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Най-тежката гореща вълна в историята на Западна Европа е практически невъзможна без климатичните промени

Най-тежката гореща вълна в историята на Западна Европа е практически невъзможна без климатичните промени

26 Юни, 2026 07:57, обновена 26 Юни, 2026 07:58 982 23

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  • европа

Международни учени свързват рекордните температури с причиненото от човешката дейност глобално затопляне и предупреждават, че подобни екстремни явления ще стават все по-чести.

Най-тежката гореща вълна в историята на Западна Европа е практически невъзможна без климатичните промени - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Западна Европа преживява най-тежката гореща вълна в своята история, като без причинените от човека климатични промени подобно явление би било „практически невъзможно“. До този извод стига международната научна група World Weather Attribution (WWA) в анализ, публикуван в петък, предава News.bg.

Според учените човешката дейност е увеличила около 100 пъти вероятността за екстремно високите нощни температури, наблюдавани през тази седмица, в сравнение с условията отпреди едва две десетилетия.

„В изследвания регион тази гореща вълна е най-тежката, регистрирана някога“, посочват авторите на анализа.

Горещата вълна вече оказва сериозно въздействие върху редица европейски държави. В четвъртък Великобритания отчете най-високата температура, измервана някога през месец юни. В различни части на Западна Европа вече са регистрирани десетки смъртни случаи, свързани с жегите, както и прекъсвания на електрозахранването, затваряне на училища и културни обекти.

Изследването показва, че глобалното затопляне значително е засилило интензивността на европейските горещи вълни само за няколко десетилетия. По оценки на учените, ако подобен епизод се беше случил през юни 1976 г., температурите щяха да бъдат средно с около 3,5 градуса по Целзий по-ниски.

Анализът обхваща повече от 800 европейски града. При около 45% от тях вече са достигнати или се очаква да бъдат достигнати най-високите нива на топлинен стрес за края на юни. Това е състояние, при което човешкият организъм вече не успява ефективно да се охлажда чрез изпотяване, което значително увеличава риска за здравето.

Според учените основният фактор за затоплянето остават емисиите на парникови газове, породени главно от изгарянето на въглища, нефт и природен газ. Данните на Световната метеорологична организация показват, че средната температура на Земята вече е с около 1,4 градуса по Целзий по-висока спрямо прединдустриалните нива през XIX век.

Съавторът на анализа Клеър Барнс от Импириъл Колидж в Лондон предупреждава, че усилията за ограничаване на глобалното затопляне все още не са достатъчни.

„В момента не правим достатъчно, за да забавим темпа на глобалното затопляне. Ако тази тенденция продължи, трябва да очакваме температурните рекорди да бъдат подобрявани все по-често“, посочва тя.

Изследването обръща специално внимание и на високите нощни температури. В части от Франция минималните температури не падат под 20 градуса повече от седмица - явление, известно като „тропическа нощ“. На някои места минималните стойности са достигнали близо 30 градуса, което затруднява възстановяването на организма след дневните горещини и увеличава риска за здравето, особено сред възрастните хора и хронично болните.

Учените отбелязват още, че климатичният феномен Ел Ниньо не е оказал съществено влияние върху настоящата гореща вълна в Европа. Според анализа основната причина за екстремните температури остава причиненото от човека изменение на климата.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    15 1 Отговор
    много убедително !
    то и ес не може съществува без русия

    07:59 26.06.2026

  • 2 Ъхъ

    6 1 Отговор
    Радарите на ФАЩ

    08:01 26.06.2026

  • 3 Пич

    18 1 Отговор
    Глупости на търкалета !!! Природата няма нищо общо !!! Това е част от плана за намаляване на човечеството, и всички тези природни аномалии са плод на климатични оръжия!!! Ще кажете - конспирация !!! Я пак прочете файловете Епщайн!!! Преди два три месеца Асандж написа, че имат 22 станции, с които тъмната държава контролира природата!!!

    Коментиран от #19

    08:01 26.06.2026

  • 4 Аоо

    18 2 Отговор
    Нека все по интензивно въоръжават зеленото влечуго да подпалва газови и нефтени терминали. А май се готвят да го снабдят и с атомно оръжие-наркоман и атомна бомба! Е, тогава може температурите и да паднат.

    08:04 26.06.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    7 0 Отговор
    Защо жегите плашат Европа:

    Всяка нова ескалация в Близкия изток означава покачване на цените на енергията, допълнителни разходи за сигурност и по-нататъшно влошаване на икономическата ситуация.

    Особено интересното е, че всичко ще се случва във време, когато Европа е обхваната от гореща вълна, търсенето на електроенергия се е увеличило рязко, а цените са се повишили заедно с него. В такава ситуация всяко сътресение на енергийния пазар се превръща не просто в неудобство за европейската икономика, а в допълнителен фактор за дестабилизация.

    Резултатът е любопитна картинка....

    Само в Германия на ден 200-300 души губят работните си места, заради неконкурентни цени на производството в Германия, порадк високте цени на енергоресурсите. Всеки ден двуцифрено число компании обявяват банкрут. Не го казвам аз, а Мерц.

    Чакаме и наблюдаваме с интерес! 🤣

    08:06 26.06.2026

  • 6 Дядо

    14 1 Отговор
    За това продължавайте да финансирате войната. От там идва най голямото замърсяване. А на плебса им ограничете всичко - само да плащат до дупка.

    08:06 26.06.2026

  • 7 Климатични промени

    13 0 Отговор
    е имало винаги и ще има!
    Но не се е родил тоя, който да ги управлява, колкото и магизи да му наливаме в гушката!

    А ако ги притесняват шарлатаните емисиите, да спрат войните за които пак искат да им плащаме и да не гърмят газовите тръби. Та и за "зелени сделки" ни обират без да ни питат.

    Коментиран от #18

    08:09 26.06.2026

  • 8 Аман от "експерти"

    9 1 Отговор
    Така наречените учени и бъкел не разбират от собствените си глупости. Имат само някакви "модели" които дават разнородни "предсказания". Като има много въглероден двуокис засадете повече дървета бе, не слънчеви панели. Дърветата обичат въглеродния двуокис.

    Коментиран от #16, #22

    08:12 26.06.2026

  • 9 Хаха

    8 1 Отговор
    След измамата Ковид и зелената сделка се промотира измамата климатични промени причинени от човека.Нормално е юли и август температурата да е 40 градуса,евроджендър без климатик не може.

    08:16 26.06.2026

  • 10 Предизвикаха войни

    8 1 Отговор
    в които горят нефтени и газови хранилилища и добивни инсталации, със стотици тонове замъспване в атмосферата, освен бомбите и снарядите, - а кравефермите затварят защото пръцкали кравите!

    08:18 26.06.2026

  • 11 Дрън дрън

    11 1 Отговор
    Преди 40 години имаше същите жеги!?! Стига сте търсили сензации!

    08:19 26.06.2026

  • 12 Някой

    5 1 Отговор
    Не вярвам на учените климатолози, не вярвам, че въглеродната енергетика е причината. И преди на Земята, когато не е имало хора е имало горещи климатични периоди, имало е и ледникови периоди.
    Атомната енерхетика е много по-опасна за хората и живота на Земята от въглищата, поетрола и газа. А брюкселски европолитици под натискс на Франция я изкарват "зелена".

    08:19 26.06.2026

  • 13 Хаха

    5 0 Отговор
    Имало е ледникови периоди,сега сме в процес на затопляне.Това зависи единствено от активността на Слънцето и разстоянието от Слънцето до Земята,което се променя с времето.

    08:20 26.06.2026

  • 14 ццц

    9 1 Отговор
    Нищо общо с човешката дейност. Това са естествени природни цикли, които една шепа престъпници опитват да използват за налагане на тотален контрол върху живота на всеки един човек. Нема да стане.

    08:22 26.06.2026

  • 15 НЕ СМЕ ЧУЛИ В АФРИКА В АВСТРАЛИЯ азия

    8 0 Отговор
    В СЕВ И ЮЖНА ХАМЕРИКИ ДА ИМа горещи вълни тъъъъй ле се тука в европа пече тва слънце и СИИИИИИЧКИТЕ газове тука стоят!?!!!! НЕЕЕ просто харпа е насочен насам.

    08:23 26.06.2026

  • 16 Да но

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аман от "експерти"":

    за да се поставят слънчеви панели на огромни площи, трябва да се изсечат дърветата! А и правят сянка. Пък и намаляват вятъра за вятърните турбини.

    08:26 26.06.2026

  • 17 Ку-ку

    8 1 Отговор
    Чудя се защо при положение, че Европа става "зелена" на други места по света като Индия и Китай, например няма такива "рекордни жеги" при положение, че производството и човешката дейност замърсяват много повече от "чистата" Европа... 🤔🤣

    08:29 26.06.2026

  • 18 Знайко

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Климатични промени":

    В момента ни управлява шарлатанин та шарлатанин, сам си сложи прякора, сами си го избрахме, за льотчика става дума.


    Народе!!!

    И Жан Виденив, и Костов, и Сакскобурхидски, и Станишев, и Бойко, и Радев сами си ги избрахте. Кирил Петков и Асен Василев не съм ги включил в списъка, защото на практика не не им позволиха да управляват повече от половин година. Веднъж ги измами Трифинов и веднъж Борисов. За да се дават оценки на властимащите трябва време. Лично аз не харесвам премиера Радев, не харесвам и регионалния Шишков. Но когато са влалст по магистрала Тракия има маркировка и тя се вижда през ноща. Когато Бойко асфалтираше и полагаше маркировка, резултата беше липса на маркировка, дупка до дупка и ремонт на ремонта.

    Преди това Станишев и Сакскобургодски направиха магистрала Тракия на вълни, говоря за участъка при Чирпан, посттоен при тяхното иправление. Говоря и за свлачищата по магистрала Люлин също строена по тяхно време.

    Най-лошо са управлявали България Луканив, Виденив, Станишев. Все комунисти, също и Бойко и той е комунист.
    Румен Радев и той е кимунист, от него очаквам поредната национална катастрофа. Колкото по-рано катастрофира радева България, толкова по-добре за бългатите. Защото така щетите които ще нанесе ще са по-малко.

    08:47 26.06.2026

  • 19 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Преминаваме през период на съвпадение на максималните активности на два или повече различни слънчеви цикли - 11 годишен и друг, който вероятно е с продължителност, по голяма от тази на цялото наблюдение на слънчевата активност.

    08:47 26.06.2026

  • 20 НямаДаПритежаватеНищо иЩеБъдетеПрецакани

    3 0 Отговор
    Винаги са ни лъгали и продължават да ни лъжат! През 1970г. са казвали, че ни предстои идването на "Ледената епоха" 😀
    Някой замръзнал да има от вас?
    После беше "Глобално затопляне", а сега са просто "Климатични промени"

    08:47 26.06.2026

  • 21 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    В климатичната вълна да се сметне ,и медийно Утсулианска ,който е свикнал на климатици той да му мисли ,офце много

    08:51 26.06.2026

  • 22 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аман от "експерти"":

    Аман от всезнайковци. Въглеродният диоксид се поглъща основно от водораслите в моретата и океаните.

    08:51 26.06.2026

  • 23 Весело

    2 0 Отговор
    Проблема на Земята е, че 80%-90% от двукраките и обитатели са паразити. По един или по друг начин на Земята ще има обезпаразитяване. Най-вероятно ще се случи чрез нов потоп, който ще е потъване на огромни части от сушата. Ще се сличи на нашето поколени, много ще го видим, малцина ще ще го преживеят, само един, двама от десет ще го преживеят.

    09:00 26.06.2026

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