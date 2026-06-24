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Долната камара на румънския парламент прие законопроект за обединение на Румъния и Молдова

Долната камара на румънския парламент прие законопроект за обединение на Румъния и Молдова

24 Юни, 2026 14:20 970 25

  • молдова-
  • румъния-
  • никушор дан

Инициативата отваря пътя за преговори за връщането към родината на територии, „откъснати насилствено от болшевиките с помощта на великите сили“

Долната камара на румънския парламент прие законопроект за обединение на Румъния и Молдова - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Законодателно предложение, внесено от парламентарната група на националистическата партия „S.O.S. Румъния“ за обединение на Румъния и Република Молдова, се счита за прието от Камара на депутатите поради изтичане на срока за разглеждане на законопроекта, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Проектът е внесен в Камарата на депутатите на 14 април, а Сенатът е органът, който ще вземе окончателното решение по инициативата, уточнява Аджерпрес.

Законопроектът беше споменат днес по време на пленарното заседание на Камарата на депутатите от председателстващата заседанието Наталия Интотеро: „Законодателно предложение относно обединението на Румъния и Република Молдова, Pl-x 305 от 2026 г., тъй като срокът за обсъждане и окончателно гласуване е изтекъл, законодателното предложение се счита за прието“, заяви тя, цитирана от Аджерпрес.

Според законопроекта „парламентът на Румъния потвърждава привързаността си към разпоредбите на Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа в Хелзинки, който допуска възможността за промяна на границите по мирен и дипломатически път". "Парламентът на Румъния взема решение за обединение на Румъния и Република Молдова“, се посочва в законодателната инициатива.

Наред с това „парламентът на Румъния упълномощава правителството на страната незабавно да започне преговори с властите в Кишинев за финализиране на обединението с Република Молдова“.

„След приемането на този закон и публикуването му в Държавен вестник ще бъдат уведомени компетентните международни органи, правителството на Република Молдова, САЩ, НАТО, ООН и ЕС за изпълнение на разпоредбите на закона“, се предвижда още в законопроекта.

В мотивите към него се посочва, наред с другото, че инициативата отваря пътя за преговори за връщането към родината на територии, „откъснати насилствено от болшевиките с помощта на великите сили“.

Вносителите на законопроекта посочват също, че в момента основните политически сили в Румъния и мнозинството в Република Молдова желаят подобно обединение.

Според вносителите на законопроекта парламентът на Румъния трябва да вземе решение за обединение на Румъния с Република Молдова, а впоследствие и парламентът на Република Молдова да вземе решение за обединение с Румъния.

Според неотдавнашно проучване на агенция ИНСКОП седем от 10 румънци (71,9 процента) биха гласували с „Да“ на референдум за обединение на Румъния и Молдова. Според данните от анкетата 21,4 процента от румънците биха гласували с „Не“, ако има референдум.

В Република Молдова мнозинството от гражданите не подкрепя идеята за обединение с Румъния, показват данни от последния Барометър на общественото мнение, проведен през септември 2025 г. Анкетата показа, че почти 46 процента от молдовските граждани биха гласували против обединение, а над 33 процента „за“.

Наскоро президентът на Румъния Никушор Дан каза, че „Румъния е готова“, в случай че гражданите на Република Молдова подкрепят проект за обединение на двете страни.

Президентът на Молдова Мая Санду заяви в интервю за британски журналисти през януари, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос.

Част от територията на днешна Република Молдова (областта Бесарабия) е била част от Румъния през първата половина на 20 век. Това става след Първата световна война, когато Бесарабия се присъединява към Румъния през 1918 г. и остава под румънска администрация до 1940 г.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахахоха

    17 6 Отговор
    а полчците се скараха с укра и си върнаха орела с надеждата да си върнат и източните креси, тръмпоч чака договор за редкоземните метали - изобщо вече всеки започва открито да говори какво точно очаква от тази ужасна месомелачка - до последния украинец.

    14:23 24.06.2026

  • 2 Умно

    18 1 Отговор
    Но аз не ща македонци тук да ни саботират. Не ми се обединява с тия сърбосърбящи мегаломани.

    Коментиран от #17

    14:23 24.06.2026

  • 3 Тома

    11 9 Отговор
    Днес Молдова утре мамалигарите ще хвърлят око и на Добруджа

    14:25 24.06.2026

  • 4 Радости и скърби

    13 6 Отговор
    Букурещ кандидатства за точка на първи ядрен удар и има големи шансове.

    14:25 24.06.2026

  • 5 Пич

    14 5 Отговор
    Румънците винаги са били проклетници! Също като макетата, произлезли от България, и също като тях, комплексирани и мразещи родителите си! Та......
    Не е ли време, да си вземем севена Добруджа от Румъния...?!

    Коментиран от #22

    14:25 24.06.2026

  • 6 А тия

    11 3 Отговор
    питаха ли руснаците какви ги мъдрят? 🤦

    Коментиран от #8

    14:26 24.06.2026

  • 7 какви времена и нрави!

    8 3 Отговор
    Референдум в Крим и става част от Русия, Референдум в Молдова или само договор с Румъния и става част от Румъния. Стои закон в парламента и щом е престоял крайния срок - значи е приет от парламента закон за приемането на Молдова в Румъния. Няма необходимост от войни.

    14:27 24.06.2026

  • 8 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "А тия":

    Те не са собственост като теб, дами решават...

    14:29 24.06.2026

  • 9 Трол

    1 7 Отговор
    Целият свят трябва да се обедини със столица Брюксел. Стига разделение и интриги.

    14:30 24.06.2026

  • 10 Левски

    2 2 Отговор
    Ами това си е една държава, дали ще доживеем и нашите да подпишат такъв за обединение с измислената "Македония".

    14:30 24.06.2026

  • 11 Частна Република България

    4 1 Отговор
    После поляците ще си поискат западната част от Украйна.:)). После може Турция да поиска нещо от нас. С референдуми. Макетата ще си поискат луната. Тя си тяхна по право. Само тъмната част. Другата част е на Украйна. По точно на Зеленски. Весело е. Молдова става част от ЕС. А преднистровието?

    14:31 24.06.2026

  • 12 Хахахахахха

    2 0 Отговор
    ще се наядат на хо-й мамалигите

    14:31 24.06.2026

  • 13 Румен Радев

    0 4 Отговор
    Българският парламент прие законопроект за обединение на България с Македония.

    14:32 24.06.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    И ако европейската членка Румъния може да се обединява - защо Русия да не може също?
    А ние може ли да си предявим претенциите към македония тогава?!

    14:33 24.06.2026

  • 15 Това няма да бъде одобрено от ООН

    3 1 Отговор
    Народа на Молдова също няма да го одобри да не говорим за парламентаристите. Освен мая която е украинка.

    14:34 24.06.2026

  • 16 Възрожденец 🇧🇬

    3 2 Отговор
    Ами и ние можехме да се обединим със сънародниците си от Северна Македония, ако не бяха руските noдлorи от двете страни на границата, които подхранваха вражда между нас по заповед на московските бандити. Постоянните саботажи, медийно облъчване, платени от Мордор клакьори и цели партии целенасочено разпространяваха омраза, извършваха инсценирани престъпления с една единствена цел - да бъдем разединени и да се мразим,

    14:34 24.06.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Умно":

    Що бе - изхвърляме паплачта и си се кефим на територията. Охридското езеро не е лошо!
    Далавера си е!

    14:34 24.06.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Да се обзаложим ли че с такива простотии просто вървим към нови войни?!!!
    Ама в крайна сметка те май са нужни - това е като мършоядите в природата - все нещо трябва да прочиства малоумието

    14:35 24.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ето от къде ще почне войната в Европа

    2 0 Отговор
    Защото Русия няма да им даде Приднестровието. А и Украйна няма да е съгласна нито Турция. Лошото е че ние сме на две крачки.

    14:37 24.06.2026

  • 21 Вна

    2 0 Отговор
    Опаааа мамалигарите, не забравяйте че получавате Северна Добруджа в замяна на Молдова. Ако ще се обединявате с другите м@нг@ли, ще върнете Българските земи.

    14:38 24.06.2026

  • 22 редник

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    / Не е ли време, да си вземем севена Добруджа от Румъния...?!/
    Естествената граница е Дунав до вливането в Черно море...

    Ако и Молдова поиска да се обеди с Румъния, това означава, че влиза в ЕС - та необходимо ли е съгласието на държавите от ЕС?

    14:40 24.06.2026

  • 23 Пламен

    1 0 Отговор
    Аз , по принцип, слушам Хеви Метъл .
    Обаче попаднах една много забавна песен на едно молдованче.
    Тък е трудно да се качват линкове , обаче ако напишете :

    Ionut Cercel - Made in Romania (Video Oficial)

    ше разберете за какво говоря . :) :) :)

    Жална им майка на румънците.

    14:41 24.06.2026

  • 24 хитреещи мамалигари да прилапат молдова

    1 0 Отговор
    да изкярят искат с нова работна ръка и използване на ресурсите им с обединение

    ако стане вероятно ще си сложат таралеж в гащите
    както ес и тук с урк навлеци

    14:41 24.06.2026

  • 25 Баце

    0 0 Отговор
    Добре де, мамалигите, зорлем настъпват мотиката, ама що сте изтипосали тоо аскер на снимката ?

    14:42 24.06.2026

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