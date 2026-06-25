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Срещата на НАТО в Анкара може се превърне в повратна точка за Алианса (ВИДЕО)

Срещата на НАТО в Анкара може се превърне в повратна точка за Алианса (ВИДЕО)

25 Юни, 2026 22:50 621 1

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Турски изследователи описаха пред български журналисти като "историческо" предстоящото събитие на 7 и 8 юли

Срещата на НАТО в Анкара може се превърне в повратна точка за Алианса (ВИДЕО) - 1
Снимки: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На фона на сложна геополитическа обстановка ще се проведе срещата на НАТО на 7 и 8 юли в Анкара. Именно и поради тази причина тя ще бъде важен етап от стремежа на Алианса да отговори на предизвикателствата пред новите условия в сферата на сигурността. Мнението беше изразено по време на среща между проф. Мурат Йешилташ, член на Съвета по външна политика и сигурност към президентството на Турция, и проф. Ерман Акъллъ, главен експерт във Фондацията за изследвания в областта на политиката, икономиката и обществото (СЕТА) с български журналисти, провела се в посолството на Турция в София.

Разглеждайки историята на НАТО след Студената война, то Срещата на върха в Анкара, която ще събере лидери на 32 държави, над 100 министри и редица високопоставени дипломати, може да бъде спокойно определена като историческа.

„Мисля, че срещата на Алианса в Анкара ще бъде критична повратна точка по отношение на бъдещето на НАТО. Причините за това са няколко. На първо място НАТО се опитва да се адаптира към нововъзникващата сигурност“, каза проф. Йешилташ.

Темата Украйна ще бъде, разбира се, във фокуса на разговорите. Но не по-малко внимание ще бъде обърнато и на случващото се в Близкия изток и по-конкретно войната в Иран.

Въпросителните след споразумението между САЩ и Иран остават. „И ние не знаем как регионът на Персийския залив ще бъде реконструиран и как войната в Ливан ще бъде спряна от регионалните актьори. Но виждаме добрите намерения с прекратяването на огъня“, каза проф. Йешилташ.

Отвъд Близкия изток критичният въпрос за НАТО е единството и разходите за отбрана и другите технически въпроси за сигурността на НАТО в Черно море и източната част на Средиземно море.

Друг интересен въпрос е дали Срещата на върха в Анкара ще определи или предефинира Китай като стратегическо предизвикателство.

Проф. Акъллъ арзгледа темата за ролята на Турция в НАТО. Според него, в Алианса южната ни съседка е „потребител на сигурност и същевременно допринася за общата сигурност“. Той не пропусна да изведе на преден план и потенциала на турската отбранителна промишленост, възможностите на страната за превенция по отношение на сигурността в Черно Море и опита ѝ в борбата с тероризма.

Преди срещата с журналисти, професорите Йешилташ и Акъллъ участваха в кръгла маса „Преосмисляне на регионалната сигурност в сътрудничеството за устойчивост на НАТО и Турция“.

В началото на срещата с журналисти, домакинът Н.Пр. Мехмед Уянък, посланик на Турция в България очерта последните събития между България и Турция в областта на политиката, икономиката и културата.

Срещата на НАТО в Анкара може се превърне в повратна точка за Алианса (ВИДЕО)

Турция има изключително натоварена политическа програма през настоящата година. Дипломатическият форум в Анталия, който се проведе през април, събра 6400 участници от 150 държави. В него участие взеха президенти на 23 държави. Сега на 7 и 8 юли предстой срещата на НАТО, която ще събере отново лидери на най-високо ниво от цял свят. До края на годината предстоящ още две важни международни срещи. Едната е COP 31 - 31-вата Конференция на ООН по изменение на климата), която ще се проведе в Анталия, Турция от 9 до 20 ноември 2026 г., а другата – 13-ата среща на върха на държавните глави на Организацията на тюрските държави. Домакин през есента ще е Анкара.


Турция
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  • 1 УдоМача

    2 0 Отговор
    Дано тази повратна точка се окаже разпад на НАТО, инак ще се окаже Трета Световна Война!

    23:26 25.06.2026

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