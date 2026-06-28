41,3 градуса на сянка: нов абсолютен рекорд в Германия

Горещата вълна достигна своя пик: Германската метеорологична служба издаде предупреждение за екстремни горещини – на места температурите могат да достигнат рекордните 42 градуса, има опасност от гръмотевични бури.

Германската метеорологична служба (DWD) издаде предупреждение за екстремни горещини за по-голямата част от Германия. „Тази събота се очакват температури над 36 градуса, само по крайбрежията ще бъде малко по-хладно", се казва в информацията. На места температурите могат да достигнат дори 42 градуса, което би бил нов абсолютен рекорд, посочва обществената медия АРД.

Вчера (петък, 26 юни) в метеорологична станция в Заарбрюкен, провинция Заарланд, беше регистрирана най-високата температура, измервана някога в Германия - 41,3 градуса по Целзий.

Според прогнозата има и риск от гръмотевични бури и неблагоприятни атмосферни условия.

Водата в реките Рейн и Мозел е прекалено топла

Вследствие на големите жеги в Германия се повишава и температурата на водите. В Майнц температурата на река Рейн вече надхвърли критичната за рибите граница от 28 градуса – макар и с малко. В горната част на Мозел водата дори достигна 35 градуса. Властите са в тревога, съобщи репортерът на АРД Аксел Джон.

Железопътният оператор National Express преустановява за шест часа днес - от 13:00 до 19:00 часа - движението на всички линии RRX в Северен Рейн-Вестфалия поради високите температури. Влаковете няма да се движат по пет маршрута, обслужвани от компанията. „Мярката има за цел да защити пътниците и служителите и да предотврати непланирани отмяна на влакове при настоящите извънредни метеорологични условия“, заявиха от National Express.

Общините призовават да се пести вода

Германският съюз на градовете и общините (DStGB) призова гражданите да пестят вода и предупреди, че не е изключено на места и да бъдат наложени ограничения. Андре Бергхегер от сдружението изрази увереност, че „хората ще проявят разум и няма да се пилее вода за напояване на голф игрища или тенис кортове“, е цитиран той да казва пред „Нойе Оснабрюкер Цайтунг".

Лекари обвиняват правителството в бездействие

Асоциацията на общопрактикуващите лекари обвини федералното правителство в бездействие по отношение на защитата от жегата. Оттам посочват, че лекарските кабинети са оставени сами да се справят с тежката ситуация и изразяват надежда, че „политиците най-накрая ще поемат отговорността си, вместо да публикуват една декларация за намерения след друга“, цитира АРД председателката на сдружението Никола Булингер-Гьопфарт.

В случая не става въпрос само за общи съвети да се пие достатъчно вода или да се избягва обедната жега – има нужда от преразглеждане и коригиране на списъците с лекарства, а пациентите трябва да бъдат информирани как правилно да съхраняват чувствителните на топлина медикаменти, като например инсулин. „Разумно финансирани консултации в кабинетите за защита от жегата биха били минимумът“, казва шефката на общопрактикуващите лекари.