12 години в кошмар: Спасиха френска гражданка и 5-те ѝ деца, държани в плен от съпруга ѝ в Пакистан

Пакистанската полиция проведе успешна спасителна операция в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва, предаде BBC.
Органите на реда освободиха 54-годишната френска гражданка Силви Ясмина и нейните пет деца. Те са били принудително изолирани и подлагани на постоянен физически и психически тормоз от нейния съпруг.
Ключовите факти по случая:
- Условията на плен: Семейството е открито в порутена стая в къща от кал в град Бара – планински район в близост до границата с Афганистан. По телата и лицата им е имало видими следи от наранявания.
- Предистория: Силви Ясмина се запознава със съпруга си Ахмад Хан в Австралия, където той е пребивавал незаконно. Сключват брак през 2003 г., а през 2014 г. се преместват в Пакистан с двете си по-големи деца. От този момент нататък жената е била напълно лишена от контакт с външния свят.
- Деца без образование: Трите по-малки деца са родени в Пакистан. Нито едно от петте деца никога не е посещавало училище или било записвано в образователната система.
- Бягството и спасението: Пленничеството приключва, след като един от синовете успява тайно да се измъкне от къщата и да стигне до местен полицейски участък, където подава сигнал.
- Текущо състояние: Насилникът е арестуван и срещу него се води разследване. Жената и децата ѝ са настанени в защитено убежище в град Пешавар. Те са изразили категорично желание да се завърнат във Франция. Пакистанските власти вече координират действията си с френското посолство за тяхното репатриране.
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тази дама
05:00 25.06.2026