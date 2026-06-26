Най-тежката гореща вълна в историята на Западна Европа е практически невъзможна без климатичните промени

Западна Европа преживява най-тежката гореща вълна в своята история, като без причинените от човека климатични промени подобно явление би било „практически невъзможно“. До този извод стига международната научна група World Weather Attribution (WWA) в анализ, публикуван в петък, предава News.bg.
Според учените човешката дейност е увеличила около 100 пъти вероятността за екстремно високите нощни температури, наблюдавани през тази седмица, в сравнение с условията отпреди едва две десетилетия.
„В изследвания регион тази гореща вълна е най-тежката, регистрирана някога“, посочват авторите на анализа.
Горещата вълна вече оказва сериозно въздействие върху редица европейски държави. В четвъртък Великобритания отчете най-високата температура, измервана някога през месец юни. В различни части на Западна Европа вече са регистрирани десетки смъртни случаи, свързани с жегите, както и прекъсвания на електрозахранването, затваряне на училища и културни обекти.
Изследването показва, че глобалното затопляне значително е засилило интензивността на европейските горещи вълни само за няколко десетилетия. По оценки на учените, ако подобен епизод се беше случил през юни 1976 г., температурите щяха да бъдат средно с около 3,5 градуса по Целзий по-ниски.
Анализът обхваща повече от 800 европейски града. При около 45% от тях вече са достигнати или се очаква да бъдат достигнати най-високите нива на топлинен стрес за края на юни. Това е състояние, при което човешкият организъм вече не успява ефективно да се охлажда чрез изпотяване, което значително увеличава риска за здравето.
Според учените основният фактор за затоплянето остават емисиите на парникови газове, породени главно от изгарянето на въглища, нефт и природен газ. Данните на Световната метеорологична организация показват, че средната температура на Земята вече е с около 1,4 градуса по Целзий по-висока спрямо прединдустриалните нива през XIX век.
Съавторът на анализа Клеър Барнс от Импириъл Колидж в Лондон предупреждава, че усилията за ограничаване на глобалното затопляне все още не са достатъчни.
„В момента не правим достатъчно, за да забавим темпа на глобалното затопляне. Ако тази тенденция продължи, трябва да очакваме температурните рекорди да бъдат подобрявани все по-често“, посочва тя.
Изследването обръща специално внимание и на високите нощни температури. В части от Франция минималните температури не падат под 20 градуса повече от седмица - явление, известно като „тропическа нощ“. На някои места минималните стойности са достигнали близо 30 градуса, което затруднява възстановяването на организма след дневните горещини и увеличава риска за здравето, особено сред възрастните хора и хронично болните.
Учените отбелязват още, че климатичният феномен Ел Ниньо не е оказал съществено влияние върху настоящата гореща вълна в Европа. Според анализа основната причина за екстремните температури остава причиненото от човека изменение на климата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 к0к0рч0 💋🍌
то и ес не може съществува без русия
07:59 26.06.2026
2 Ъхъ
08:01 26.06.2026
3 Пич
Коментиран от #19
08:01 26.06.2026
4 Аоо
08:04 26.06.2026
5 az СВО Победа 81
Всяка нова ескалация в Близкия изток означава покачване на цените на енергията, допълнителни разходи за сигурност и по-нататъшно влошаване на икономическата ситуация.
Особено интересното е, че всичко ще се случва във време, когато Европа е обхваната от гореща вълна, търсенето на електроенергия се е увеличило рязко, а цените са се повишили заедно с него. В такава ситуация всяко сътресение на енергийния пазар се превръща не просто в неудобство за европейската икономика, а в допълнителен фактор за дестабилизация.
Резултатът е любопитна картинка....
Само в Германия на ден 200-300 души губят работните си места, заради неконкурентни цени на производството в Германия, порадк високте цени на енергоресурсите. Всеки ден двуцифрено число компании обявяват банкрут. Не го казвам аз, а Мерц.
Чакаме и наблюдаваме с интерес! 🤣
08:06 26.06.2026
6 Дядо
08:06 26.06.2026
7 Климатични промени
Но не се е родил тоя, който да ги управлява, колкото и магизи да му наливаме в гушката!
А ако ги притесняват шарлатаните емисиите, да спрат войните за които пак искат да им плащаме и да не гърмят газовите тръби. Та и за "зелени сделки" ни обират без да ни питат.
Коментиран от #18
08:09 26.06.2026
8 Аман от "експерти"
Коментиран от #16, #22
08:12 26.06.2026
9 Хаха
08:16 26.06.2026
10 Предизвикаха войни
08:18 26.06.2026
11 Дрън дрън
08:19 26.06.2026
12 Някой
Атомната енерхетика е много по-опасна за хората и живота на Земята от въглищата, поетрола и газа. А брюкселски европолитици под натискс на Франция я изкарват "зелена".
08:19 26.06.2026
13 Хаха
08:20 26.06.2026
14 ццц
08:22 26.06.2026
15 НЕ СМЕ ЧУЛИ В АФРИКА В АВСТРАЛИЯ азия
08:23 26.06.2026
16 Да но
До коментар #8 от "Аман от "експерти"":за да се поставят слънчеви панели на огромни площи, трябва да се изсечат дърветата! А и правят сянка. Пък и намаляват вятъра за вятърните турбини.
08:26 26.06.2026
17 Ку-ку
08:29 26.06.2026
18 Знайко
До коментар #7 от "Климатични промени":В момента ни управлява шарлатанин та шарлатанин, сам си сложи прякора, сами си го избрахме, за льотчика става дума.
Народе!!!
И Жан Виденив, и Костов, и Сакскобурхидски, и Станишев, и Бойко, и Радев сами си ги избрахте. Кирил Петков и Асен Василев не съм ги включил в списъка, защото на практика не не им позволиха да управляват повече от половин година. Веднъж ги измами Трифинов и веднъж Борисов. За да се дават оценки на властимащите трябва време. Лично аз не харесвам премиера Радев, не харесвам и регионалния Шишков. Но когато са влалст по магистрала Тракия има маркировка и тя се вижда през ноща. Когато Бойко асфалтираше и полагаше маркировка, резултата беше липса на маркировка, дупка до дупка и ремонт на ремонта.
Преди това Станишев и Сакскобургодски направиха магистрала Тракия на вълни, говоря за участъка при Чирпан, посттоен при тяхното иправление. Говоря и за свлачищата по магистрала Люлин също строена по тяхно време.
Най-лошо са управлявали България Луканив, Виденив, Станишев. Все комунисти, също и Бойко и той е комунист.
Румен Радев и той е кимунист, от него очаквам поредната национална катастрофа. Колкото по-рано катастрофира радева България, толкова по-добре за бългатите. Защото така щетите които ще нанесе ще са по-малко.
08:47 26.06.2026
19 Мишел
До коментар #3 от "Пич":Преминаваме през период на съвпадение на максималните активности на два или повече различни слънчеви цикли - 11 годишен и друг, който вероятно е с продължителност, по голяма от тази на цялото наблюдение на слънчевата активност.
08:47 26.06.2026
20 НямаДаПритежаватеНищо иЩеБъдетеПрецакани
Някой замръзнал да има от вас?
После беше "Глобално затопляне", а сега са просто "Климатични промени"
08:47 26.06.2026
21 Kaлпазанин
08:51 26.06.2026
22 Мишел
До коментар #8 от "Аман от "експерти"":Аман от всезнайковци. Въглеродният диоксид се поглъща основно от водораслите в моретата и океаните.
08:51 26.06.2026
23 Весело
09:00 26.06.2026