учението на НАТО „Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX) 2026“. То се проведе в Съвместния тренировъчен център на НАТО в полския град Бидгошч, както и на развърнатия допълнителен полеви тестови сайт, разположен до летището. Целта на подготовката е подобряване на оперативната и техническата съвместимост между съюзническите и националните системи за командване, управление, комуникации, компютри, наблюдение, разузнаване и опознаване (C4ISR).