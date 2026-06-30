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Унгария регистрира нов температурен рекорд

Унгария регистрира нов температурен рекорд

30 Юни, 2026 20:12 563 4

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Температурата в Будапеща достигна 41 градуса, като по този начин беше подобрен рекордът от 40,7 градуса

Унгария регистрира нов температурен рекорд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгария отчете днес нов температурен рекорд от 42 градуса, съобщиха метеорологичните служби, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че по този начин е бил подобрен предишният рекорд от 41,9 градуса, поставен през 2007 г.

Температурата достигна 42 градуса в Сечен, Северна Унгария, близо до границата със Словакия, съобщи метеорологичната служба "ХунгароМет" (HungaroMet) на видеозапис, публикуван във Фейсбук.

"Предварителните данни сочат, че са подобрени както националният температурен рекорд, така и рекордът на столицата", заявява на записа метеороложката Анна Кунтар-Молнар, като подчертава, че температурите може да се повишат още повече.

Температурата в Будапеща достигна 41 градуса, като по този начин беше подобрен рекордът от 40,7 градуса, установен в столицата през 2007 г., добави тя.

Както по-голямата част от Европа, Унгария е обхваната от безпрецедентна гореща вълна и от края на миналата седмица е в сила най-високият червен код за опасно горещо време.

Премиерът Петер Мадяр призова сънародниците си да работят предимно от дома и да се ограничи потреблението на вода за несъществени нужди. Повече от 120 населени места в Унгария наложиха ограничения за водоснабдяването на фона на жегите, отбелязва АФП.


Унгария
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