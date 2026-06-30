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СЗО: Най-лошото тепърва предстои, Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света

СЗО: Най-лошото тепърва предстои, Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света

30 Юни, 2026 17:20 2 205 71

  • климатични промени-
  • ханс клуге-
  • жега-
  • горещини-
  • сзо-
  • климат-
  • време

Горещата вълна е само „генерална репетиция“ в сравнение с предстоящите лета, предупреди СЗО

СЗО: Най-лошото тепърва предстои, Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Горещата вълна, която е обхванала Европа в момента, е само „генерална репетиция“, а най-лошото тепърва предстои, предупреди днес регионалният директор на Световната здравна организация (СЗО) за Европа Ханс Клуге, цитиран от ДПА, предаде БТА.

„Летата занапред ще бъдат по-тежки“, прогнозира Ханс Клуге в изявление. Той предупреди, че Европа се затопля повече от два пъти по-бързо от средното за света и че горещите вълни вече не са изключения, а повтарящи се кризи, които стават все по-чести, по-интензивни и по-продължителни.

„Всяко лято, през което не сме подготвени да тях (горещите вълни), ни струва живота на хора“, заяви Клуге.

Той отбеляза, че във Франция повикванията за спешна медицинска помощ са се увеличили с до 50% в някои градове, а в Лондон службата за спешна помощ е регистрирала най-големия брой животозастрашаващи спешни повиквания за един ден.

Испанската система за наблюдение на смъртността вече е отчела над 300 смъртни случая, свързани с горещините, само за няколко дни. Италия съобщи за пет смъртни случая в рамките на 24 часа.

Клуге обаче подчерта, че „превантивните мерки дават резултати“, и посочи примери за успех със справянето с горещините. Испанският град Барселона е разширил мрежата си от климатични убежища, като в нея вече са включени библиотеки, обществени центрове, паркове и аптеки.

Париж е активирал регистъра си за проверки на състоянието на възрастни и уязвими жители и е ограничил продажбата на алкохол.

В някои региони на Италия са въведени ограничения за работата на открито през най-горещите часове на деня, както и схеми за временно освобождаване от работа по желание, така че работниците да не губят доходите си.

Клуге призова за по-решителни действия.

„Повече от половината европейски държави все още нямат цялостен план за действие за защита на здравето при горещини. Това трябва да се промени“, заяви той.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроджендър

    45 10 Отговор
    Те климатици нямат пък ние сме били третия свят

    Коментиран от #6

    17:23 30.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    33 12 Отговор
    аз съм ,,преживявал,, и лета с по 40 градуса в БГ.// далеч сме оттам да вдигаме аларма

    Коментиран от #7, #15

    17:24 30.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шмекерайлус

    41 6 Отговор
    СЗО разпускай седянката....

    Коментиран от #41

    17:29 30.06.2026

  • 5 Времето е живо

    29 7 Отговор
    Европа спрете да убивате бели хора!

    17:30 30.06.2026

  • 6 Русоспия

    13 41 Отговор

    До коментар #1 от "Евроджендър":

    Кок купува рузки климатици ? Те един москвич вече не могат да сделаят ..😃

    Коментиран от #31

    17:30 30.06.2026

  • 7 честен ционист

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да, ама тогава не са ти казвали за тигровите комари и братишките не са те плашили с Ебола, нали?

    17:30 30.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Неолиберална

    42 6 Отговор
    розова мъгла пусната над стадото. В бъдеще няма да се мре от ковид защото махнаха добавките. Ще се мре защото ще се пече нашето дупе на бавен огън. А що се отнася до климатиците от предния коментар след увеличение на цената на тока и от днес на газта от кевр ние няма да ги пускаме защото въведоха еврото и от едно левче тока стана едно евро. Парите от дюшеците обменихме и свършиха а предстои и 22 пакет санкции който отново ще се стовари на нашия гръб.
    Ние от клуба на богатите честитим на европейските граждани всички пакети и глупости сътворение от нашите,, умни,, парашутисти управляващи. Ако има някоя атомна централа която да произвежда енергия задължително трябва да се спре за да рупаме само зелено лай...не.

    17:31 30.06.2026

  • 10 честен ционист

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "дайта ваксини против жега тогава":

    Ваксина срещу Малария и Ебола, военен като Радев би направил задължителна.

    17:32 30.06.2026

  • 11 Амии

    27 3 Отговор
    Ами ще емигрираме в Африка и Близкия Изток. Голям майтап, като почнат да ни ловят африканците и арабите по границите и да не ни пускат да минем.

    17:32 30.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    37 7 Отговор
    Официално още никой не е отговорил, какви са
    последиците за природата и климата от отразената
    слънчева светлина от фотоволтаиците.

    Коментиран от #17

    17:33 30.06.2026

  • 14 де го чукаш, де се пука...

    11 3 Отговор
    Те затова цветните ни налазиха като мравки.

    17:33 30.06.2026

  • 15 Случвало се е

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Случвало се е тук да се вдигне до 40, но за ден, два, три. Затова метеоролозите мерят средни температури за период от време. Там резултатът е с натрупване и е по-траен.

    17:33 30.06.2026

  • 16 Не вярно

    25 5 Отговор
    Последните 30 год се затопля повърхностна замята в Европа защото спряха саждите, които затопляха горните слоеве на атмосферата, и правеха сянка за повърхностна замята. Не голяма философия. Добавете и приближаване на земята до слънцето, промяна на оста на въртене от 2011 само ускори ефекта. И последно луната се отдалечава от земята, което забавя скоростта на въртене на земята, сега да се върнем на човешката дейност - сулю и пулю изстрелва ракети в космоса, което намалява озоновия слой в атмосферата, което увеличава ултравиолетовите лъчи достигащи до повърхността, и естествено увеличава инфрачервени лъчи достигащи до повърхността. Ето готово, фюрерката и нейното обкръжение взимат все повече пари за да добавят още повече затопляне . Пък на вас ви поставят по тв, радио, интернет аппве, че трябва да плащате още повече за зелената програма на фюрерката. Още някой да има въпроси?

    Коментиран от #19, #20, #32

    17:33 30.06.2026

  • 17 За отговора търси някой осмокласник

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Той го е учил най-скоро.

    Коментиран от #24

    17:35 30.06.2026

  • 18 Зимата

    20 3 Отговор
    аууу,колко е студено!Лятото-олелее,колко е горещо....

    17:36 30.06.2026

  • 19 Олей

    14 8 Отговор

    До коментар #16 от "Не вярно":

    Не знам кой ти пълни главата с глупости, но глобалното затопляне се наблюдава в цялата слънчева система, където положението на луната, оста на въртене на земята, ракетите и саждите не играят никаква роля.

    17:37 30.06.2026

  • 20 Санитар

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "Не вярно":

    Дежурният психиатър каза, че днес няма да те изслушва. Свободен си.

    17:37 30.06.2026

  • 21 На майка им ...

    14 3 Отговор
    Като поповете през Средните векове - защото сте грешници. Винаги е имало аномалии природни. И преди. А този боклук назидателства.

    17:37 30.06.2026

  • 22 Механик

    29 4 Отговор
    Mи не им вярвам на СЗО. Помня каква паника бяха техните сводки по време на ковид-шашмата.
    Според техните "черни статистики" тогава хората измираха с такъв интензитет, че ако Путин не бе нападнал укрия, до сега човечеството да се е свършило.
    Помните ли как таман отново влизахме в "червената вълна" и всичко приключи точно за 3 дни??
    Помните ли, че точно по това време искаха "зелени сертификати" и без тях не пускаха в магазините?
    Е, как за 3 дни изчезнаха и сертификатите, и смъртните случаи, че и ковид-шаманите дето ви облъчваха по телевизията?

    Коментиран от #25

    17:38 30.06.2026

  • 23 анонимен

    20 1 Отговор
    Когато бях дете , лятото винаги е било горещо и зимата със сняг

    17:38 30.06.2026

  • 24 Ами

    18 1 Отговор

    До коментар #17 от "За отговора търси някой осмокласник":

    А тия които управляват Европа
    дали са стигнали до осми клас?
    Защото така като ги гледам
    май още са в детската градина.

    17:40 30.06.2026

  • 25 честен ционист

    15 1 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Искаш да кажеш, че Ковид и СВО са свързани събития?

    17:41 30.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ООрана държава

    13 3 Отговор
    Няма страшно, ирсулана ще ни приключи преди да са ни приключили жегите

    Коментиран от #29

    17:41 30.06.2026

  • 28 Даниийл

    7 0 Отговор
    Требе един молебен за хлад !

    17:41 30.06.2026

  • 29 Путин

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "ООрана държава":

    е забранил жегата в Москва !

    17:42 30.06.2026

  • 30 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Вие от Историческия парк имате микроклимат на психодиспансер.

    17:43 30.06.2026

  • 31 Ехо муции

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Русоспия":

    Ела ми сделай една

    Коментиран от #38

    17:43 30.06.2026

  • 32 🦁ЩЩД🦁

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Не вярно":

    Аз имам въпроси- два броя.Първо- "приближаването на Земята до Слънцето траен,устойчив процес ли е,и ако да,с каква приблизителна скорост става това,за да си изчисля приблизително кога ще се изпаря.И второ-какво правят "учените" за да спрат или поне да забавят това непрекъснато " приближаване" ?

    17:44 30.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Д-р Марин Белчев

    14 4 Отговор
    Тук трябва да се разграничат няколко реални факта.
    1. Настина летата стават по-горещи поради факта, че има климатични промени.
    2. Тези климатични промени са многофакторни, но горенето на изкопаеми горива и обезлесяването са основни фактори.
    3. Има реален проблем, но той не е направен от обикновените хора, а от големите корпорации и богатите през последните 50 години.
    4. От тази ситуация се възползват отново корпорации и богаташи, за да строят соларни и вятърни паркове и атомни електроцентрали.
    5. Във връзка с тази иначе реална ситуация, ЕС и ООН искат да ударят пак обикновените хора и да им ограничат личните превозни средства и пътуванията, за да им намалят въглеродния отпечатък. Тук си задайте въпроса, защо мишиките ще плащат за поразиите на котката. Аз не мога да отговоря.
    6. Сега, като се приеме цифровото Евро, ЕС много лесно ще ни ограничава без и да ни пита.
    7. Някой схваща ли картинката сега? Ще бъдем изкарани виновни за нещо, за което не сме виновни от истинските виновници и не само ще си платим, но и ще им се извиним.
    8. Но не се лъжете, че няма проблем с климата. Има, но не е виновен бай Ганю за него.

    Коментиран от #45

    17:46 30.06.2026

  • 37 лично мнение

    5 1 Отговор
    Станахте слуги на Рогатия, с което го повикахте да излезе от пъклото и да дойде тук. И той дойде, но донесе със себе си адската горещина. Сега няма да е необходимо да слизате чак в ада, когато хвърлите петалата, за да се пържите в катрана за вечни времена. Катранът дойде тук и още приживе ще се пържите в него. И си знайте, че половете не са само два, а много повече, правете си прайдовете с гордост, Дара нека да ви пее бангаранга, вейте шареното знаме с радост, еднополови семейства нека бъдат вашето умиление. През това време климатът ще се обърква все повече и няма да се знае кога е зима и кога е лято - през цялата година ще вали сняг и през цялата година ще има температури от 40 градуса на сянка.

    17:48 30.06.2026

  • 38 Муцка

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ехо муции":

    Бегай бръже , да сделаеш би би .. 😀

    17:48 30.06.2026

  • 39 Страхотно

    9 2 Отговор
    Ще има изпечени евроатлантици.

    17:51 30.06.2026

  • 40 Левски

    8 0 Отговор
    Тия от СЗО разбират ли от математика. Знаете ли колко е два пъти?

    17:52 30.06.2026

  • 41 Мнение

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шмекерайлус":

    Абсолютно!

    СЗО са от тия дето тикат човечеството към закриване!
    Помните ли какви античовешки политики прокарваха по време на "кромид"?!
    А познайте, кой ги спонсорира?!

    17:53 30.06.2026

  • 42 фен на сидеров

    3 0 Отговор
    кой е виновен !? урсулата или Путин !? или розовото фламинго !?

    17:55 30.06.2026

  • 43 Горски

    14 1 Отговор
    В България премахнаха всички чешмички по улиците, за да върви далаверата с фирмите, бутилиращи вода и магазинчетата и кафенетата, където се продава вода.

    17:55 30.06.2026

  • 44 Климат

    8 1 Отговор
    Мени се, не може да се вярва, че ако се иззбият кравоте, да не пппърдят и се закачат перки, ще цъфнем, докато други големи икономики бълват.

    17:55 30.06.2026

  • 45 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Д-р Марин Белчев":

    Като цяло сте прав.
    Всичко е за отвличане на вниманието.
    Промените в климата на Земята са факт
    доказан от Миланокович още миналия век.
    Но не може да се отрече, че човешката дейност
    също променя климата и то не в правилна посока.

    17:57 30.06.2026

  • 46 Гошо

    6 0 Отговор
    Значи трябва да си биеме ваксини, за да не се препълнят болниците, и да не умре баба ви!....Това е извода без да съм чел статията!

    17:59 30.06.2026

  • 47 🦁ЩЩД🦁

    5 0 Отговор
    От утре прогнозата за София е дневни температури 26-28 оС.за следващите десет дни ! Това е Абсолютно неприемливо.Зс началото на Юли,за Божествата от Брюксел.Изхода е само един- прогнозите да се правят в градуси по Фаренхайт,а да пише,че са целзиеви градуси.Само че,точно на нас,българите от по- зрелите генерации тези номера не минават.

    18:02 30.06.2026

  • 48 „Летата занапред ще бъдат по-тежки“

    8 0 Отговор
    по важно е ес мишоците да си дават парите по урк и прииждащи кафпви пришълци
    вместо да търсят облекчения и решния на жегите

    18:03 30.06.2026

  • 49 Геофизик

    3 0 Отговор
    Външната температура компенсира спада на вътрешната!

    18:06 30.06.2026

  • 50 Споко

    4 1 Отговор
    Затова си внасяме черни и чалми. Те са устойчиви на жега и ще оцелеят. Бъдещите европейци.

    Коментиран от #53

    18:06 30.06.2026

  • 51 ШЗО

    2 0 Отговор
    ..........

    18:13 30.06.2026

  • 52 Естествен отбор

    3 5 Отговор
    Слабите, глупавите и старите измират и остават само по-силните и ... по-богатите които имат климатици. Така зелените ще намалеят.

    Коментиран от #54

    18:18 30.06.2026

  • 53 🦁ЩЩД🦁

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Споко":

    А, и ние сме доста устойчив Ген.Защото преди 100 и повече години нашите храбри баби са жънели на полето.При 40 градуса,когато условията са били идеални.Защото дъжда ,захлаждането и влагата са съсипвали реколтата.А тогава,не си ли прибереш житцето,зимъс ще си ядеш ушите.Жъне жената,пее от зор при 40 градуса и оцелява ! И три- четири деца е родила,ей така,между другото.Аз не казвам,че и днес трябва да се живее по този начин,ама айде стига и с това "глобално Лигавене".

    Коментиран от #56, #58

    18:20 30.06.2026

  • 54 набраздявай мозъка

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Естествен отбор":

    прочети приказката за царя,който искал да убие всички стари хора!

    18:22 30.06.2026

  • 55 1111

    6 0 Отговор
    Аве, аре ве, СЗО, дето щяха да ни затворят и да ни изпотрепат с ваксите, тръгнали да ми обясняват за топло. Аве ей - нема нищо по-убаво от топлото ве, таман зимъска ша е топло, няма да гушим енерго-престъпниците. Ша плашат гаргите - аве, гарга от топло не са плаши, айде у лево с тез глупости!

    18:25 30.06.2026

  • 56 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "🦁ЩЩД🦁":

    Брато, аз съм от това по-старо поколение, и мога да ти кажа, че летата не бяха толкова горещи.
    Летните дъждове бяха чести и силни. И много пъти в месец май е валял сняг.

    Коментиран от #62

    18:26 30.06.2026

  • 57 Да ви светна

    4 0 Отговор
    Зелената шарлатания няма да мине, дами и господа.

    18:26 30.06.2026

  • 58 коко

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "🦁ЩЩД🦁":

    Това е така защото нашите баби са нямали телефончета,мерцедеси,не са пиели кафета и пушили цигарки като сегашните тъпоглави принцеси. СоциализЪма ги изкара от селата и те вече се имат за аристократи като наследници на червени разбойници от Големо Уйно например.

    Коментиран от #67

    18:29 30.06.2026

  • 59 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    0 1 Отговор
    Колкото по-лоша е Европа, толкова по-добре съм. 🙂🙂🙂

    Коментиран от #63

    18:30 30.06.2026

  • 60 Еколог коко

    6 0 Отговор
    Тъпоглавите брюкселски кокошки измислиха вместо да се садят дървета навсякъде да се поставят слънчеви панели,не спира и бетонирането.И резултатът е налице...

    18:32 30.06.2026

  • 61 СЗО -то може само

    2 0 Отговор
    да ми ядеУя.

    18:32 30.06.2026

  • 62 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Иван":

    Е,ама то и сиренето беше 2.4 за килограм,бутилка не лоша гроздова-3.4.И Брюксел беше просто столица на Белгия.

    18:33 30.06.2026

  • 63 Мико

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Да не си слънчасал на опашка за бензин във великата Русия ?

    18:33 30.06.2026

  • 64 Алекс

    0 0 Отговор
    Дървета, гори.

    18:37 30.06.2026

  • 65 Хаха

    2 0 Отговор
    Споко, декември ще захладнее.

    18:38 30.06.2026

  • 66 ами

    1 0 Отговор
    монтирайте още фотоволтаици, които бълват топлина доде произвеждат ток, слагайте и перки там, където има постоянни въздушни течения, така ще спрете окончателно естественото охлаждане на европа. А гражданите и селяните да монтират колкото се може повече климатици, които лятно време бълват горещ въздух...планетата вълците я яли, нищо, че те покрай нея ще изядат и нас...

    18:51 30.06.2026

  • 67 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "коко":

    Това за прехода от селата към градове по време на социализЪма е Абсолютно вярно.Но защо тогава АтлантизЪма,който е призван да "излекува"всички стари рани и недъзи,не произведе обратни процеси -от града към селата.Впрочем произвежда ги- много пенсионери се връщат по родните си места,използвани,изцедени и изхвърлени от големия град.

    18:56 30.06.2026

  • 68 Гориил

    1 1 Отговор
    В курортите на Калининград температурата на водата в Балтийско море е 25 градуса по Целзий (нормата е 16 градуса по Целзий). Милиони руски туристи са в хотели и на плажовете. Те се наслаждават на прекрасен тен и леко плуване по безкрайните плажове, простиращи се до хоризонта.

    Коментиран от #71

    19:00 30.06.2026

  • 69 оня с коня

    1 0 Отговор
    Ама нали тука разни Отрепки със Руско самосъзнание призоваваха активно "да се спасяваме" спешно през Терминал-2 щото БГ била Адът на Европа?А гнусната им Идея е била да прелъжат някого да емигрира,за да се самонастанят в Имота му!Неслучайно и Мъдрият Народ е казал:"На русофил Вяра да нямаш"!

    19:03 30.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

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