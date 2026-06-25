Червен код за екстремно високи температури! Повече от 100 милиона европейци се изправят пред горещо време

Горещата вълна се разпространява все повече в Европа, където 101 милиона души, сред които само 50 милиона във Франция и 18 милиона в Германия понасят температури, превишаващи 35 градуса в някои часове от деня, предаде Франс прес.

Повече от 380 милиона души в Европа или близо две трети от населението на континента сега живеят на температури по-високи от 30 градуса, сочат данни от анализ на АФП, изготвен въз основа на прогнози на германската метеорологична служба и прогнози за населението на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

Очаква се най-високите температури на тази историческа гореща вълна да бъдат отчетени днес във Франция, преди да спаднат през вечерта около атлантическото крайбрежие.

Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви днес, че броят на смъртните случаи се увеличава във френската столица, където за четвърти път от 150 години температурите превишават 40 градуса. По данни на френското министерство на здравеопазването 25 инфаркта са били диагностицирани през последното денонощие спрямо обичайните 10.

В Германия температурите могат да превишат на места 40 градуса, с което се отбелязва исторически рекорд. Няколко спортни и културни събития в страната вече бяха отменени, като например полумаратонът в Хамбург.

Германската железопътна компания "Дойче Бан" препоръча на клиентите си да се въздържат от пътувания и обяви, че ще върне парите на всички пътници, които са си закупили билет до 30 юни поради високата вероятност от смущения в движението, свързани с горещините, вероятни пожари, обилни валежи или бури.

В Испания властите регистрираха 212 смъртни случая от неделя до сряда поради горещите вълни.

Във Великобритания червеният код за екстремно високи температури, който се обявява много рядко, остава в сила до петък вечер в Лондон и в част от Югоизточна Англия, съобщи националната метеорологична агенция.

Високите температури засягат в голяма степен също така Белгия, Люксембург, Нидерландия, както и източните части на Полша, Унгария, Чехия и Хърватия. Властите в Хърватия обявиха червен код за опасно горещо време на крайбрежието в Сплит, а температурите там ще бъдат по-високи от 35 градуса.

В Дания оранжевият код за високи температури ще важи почти за цялата страна в петък, а в Австрия беше обявена най-високата степен за опасно време, която ще важи до понеделник и ще обхваща столицата Виена и източната част на страната.

Горещините се дължат на наличието на огромна маса от топъл въздух, идваща от Африка, която е притисната от високото налягане на голяма надморска височина, отбелязва АФП.

Повтарящите се горещи вълни са несъмнен признак за климатичните промени, причинени преди всичко от изгарянето на изкопаеми горива от човека, анализират климатолози. Тези вълни тепърва ще стават все по-чести, по-дълги и по-интензивни.