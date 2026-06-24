Долната камара на румънския парламент прие законопроект за обединение на Румъния и Молдова

Законодателно предложение, внесено от парламентарната група на националистическата партия „S.O.S. Румъния“ за обединение на Румъния и Република Молдова, се счита за прието от Камара на депутатите поради изтичане на срока за разглеждане на законопроекта, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.
Проектът е внесен в Камарата на депутатите на 14 април, а Сенатът е органът, който ще вземе окончателното решение по инициативата, уточнява Аджерпрес.
Законопроектът беше споменат днес по време на пленарното заседание на Камарата на депутатите от председателстващата заседанието Наталия Интотеро: „Законодателно предложение относно обединението на Румъния и Република Молдова, Pl-x 305 от 2026 г., тъй като срокът за обсъждане и окончателно гласуване е изтекъл, законодателното предложение се счита за прието“, заяви тя, цитирана от Аджерпрес.
Според законопроекта „парламентът на Румъния потвърждава привързаността си към разпоредбите на Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа в Хелзинки, който допуска възможността за промяна на границите по мирен и дипломатически път". "Парламентът на Румъния взема решение за обединение на Румъния и Република Молдова“, се посочва в законодателната инициатива.
Наред с това „парламентът на Румъния упълномощава правителството на страната незабавно да започне преговори с властите в Кишинев за финализиране на обединението с Република Молдова“.
„След приемането на този закон и публикуването му в Държавен вестник ще бъдат уведомени компетентните международни органи, правителството на Република Молдова, САЩ, НАТО, ООН и ЕС за изпълнение на разпоредбите на закона“, се предвижда още в законопроекта.
В мотивите към него се посочва, наред с другото, че инициативата отваря пътя за преговори за връщането към родината на територии, „откъснати насилствено от болшевиките с помощта на великите сили“.
Вносителите на законопроекта посочват също, че в момента основните политически сили в Румъния и мнозинството в Република Молдова желаят подобно обединение.
Според вносителите на законопроекта парламентът на Румъния трябва да вземе решение за обединение на Румъния с Република Молдова, а впоследствие и парламентът на Република Молдова да вземе решение за обединение с Румъния.
Според неотдавнашно проучване на агенция ИНСКОП седем от 10 румънци (71,9 процента) биха гласували с „Да“ на референдум за обединение на Румъния и Молдова. Според данните от анкетата 21,4 процента от румънците биха гласували с „Не“, ако има референдум.
В Република Молдова мнозинството от гражданите не подкрепя идеята за обединение с Румъния, показват данни от последния Барометър на общественото мнение, проведен през септември 2025 г. Анкетата показа, че почти 46 процента от молдовските граждани биха гласували против обединение, а над 33 процента „за“.
Наскоро президентът на Румъния Никушор Дан каза, че „Румъния е готова“, в случай че гражданите на Република Молдова подкрепят проект за обединение на двете страни.
Президентът на Молдова Мая Санду заяви в интервю за британски журналисти през януари, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос.
Част от територията на днешна Република Молдова (областта Бесарабия) е била част от Румъния през първата половина на 20 век. Това става след Първата световна война, когато Бесарабия се присъединява към Румъния през 1918 г. и остава под румънска администрация до 1940 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахахахоха
14:23 24.06.2026
2 Умно
Коментиран от #17
14:23 24.06.2026
3 Тома
14:25 24.06.2026
4 Радости и скърби
14:25 24.06.2026
5 Пич
Не е ли време, да си вземем севена Добруджа от Румъния...?!
Коментиран от #22
14:25 24.06.2026
6 А тия
Коментиран от #8
14:26 24.06.2026
7 какви времена и нрави!
14:27 24.06.2026
8 Путин
До коментар #6 от "А тия":Те не са собственост като теб, дами решават...
14:29 24.06.2026
9 Трол
14:30 24.06.2026
10 Левски
14:30 24.06.2026
11 Частна Република България
14:31 24.06.2026
12 Хахахахахха
14:31 24.06.2026
13 Румен Радев
14:32 24.06.2026
14 ДрайвингПлежър
А ние може ли да си предявим претенциите към македония тогава?!
14:33 24.06.2026
15 Това няма да бъде одобрено от ООН
14:34 24.06.2026
16 Възрожденец 🇧🇬
14:34 24.06.2026
17 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Умно":Що бе - изхвърляме паплачта и си се кефим на територията. Охридското езеро не е лошо!
Далавера си е!
14:34 24.06.2026
18 ДрайвингПлежър
Ама в крайна сметка те май са нужни - това е като мършоядите в природата - все нещо трябва да прочиства малоумието
14:35 24.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ето от къде ще почне войната в Европа
14:37 24.06.2026
21 Вна
14:38 24.06.2026
22 редник
До коментар #5 от "Пич":/ Не е ли време, да си вземем севена Добруджа от Румъния...?!/
Естествената граница е Дунав до вливането в Черно море...
Ако и Молдова поиска да се обеди с Румъния, това означава, че влиза в ЕС - та необходимо ли е съгласието на държавите от ЕС?
14:40 24.06.2026
23 Пламен
Обаче попаднах една много забавна песен на едно молдованче.
Тък е трудно да се качват линкове , обаче ако напишете :
Ionut Cercel - Made in Romania (Video Oficial)
ше разберете за какво говоря . :) :) :)
Жална им майка на румънците.
14:41 24.06.2026
24 хитреещи мамалигари да прилапат молдова
ако стане вероятно ще си сложат таралеж в гащите
както ес и тук с урк навлеци
14:41 24.06.2026
25 Баце
14:42 24.06.2026