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Червен код за екстремно високи температури! Повече от 100 милиона европейци се изправят пред горещо време

Червен код за екстремно високи температури! Повече от 100 милиона европейци се изправят пред горещо време

25 Юни, 2026 16:24 1 184 35

  • жега-
  • климат-
  • глобално затопляне-
  • парникови газове-
  • африка

Горещините се дължат на наличието на огромна маса от топъл въздух, идваща от Африка, която е притисната от високото налягане на голяма надморска височина, отбелязва АФП

Червен код за екстремно високи температури! Повече от 100 милиона европейци се изправят пред горещо време - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Горещата вълна се разпространява все повече в Европа, където 101 милиона души, сред които само 50 милиона във Франция и 18 милиона в Германия понасят температури, превишаващи 35 градуса в някои часове от деня, предаде Франс прес.

Повече от 380 милиона души в Европа или близо две трети от населението на континента сега живеят на температури по-високи от 30 градуса, сочат данни от анализ на АФП, изготвен въз основа на прогнози на германската метеорологична служба и прогнози за населението на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

Очаква се най-високите температури на тази историческа гореща вълна да бъдат отчетени днес във Франция, преди да спаднат през вечерта около атлантическото крайбрежие.

Кметът на Париж Еманюел Грегоар заяви днес, че броят на смъртните случаи се увеличава във френската столица, където за четвърти път от 150 години температурите превишават 40 градуса. По данни на френското министерство на здравеопазването 25 инфаркта са били диагностицирани през последното денонощие спрямо обичайните 10.

В Германия температурите могат да превишат на места 40 градуса, с което се отбелязва исторически рекорд. Няколко спортни и културни събития в страната вече бяха отменени, като например полумаратонът в Хамбург.

Германската железопътна компания "Дойче Бан" препоръча на клиентите си да се въздържат от пътувания и обяви, че ще върне парите на всички пътници, които са си закупили билет до 30 юни поради високата вероятност от смущения в движението, свързани с горещините, вероятни пожари, обилни валежи или бури.

В Испания властите регистрираха 212 смъртни случая от неделя до сряда поради горещите вълни.

Във Великобритания червеният код за екстремно високи температури, който се обявява много рядко, остава в сила до петък вечер в Лондон и в част от Югоизточна Англия, съобщи националната метеорологична агенция.

Високите температури засягат в голяма степен също така Белгия, Люксембург, Нидерландия, както и източните части на Полша, Унгария, Чехия и Хърватия. Властите в Хърватия обявиха червен код за опасно горещо време на крайбрежието в Сплит, а температурите там ще бъдат по-високи от 35 градуса.

В Дания оранжевият код за високи температури ще важи почти за цялата страна в петък, а в Австрия беше обявена най-високата степен за опасно време, която ще важи до понеделник и ще обхваща столицата Виена и източната част на страната.

Горещините се дължат на наличието на огромна маса от топъл въздух, идваща от Африка, която е притисната от високото налягане на голяма надморска височина, отбелязва АФП.

Повтарящите се горещи вълни са несъмнен признак за климатичните промени, причинени преди всичко от изгарянето на изкопаеми горива от човека, анализират климатолози. Тези вълни тепърва ще стават все по-чести, по-дълги и по-интензивни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    18 3 Отговор
    едно време му викахме лето

    Коментиран от #7, #20

    16:25 25.06.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    8 23 Отговор
    Червен код за Русия !!!
    Над 140млн монголци, татари, башкири са изправени пред Екстремална липса на бензин, хляб и рубли ☝️

    Коментиран от #6

    16:27 25.06.2026

  • 3 1488

    5 6 Отговор
    у рассия що нема жега

    16:27 25.06.2026

  • 4 МЕТЕОПАТ

    21 1 Отговор
    ГОРЕЩАТА ВЪЛНА ДОЙДЕ В ЕВРОПА ОТ АФРИКА ЗАЕДНО С АФРИКАНЦИТЕ КОИТО БАБА ВИ МЕРКЕЛ ПОКАНИ ЛИЧНО.ТАКА ЧЕ НЕ СЕ ОПЛАКВАЙТЕ.ДРУГИЯ ПЪТ ПОКАНЕТЕ ЕСКИМОСИТЕ , АМА ДА ИДВАТ ЛЯТОТО , ЧЕ АКО ПРИСТИГНАТ ЗИМАТА МОЖЕ ДА СТАНЕ ПО СТУДЕНО ОТ АНТАРКТИДА

    16:28 25.06.2026

  • 5 Дориана

    15 3 Отговор
    А, не се ли досещат , че това е отговора на Вселената за цялостната политика на ЕС. Така, че Да ще бъдат ударени с климатично оръжие. точно от Астрално ниво. И това е нищо не знаят какво следва.

    16:32 25.06.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    И по-малко имаха преди, но това не им попречи през Интервенцията на Запада , да избият зъбите на 14 навлека, държави от цял свят. Втората световна пак имаха малко, но развяха знамето над Райхстага, пък България капитулира, още като видя Трети украински фронт на Дунава.

    Коментиран от #26, #33

    16:35 25.06.2026

  • 7 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Да едно време беше лято..... Ама много кекави тия европейци бе, да видят африканците Как издържат на тия жеги, А не само да ходят в Дубай.....

    16:36 25.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 az СВО Победа 81

    12 1 Отговор
    Коренните европейци си отиват, а температурите са напълно нормални за "новите" европейци! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #14, #17

    16:37 25.06.2026

  • 10 от 100 милиона евроGейци

    12 1 Отговор
    50 милиона са свикнали на жега, щото са африканци. Да става 100 градуса и да се приключва мъката евроGейска

    16:37 25.06.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    3 3 Отговор
    Защо жегите плашат Европа:

    Всяка нова ескалация в Близкия изток означава покачване на цените на енергията, допълнителни разходи за сигурност и по-нататъшно влошаване на икономическата ситуация.

    Особено интересното е, че всичко ще се случва във време, когато Европа е обхваната от гореща вълна, търсенето на електроенергия се е увеличило рязко, а цените са се повишили заедно с него. В такава ситуация всяко сътресение на енергийния пазар се превръща не просто в неудобство за европейската икономика, а в допълнителен фактор за дестабилизация.

    Резултатът е любопитна картинка....

    Чакаме и наблюдаваме с интерес! 🤣

    Коментиран от #15, #16

    16:44 25.06.2026

  • 12 ЦЕРВЕН КОД ЗА НОВОФАШИСТИ

    9 2 Отговор
    Урсула, Кая и Зеленски обричат 500 милиона европейци на война.

    16:47 25.06.2026

  • 13 екстремно високи температури!

    6 0 Отговор
    нищо им няма
    да работят по здраво
    че бункера отново очаква да си напълни новите чекмеджета
    с техните данъци и заеми пренасочени към зелкови от лайейнени

    16:49 25.06.2026

  • 14 Учуден

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Татаромонголските нищожества населяващи русия към коя раса са?

    16:49 25.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Овчи,

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Пак ли Европа ще загива без руската газ и нафта?М?Пета година!М?
    Тебе питам.Овчи.

    Коментиран от #19

    16:56 25.06.2026

  • 17 Верно ли бе?

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Смрат миришеща на блато.

    16:57 25.06.2026

  • 18 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Мисирките да ои натикат ,такова заглавия в за@@@@@@@

    17:04 25.06.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Овчи,":

    Европа вече бере плодовете на делата си!

    Деиндустриализацията на Европа тече със страшна сила, цените растът, социалното напрежение също...

    Коментиран от #21

    17:05 25.06.2026

  • 20 Д-р Марин Белчев

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":

    През периода 1945–2000 г. не е имало такива мащабни, продължителни и интензивни горещи вълни едновременно в цяла Европа.
    По времето на НРБ — периодът между 1946 и 1990 г. — летата бяха значително по-прохладни, по-кратки и предвидими в сравнение със съвременните климатични аномалии.
    Така, че, не, едно време не си му викал лето.

    Коментиран от #23, #25

    17:07 25.06.2026

  • 21 растЪт?

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 81":

    Руски помак?Или мелеz?

    17:14 25.06.2026

  • 22 Механик

    3 1 Отговор
    Урусла каза, че климатиците генерирали въглероден отпечатък и по тая причина европейците трябва д с е ограничават в ползването им. За къпането пък каза, че било глезотия. По-здрави били хората, които не се къпели. Е, малко се чешели в началото, но тя каза, че след месец се свиква.
    п.п.
    И дори това да ви се струва като шега, уви, то е истина. Всичко това е казано от въпросната госпожа, а Европейската Комисия (дето никой не я е избирал) е съгласна горните становища.

    Коментиран от #24, #35

    17:15 25.06.2026

  • 23 Метероолог

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Д-р Марин Белчев":

    Пълни простотии си написал.Направи справка.

    Коментиран от #32

    17:16 25.06.2026

  • 24 Ол1гофрен,

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Източник?

    17:17 25.06.2026

  • 25 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Д-р Марин Белчев":

    Ама, нищо подобно.
    Вероятно си от по-младите поколения, които всичко знаят от уикипедията, за това пък държат да са на всяко гърне похлупак.
    В онези години имаше както много горещи и сухи лета, така и лета в които валеше доста. Имаше и лета в които горните два (за вас) феномена си вървяха ръка за ръка, точно като тазгодишното лято.

    17:23 25.06.2026

  • 26 Знаещ

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Без помощта на САЩ Сталин щеше да си тегли куршума, а не Хитлер.

    17:23 25.06.2026

  • 27 Хич да не

    2 0 Отговор
    Ви пука! Редете соларни и чакайте да се прохлади! Таз година Юни 35 градуса - догодина 40! Да Ви е хартия...

    17:27 25.06.2026

  • 28 На бавен огън

    0 0 Отговор
    Ще наложат още един пакет санкции по този повод. Няма начин да не е хибридна атака на копейките това.

    17:28 25.06.2026

  • 29 От Европа

    0 0 Отговор
    Купих още два вентилатора. Ужасна жега. Вият сирени на линейки.

    17:29 25.06.2026

  • 30 Само почакайте зимата

    2 0 Отговор
    Зимата ще има изненада за европейци - ще вали сняг! Ще е голяма новина.

    17:29 25.06.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #34

    17:32 25.06.2026

  • 32 Ледена епоха

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Метероолог":

    Всъщност, това е естествен процес на постепенно затопляне, започнал още преди 10 000 години.

    17:32 25.06.2026

  • 33 България постави рекорд!

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Капитулира за един ден. Имахме и умни политици. Опазиха страната от катюшите и бомбените килими.

    17:33 25.06.2026

  • 34 Старлинк

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дон Корлеоне":

    Стига писа едно и също навсякъде бе, смрадливотролскопацулче.

    17:34 25.06.2026

  • 35 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Урсула и Зеленски са виновни за жегите.😂

    17:35 25.06.2026