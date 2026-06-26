Върховният съд на САЩ позволи отнемането на защитения статут на хиляди мигранти от Хаити и Сирия

Върховният съд на Съединените щати даде възможност на администрацията на президента Доналд Тръмп да продължи с отнемането на временния защитен статут на хиляди мигранти от Хаити и Сирия. Решението означава, че засегнатите лица могат да бъдат подложени на стандартните процедури за депортиране, съобщава NBC, предава Фокус.

С решение, взето с шест гласа „за“ срещу три „против“, върховните съдии разрешиха на федералните власти да приложат плана си за прекратяване на защитата на около 350 000 граждани на Хаити и близо 6000 сирийци, които пребивават в САЩ.

Временният защитен статут се предоставя на граждани на държави, засегнати от войни, природни бедствия или други извънредни обстоятелства, като им позволява временно да живеят и работят законно в Съединените щати.

След отнемането на този статут засегнатите лица могат да бъдат депортирани по общия ред на американското имиграционно законодателство. Въпреки това те запазват възможността да кандидатстват за други форми на закрила, включително политическо убежище, ако отговарят на съответните законови условия.

Решението на Върховния съд може да има по-широки последици за имиграционната политика на администрацията на Тръмп. Според NBC то би могло да улесни усилията на правителството за премахване на подобни временни защити и за граждани на други държави.

Миналата година Върховният съд вече постанови две отделни решения, които позволиха на администрацията да прекрати същия вид правен статут за около 600 000 венецуелски граждани, пребиваващи в Съединените щати.

В съдебните документи администрацията на Тръмп посочва, че тези решения създават правен прецедент, който според нея следва да бъде приложен и по отношение на мигрантите от Хаити и Сирия.

Решението е част от по-широката политика на Белия дом за затягане на имиграционния контрол и ограничаване на програмите за временна закрила на чуждестранни граждани.