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Петима загинаха при самолетни катастрофи в Канада и Полша

Петима загинаха при самолетни катастрофи в Канада и Полша

26 Юни, 2026 05:32, обновена 26 Юни, 2026 05:41 673 2

  • самолети-
  • инциденти-
  • загинали

Противопожарна мисия в канадската тайга завърши фатално, докато в Полша заход за кацане се превърна в огнена трагедия

Петима загинаха при самолетни катастрофи в Канада и Полша - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Световната авиационна общност бе разтърсена от две тежки катастрофи в рамките на броени часове. Инциденти с леки самолети в Канада и Полша отнеха живота на петима души и вдигнаха по тревога аварийните служби на два континента. Разследващите органи и в двете държави вече работят по изясняването на причините, довели до трагичните инциденти.

Трагедия в канадската тайга: Противопожарна мисия завърши фатално

Трима души загинаха в Северозападните територии на Канада, след като специализиран самолет се разби по време на мисия, свързана с овладяването на мащабните горски пожари в региона, предаде Global News Canada.

  • Инцидентът: Самолетът Aero Commander (Turbo Commander), координиращ действията по гасене от въздуха, е изчезнал от радарите в гъсто гориста местност [▲].
  • Жертвите: Спасителните екипи, достигнали до труднодостъпния терен западно от Форт Симпсън, потвърдиха, че няма оцелели сред тримата членове на екипажа на борда [▲].
  • Контекстът: Районът е подложен на изключителен натиск от огнената стихия, а гъстият дим и сложните метеорологични условия допълнително усложняват полетите на ниска височина за борба с пожарите.

Огнен ад край Варшава: Самолет се разби по време на кацане

Почти по същото време в Полша, частен полет завърши с катастрофа и силен пожар на броени метри от пистата край столицата Варшава, съобщи RMF24.

  • Инцидентът: Лекият едномоторен самолет Cirrus SR22T е изпълнявал финален заход за кацане на летище „Бабице“, когато внезапно е променил стандартната си траектория.
  • Равносметката: Машината се е забила в земята и е избухнала в пламъци. Двамата души на борда са загинали на място.
  • На земята: Части от отломките са засегнали преминаващ гражданин на земята, който е хоспитализирана с наранявания. Полската Държавна комисия за разследване на авиационни събития (PKBWL) е поела случая, като се проверяват версии за техническа неизправност или пилотска грешка в критичната фаза на полета.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЕСЕЛЯК

    1 2 Отговор
    Благодаря за хубавите новини, Канада и Полша!

    05:44 26.06.2026

  • 2 Иван

    0 2 Отговор
    Големи късметлии са били--- имали са гориво да летят.

    05:58 26.06.2026

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