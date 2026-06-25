Красавици засенчиха футболистите на Световното

Половинките на френските национали спечелиха нови фенове с появата си на трибуните за мача срещу Ирак.

Погледите веднага привлече Виктория Триай, съпругата на защитника Люка Ернандес. Той все още няма и минута в двете срещи на „петлите“ на световното, но за сметка на това любимата му блести. Тя се появи със стилна бяла спортна рокля, досущ като екипа на националния отбор.

„Перфектна е“, са преобладаващите коментари в социалните мрежи. Много дами пък се огледаха не във Виктория, която миналото лято дари Люка с дъщеря, а именно в тоалета. „Искам точно тази рокля“, пише французойка.

За красотата по трибуните допринесе и любимата на халфа Уарен Заир-Емери. Тя се казва Осеан Тусан и е вратар на женския отбор на ПСЖ, в мъжкия пък играе нейният любим. Къдрокосата хубавица, чиито корени стигат до Хаити, е на 22 и е с 2 години по-голяма от Заир-Емери.