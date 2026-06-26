Евентуалното директно въвличане на Беларус в настоящия конфликт би променило изцяло качеството на военните действия и би било крайно неизгодно за Украйна.

Това заяви пред агенция РИА Новости Геннадий Лепешко, председател на Постоянната комисия по национална сигурност на Камарата на представителите на Беларус.

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Нов фронт от над 1000 километра

Според беларуския представител, евентуално разширяване на конфликта на север ще изправи Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) пред огромно стратегическо предизвикателство. Киев ще бъде принуден да разгърне значителни сили, за да покрива цялата съвместна граница с Беларус, която надхвърля 1000 километра. Лепешко подчерта, че такова разтягане на фронтовата линия стратегически не отговаря на интересите на Украйна и би усложнило критично ситуацията за украинската армия.

Дипломация вместо ескалация

Вместо продължаване на напрежението, Лепешко призова украинското ръководство да спре опитите за провокации и да се съсредоточи върху дипломатически преговори и търсене на мирни споразумения.

По думите му, в последно време се наблюдава засилен натиск по беларуската граница. Изявлението идва на фона на продължаващите взаимни обвинения между Минск и Киев. По-рано украинската страна изрази опасения относно струпването на беларуска военна техника в близост до границата, докато Минск обвинява Киев и силите на НАТО в съседните държави в засилване на военното присъствие и хибриден натиск.

Официалната позиция на Минск остава непроменена: страната няма интерес от директно участие в активните военни действия, но предупреждава, че ескалацията по границата носи сериозни рискове и за двете държави.