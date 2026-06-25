Пенсия в Швеция: как функционира системата

Шведската пенсионна система се състои от три стълба: държавна пенсия, фирмена пенсия и частно спестяване. По-особеното в случая е, че част от вноските за държавната пенсия се инвестират на фондовия пазар - става дума за - 2,5 процента от нея.
Всеки трябва да направи своя избор: или сам да определи в кой фонд да инвестира, или просто да избере шведския държавен фонд. Филип Ярхамн от шведската пенсионна агенция обяснява: "По-младите поколения почти вече не избират сами фонд. И това е напълно нормално. Който разбира от фондови пазари може да заложи на някой от препоръчаните фондове", казва за германската обществена телевизия АРД Филип Ярхамн от Шведската пенсионна агенция.
Колкото повече наближава пенсионирането, толкова по-предпазливо се инвестира
Шведският държавен фонд инвестира наред с другото в акции от цял свят. И през последните години е постигал двуцифрена средна доходност. Разбира се, все пак съществува риск борсовите курсове да спаднат. Идеята на шведския модел обаче е, че този, който има още много години до пенсионирането си, може да изчака тези колебания да отминат. Колкото повече наближава моментът на пенсиониране, толкова по-предпазливо се инвестира.
Много млади шведи имат доверие в пенсионната си система. "Мисля, че за повечето шведи това е нещо добро, особено ако човек не разбира много от финанси", казва един млад мъж, цитиран от АРД. "Вярвам, че държавата знае какво прави", споделя друг. А трети има известни притеснения: "Чувам и това, че парите може да не стигат за издръжка в бъдеще, което определено ме притеснява".
Пенсията зависи преди всичко от заплатата
Шведският модел не решава всички проблеми, свързани с пенсиите. Възрастта за пенсиониране се адаптира автоматично към продължителността на живота и наскоро беше вдигната до 67 години. Освен това: по-голямата част от пенсионното осигуряване продължава да зависи от заплатата.
Независимо от това е добра идеята част от пенсионните вноски да се инвестират на капиталовия пазар, убеден е 72-годишният швед Торбьорн Ершон. Пред АРД той казва, че не разбира критичното отношение на много германци по този въпрос. "Мисля, че някои хора имат погрешна представа за борсата. Ако добре комбинираш фондове и рискове, в крайна сметка често получаваш повече пари, отколкото ако просто ги оставиш в банката", уверява той.
Опитът на Швеция показва: борсата може да подпомогне държавната пенсия, но не решава проблема със застаряващите общества, се посочва още в публикацията на АРД.
Автор: Арне Бартрам (ARD)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ква пенсия там?
Ама то от нищо, нещо не става. В същият случай шведа, ако е доживял до 68 г получава некаква пенсия, но понеже и тези другите получават от нищо "пари", то инфлацията му изяжда пенсйката. Ама кой го пита? Урсула и подобните сменят европейците с тези от другият край на света.
07:09 25.06.2026
2 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ
Коментиран от #4
07:10 25.06.2026
3 В България
07:13 25.06.2026
4 Ама то винаги
До коментар #2 от "У КЛУБА НА БОГАТИТЕ":Така е било. Едни бачкат, други нищо не правят. И тези, дето нищо не правят въртят, сучат ... измислят "кредити"...трикове и живеят по-добре от тези, които бачкат... Държавите зъдлъжнявят, понеже всички искат "още" и "още"... "Умните" на власт крадат и правят много грешки... Кредитите растат... и на края системата се срива... Това е капитализма. Няма хепи енд.
07:15 25.06.2026
5 Наблюдател
07:22 25.06.2026
6 Абе,
07:27 25.06.2026
7 Обективен
Коментиран от #8, #10, #12
07:29 25.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Обективен
07:45 25.06.2026
10 Ами до като работи
До коментар #7 от "Обективен":Човек няма много време да мисли. А ако доживее до пенсия и не е скапан от работа, започва да мисли, че системата го е смачкала. Не е успял да измисли нещо и да е живял по-добре. Половината от набора му вече са гушнали букета, понеже пенсионната възраст е вдигната много. Парите за пенсиите са ги откраднали и за това искат да няма много пенсионери. Абе тъпа система. Искаш или не, трябва да забогатееш, за да не паднеш в мизерия на стари години.
07:48 25.06.2026
11 Тъмнозелени шведи
07:56 25.06.2026
12 Истината
До коментар #7 от "Обективен":Не подценявай тези "маси" . В България , заедно с циганите, те са основни електорати . Затова евроатлантиците финансират (дори с държавни заеми) по-високи пенсии отколкото реалните заплати на трудещите се .
Коментиран от #13
08:06 25.06.2026
13 Обективен
До коментар #12 от "Истината":Въобще не подценявам когато и да било. Имам предвид пенсиите въобще като елемент не на политическите, а на социално икономическите отношения по света. И преди да ми обясните, че "политиката е концентриран израз на икономиката", ще отбележа, че Вие самия/самата говорите за България. А в България политиката не израз на нищо, още повече "концентриран". Това е лично мнение – не задължава никого.
08:20 25.06.2026