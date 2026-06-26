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САЩ удължиха срока за преговори за активите на „Лукойл“ до 25 юли

САЩ удължиха срока за преговори за активите на „Лукойл“ до 25 юли

26 Юни, 2026 02:42, обновена 26 Юни, 2026 03:01 544 3

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Вашингтон даде нов едномесечен прозорец за купувачите на руския енергиен портфейл за $22 милиарда. Паралелно с това лицензът за трансакции с българските дружества на компанията бе удължен до 29 октомври, осигурявайки стабилност за пазара у нас

САЩ удължиха срока за преговори за активите на „Лукойл“ до 25 юли - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ официално удължи срока за продажба на международните активи на руската петролна компания „Лукойл“ до 25 юли 2026 г., съобщава БТА. Решението дава допълнително технологично време на потенциалните купувачи да финализират преговорите за придобиване на активите, оценявани на общо 22 милиарда долара.

Предишният краен срок изтичаше на 27 юни, а новото решение е поредното краткосрочно отлагане, което цели да предотврати пазарен хаос и да осигури юридическа сигурност за кандидатите.

Строг контрол и блокирани средства

Международният портфейл на „Лукойл“ включва стратегически нефтени находища, рафинерии и вериги бензиностанции от Ирак до Финландия. Активите бяха блокирани от Вашингтон през октомври 2025 г. в рамките на мащабен пакет от санкции срещу руския енергиен сектор.

Преговорите се провеждат под прекия надзор на американското финансово министерство, ръководено от Скот Бесънт. Според правилата на OFAC, руската компания няма право да получава авансови плащания, а всички средства от евентуални сделки ще бъдат превеждани по специални замразени сметки под американска юрисдикция. До момента интерес към портфейла са проявили над 10 сериозни кандидати, включително американският енергиен гигант ExxonMobil. Всяка финална сделка ще изисква индивидуално одобрение от Вашингтон.

Какво означава това за България?

Удължаването на срока за преговори до 25 юли 2026 г. директно засяга бургаската рафинерия, която е най-големият и стратегически международен актив на руския холдинг на Балканите. Това предотвратява блокирането на преговорите с потенциални купувачи (сред които има над 10 кандидати) и дава юридическо време за оценка на офертите.

Тъй като финалната продажба изисква изричното одобрение на Вашингтон, лицензът гарантира, че активите в България могат да преминат само в ръцете на купувач, който отговаря на изискванията на САЩ за национална сигурност.

Най-важната промяна за българските потребители и бизнес към днешна дата е липсата на трусове. Паралелно с лиценза за преговори, в сила е и специфичният Генерален лиценз 130A на OFAC, който разрешава търговските трансакции с българските дружества на „Лукойл“ до 29 октомври 2026 г..Това означава, че:Рафинерията в Бургас продължава да работи и да доставя горива нормално.

Търговската мрежа от бензиностанции (над 200 обекта у нас) функционира без банкови и логистични ограничения. Избягва се рискът от сериозна енергийна и логистична криза в региона на Балканите през летния сезон.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмририрам

    2 1 Отговор
    Можее ли да попитам какво стана с "Реципрочните мита на Тръмп", че нещо не се разбра накрая. Също и с големият договор за сътрудничество на Урсулът с Тръмп за някакви хиляди милиарди ще е полезно да знаем. Или пък дали намериха Редкоземните метали, Нобеловата награда за мир. Важно е и дали паднаха визите за Америка. Че чакам за една.

    03:05 26.06.2026

  • 2 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    Какви са па тези САЩ, че нещо щели да удължават или разрешават!?

    Какво общо имат тези боклуци с България или пък с Лукойл, че някой трябва да им търпи глупостите!?

    Някакви отпадъци се опитват да управляват целия свят!!

    Коментиран от #3

    03:10 26.06.2026

  • 3 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ти да видиш":

    ТОВА Е СВЕТОВНИЯ ЖАНДАРМ той коли той беси

    ние само козеруваме ха ха ха

    само не разбрах кой ги е назначил за световен жандарм?

    03:41 26.06.2026