Тръмп: Знам малко за Анди Бърнам, но едва ли ще отвори Северно море за повече добив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има ограничени познания за Анди Бърнам, който към момента е единственият претендент за лидерския пост в Лейбъристката партия след оставката на Киър Стармър и се очаква да стане следващ министър-председател на Великобритания, предава БТА.

В коментар пред журналисти Тръмп посочи, че знае единствено, че Бърнам е бил кмет на град и че според него е „изключително либерален“ политик.

„Не знам нищо. Доколкото ми е известно, досега е бил кмет на град. Чувам, че е изключително либерален, изключително, така че това означава, че вероятно няма да отвори Северно море“, заяви американският президент.

Тръмп отново използва случая, за да подчертае позицията си относно енергийната политика на Великобритания. Той заяви, че и предишният британски премиер Киър Стармър е трябвало да предприеме стъпки за увеличаване на добива на петрол и газ в Северно море.

„Дадох на Киър Стармър доста добър съвет - казах му да отвори Северно море“, добави американският лидер.

Коментарите идват дни след като Стармър обяви оставката си под натиска на ниски резултати в социологическите проучвания и незадоволителното представяне на лейбъристите на местните избори. Решението му постави началото на процедура по избор на нов лидер на партията и съответно нов министър-председател.

През последните месеци отношенията между Лондон и Вашингтон преминаха през период на колебания. След идването си на власт през 2024 г. Стармър положи усилия за поддържане на добри отношения с администрацията на Тръмп, включително чрез покана за безпрецедентно второ държавно посещение на американския президент през 2025 г.

Според информацията на Ройтерс отношенията между двамата лидери са се усложнили, след като Великобритания първоначално е отказала искането на САЩ да използват британски военни бази при операции срещу Иран. Впоследствие Лондон е дал разрешение за използването на съответните обекти.

Анди Бърнам се очертава като фаворит за наследник на Стармър и според очакванията може да поеме ръководството на правителството още в средата на юли. Засега той не е коментирал публично изказванията на Доналд Тръмп относно бъдещата енергийна политика на Великобритания.

Развитието на политическата ситуация във Великобритания и дебатът за добива на енергийни ресурси в Северно море имат значение и за европейските енергийни пазари. Увеличаването или ограничаването на производството на петрол и природен газ от региона може да оказва влияние върху енергийната сигурност и цените в Европа. За България темата е важна в контекста на усилията за диверсификация на енергийните доставки и стабилността на европейския енергиен пазар.