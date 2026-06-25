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Меси слага край на международната си кариерата в Лос Анджелис

Меси слага край на международната си кариерата в Лос Анджелис

25 Юни, 2026 13:29 877 0

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39-годишният капитан на Аржентина смята, че спечелването на втори олимпийски златен медал би било идеалният финал на пътя му с националния отбор

Меси слага край на международната си кариерата в Лос Анджелис - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голмайстор номер 1 на световните първенства - Лионел Меси, е насочил поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, където би желал да сложи край на впечатляващата си международна кариера.

39-годишният капитан на Аржентина смята, че спечелването на втори олимпийски златен медал би било идеалният финал на пътя му с националния отбор. Меси вече има олимпийско злато, след като изведе младежкия тим на Аржентина до триумф на игрите през 2008 г.

В момента футболистът продължава да бъде водещата фигура на Аржентина и е в преследване на втора световна титла. Въпреки че не крие желанието си да играе възможно най-дълго, Меси признава, че участие на Световното първенство през 2030 година изглежда малко вероятно, тъй като тогава ще бъде на 43 години.

Бившата звезда на Барселона остава най-титулуваният футболист в историята с общо 46 отборни трофея. Сред отличията му са световната титла от 2022 година и рекордните осем награди "Златна топка".

До момента Меси има 201 мача с екипа на Аржентина и 122 отбелязани гола. Той продължава да демонстрира впечатляваща форма, като направи силен старт на настоящото Световно първенство с пет попадения в първите два двубоя от груповата фаза.

След повече от десетилетие разочарования с националния отбор Меси успя да промени историята си през 2021 година, когато триумфира с Копа Америка. Впоследствие той добави и световната титла, както и защити континенталната корона на Аржентина.

Ако успее да стигне до олимпийско злато в Лос Анджелис, това може да се превърне в един от най-емоционалните финали в историята на световния футбол.


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