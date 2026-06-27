Горещата вълна започва да се придвижва на изток! Температурите в Западна Европа достигнаха рекордни стойности

Германците се подготвят за предстоящите днес горещини, докато се очаква горещата вълна, свързана с десетки смъртни случаи в Западна Европа, да се придвижи на изток. Температурите на места надхвърлиха досегашните рекордни стойности, достигайки над 40 градуса по Целзий, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

През юни Великобритания, Франция, Швейцария и Германия преживяваха рекордни жеги, а метеорологичните условия може да поставят на изпитание още рекорди на фона на преминаващата през Германия и Полша гореща вълна.

Вчера в близост до град Саарбрюкен, провинция Саар, недалеч от френската граница, бе отбелязан нов рекорд за всички времена от 41,3 по Целзий, съобщи вчера говорител на Германската метеорологична служба, като отбеляза, че данните все още не са окончателни.

Във Франция десетки хора, както млади, така и възрастни, са починали вследствие на горещините. Температурите от над 40 градуса по Целзий нарушиха железопътния транспорт и производството на електроенергия, доведоха до забрана на консумацията на алкохол на обществени места, преустановяване на учебния процес и отлагане на събития на открито.

"Горещата вълна ще достигне своя пик през уикенда, като в някои части на Германия температурите ще надхвърлят 40 градуса", заяви Карстен Брандт, метеоролог в уебсайта за прогнози "Donnerwetter.de".

Организаторите съобщиха, че заради жегата триатлонът на дълги разстояния "Ironman European Championship", който трябва да се проведе в неделя във Франкфурт, е със съкратен велосипеден маршрут и намалено разстояние, което състезателите ще трябва да избягат.

Изправени пред опасността от повреди по инфраструктурата, като изкривяване на пътната настилка и железопътните релси, някои големи доставчици на обществени услуги се опитаха да намалят трафика.

Националният железопътен оператор на Германия "Дойче Бан" предостави на клиентите си възможност да отменят безплатно резервираните си билети за пътувания на дълги разстояния до началото на следващата седмица поради горещата вълна.

Компанията заяви, че инфраструктурата ѝ е подложена на особено натоварване поради излагането на силното слънце, както и поради допълнителния риск за сигналните системи, релсите и контактната мрежа, произтичащ от гръмотевични бури и горски пожари.

В някои части на страната, главно в Югозападна Германия, юни вече се оказа значително по-горещ от обичайното.

Според прогнозите най-екстремните горещини ще започнат да отшумяват през уикенда, като в неделя се очакват силни гръмотевични бури.

Културни забележителности в цяла Европа бяха принудени да затворят врати за посетители, секторът на селското стопанство пострада сериозно, а някои болници изпитаха затруднения да се справят със ситуацията.

Според рубриката на Ройтерс за наблюдение и отчитане на климатични данни горещата вълна е повишила температурите с до 18 градуса по Целзий над средните за сезона стойности, като това се дължи на феномен, известен като "Омега блокиране", който получава името си от формата на гръцката буква омега и представлява издадена зона от по-топъл, стабилен антициклон, заклещена между две по-хладни циклонични системи. Терминът "блокиране" се отнася до начина, по който зоната на високо налягане с топъл въздух остава заклещена. Този метеорологичен феномен задържа огромна маса горещ въздух над определени региони за продължителни периоди, като в краищата ѝ се намира по-хладен въздух.

Търсенето на електрически вентилатори е скочило, а азиатските производители на климатици отчитат покачване на продажбите в Европа.

Повечето жилища в Северна Европа не са проектирани да смекчават топлината, а по-скоро да я задържат вътре.

Настоящата гореща вълна ще започна да се измества към края на месеца, като ще засегне Централна Европа и Балканите, съобщи Световната метеорологична организация.