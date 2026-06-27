До 12 юли от Румъния до полигон „Ново село“ и обратно ще се придвижват чуждестранни военнослужещи за участие в учение

От днес до 12 юли предстои периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).
По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша.
Транспортирането ще се осъществява от Румъния до Учебен полигон „Ново село“ и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от „Военна полиция“.
Военнослужещи от МО и Българската армия демонстрираха способности за техническа и оперативна съвместимост в рамките на учението на НАТО „Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX) 2026“. То се проведе в Съвместния тренировъчен център на НАТО в полския град Бидгошч, както и на развърнатия допълнителен полеви тестови сайт, разположен до летището. Целта на подготовката е подобряване на оперативната и техническата съвместимост между съюзническите и националните системи за командване, управление, комуникации, компютри, наблюдение, разузнаване и опознаване (C4ISR).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 55555
Коментиран от #13, #18, #28, #33
09:26 27.06.2026
2 Мдаааа
Коментиран от #8, #35
09:27 27.06.2026
3 Гост
Коментиран от #15
09:28 27.06.2026
4 Българин
Коментиран от #21, #39
09:35 27.06.2026
5 Това е долнопробна лъжа
То в Укрия останаха само нечитави и бездомни кучета и котки!
09:37 27.06.2026
6 Колония
Коментиран от #20
09:37 27.06.2026
7 Велев
09:38 27.06.2026
8 Къде видя коментари?
До коментар #2 от "Мдаааа":Сам си пишеш и сам си отговаряш?
Смешник!
Коментиран от #22
09:39 27.06.2026
9 Въй
09:39 27.06.2026
10 Колко ли ?
Ще Изгорят ?
09:41 27.06.2026
11 Дудов
09:42 27.06.2026
12 Христо Кърпачев
Само, че Балкана с хайдушките песни все още не е запял размирно!
09:43 27.06.2026
13 лошо няма
До коментар #1 от "55555":да си джиткат насам, натам на бюджетни пари.. да пуцат по гората, само да не запалят някое поле, че да изгори хляба..
09:43 27.06.2026
14 в кратце
Коментиран от #44
09:44 27.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сандо
Коментиран от #19
09:46 27.06.2026
17 Мнение
09:48 27.06.2026
18 Сандо
До коментар #1 от "55555":Как сте козячета,закусихте ли,изпихте ли си сутрешните питиета,дойде ли ви вдъхновението?Трудите се неуморно,особено здраво в почивните дни,явно ви се полага допълнително грантче,нали?
Коментиран от #26
09:48 27.06.2026
19 Така е
До коментар #16 от "Сандо":но засега е важно да се ликвидира руския агресор. Браво на Радев че работи в тая насока.
Коментиран от #25
09:49 27.06.2026
20 Сандо
До коментар #6 от "Колония":За колко учения на натото в западна или средна европа си чувал?Всичките учения са или в източните държави,или плътно до границите с Русия.
Коментиран от #27
09:50 27.06.2026
21 Да знаеш
До коментар #4 от "Българин":Чужд ботуш е само руския ботуш. Хубаво е, че сегашното правителство подготвя плацдарм за нападение срещу Русия.
09:52 27.06.2026
22 краварскиСОПОЛАНКО от на галяБОКЛУЦИТЕ
До коментар #8 от "Къде видя коментари?":много моля ама галя плаща на пост, и не се интерсува от съдъжанието
09:53 27.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛКАТА НИ РУСИЯ
Коментиран от #36
09:54 27.06.2026
25 Сандо
До коментар #19 от "Така е":Иди до прозореца си и виж отвън там ли е руския агресор?Ако е там,грабвай големия кухненски нож и отивай да го колиш!А ако не е,научи къде е,грабвай раницата и отивай на фронта,ако ти стискат гащите де.
Коментиран от #29
09:54 27.06.2026
26 Дедо Сандо отивай да залягаш на
До коментар #18 от "Сандо":шосето!😂😂😂
От пускане по форумите файда нема.
Действай по-живо😅😅😅.
09:55 27.06.2026
27 Ми така де
До коментар #20 от "Сандо":Нормално е това. Русия е световен брутален агресор. Европа трябва да я постави на мястото й.
Коментиран от #31
09:55 27.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Така е
До коментар #25 от "Сандо":И без мене руския агресор ще бъде ликвидиран. Путин добре работи в тая насока.
09:58 27.06.2026
30 А50
Коментиран от #34
09:58 27.06.2026
31 оня с коня
До коментар #27 от "Ми така де":на на БЪЛГАРИТЕ русия не е агресор а е освободителка за вас продажниците може и да е агресо ама то и аз ако ви пипна ще ви бъхта като агресор
09:58 27.06.2026
32 Архимандрисандрит Бибиян
09:58 27.06.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "55555":жълтопаветнатаИЗМЕТ от рано ви висиМЪРСОЛА по форумите
гладни ли сте? а
ами ровоте по кошовете заБОКЛУК ДЕ какво чакате само на банички от галя?
09:59 27.06.2026
34 голям кеф
До коментар #30 от "А50":ще се радвам софийското летище да стане краварско военно летище и да го затворя
да ви видя как ще дезертирате назапад
а на калотиня ще сложа оня с кратежшницата от готов за бой и коити дезертира да го стреля
10:00 27.06.2026
35 Готов за бой
До коментар #2 от "Мдаааа":Аз само ги чакам краварскитеГУВНА или ИЗРАЕЛЦИТЕ и нас да атакуват. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??
10:01 27.06.2026
36 Атина Палада
До коментар #24 от "СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛКАТА НИ РУСИЯ":И няма да има.Отк@ч@лник.
Коментиран от #37, #41, #50
10:01 27.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Забелязъл
10:03 27.06.2026
39 Смени
До коментар #4 от "Българин":Пам.перса бе, задунайски. В квартала не можем да си отворим прозорците !!!
10:11 27.06.2026
40 Баба Гошка
10:13 27.06.2026
41 БОЦ - ко
До коментар #36 от "Атина Палада":Еееех, "Атина Палада",
Да бе по-млада....,
А сега че.нето,
Пречи на мин.ЕТО 😭😭😭
10:17 27.06.2026
42 Странно, но факт
10:26 27.06.2026
43 оня с коня
10:27 27.06.2026
44 В кратце я
До коментар #14 от "в кратце":Председателят на парламента взема 10 пъти по-малка заплата от директор на държавна болница в България. Парите са от здравната каса.
10:27 27.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дзак
10:28 27.06.2026
47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
отивайте в ново село да махате с байрачетата покрай колоната
10:28 27.06.2026
48 Служил на Родината в БНА
Бяхме представители от полковете в Елхово,Грудово(днес Средец), Звездец от т.н. Ямболска дивизия от Трета БЪЛГАРСКА Армия!
ЧУЖДИ армейски представители НЯМАШЕ!
Дори ,такива от СССР!
Спяхме на полеви условия на палатки.
Бях танкист и само на 19 г.
10:29 27.06.2026
49 Малко объркване
10:35 27.06.2026
50 БОЦ - ко
До коментар #36 от "Атина Палада":Ще се прежаля...
Ееех, "Атина Палада",
Нищо, че не си по-млада,
Сваляй си чен.ЕТО,
И да почваме с МИН.ето !
10:38 27.06.2026
51 анонимен
Коментиран от #53
10:39 27.06.2026
52 Русия може би ще се целеуслушва
10:41 27.06.2026
53 маршал запрянов
До коментар #51 от "анонимен":Първо нашти да ги оборудваме с гащи американски на звездички с розови отблясъци по всички евростандарти и по една лейка натовска теоретична мощ. После са готови за Украйна да защитават бизнеса на Брюкселския военен комплекс.
10:45 27.06.2026