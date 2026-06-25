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Румънският президент: Ще имаме прозападно правителство на малцинството

Румънският президент: Ще имаме прозападно правителство на малцинството

25 Юни, 2026 11:00 832 14

  • никушор дан-
  • румъния-
  • сорин гриндяну

В понеделник (22 юни) румънският парламент отхвърли първото предложение за премиер и правителство

Румънският президент: Ще имаме прозападно правителство на малцинството - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния ще има прозападно правителство на малцинството, заяви снощи в град Клуж президентът Никушор Дан във връзка с настоящата политическа криза, съобщават румънските медии, цитирани от БТА.

По думите на държавния глава политическите партии ще обсъдят днес помежду си условията, при които ще подкрепят правителство на малцинството, а в петък ще представят заключенията си в президентството.

„Във връзка с номинацията за премиер, имах (…) кръг преговори вчера (във вторник – бел. ред.). Стигна се до заключение, че ще имаме прозападно правителство на малцинството и сега партиите са в период, в който поеха ангажимент, че ще представят условията за подкрепа на правителство на малцинството, без да участват в него. (…)“, заяви президентът.

Във вторник той проведе консултации с всички парламентарно представени партии и групи, след като предишния ден парламентът отхвърли предложението за правителство на Адриан Вещя.

На консултациите три десноцентристки партии – Национално-либералната, „Съюз за спасение на Румъния“ и Демократичен съюз на унгарците в Румъния, предложиха съставяне на правителство на малцинството. Според предложението на трите партии, независимо от кой лагер ще бъде номиниран министър-председателят, трябва да бъде сключено споразумение, което да осигури необходимия брой гласове от партиите с прозападна ориентация за встъпване в длъжност на правителството.

В същото време Социалдемократическата партия, която напусна през април широката прозападна коалиция и свали от власт правителството с вот на недоверие, внесен съвместно с крайната десница, обяви, че е готова да поеме управлението на страната и предложи лидера си Сорин Гриндяну за министър-председател.

Гриндяну каза вчера, че Социалдемократическата партия ще обсъди с Национално-либералната партия, Демократичния съюз на унгарците в Румъния и евентуално със Съюз за спасение на Румъния проект за политическо споразумение.

Телевизия Диджи 24 посочва, че президентът разполага сега с варианти за министър-председател и от двата лагера, а партиите трябва да договорят помежду си споразумения за взаимна подкрепа, без да знаят кой ще бъде предложен за премиер.

Партиите ще трябва да се договорят какви политики ще води правителството, което ще встъпи в длъжност.

В понеделник (22 юни) румънският парламент отхвърли първото предложение за премиер и правителство. Ако в рамките на 60 дни законодателният орган отхвърли две предложения за кабинет, конституцията предвижда възможност за предсрочни избори, каквито досега не са били провеждани в Румъния.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Никушор Дан е фалшиво име на хазарин.Означава Партия победител от еврейското племе Дан (Данайците поробили българите Пеласги.)

    11:02 25.06.2026

  • 2 Ауу

    2 22 Отговор
    Тея как лъжат. Всички румънски партии са под контрола на КГБ. Скарването между Румъния и СССР беше театро на КГБ. Падането на Комунистическия блок беше стратегия на комунистите. Въртят ви с фалшиви партии, заблуждават Запада и напредват към неизбежната им цел...

    11:04 25.06.2026

  • 3 Ще имате прозападно правителство на

    16 2 Отговор
    мишоците плямпала кат тук

    11:05 25.06.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    19 1 Отговор
    Никушор Дан не е президентът на Румъния

    11:06 25.06.2026

  • 5 това едва ли

    18 2 Отговор
    е повод за гордост. Нещастници.

    11:07 25.06.2026

  • 6 Трол

    4 20 Отговор
    Дори и един-единствен човек да е прозападен в цялата държава, пак е най-добре той да управлява.

    Коментиран от #8

    11:09 25.06.2026

  • 7 Факт ❗

    14 2 Отговор
    Натовска Румъния заграби Молдова ! Законопроект за обединение между Румъния и Република Молдова, внесен на 14 април тази година от партията S.O.S. Румъния, се счита за приет от Камарата на депутатите в Румъния . /! В Република Молдова обаче мнозинството от гражданите продължава да се противопоставя на подобен сценарий, като подкрепата за него остава по-ниска от тази в Румъния

    11:13 25.06.2026

  • 8 Българин 🇧🇬

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    + от мен за вечните ти иронии . Но не разбирам , не се ли дразниш , че хората обикновенно не я схващат ?

    11:16 25.06.2026

  • 9 ТОА ПА...?!

    13 0 Отговор
    Е такъв голЕм смешник...!
    Тубата е пълна,с видеа с негови изцепки...!
    Например как приема военен парад и се омотава,като пате в кълчища и се чуди накъде да тръгне ..😆😆😆!

    11:17 25.06.2026

  • 10 Коиловци брадърс

    12 2 Отговор
    Тези зацапват гащите все повече и повече.

    Коментиран от #11

    11:17 25.06.2026

  • 11 Ами така е!

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Коиловци брадърс":

    Като много маат мамалига...-тя предизвиква стомашно разстройство...!
    Ама то си им е национално ястие ...

    11:25 25.06.2026

  • 12 Василеску

    5 0 Отговор
    Няма лошо. Все пак някоя друга страна ще трябва да копае дъното на ЕС вместо нас, и по-добре да е Румъния с "прозападно" правителство. Аз предпочитам по "просеверно", както и да се разбира това.

    11:31 25.06.2026

  • 13 Българин

    6 1 Отговор
    Тоя е някакъв соросоид, насила обявен за математик, въпреки че е неграмотен!
    За това няма избор, освен да служи насатанистите!

    11:34 25.06.2026

  • 14 Байо

    5 1 Отговор
    Мисля,че този пее рун гел ще го изпратят с камъни.

    12:00 25.06.2026

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