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Тръмп: Може би никога няма да стане ясно кой е виновен за удара по девическо училище в Иран

Тръмп: Може би никога няма да стане ясно кой е виновен за удара по девическо училище в Иран

25 Юни, 2026 11:33, обновена 25 Юни, 2026 11:31 808 17

  • иран-
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  • удар-
  • девическо училище

Американският президент заяви, че не вярва САЩ да са отговорни за атаката, при която според ирански данни са загинали над 175 деца и учители.

Тръмп: Може би никога няма да стане ясно кой е виновен за удара по девическо училище в Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е възможно никога да не бъде установено кой носи отговорност за смъртоносния удар по девическо училище в иранския град Минаб на 28 февруари - първия ден от военните действия между Иран от една страна и САЩ и Израел от друга. При атаката загинаха десетки деца, а според ирански официални представители жертвите са над 175 ученици и учители, предава БТА.

В изявление пред журналисти Тръмп посочи, че обстоятелствата около инцидента остават неясни заради интензивните бойни действия по това време.

„Не знам дали някога ще разрешат този проблем по отношение на това чия е вината, защото в този момент навсякъде летяха ракети“, каза американският президент. По думите му случилото се е било „ужасно“, но към момента той не е видял доказателства, които да сочат категорично, че ударът е бил нанесен от Съединените щати.

Тръмп отхвърли предположенията за американска отговорност, като заяви: „Някой каза, че е била наша ракета, може би не е била наша ракета. Не мисля, че сме били ние.“

Случаят остава предмет на разследване. По-рано Ройтерс съобщи, че според първоначални данни от вътрешно разследване на американските въоръжени сили е възможно именно американските военни да са нанесли удара. Според информацията една от разглежданите версии е използването на остарели разузнавателни данни за целите в района.

Оттогава Пентагонът е разширил обхвата на разследването, но до момента не е потвърдил официално каквито и да било предварителни заключения. Американски представители многократно подчертаха, че САЩ не биха атакували умишлено училище.

Инцидентът предизвика силна международна реакция и беше осъден от редица международни организации. Службата на ООН за правата на човека определи случилото се като „абсолютно ужасяващо“. Според международното хуманитарно право умишлено нападение срещу училище и цивилни обекти може да представлява военно престъпление.

Първоначално Доналд Тръмп обвини Иран за атаката, без да представи доказателства в подкрепа на това твърдение. Впоследствие позицията му се промени и той заяви, че очаква резултатите от официалното разследване. Американският президент подчерта, че според него никоя от страните не е атакувала умишлено учебното заведение.

Случаят е част от по-широката тема за сигурността и стабилността в Близкия изток, която има значение и за държавите от НАТО, включително България. Като член на Алианса страната следи развитието на кризата и позициите на съюзниците си относно военните действия в региона. Ескалация на напрежението между Иран и западните държави може да има отражение върху международната сигурност, миграционните процеси и енергийните пазари, които са от значение и за България.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 1 Отговор
    За ударите във Венецуела тази нощ е ясно.

    Коментиран от #10

    11:33 25.06.2026

  • 2 Вашето мнение

    44 0 Отговор
    Израел и сащ убиха 200 момичета, това е позорният факт, който историята ще отбелязва, разказвайки за тази война. Другият факт е, че сащ и израел загубиха войната.

    11:33 25.06.2026

  • 3 имаше записи от камери и остатъци

    28 0 Отговор
    от Томахоук . затова и критикуваха министъра на войната за военно престъпление . и показаха погребението на 60 мюсюлманчета . сигурно е била някаква грешка на мерника . след това нямаше други удъри по училища с малолетни .

    11:36 25.06.2026

  • 4 хехе

    36 0 Отговор
    Ма как бе никой не е виновен училището само се е ударило в краварските ракети

    11:36 25.06.2026

  • 5 Родина

    26 0 Отговор
    Дончо , нали щеше да спреш войната в Украйна. САЩ и Палантир дават на Украйна
    най много разузнавателни средства, Както
    и Мъск . Подлога на глобалистите !

    11:40 25.06.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    2 26 Отговор
    Рядка руска ПВО ракета уби 25 девойчета в Старобилск !!! Не е трудно да си признаеш Дони, не е трудно ☝️😎

    11:41 25.06.2026

  • 7 каунь

    23 0 Отговор
    баш тоя колун е виновен затуй в казана на Рогатия!

    11:43 25.06.2026

  • 8 Кравварци клоуни

    21 0 Отговор
    Кой ли може да е?

    11:43 25.06.2026

  • 9 Но едно е ясно

    13 0 Отговор
    Че този удар не е от щатите!
    Да те в кукуфелата дамаджана разплетена!

    11:45 25.06.2026

  • 10 Не е веднъж.

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дядката, горкия, много му личи като лъже..

    11:56 25.06.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 3 Отговор
    Путин е виновен!🦧🦍🥳🤣👍

    11:58 25.06.2026

  • 12 Може би....но ще видим,и така

    9 0 Отговор
    "ГУЗЕН ,НЕ ГОНЕН БЯГА "
    Нали САЩ имат най-доброто сателитно наблюдение(преди години се хвалеха, че знаели цвета на боксерките на Садам) как така сега не са знаели за училището?!
    Тръмп да не се прави на интересен, за другото( че луд ) си го знаем....

    12:01 25.06.2026

  • 13 Гледащ

    2 0 Отговор
    То това ще е като Епстиин файловете никога няма да се разбере кой

    12:02 25.06.2026

  • 14 Айляк

    7 0 Отговор
    Но пък стана съвсем ясно за аферата Епщайн
    и дейното участие на Доналд Тръмп в нея.

    12:09 25.06.2026

  • 15 Мисля

    5 0 Отговор
    Айде бе никога. Ще си признаете!

    12:13 25.06.2026

  • 16 Боко

    2 0 Отговор
    Пишете Путин и 👌
    Нали за всичко е виновен Путин 🥳

    12:29 25.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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