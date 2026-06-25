Реал Мадрид предлага на Комо халф за 60 млн. евро

Реал Мадрид ще предложи на Комо опцията за постоянно закупуване на Нико Пас срещу сумата от 60 милиона евро, разкри Фабрицио Романо.
Ако Комо откаже, други клубове може да се включат в надпреварата за играча, който в момента е на Мондиал 2026 с Аржентина. Подобен трансфер би бил рекорден за клуба.
Миналия сезон 21-годишният Пас отбеляза 12 гола и направи седем асистенции в 35 мача от Серия А. Той имаше огромен принос за 4-ото място на Комо в крайното класиране, което осигури на тима участие в Шампионска лига.
🚨 Real Madrid set to meet Como today for Nico Páz: plan to inform about €9m buy back clause to be activated.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026
Real will give Como the chance to buy Páz on permanent deal at €60m fee.
If Como reject, more clubs could join the race.
🎥 https://t.co/FeHX8khzhD pic.twitter.com/N9g7ExvAM2
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