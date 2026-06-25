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ФИФА настоява за промяна на правило по средата на Мондиал 2026

ФИФА настоява за промяна на правило по средата на Мондиал 2026

25 Юни, 2026 13:59 1 179 5

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  • дузпи

От световната централа искат да има само едно хвърляне на монета

ФИФА настоява за промяна на правило по средата на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ФИФА настоява за промяна на правилото за изпълнение на дузпи след редовното време за определяне на победител в елиминационната фаза на Мондиал 2026. От световната централа искат да има само едно хвърляне на монета, което да даде право на спечелилия жребия да избира дали да изпълнява първи, а за загубилия – на коя врата да се изпълняват.

Представители на световната централа вече проведоха разговори с Международния борд на футболните асоциации (IFAB) - органът, който отговаря за изменение на правилата. Решението трябва да бъде взето преди неделя (28 юни), когато започват 1/16-финалите на Световното първенство.

Досега преди изпълнение на дузпи се хвърляха две монети: едната определя кой отбор ще бие първия изстрел от бялата точка, а другата – на коя врата да се изпълняват 11-метровите наказателни удара.

Сега ФИФА иска да направи промяна, така че да се изисква само едно хвърляне на монета. Победителят ще има право да избере дали да изпълни първия удар, а за загубилия остава другата опция. Според специалистите това ще направи дузпите по-справедливи.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    ШАХ!... пореден!!! кое бе не ви отговаря на височайшия стандарт? Кого обидих?! Вие полудяхте ли бе изроди!!! И това е описание, не обида!

    14:11 25.06.2026

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    ФИФА имат дългогодишен опит в такива внезапни промени на правилата, особено при тегленето на жребии за първенство.

    14:21 25.06.2026

  • 4 Гадове

    3 0 Отговор
    направихте футбола дармадан ,вече не мога да запомня всички правила, ръце в наказателното поле, хидратиране, реклами, ВАР-ове, жребий, картони, и т.н.,и т.н..Въпросът ми е, кога ще гледам истински футбол?

    14:56 25.06.2026

  • 5 Някой

    0 0 Отговор
    Първият изпълняващ има предимство. На вторият тежи, че все изостава. Статистически печели първият много по-голям процент. А за вратата е където е агитката на отбор.

    15:22 25.06.2026

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