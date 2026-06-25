Новини
Свят »
Пакистан »
12 години в кошмар: Спасиха френска гражданка и 5-те ѝ деца, държани в плен от съпруга ѝ в Пакистан

12 години в кошмар: Спасиха френска гражданка и 5-те ѝ деца, държани в плен от съпруга ѝ в Пакистан

25 Юни, 2026 04:08, обновена 25 Юни, 2026 04:12 659 2

  • пакистан-
  • плен-
  • семейство-
  • деца-
  • съпруга-
  • освободени

Семейството е намерено в окаяна стая близо до афганистанската граница, след като един от синовете успява да избяга и да сигнализира полицията

12 години в кошмар: Спасиха френска гражданка и 5-те ѝ деца, държани в плен от съпруга ѝ в Пакистан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пакистанската полиция проведе успешна спасителна операция в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва, предаде BBC.

Органите на реда освободиха 54-годишната френска гражданка Силви Ясмина и нейните пет деца. Те са били принудително изолирани и подлагани на постоянен физически и психически тормоз от нейния съпруг.

Ключовите факти по случая:

  • Условията на плен: Семейството е открито в порутена стая в къща от кал в град Бара – планински район в близост до границата с Афганистан. По телата и лицата им е имало видими следи от наранявания.
  • Предистория: Силви Ясмина се запознава със съпруга си Ахмад Хан в Австралия, където той е пребивавал незаконно. Сключват брак през 2003 г., а през 2014 г. се преместват в Пакистан с двете си по-големи деца. От този момент нататък жената е била напълно лишена от контакт с външния свят.
  • Деца без образование: Трите по-малки деца са родени в Пакистан. Нито едно от петте деца никога не е посещавало училище или било записвано в образователната система.
  • Бягството и спасението: Пленничеството приключва, след като един от синовете успява тайно да се измъкне от къщата и да стигне до местен полицейски участък, където подава сигнал.
  • Текущо състояние: Насилникът е арестуван и срещу него се води разследване. Жената и децата ѝ са настанени в защитено убежище в град Пешавар. Те са изразили категорично желание да се завърнат във Франция. Пакистанските власти вече координират действията си с френското посолство за тяхното репатриране.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тази дама

    1 1 Отговор
    Какво и очаквала от такова съжителство…

    05:00 25.06.2026