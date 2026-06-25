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Реал Мадрид предлага на Комо халф за 60 млн. евро

Реал Мадрид предлага на Комо халф за 60 млн. евро

25 Юни, 2026 15:00 604 0

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Миналия сезон 21-годишният Пас отбеляза 12 гола и направи седем асистенции в 35 мача от Серия А

Реал Мадрид предлага на Комо халф за 60 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид ще предложи на Комо опцията за постоянно закупуване на Нико Пас срещу сумата от 60 милиона евро, разкри Фабрицио Романо.

Ако Комо откаже, други клубове може да се включат в надпреварата за играча, който в момента е на Мондиал 2026 с Аржентина. Подобен трансфер би бил рекорден за клуба.

Миналия сезон 21-годишният Пас отбеляза 12 гола и направи седем асистенции в 35 мача от Серия А. Той имаше огромен принос за 4-ото място на Комо в крайното класиране, което осигури на тима участие в Шампионска лига.


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