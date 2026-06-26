Макрон: САЩ промениха подхода си и вече са официален партньор, а не посредник в Украйна

Съединените щати официално промениха своята дипломатическа роля в украинския конфликт, като за първи път подписаха документ, в който действат не като неутрален посредник, а като директен партньор на Киев.

Това обяви френският президент Еманюел Макрон по време на съвместен брифинг с италианския премиер Джорджа Мелони, предаде Reuters.

Още новини от Украйна

Според Макрон, Вашингтон е одобрил общ текст с европейските си съюзници, който бетонира дългосрочния ангажимент на Запада към сигурността и суверенитета на Украйна.

Четирите стълба на новата стратегия

Новият съвместен документ заменя досегашната доктрина на балансиране и очертава четири основни направления, по които САЩ и Европа ще оказват координирана подкрепа:

Военна помощ: Гарантиране на редовни доставки на оръжие и боеприпаси за нуждите на украинската армия.

Гарантиране на редовни доставки на оръжие и боеприпаси за нуждите на украинската армия. Териториална цялост: Категорично признаване на суверенитета на Украйна в нейните международно признати граници.

Категорично признаване на суверенитета на Украйна в нейните международно признати граници. Санкционен натиск: Засилване и координиране на икономическите ограничения срещу Руската федерация.

Засилване и координиране на икономическите ограничения срещу Руската федерация. Енергийна стабилност: Финансова и техническа подкрепа за възстановяване и защита на украинската енергийна мрежа.

Край на илюзиите за неутрален арбитър

Френският държавен глава подчерта, че този ход слага край на досегашните опити на Вашингтон да лавира в ролята на обективен посредник между Москва и Киев. Макрон напомни, че нито САЩ, нито европейските държави са неутрални наблюдатели. Поради тази причина Европа трябва да бъде водещ фактор на масата при евентуални бъдещи преговори за мир.

Остра реакция от Москва

Дипломатическият завой веднага предизвика сериозно безпокойство в Кремъл. Руският външен министър Сергей Лавров коментира ситуацията, като посочи, че с тези си действия САЩ окончателно са се отказали от възможността да бъдат обективен арбитър и на практика са се позиционирали като директна страна в конфликта чрез засилване на икономическата и военна конфронтация.