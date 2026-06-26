Най-тежката гореща вълна в историята на Западна Европа е практически невъзможна без климатичните промени

Западна Европа преживява най-тежката гореща вълна в своята история, като без причинените от човека климатични промени подобно явление би било „практически невъзможно“. До този извод стига международната научна група World Weather Attribution (WWA) в анализ, публикуван в петък, предава News.bg.

Според учените човешката дейност е увеличила около 100 пъти вероятността за екстремно високите нощни температури, наблюдавани през тази седмица, в сравнение с условията отпреди едва две десетилетия.

„В изследвания регион тази гореща вълна е най-тежката, регистрирана някога“, посочват авторите на анализа.

Горещата вълна вече оказва сериозно въздействие върху редица европейски държави. В четвъртък Великобритания отчете най-високата температура, измервана някога през месец юни. В различни части на Западна Европа вече са регистрирани десетки смъртни случаи, свързани с жегите, както и прекъсвания на електрозахранването, затваряне на училища и културни обекти.

Изследването показва, че глобалното затопляне значително е засилило интензивността на европейските горещи вълни само за няколко десетилетия. По оценки на учените, ако подобен епизод се беше случил през юни 1976 г., температурите щяха да бъдат средно с около 3,5 градуса по Целзий по-ниски.

Анализът обхваща повече от 800 европейски града. При около 45% от тях вече са достигнати или се очаква да бъдат достигнати най-високите нива на топлинен стрес за края на юни. Това е състояние, при което човешкият организъм вече не успява ефективно да се охлажда чрез изпотяване, което значително увеличава риска за здравето.

Според учените основният фактор за затоплянето остават емисиите на парникови газове, породени главно от изгарянето на въглища, нефт и природен газ. Данните на Световната метеорологична организация показват, че средната температура на Земята вече е с около 1,4 градуса по Целзий по-висока спрямо прединдустриалните нива през XIX век.

Съавторът на анализа Клеър Барнс от Импириъл Колидж в Лондон предупреждава, че усилията за ограничаване на глобалното затопляне все още не са достатъчни.

„В момента не правим достатъчно, за да забавим темпа на глобалното затопляне. Ако тази тенденция продължи, трябва да очакваме температурните рекорди да бъдат подобрявани все по-често“, посочва тя.

Изследването обръща специално внимание и на високите нощни температури. В части от Франция минималните температури не падат под 20 градуса повече от седмица - явление, известно като „тропическа нощ“. На някои места минималните стойности са достигнали близо 30 градуса, което затруднява възстановяването на организма след дневните горещини и увеличава риска за здравето, особено сред възрастните хора и хронично болните.

Учените отбелязват още, че климатичният феномен Ел Ниньо не е оказал съществено влияние върху настоящата гореща вълна в Европа. Според анализа основната причина за екстремните температури остава причиненото от човека изменение на климата.