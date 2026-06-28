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41,3 градуса на сянка: нов абсолютен рекорд в Германия

41,3 градуса на сянка: нов абсолютен рекорд в Германия

28 Юни, 2026 13:54 568 12

  • германия-
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  • глобално затопляне-
  • жега-
  • лято-
  • рейн

Според прогнозата има и риск от гръмотевични бури и неблагоприятни атмосферни условия

41,3 градуса на сянка: нов абсолютен рекорд в Германия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Горещата вълна достигна своя пик: Германската метеорологична служба издаде предупреждение за екстремни горещини – на места температурите могат да достигнат рекордните 42 градуса, има опасност от гръмотевични бури.

Германската метеорологична служба (DWD) издаде предупреждение за екстремни горещини за по-голямата част от Германия. „Тази събота се очакват температури над 36 градуса, само по крайбрежията ще бъде малко по-хладно", се казва в информацията. На места температурите могат да достигнат дори 42 градуса, което би бил нов абсолютен рекорд, посочва обществената медия АРД.

Вчера (петък, 26 юни) в метеорологична станция в Заарбрюкен, провинция Заарланд, беше регистрирана най-високата температура, измервана някога в Германия - 41,3 градуса по Целзий.

Според прогнозата има и риск от гръмотевични бури и неблагоприятни атмосферни условия.

Водата в реките Рейн и Мозел е прекалено топла

Вследствие на големите жеги в Германия се повишава и температурата на водите. В Майнц температурата на река Рейн вече надхвърли критичната за рибите граница от 28 градуса – макар и с малко. В горната част на Мозел водата дори достигна 35 градуса. Властите са в тревога, съобщи репортерът на АРД Аксел Джон.

Железопътният оператор National Express преустановява за шест часа днес - от 13:00 до 19:00 часа - движението на всички линии RRX в Северен Рейн-Вестфалия поради високите температури. Влаковете няма да се движат по пет маршрута, обслужвани от компанията. „Мярката има за цел да защити пътниците и служителите и да предотврати непланирани отмяна на влакове при настоящите извънредни метеорологични условия“, заявиха от National Express.

Общините призовават да се пести вода

Германският съюз на градовете и общините (DStGB) призова гражданите да пестят вода и предупреди, че не е изключено на места и да бъдат наложени ограничения. Андре Бергхегер от сдружението изрази увереност, че „хората ще проявят разум и няма да се пилее вода за напояване на голф игрища или тенис кортове“, е цитиран той да казва пред „Нойе Оснабрюкер Цайтунг".

Лекари обвиняват правителството в бездействие

Асоциацията на общопрактикуващите лекари обвини федералното правителство в бездействие по отношение на защитата от жегата. Оттам посочват, че лекарските кабинети са оставени сами да се справят с тежката ситуация и изразяват надежда, че „политиците най-накрая ще поемат отговорността си, вместо да публикуват една декларация за намерения след друга“, цитира АРД председателката на сдружението Никола Булингер-Гьопфарт.

В случая не става въпрос само за общи съвети да се пие достатъчно вода или да се избягва обедната жега – има нужда от преразглеждане и коригиране на списъците с лекарства, а пациентите трябва да бъдат информирани как правилно да съхраняват чувствителните на топлина медикаменти, като например инсулин. „Разумно финансирани консултации в кабинетите за защита от жегата биха били минимумът“, казва шефката на общопрактикуващите лекари.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    8 5 Отговор
    Така им се пада нека се пържат , това им е Възмездието за военолюбивата политика , която водят.

    Коментиран от #6, #9

    13:56 28.06.2026

  • 2 Синьоптичко

    4 2 Отговор
    Свиквайте Гейй Зерри ,на Путин климатичното оръжие в действие работи☝️ !

    Коментиран от #4

    13:57 28.06.2026

  • 3 Синеокия шейх

    5 0 Отговор
    В Дубай при 50 градуса животът си върви , нищо не спираме, но в прехвалената Германия настъпва паника

    Коментиран от #10

    13:58 28.06.2026

  • 4 Линда

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Синьоптичко":

    Болен човек

    Коментиран от #11

    14:01 28.06.2026

  • 5 Лято е нормално е

    6 0 Отговор
    На когото не му изнася да започва да залесява и да засажда дръвчета , или да иска убежище в Русия

    14:02 28.06.2026

  • 6 дориан

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    "дорче" пак ли ръсеш палеативни и повърхностни мисли!

    14:04 28.06.2026

  • 7 ХиХи

    0 1 Отговор
    У Руси всяка година по две седмици е толкова

    14:06 28.06.2026

  • 8 Последните

    2 0 Отговор
    дни в западна Германия е като пещ. При 41 на сянка, значи са около 45С, което за тези ширини е като 70С в пустинята. Наложи ми се през деня да съм навън по работа, колата отчете 45.5 , а усещането като във фурна на 220 с вентилатор. Не само рагионални операрори, спиряха работа ами дори немски пощи..

    14:06 28.06.2026

  • 9 Йем

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Да спират дизеловите танкове и да ги почват на ток

    14:07 28.06.2026

  • 10 В Дубай

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Синеокия шейх":

    са свикнали и всичко е климатизирано, както и в една Испания. Тук се пише драма, за тях почети ежедневие. Но в немско като цяло зелените им политики не даваха / искаха да се слагат климатици, но лека по лека им идва скъла в главите

    14:10 28.06.2026

  • 11 Димитър Георгиев- ДиДи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Линда":

    Линда звучиш ми секси ,дали не моа да напъхххам моето скромно пишш. леннце в твоята кайсйика ?Не че нещо ,но предпочитам Екорунта. Вeллки ,пусни се поне една козя брадичка ,моляя !

    14:16 28.06.2026

  • 12 Напълно нормално

    1 0 Отговор
    Това си е нормална температура за арабските държави.
    Недоумявам защо сте го пуснали като новина.

    14:16 28.06.2026

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