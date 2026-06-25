Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ваканция бави пристигането на нов в Левски

Ваканция бави пристигането на нов в Левски

25 Юни, 2026 13:00 569 0

  • левски-
  • алекс сентейес-
  • футбол

Алекс Сентейес може да не пристигне на лагера в Правец

Ваканция бави пристигането на нов в Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новото попълнение на Левски Алекс Сентейес не позира с синята фланелка при подписване на договора си, както е традицията на клуба от „Герена“, тъй като в момента е на почивка със семейството си. Това личи от споделено от съпругата му Надя спори в „Инстаграм“.

Неговата ваканция се забави, тъй като заедно с Алмерия игра плейоф за място в Примера дивисион, но загубиха от Малага. Реваншът беше в събота.

Заради това сега 26-годишният бранител получи шанс да отдъхне и след това да се присъедини към тренировките на Левски. Той може дари да не пристигне на лагера в Правец, който завършва на 30 юни, а да се включи директно на заниманията в София.

Ваканция бави пристигането на нов в Левски


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове