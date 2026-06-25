Тръмп: Може би никога няма да стане ясно кой е виновен за удара по девическо училище в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е възможно никога да не бъде установено кой носи отговорност за смъртоносния удар по девическо училище в иранския град Минаб на 28 февруари - първия ден от военните действия между Иран от една страна и САЩ и Израел от друга. При атаката загинаха десетки деца, а според ирански официални представители жертвите са над 175 ученици и учители, предава БТА.

В изявление пред журналисти Тръмп посочи, че обстоятелствата около инцидента остават неясни заради интензивните бойни действия по това време.

„Не знам дали някога ще разрешат този проблем по отношение на това чия е вината, защото в този момент навсякъде летяха ракети“, каза американският президент. По думите му случилото се е било „ужасно“, но към момента той не е видял доказателства, които да сочат категорично, че ударът е бил нанесен от Съединените щати.

Тръмп отхвърли предположенията за американска отговорност, като заяви: „Някой каза, че е била наша ракета, може би не е била наша ракета. Не мисля, че сме били ние.“

Случаят остава предмет на разследване. По-рано Ройтерс съобщи, че според първоначални данни от вътрешно разследване на американските въоръжени сили е възможно именно американските военни да са нанесли удара. Според информацията една от разглежданите версии е използването на остарели разузнавателни данни за целите в района.

Оттогава Пентагонът е разширил обхвата на разследването, но до момента не е потвърдил официално каквито и да било предварителни заключения. Американски представители многократно подчертаха, че САЩ не биха атакували умишлено училище.

Инцидентът предизвика силна международна реакция и беше осъден от редица международни организации. Службата на ООН за правата на човека определи случилото се като „абсолютно ужасяващо“. Според международното хуманитарно право умишлено нападение срещу училище и цивилни обекти може да представлява военно престъпление.

Първоначално Доналд Тръмп обвини Иран за атаката, без да представи доказателства в подкрепа на това твърдение. Впоследствие позицията му се промени и той заяви, че очаква резултатите от официалното разследване. Американският президент подчерта, че според него никоя от страните не е атакувала умишлено учебното заведение.

Случаят е част от по-широката тема за сигурността и стабилността в Близкия изток, която има значение и за държавите от НАТО, включително България. Като член на Алианса страната следи развитието на кризата и позициите на съюзниците си относно военните действия в региона. Ескалация на напрежението между Иран и западните държави може да има отражение върху международната сигурност, миграционните процеси и енергийните пазари, които са от значение и за България.