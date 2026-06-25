Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Венецуела »
Венецуела приветства американската помощ след разрушителните земетресения

Венецуела приветства американската помощ след разрушителните земетресения

25 Юни, 2026 11:51 683 8

  • венецуела-
  • сащ-
  • помощ-
  • земетресения

Временният президент Делси Родригес благодари на САЩ за проявената солидарност, след като Вашингтон обяви изпращането на хуманитарни екипи в страната.

Венецуела приветства американската помощ след разрушителните земетресения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че е провела телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио след двете силни земетресения, които разтърсиха страната. По думите ѝ американската страна е изразила подкрепа и готовност да окаже помощ на пострадалите райони, предава БТА.

В публикация в приложението Телеграм Родригес приветства реакцията на Вашингтон и благодари за оказаната подкрепа.

„Оценяваме тази проява на солидарност към Венецуела в сегашния труден момент“, написа тя, цитирана от Франс прес.

Изявлението идва малко след като държавният секретар Марко Рубио обяви, че Съединените щати незабавно ще изпратят хуманитарни работници във Венецуела. Целта на мисията е да подпомогне справянето с последиците от природното бедствие и да окаже помощ на засегнатото население.

Земетресенията предизвикаха сериозни опасения за състоянието на инфраструктурата и безопасността на хората в засегнатите райони. Към момента властите продължават да оценяват щетите и необходимостта от допълнителна международна подкрепа.

Решението на САЩ да изпратят хуманитарни екипи е значим жест на фона на сложните отношения между Вашингтон и Каракас през последните години. Въпреки политическите различия между двете страни, природните бедствия често водят до международна координация и предоставяне на спешна помощ с цел ограничаване на хуманитарните последици.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голяма "помощ" е

    7 4 Отговор
    да ти откраднат нефта...

    11:57 25.06.2026

  • 2 Хи хи хи

    7 2 Отговор
    Ами те и на 3 януари таа година изпратиха "хуманитарни" екипи и отвлякоха Николай Мадуро

    Коментиран от #3

    11:57 25.06.2026

  • 3 Хи хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи":

    Николас Мадуро

    11:58 25.06.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Русия подкрепя американската помощ за Венецуела и изказва искрени съболезнования !!!
    А маленько бензин дали ви се намира ? 😄

    12:01 25.06.2026

  • 5 ние да внимаваме

    0 0 Отговор
    че не сне имали голямо земетресение от 1999 г., когато падна Мавзолеят.

    12:08 25.06.2026

  • 6 Бай Пунди Говнокомандващия

    2 1 Отговор
    Путйо Фашиста няма ли да им прати помощ? Десетки години им кра петрола, а венецуелците страдаха заради него.

    Коментиран от #7

    12:20 25.06.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Пратих много поЗдрави на венецуелците !!!
    Колко още да им пращам, давам ?

    12:23 25.06.2026

  • 8 ка Путин БОКЛУК

    0 0 Отговор
    А от малкия гном на Кремъл - потупване по рамото и съболезнования. С "приятели" като пе де рашките - врагове не ти трябват.

    12:47 25.06.2026