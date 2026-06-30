СЗО: Най-лошото тепърва предстои, Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света

Горещата вълна, която е обхванала Европа в момента, е само „генерална репетиция“, а най-лошото тепърва предстои, предупреди днес регионалният директор на Световната здравна организация (СЗО) за Европа Ханс Клуге, цитиран от ДПА, предаде БТА.
„Летата занапред ще бъдат по-тежки“, прогнозира Ханс Клуге в изявление. Той предупреди, че Европа се затопля повече от два пъти по-бързо от средното за света и че горещите вълни вече не са изключения, а повтарящи се кризи, които стават все по-чести, по-интензивни и по-продължителни.
„Всяко лято, през което не сме подготвени да тях (горещите вълни), ни струва живота на хора“, заяви Клуге.
Той отбеляза, че във Франция повикванията за спешна медицинска помощ са се увеличили с до 50% в някои градове, а в Лондон службата за спешна помощ е регистрирала най-големия брой животозастрашаващи спешни повиквания за един ден.
Испанската система за наблюдение на смъртността вече е отчела над 300 смъртни случая, свързани с горещините, само за няколко дни. Италия съобщи за пет смъртни случая в рамките на 24 часа.
Клуге обаче подчерта, че „превантивните мерки дават резултати“, и посочи примери за успех със справянето с горещините. Испанският град Барселона е разширил мрежата си от климатични убежища, като в нея вече са включени библиотеки, обществени центрове, паркове и аптеки.
Париж е активирал регистъра си за проверки на състоянието на възрастни и уязвими жители и е ограничил продажбата на алкохол.
В някои региони на Италия са въведени ограничения за работата на открито през най-горещите часове на деня, както и схеми за временно освобождаване от работа по желание, така че работниците да не губят доходите си.
Клуге призова за по-решителни действия.
„Повече от половината европейски държави все още нямат цялостен план за действие за защита на здравето при горещини. Това трябва да се промени“, заяви той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евроджендър
Коментиран от #6
17:23 30.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #15
17:24 30.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шмекерайлус
Коментиран от #41
17:29 30.06.2026
5 Времето е живо
17:30 30.06.2026
6 Русоспия
До коментар #1 от "Евроджендър":Кок купува рузки климатици ? Те един москвич вече не могат да сделаят ..😃
Коментиран от #31
17:30 30.06.2026
7 честен ционист
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да, ама тогава не са ти казвали за тигровите комари и братишките не са те плашили с Ебола, нали?
17:30 30.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Неолиберална
Ние от клуба на богатите честитим на европейските граждани всички пакети и глупости сътворение от нашите,, умни,, парашутисти управляващи. Ако има някоя атомна централа която да произвежда енергия задължително трябва да се спре за да рупаме само зелено лай...не.
17:31 30.06.2026
10 честен ционист
До коментар #3 от "дайта ваксини против жега тогава":Ваксина срещу Малария и Ебола, военен като Радев би направил задължителна.
17:32 30.06.2026
11 Амии
17:32 30.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ами
последиците за природата и климата от отразената
слънчева светлина от фотоволтаиците.
Коментиран от #17
17:33 30.06.2026
14 де го чукаш, де се пука...
17:33 30.06.2026
15 Случвало се е
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Случвало се е тук да се вдигне до 40, но за ден, два, три. Затова метеоролозите мерят средни температури за период от време. Там резултатът е с натрупване и е по-траен.
17:33 30.06.2026
16 Не вярно
Коментиран от #19, #20, #32
17:33 30.06.2026
17 За отговора търси някой осмокласник
До коментар #13 от "Ами":Той го е учил най-скоро.
Коментиран от #24
17:35 30.06.2026
18 Зимата
17:36 30.06.2026
19 Олей
До коментар #16 от "Не вярно":Не знам кой ти пълни главата с глупости, но глобалното затопляне се наблюдава в цялата слънчева система, където положението на луната, оста на въртене на земята, ракетите и саждите не играят никаква роля.
17:37 30.06.2026
20 Санитар
До коментар #16 от "Не вярно":Дежурният психиатър каза, че днес няма да те изслушва. Свободен си.
17:37 30.06.2026
21 На майка им ...
17:37 30.06.2026
22 Механик
Според техните "черни статистики" тогава хората измираха с такъв интензитет, че ако Путин не бе нападнал укрия, до сега човечеството да се е свършило.
Помните ли как таман отново влизахме в "червената вълна" и всичко приключи точно за 3 дни??
Помните ли, че точно по това време искаха "зелени сертификати" и без тях не пускаха в магазините?
Е, как за 3 дни изчезнаха и сертификатите, и смъртните случаи, че и ковид-шаманите дето ви облъчваха по телевизията?
Коментиран от #25
17:38 30.06.2026
23 анонимен
17:38 30.06.2026
24 Ами
До коментар #17 от "За отговора търси някой осмокласник":А тия които управляват Европа
дали са стигнали до осми клас?
Защото така като ги гледам
май още са в детската градина.
17:40 30.06.2026
25 честен ционист
До коментар #22 от "Механик":Искаш да кажеш, че Ковид и СВО са свързани събития?
17:41 30.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ООрана държава
Коментиран от #29
17:41 30.06.2026
28 Даниийл
17:41 30.06.2026
29 Путин
До коментар #27 от "ООрана държава":е забранил жегата в Москва !
17:42 30.06.2026
30 честен ционист
До коментар #26 от "Пич":Вие от Историческия парк имате микроклимат на психодиспансер.
17:43 30.06.2026
31 Ехо муции
До коментар #6 от "Русоспия":Ела ми сделай една
Коментиран от #38
17:43 30.06.2026
32 🦁ЩЩД🦁
До коментар #16 от "Не вярно":Аз имам въпроси- два броя.Първо- "приближаването на Земята до Слънцето траен,устойчив процес ли е,и ако да,с каква приблизителна скорост става това,за да си изчисля приблизително кога ще се изпаря.И второ-какво правят "учените" за да спрат или поне да забавят това непрекъснато " приближаване" ?
17:44 30.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Д-р Марин Белчев
1. Настина летата стават по-горещи поради факта, че има климатични промени.
2. Тези климатични промени са многофакторни, но горенето на изкопаеми горива и обезлесяването са основни фактори.
3. Има реален проблем, но той не е направен от обикновените хора, а от големите корпорации и богатите през последните 50 години.
4. От тази ситуация се възползват отново корпорации и богаташи, за да строят соларни и вятърни паркове и атомни електроцентрали.
5. Във връзка с тази иначе реална ситуация, ЕС и ООН искат да ударят пак обикновените хора и да им ограничат личните превозни средства и пътуванията, за да им намалят въглеродния отпечатък. Тук си задайте въпроса, защо мишиките ще плащат за поразиите на котката. Аз не мога да отговоря.
6. Сега, като се приеме цифровото Евро, ЕС много лесно ще ни ограничава без и да ни пита.
7. Някой схваща ли картинката сега? Ще бъдем изкарани виновни за нещо, за което не сме виновни от истинските виновници и не само ще си платим, но и ще им се извиним.
8. Но не се лъжете, че няма проблем с климата. Има, но не е виновен бай Ганю за него.
Коментиран от #45
17:46 30.06.2026
37 лично мнение
17:48 30.06.2026
38 Муцка
До коментар #31 от "Ехо муции":Бегай бръже , да сделаеш би би .. 😀
17:48 30.06.2026
39 Страхотно
17:51 30.06.2026
40 Левски
17:52 30.06.2026
41 Мнение
До коментар #4 от "Шмекерайлус":Абсолютно!
СЗО са от тия дето тикат човечеството към закриване!
Помните ли какви античовешки политики прокарваха по време на "кромид"?!
А познайте, кой ги спонсорира?!
17:53 30.06.2026
42 фен на сидеров
17:55 30.06.2026
43 Горски
17:55 30.06.2026
44 Климат
17:55 30.06.2026
45 Ами
До коментар #36 от "Д-р Марин Белчев":Като цяло сте прав.
Всичко е за отвличане на вниманието.
Промените в климата на Земята са факт
доказан от Миланокович още миналия век.
Но не може да се отрече, че човешката дейност
също променя климата и то не в правилна посока.
17:57 30.06.2026
46 Гошо
17:59 30.06.2026
47 🦁ЩЩД🦁
18:02 30.06.2026
48 „Летата занапред ще бъдат по-тежки“
вместо да търсят облекчения и решния на жегите
18:03 30.06.2026
49 Геофизик
18:06 30.06.2026
50 Споко
Коментиран от #53
18:06 30.06.2026
51 ШЗО
18:13 30.06.2026
52 Естествен отбор
Коментиран от #54
18:18 30.06.2026
53 🦁ЩЩД🦁
До коментар #50 от "Споко":А, и ние сме доста устойчив Ген.Защото преди 100 и повече години нашите храбри баби са жънели на полето.При 40 градуса,когато условията са били идеални.Защото дъжда ,захлаждането и влагата са съсипвали реколтата.А тогава,не си ли прибереш житцето,зимъс ще си ядеш ушите.Жъне жената,пее от зор при 40 градуса и оцелява ! И три- четири деца е родила,ей така,между другото.Аз не казвам,че и днес трябва да се живее по този начин,ама айде стига и с това "глобално Лигавене".
Коментиран от #56, #58
18:20 30.06.2026
54 набраздявай мозъка
До коментар #52 от "Естествен отбор":прочети приказката за царя,който искал да убие всички стари хора!
18:22 30.06.2026
55 1111
18:25 30.06.2026
56 Иван
До коментар #53 от "🦁ЩЩД🦁":Брато, аз съм от това по-старо поколение, и мога да ти кажа, че летата не бяха толкова горещи.
Летните дъждове бяха чести и силни. И много пъти в месец май е валял сняг.
Коментиран от #62
18:26 30.06.2026
57 Да ви светна
18:26 30.06.2026
58 коко
До коментар #53 от "🦁ЩЩД🦁":Това е така защото нашите баби са нямали телефончета,мерцедеси,не са пиели кафета и пушили цигарки като сегашните тъпоглави принцеси. СоциализЪма ги изкара от селата и те вече се имат за аристократи като наследници на червени разбойници от Големо Уйно например.
Коментиран от #67
18:29 30.06.2026
59 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Коментиран от #63
18:30 30.06.2026
60 Еколог коко
18:32 30.06.2026
61 СЗО -то може само
18:32 30.06.2026
62 🦁ЩЩД🦁
До коментар #56 от "Иван":Е,ама то и сиренето беше 2.4 за килограм,бутилка не лоша гроздова-3.4.И Брюксел беше просто столица на Белгия.
18:33 30.06.2026
63 Мико
До коментар #59 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Да не си слънчасал на опашка за бензин във великата Русия ?
18:33 30.06.2026
64 Алекс
18:37 30.06.2026
65 Хаха
18:38 30.06.2026
66 ами
18:51 30.06.2026
67 🦁ЩЩД🦁
До коментар #58 от "коко":Това за прехода от селата към градове по време на социализЪма е Абсолютно вярно.Но защо тогава АтлантизЪма,който е призван да "излекува"всички стари рани и недъзи,не произведе обратни процеси -от града към селата.Впрочем произвежда ги- много пенсионери се връщат по родните си места,използвани,изцедени и изхвърлени от големия град.
18:56 30.06.2026
68 Гориил
Коментиран от #71
19:00 30.06.2026
69 оня с коня
19:03 30.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.