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Красавици засенчиха футболистите на Световното

Красавици засенчиха футболистите на Световното

25 Юни, 2026 14:30 1 003 3

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  • виктория триай-
  • люка ернандес-
  • уарен заир-емери-
  • осеан тусан

Погледите веднага привлече Виктория Триай, съпругата на защитника Люка Ернандес

Красавици засенчиха футболистите на Световното - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Половинките на френските национали спечелиха нови фенове с появата си на трибуните за мача срещу Ирак.

Погледите веднага привлече Виктория Триай, съпругата на защитника Люка Ернандес. Той все още няма и минута в двете срещи на „петлите“ на световното, но за сметка на това любимата му блести. Тя се появи със стилна бяла спортна рокля, досущ като екипа на националния отбор.

„Перфектна е“, са преобладаващите коментари в социалните мрежи. Много дами пък се огледаха не във Виктория, която миналото лято дари Люка с дъщеря, а именно в тоалета. „Искам точно тази рокля“, пише французойка.

За красотата по трибуните допринесе и любимата на халфа Уарен Заир-Емери. Тя се казва Осеан Тусан и е вратар на женския отбор на ПСЖ, в мъжкия пък играе нейният любим. Къдрокосата хубавица, чиито корени стигат до Хаити, е на 22 и е с 2 години по-голяма от Заир-Емери.


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  • 1 Кобра Кай 🥋

    1 1 Отговор
    Оцених статията със една звезда 🌟

    Една татуирана лелка и едно момиче от Факултета

    Коментиран от #2

    14:50 25.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Всички футболисти на снимката са французи оригиналдЪ...

    14:55 25.06.2026

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