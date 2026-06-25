ФИФА настоява за промяна на правило по средата на Мондиал 2026

ФИФА настоява за промяна на правилото за изпълнение на дузпи след редовното време за определяне на победител в елиминационната фаза на Мондиал 2026. От световната централа искат да има само едно хвърляне на монета, което да даде право на спечелилия жребия да избира дали да изпълнява първи, а за загубилия – на коя врата да се изпълняват.

Представители на световната централа вече проведоха разговори с Международния борд на футболните асоциации (IFAB) - органът, който отговаря за изменение на правилата. Решението трябва да бъде взето преди неделя (28 юни), когато започват 1/16-финалите на Световното първенство.

Досега преди изпълнение на дузпи се хвърляха две монети: едната определя кой отбор ще бие първия изстрел от бялата точка, а другата – на коя врата да се изпълняват 11-метровите наказателни удара.

Сега ФИФА иска да направи промяна, така че да се изисква само едно хвърляне на монета. Победителят ще има право да избере дали да изпълни първия удар, а за загубилия остава другата опция. Според специалистите това ще направи дузпите по-справедливи.