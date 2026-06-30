СЗО: Най-лошото тепърва предстои, Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света

Горещата вълна, която е обхванала Европа в момента, е само „генерална репетиция“, а най-лошото тепърва предстои, предупреди днес регионалният директор на Световната здравна организация (СЗО) за Европа Ханс Клуге, цитиран от ДПА, предаде БТА.

„Летата занапред ще бъдат по-тежки“, прогнозира Ханс Клуге в изявление. Той предупреди, че Европа се затопля повече от два пъти по-бързо от средното за света и че горещите вълни вече не са изключения, а повтарящи се кризи, които стават все по-чести, по-интензивни и по-продължителни.

„Всяко лято, през което не сме подготвени да тях (горещите вълни), ни струва живота на хора“, заяви Клуге.

Той отбеляза, че във Франция повикванията за спешна медицинска помощ са се увеличили с до 50% в някои градове, а в Лондон службата за спешна помощ е регистрирала най-големия брой животозастрашаващи спешни повиквания за един ден.

Испанската система за наблюдение на смъртността вече е отчела над 300 смъртни случая, свързани с горещините, само за няколко дни. Италия съобщи за пет смъртни случая в рамките на 24 часа.

Клуге обаче подчерта, че „превантивните мерки дават резултати“, и посочи примери за успех със справянето с горещините. Испанският град Барселона е разширил мрежата си от климатични убежища, като в нея вече са включени библиотеки, обществени центрове, паркове и аптеки.

Париж е активирал регистъра си за проверки на състоянието на възрастни и уязвими жители и е ограничил продажбата на алкохол.

В някои региони на Италия са въведени ограничения за работата на открито през най-горещите часове на деня, както и схеми за временно освобождаване от работа по желание, така че работниците да не губят доходите си.

Клуге призова за по-решителни действия.

„Повече от половината европейски държави все още нямат цялостен план за действие за защита на здравето при горещини. Това трябва да се промени“, заяви той.