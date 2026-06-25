Ваканция бави пристигането на нов в Левски

Новото попълнение на Левски Алекс Сентейес не позира с синята фланелка при подписване на договора си, както е традицията на клуба от „Герена“, тъй като в момента е на почивка със семейството си. Това личи от споделено от съпругата му Надя спори в „Инстаграм“.

Неговата ваканция се забави, тъй като заедно с Алмерия игра плейоф за място в Примера дивисион, но загубиха от Малага. Реваншът беше в събота.

Заради това сега 26-годишният бранител получи шанс да отдъхне и след това да се присъедини към тренировките на Левски. Той може дари да не пристигне на лагера в Правец, който завършва на 30 юни, а да се включи директно на заниманията в София.