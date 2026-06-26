Петима загинаха при самолетни катастрофи в Канада и Полша

Световната авиационна общност бе разтърсена от две тежки катастрофи в рамките на броени часове. Инциденти с леки самолети в Канада и Полша отнеха живота на петима души и вдигнаха по тревога аварийните служби на два континента. Разследващите органи и в двете държави вече работят по изясняването на причините, довели до трагичните инциденти.

Трагедия в канадската тайга: Противопожарна мисия завърши фатално

Трима души загинаха в Северозападните територии на Канада, след като специализиран самолет се разби по време на мисия, свързана с овладяването на мащабните горски пожари в региона, предаде Global News Canada.

Инцидентът: Самолетът Aero Commander (Turbo Commander), координиращ действията по гасене от въздуха, е изчезнал от радарите в гъсто гориста местност [▲].

Самолетът Aero Commander (Turbo Commander), координиращ действията по гасене от въздуха, е изчезнал от радарите в гъсто гориста местност [▲]. Жертвите: Спасителните екипи, достигнали до труднодостъпния терен западно от Форт Симпсън, потвърдиха, че няма оцелели сред тримата членове на екипажа на борда [▲].

Спасителните екипи, достигнали до труднодостъпния терен западно от Форт Симпсън, потвърдиха, че няма оцелели сред тримата членове на екипажа на борда [▲]. Контекстът: Районът е подложен на изключителен натиск от огнената стихия, а гъстият дим и сложните метеорологични условия допълнително усложняват полетите на ниска височина за борба с пожарите.

Огнен ад край Варшава: Самолет се разби по време на кацане

Почти по същото време в Полша, частен полет завърши с катастрофа и силен пожар на броени метри от пистата край столицата Варшава, съобщи RMF24.

Инцидентът: Лекият едномоторен самолет Cirrus SR22T е изпълнявал финален заход за кацане на летище „Бабице“, когато внезапно е променил стандартната си траектория.

Лекият едномоторен самолет Cirrus SR22T е изпълнявал финален заход за кацане на летище „Бабице“, когато внезапно е променил стандартната си траектория. Равносметката: Машината се е забила в земята и е избухнала в пламъци. Двамата души на борда са загинали на място.

Машината се е забила в земята и е избухнала в пламъци. Двамата души на борда са загинали на място. На земята: Части от отломките са засегнали преминаващ гражданин на земята, който е хоспитализирана с наранявания. Полската Държавна комисия за разследване на авиационни събития (PKBWL) е поела случая, като се проверяват версии за техническа неизправност или пилотска грешка в критичната фаза на полета.