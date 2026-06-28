41,3 градуса на сянка: нов абсолютен рекорд в Германия

Горещата вълна достигна своя пик: Германската метеорологична служба издаде предупреждение за екстремни горещини – на места температурите могат да достигнат рекордните 42 градуса, има опасност от гръмотевични бури.
Германската метеорологична служба (DWD) издаде предупреждение за екстремни горещини за по-голямата част от Германия. „Тази събота се очакват температури над 36 градуса, само по крайбрежията ще бъде малко по-хладно", се казва в информацията. На места температурите могат да достигнат дори 42 градуса, което би бил нов абсолютен рекорд, посочва обществената медия АРД.
Вчера (петък, 26 юни) в метеорологична станция в Заарбрюкен, провинция Заарланд, беше регистрирана най-високата температура, измервана някога в Германия - 41,3 градуса по Целзий.
Според прогнозата има и риск от гръмотевични бури и неблагоприятни атмосферни условия.
Водата в реките Рейн и Мозел е прекалено топла
Вследствие на големите жеги в Германия се повишава и температурата на водите. В Майнц температурата на река Рейн вече надхвърли критичната за рибите граница от 28 градуса – макар и с малко. В горната част на Мозел водата дори достигна 35 градуса. Властите са в тревога, съобщи репортерът на АРД Аксел Джон.
Железопътният оператор National Express преустановява за шест часа днес - от 13:00 до 19:00 часа - движението на всички линии RRX в Северен Рейн-Вестфалия поради високите температури. Влаковете няма да се движат по пет маршрута, обслужвани от компанията. „Мярката има за цел да защити пътниците и служителите и да предотврати непланирани отмяна на влакове при настоящите извънредни метеорологични условия“, заявиха от National Express.
Общините призовават да се пести вода
Германският съюз на градовете и общините (DStGB) призова гражданите да пестят вода и предупреди, че не е изключено на места и да бъдат наложени ограничения. Андре Бергхегер от сдружението изрази увереност, че „хората ще проявят разум и няма да се пилее вода за напояване на голф игрища или тенис кортове“, е цитиран той да казва пред „Нойе Оснабрюкер Цайтунг".
Лекари обвиняват правителството в бездействие
Асоциацията на общопрактикуващите лекари обвини федералното правителство в бездействие по отношение на защитата от жегата. Оттам посочват, че лекарските кабинети са оставени сами да се справят с тежката ситуация и изразяват надежда, че „политиците най-накрая ще поемат отговорността си, вместо да публикуват една декларация за намерения след друга“, цитира АРД председателката на сдружението Никола Булингер-Гьопфарт.
В случая не става въпрос само за общи съвети да се пие достатъчно вода или да се избягва обедната жега – има нужда от преразглеждане и коригиране на списъците с лекарства, а пациентите трябва да бъдат информирани как правилно да съхраняват чувствителните на топлина медикаменти, като например инсулин. „Разумно финансирани консултации в кабинетите за защита от жегата биха били минимумът“, казва шефката на общопрактикуващите лекари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #6, #9
13:56 28.06.2026
2 Синьоптичко
Коментиран от #4
13:57 28.06.2026
3 Синеокия шейх
Коментиран от #10
13:58 28.06.2026
4 Линда
До коментар #2 от "Синьоптичко":Болен човек
Коментиран от #11
14:01 28.06.2026
5 Лято е нормално е
14:02 28.06.2026
6 дориан
До коментар #1 от "Дориана":"дорче" пак ли ръсеш палеативни и повърхностни мисли!
14:04 28.06.2026
7 ХиХи
14:06 28.06.2026
8 Последните
14:06 28.06.2026
9 Йем
До коментар #1 от "Дориана":Да спират дизеловите танкове и да ги почват на ток
14:07 28.06.2026
10 В Дубай
До коментар #3 от "Синеокия шейх":са свикнали и всичко е климатизирано, както и в една Испания. Тук се пише драма, за тях почети ежедневие. Но в немско като цяло зелените им политики не даваха / искаха да се слагат климатици, но лека по лека им идва скъла в главите
14:10 28.06.2026
11 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #4 от "Линда":Линда звучиш ми секси ,дали не моа да напъхххам моето скромно пишш. леннце в твоята кайсйика ?Не че нещо ,но предпочитам Екорунта. Вeллки ,пусни се поне една козя брадичка ,моляя !
14:16 28.06.2026
12 Напълно нормално
Недоумявам защо сте го пуснали като новина.
14:16 28.06.2026