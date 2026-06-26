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Влизането на Беларус в конфликта би отворило 1000-километров нов фронт за Украйна
  Тема: Украйна

Влизането на Беларус в конфликта би отворило 1000-километров нов фронт за Украйна

26 Юни, 2026 03:38, обновена 26 Юни, 2026 03:41 614 6

  • беларус-
  • украйна-
  • война

Минск няма интерес от ескалация, но Киев трябва да се върне на масата за преговори, коментира беларуският депутат Геннадий Лепешко

Влизането на Беларус в конфликта би отворило 1000-километров нов фронт за Украйна - 1
Снимка: mnsvu.org
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Евентуалното директно въвличане на Беларус в настоящия конфликт би променило изцяло качеството на военните действия и би било крайно неизгодно за Украйна.

Това заяви пред агенция РИА Новости Геннадий Лепешко, председател на Постоянната комисия по национална сигурност на Камарата на представителите на Беларус.

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Нов фронт от над 1000 километра

Според беларуския представител, евентуално разширяване на конфликта на север ще изправи Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) пред огромно стратегическо предизвикателство. Киев ще бъде принуден да разгърне значителни сили, за да покрива цялата съвместна граница с Беларус, която надхвърля 1000 километра. Лепешко подчерта, че такова разтягане на фронтовата линия стратегически не отговаря на интересите на Украйна и би усложнило критично ситуацията за украинската армия.

Дипломация вместо ескалация

Вместо продължаване на напрежението, Лепешко призова украинското ръководство да спре опитите за провокации и да се съсредоточи върху дипломатически преговори и търсене на мирни споразумения.

По думите му, в последно време се наблюдава засилен натиск по беларуската граница. Изявлението идва на фона на продължаващите взаимни обвинения между Минск и Киев. По-рано украинската страна изрази опасения относно струпването на беларуска военна техника в близост до границата, докато Минск обвинява Киев и силите на НАТО в съседните държави в засилване на военното присъствие и хибриден натиск.

Официалната позиция на Минск остава непроменена: страната няма интерес от директно участие в активните военни действия, но предупреждава, че ескалацията по границата носи сериозни рискове и за двете държави.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само казвайте да събирам ли пари от наще

    1 1 Отговор
    ако е нужно ще пращаме още пари ? тагаренко съм

    03:46 26.06.2026

  • 2 Зеленски съм

    2 1 Отговор
    Да, ама ще е повод да се изцедят от НАТО още 1000 милиарда за Зеленски. По милиард на километър, хахахах. Все тая дали ще войват, важното е да се правят геройски клипчета и да се искат пари.

    03:46 26.06.2026

  • 3 оня с коня

    2 1 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    03:46 26.06.2026

  • 4 шефа на НАТО

    4 1 Отговор
    Толкова орйжиу ви наляхме, всеки месец ви пращахме най-новите геймчейджъри. То не бяха хаймарси, американски и немски гаубици, чаленджъри, леопарди, ейбрамси, пейтриъти, джавелини... преди това 8 години ви обучаваха и въоръжаваха по натовски стандари, а вие, некадърници не можахте един метър да мръднете на изток! Срам сте, заслужавате си съдбата, явно на вас не може да се разчита и ще трябва сами да се оправяме с руснаците.

    03:49 26.06.2026

  • 5 Тагаенко

    4 1 Отговор
    Необходимо е да се спрат всички заплати в България и парите да отиват в Украйна. Българският народ е длъжен да помага

    03:50 26.06.2026

  • 6 среднощен

    1 1 Отговор
    "...Евентуалното директно въвличане на Беларус в настоящия конфликт би променило изцяло качеството на военните действия и би било крайно неизгодно за Украйна...";

    Очакваше се...
    Във Втората световна война фронтът е бил от Балтийско до Черно море. Но, тогава Полша е била в "ролята" на Украйна. "Нещата си продължават"...

    03:55 26.06.2026

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