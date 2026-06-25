Червен код за екстремно високи температури! Повече от 100 милиона европейци се изправят пред горещо време

Горещата вълна се разпространява все повече в Европа, където 101 милиона души, сред които само 50 милиона във Франция и 18 милиона в Германия понасят температури, превишаващи 35 градуса в някои часове от деня, предаде Франс прес.
Повече от 380 милиона души в Европа или близо две трети от населението на континента сега живеят на температури по-високи от 30 градуса, сочат данни от анализ на АФП, изготвен въз основа на прогнози на германската метеорологична служба и прогнози за населението на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.
Очаква се най-високите температури на тази историческа гореща вълна да бъдат отчетени днес във Франция, преди да спаднат през вечерта около атлантическото крайбрежие.
Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви днес, че броят на смъртните случаи се увеличава във френската столица, където за четвърти път от 150 години температурите превишават 40 градуса. По данни на френското министерство на здравеопазването 25 инфаркта са били диагностицирани през последното денонощие спрямо обичайните 10.
В Германия температурите могат да превишат на места 40 градуса, с което се отбелязва исторически рекорд. Няколко спортни и културни събития в страната вече бяха отменени, като например полумаратонът в Хамбург.
Германската железопътна компания "Дойче Бан" препоръча на клиентите си да се въздържат от пътувания и обяви, че ще върне парите на всички пътници, които са си закупили билет до 30 юни поради високата вероятност от смущения в движението, свързани с горещините, вероятни пожари, обилни валежи или бури.
В Испания властите регистрираха 212 смъртни случая от неделя до сряда поради горещите вълни.
Във Великобритания червеният код за екстремно високи температури, който се обявява много рядко, остава в сила до петък вечер в Лондон и в част от Югоизточна Англия, съобщи националната метеорологична агенция.
Високите температури засягат в голяма степен също така Белгия, Люксембург, Нидерландия, както и източните части на Полша, Унгария, Чехия и Хърватия. Властите в Хърватия обявиха червен код за опасно горещо време на крайбрежието в Сплит, а температурите там ще бъдат по-високи от 35 градуса.
В Дания оранжевият код за високи температури ще важи почти за цялата страна в петък, а в Австрия беше обявена най-високата степен за опасно време, която ще важи до понеделник и ще обхваща столицата Виена и източната част на страната.
Горещините се дължат на наличието на огромна маса от топъл въздух, идваща от Африка, която е притисната от високото налягане на голяма надморска височина, отбелязва АФП.
Повтарящите се горещи вълни са несъмнен признак за климатичните промени, причинени преди всичко от изгарянето на изкопаеми горива от човека, анализират климатолози. Тези вълни тепърва ще стават все по-чести, по-дълги и по-интензивни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 к0к0рч0 💋🍌
Коментиран от #7, #20
16:25 25.06.2026
2 Владимир Путин, президент
Над 140млн монголци, татари, башкири са изправени пред Екстремална липса на бензин, хляб и рубли ☝️
Коментиран от #6
16:27 25.06.2026
3 1488
16:27 25.06.2026
4 МЕТЕОПАТ
16:28 25.06.2026
5 Дориана
16:32 25.06.2026
6 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":И по-малко имаха преди, но това не им попречи през Интервенцията на Запада , да избият зъбите на 14 навлека, държави от цял свят. Втората световна пак имаха малко, но развяха знамето над Райхстага, пък България капитулира, още като видя Трети украински фронт на Дунава.
Коментиран от #26, #33
16:35 25.06.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":Да едно време беше лято..... Ама много кекави тия европейци бе, да видят африканците Как издържат на тия жеги, А не само да ходят в Дубай.....
16:36 25.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 az СВО Победа 81
Коментиран от #14, #17
16:37 25.06.2026
10 от 100 милиона евроGейци
16:37 25.06.2026
11 az СВО Победа 81
Всяка нова ескалация в Близкия изток означава покачване на цените на енергията, допълнителни разходи за сигурност и по-нататъшно влошаване на икономическата ситуация.
Особено интересното е, че всичко ще се случва във време, когато Европа е обхваната от гореща вълна, търсенето на електроенергия се е увеличило рязко, а цените са се повишили заедно с него. В такава ситуация всяко сътресение на енергийния пазар се превръща не просто в неудобство за европейската икономика, а в допълнителен фактор за дестабилизация.
Резултатът е любопитна картинка....
Чакаме и наблюдаваме с интерес! 🤣
Коментиран от #15, #16
16:44 25.06.2026
12 ЦЕРВЕН КОД ЗА НОВОФАШИСТИ
16:47 25.06.2026
13 екстремно високи температури!
да работят по здраво
че бункера отново очаква да си напълни новите чекмеджета
с техните данъци и заеми пренасочени към зелкови от лайейнени
16:49 25.06.2026
14 Учуден
До коментар #9 от "az СВО Победа 81":Татаромонголските нищожества населяващи русия към коя раса са?
16:49 25.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Овчи,
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Пак ли Европа ще загива без руската газ и нафта?М?Пета година!М?
Тебе питам.Овчи.
Коментиран от #19
16:56 25.06.2026
17 Верно ли бе?
До коментар #9 от "az СВО Победа 81":Смрат миришеща на блато.
16:57 25.06.2026
18 Kaлпазанин
17:04 25.06.2026
19 az СВО Победа 81
До коментар #16 от "Овчи,":Европа вече бере плодовете на делата си!
Деиндустриализацията на Европа тече със страшна сила, цените растът, социалното напрежение също...
Коментиран от #21
17:05 25.06.2026
20 Д-р Марин Белчев
До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":През периода 1945–2000 г. не е имало такива мащабни, продължителни и интензивни горещи вълни едновременно в цяла Европа.
По времето на НРБ — периодът между 1946 и 1990 г. — летата бяха значително по-прохладни, по-кратки и предвидими в сравнение със съвременните климатични аномалии.
Така, че, не, едно време не си му викал лето.
Коментиран от #23, #25
17:07 25.06.2026
21 растЪт?
До коментар #19 от "az СВО Победа 81":Руски помак?Или мелеz?
17:14 25.06.2026
22 Механик
п.п.
И дори това да ви се струва като шега, уви, то е истина. Всичко това е казано от въпросната госпожа, а Европейската Комисия (дето никой не я е избирал) е съгласна горните становища.
Коментиран от #24, #35
17:15 25.06.2026
23 Метероолог
До коментар #20 от "Д-р Марин Белчев":Пълни простотии си написал.Направи справка.
Коментиран от #32
17:16 25.06.2026
24 Ол1гофрен,
До коментар #22 от "Механик":Източник?
17:17 25.06.2026
25 Механик
До коментар #20 от "Д-р Марин Белчев":Ама, нищо подобно.
Вероятно си от по-младите поколения, които всичко знаят от уикипедията, за това пък държат да са на всяко гърне похлупак.
В онези години имаше както много горещи и сухи лета, така и лета в които валеше доста. Имаше и лета в които горните два (за вас) феномена си вървяха ръка за ръка, точно като тазгодишното лято.
17:23 25.06.2026
26 Знаещ
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":Без помощта на САЩ Сталин щеше да си тегли куршума, а не Хитлер.
17:23 25.06.2026
27 Хич да не
17:27 25.06.2026
28 На бавен огън
17:28 25.06.2026
29 От Европа
17:29 25.06.2026
30 Само почакайте зимата
17:29 25.06.2026
31 Дон Корлеоне
Коментиран от #34
17:32 25.06.2026
32 Ледена епоха
До коментар #23 от "Метероолог":Всъщност, това е естествен процес на постепенно затопляне, започнал още преди 10 000 години.
17:32 25.06.2026
33 България постави рекорд!
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":Капитулира за един ден. Имахме и умни политици. Опазиха страната от катюшите и бомбените килими.
17:33 25.06.2026
34 Старлинк
До коментар #31 от "Дон Корлеоне":Стига писа едно и също навсякъде бе, смрадливотролскопацулче.
17:34 25.06.2026
35 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #22 от "Механик":Урсула и Зеленски са виновни за жегите.😂
17:35 25.06.2026