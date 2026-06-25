Венецуела приветства американската помощ след разрушителните земетресения

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че е провела телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио след двете силни земетресения, които разтърсиха страната. По думите ѝ американската страна е изразила подкрепа и готовност да окаже помощ на пострадалите райони, предава БТА.

В публикация в приложението Телеграм Родригес приветства реакцията на Вашингтон и благодари за оказаната подкрепа.

„Оценяваме тази проява на солидарност към Венецуела в сегашния труден момент“, написа тя, цитирана от Франс прес.

Изявлението идва малко след като държавният секретар Марко Рубио обяви, че Съединените щати незабавно ще изпратят хуманитарни работници във Венецуела. Целта на мисията е да подпомогне справянето с последиците от природното бедствие и да окаже помощ на засегнатото население.

Земетресенията предизвикаха сериозни опасения за състоянието на инфраструктурата и безопасността на хората в засегнатите райони. Към момента властите продължават да оценяват щетите и необходимостта от допълнителна международна подкрепа.

Решението на САЩ да изпратят хуманитарни екипи е значим жест на фона на сложните отношения между Вашингтон и Каракас през последните години. Въпреки политическите различия между двете страни, природните бедствия често водят до международна координация и предоставяне на спешна помощ с цел ограничаване на хуманитарните последици.