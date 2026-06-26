САЩ удължиха срока за преговори за активите на „Лукойл“ до 25 юли

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ официално удължи срока за продажба на международните активи на руската петролна компания „Лукойл“ до 25 юли 2026 г., съобщава БТА. Решението дава допълнително технологично време на потенциалните купувачи да финализират преговорите за придобиване на активите, оценявани на общо 22 милиарда долара.

Предишният краен срок изтичаше на 27 юни, а новото решение е поредното краткосрочно отлагане, което цели да предотврати пазарен хаос и да осигури юридическа сигурност за кандидатите.

Строг контрол и блокирани средства

Международният портфейл на „Лукойл“ включва стратегически нефтени находища, рафинерии и вериги бензиностанции от Ирак до Финландия. Активите бяха блокирани от Вашингтон през октомври 2025 г. в рамките на мащабен пакет от санкции срещу руския енергиен сектор.

Преговорите се провеждат под прекия надзор на американското финансово министерство, ръководено от Скот Бесънт. Според правилата на OFAC, руската компания няма право да получава авансови плащания, а всички средства от евентуални сделки ще бъдат превеждани по специални замразени сметки под американска юрисдикция. До момента интерес към портфейла са проявили над 10 сериозни кандидати, включително американският енергиен гигант ExxonMobil. Всяка финална сделка ще изисква индивидуално одобрение от Вашингтон.

Какво означава това за България?

Удължаването на срока за преговори до 25 юли 2026 г. директно засяга бургаската рафинерия, която е най-големият и стратегически международен актив на руския холдинг на Балканите. Това предотвратява блокирането на преговорите с потенциални купувачи (сред които има над 10 кандидати) и дава юридическо време за оценка на офертите.

Тъй като финалната продажба изисква изричното одобрение на Вашингтон, лицензът гарантира, че активите в България могат да преминат само в ръцете на купувач, който отговаря на изискванията на САЩ за национална сигурност.

Най-важната промяна за българските потребители и бизнес към днешна дата е липсата на трусове. Паралелно с лиценза за преговори, в сила е и специфичният Генерален лиценз 130A на OFAC, който разрешава търговските трансакции с българските дружества на „Лукойл“ до 29 октомври 2026 г..Това означава, че:Рафинерията в Бургас продължава да работи и да доставя горива нормално.

Търговската мрежа от бензиностанции (над 200 обекта у нас) функционира без банкови и логистични ограничения. Избягва се рискът от сериозна енергийна и логистична криза в региона на Балканите през летния сезон.