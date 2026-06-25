Украйна атакува Русия и окупирания Крим със стотици дронове

Петима души загинаха в Русия и Крим при украински атаки, съобщиха днес властите в Русия и на анексирания полуостров, цитирани от Франс прес, предаде БТА.
"Двама души, сред които дете бяха убити при нощни атаки на врага", написа в Телеграм поставеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов. По думите му двама души са ранени. Украинската армия се опитва да прекъсне снабдителните пътища на Кримския полуостров, който бе анексиран от Москва през 2014 г.
Съобщено бе и за убит цивилен тази нощ в Белгородска област "при атака на украинските сили".
При украински удари с дронове бяха убити и двама души в Брянска област - 23-годишен шофьор и 15-годишно момиче, заявиха областните власти. Съобщено бе също за пожар в петролен склад в Краснодарския край "след падането на отломки от дрон".
В медийното пространство се появи информация и за паднали отломки от дрон в индустриалната зона на град Уфа - столицата на руската Република Башкортостан, предаде Ройтерс.
Общо 269 украински дрона бяха свалени тази нощ над руски региони и над Кримския полуостров, предаде АФП, като се позова на руското Министерство на отбраната.
Украинската армия почти всяка седмица атакува петролни рафинерии, петролопроводи и петролни складове в Русия, за да лиши Москва от приходи от продажбата на въглеводороди, която помага за финансирането на военните действия срещу Украйна, започнати през 2022 година. Тези удари причиняват зрелищни пожари, но е трудно да се оцени въздействието им върху руското производство.
Украинските сили поразиха петролен склад в руския Краснодарски край и две петролни рафинерии в региона на Уфа, каза днес украинският президент Володимир Зеленски.
"Руснаците трябва да помислят за истинска дипломация, вместо отново да се опитват да измамят останалите или да печелят време. На войната трябва да бъде сложен край", заяви Зеленски в социалната мрежа Екс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПРАВИЛНОТО ЗАГЛАВИ Е
Коментиран от #5, #26, #34, #63
13:26 25.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #11, #36
13:26 25.06.2026
3 Наглия
Коментиран от #37, #49
13:26 25.06.2026
4 Презвитер Козма
Коментиран от #84
13:26 25.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Четеш ли кво пишеш ...понякога !!!?
13:28 25.06.2026
7 Добри новини
‼️👏✌️🇺🇦1500 км от границата с Украйна
Бой до сриване напълно икономиката на болшевишките фашаги,....тогава може би ще седнат на масата за преговори.
13:29 25.06.2026
8 Блатна действителност
‼️🤣През 2026 г. горивната криза в Русия засегна повече от 50 региона на страната, а продажбата на гориво беше забранена в окупирания Крим, дори с купони.🫏🫏🫏
13:30 25.06.2026
9 Груйо
13:30 25.06.2026
10 Джуджи
13:31 25.06.2026
11 Може ли координати
До коментар #2 от "Последния Софиянец":защото и аз имам дрон за фабриката на тагаревица
Коментиран от #18
13:32 25.06.2026
12 Хохо Бохо
Коментиран от #19
13:33 25.06.2026
13 Смър на евро-атлантидчетата в БГ
Коментиран от #33, #70, #89
13:33 25.06.2026
14 Спец
Коментиран от #38
13:34 25.06.2026
15 Мда
Коментиран от #43
13:36 25.06.2026
16 Ех, че хубавооо
13:37 25.06.2026
17 Скоро
Ха ха ха хааааа
Коментиран от #22, #87
13:39 25.06.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Може ли координати":В Самоков се намира.
13:39 25.06.2026
19 Сила
До коментар #12 от "Хохо Бохо":Преди четири (4) години орките" стъпиха " в предградията на Киев и се готвеха да отварят шампанско за залавянето и убийството на Зеленски ....
Къде са сега пехотинците ( пешките ) на Путин ...?!?
Там от където тръгнаха ...
Коментиран от #27
13:40 25.06.2026
20 НАТО ВЕЧЕ ОТКРИТО Е ВЪВ ВОЙНА С РУСИЯ
Коментиран от #46
13:41 25.06.2026
21 Многоходовото
13:41 25.06.2026
22 Крим
До коментар #17 от "Скоро":е 100% руски.
Коментиран от #31, #81
13:42 25.06.2026
23 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
13:42 25.06.2026
24 РФ е огромана септична яма !
13:42 25.06.2026
25 СКОРО ЩЕ ВИДИМ НОВОФАШИСТИТЕ
13:43 25.06.2026
26 Путин друго казва.
До коментар #1 от "ПРАВИЛНОТО ЗАГЛАВИ Е":Ако НАТО атакува Русия, ще я изпепели за 4 минути. Украйна няма как да се свалнява с НАТО, няма и една стотна от силата на съюза. Така че не си прав.
Коментиран от #30, #69
13:43 25.06.2026
27 Пропагандата
До коментар #19 от "Сила":винаги се цели в глупака!
Коментиран от #39, #45, #56, #74
13:43 25.06.2026
28 Пурко
13:45 25.06.2026
29 ТРЪМП за Зеленски :
13:45 25.06.2026
30 Затова
До коментар #26 от "Путин друго казва.":ползват Украйна!
13:45 25.06.2026
31 Крим
До коментар #22 от "Крим":Е отрицателно 100% руски
Коментиран от #35
13:45 25.06.2026
32 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
13:45 25.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 НАТО
До коментар #1 от "ПРАВИЛНОТО ЗАГЛАВИ Е":още не е дошло...
13:46 25.06.2026
35 Крим е Руски
До коментар #31 от "Крим":И колкото и този факт да дразни безродните глупаци, факт е. Крим е руски!
Коментиран от #42, #48
13:47 25.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 АУУУУУ
До коментар #3 от "Наглия":ПО-СКОРО ПУТЛЕР СКОРО ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ .....И ЗА ТОВА ЩЕ СЕ ПОГРИЖАТ НЕГОВИТЕ ХОРА ....... ДАЛИ ГО ЧАКА СЪДБАТА НА ....МУАМАР КАДАФИ 😍😍🤣🤣🤣🤣🤣🤣
13:47 25.06.2026
38 Изоставаш с информацията.
До коментар #14 от "Спец":СВО отдавна няма, тя се провали. Путин каза, че руския народ в момента води Отечествена война за защита на отечеството.
13:48 25.06.2026
39 Сила
До коментар #27 от "Пропагандата":Бяха ли руснаците почти в Киев....къде са сега ?!?
Германците 1941 бяха почти в Москва ...1945 къде бяха ?!?
Коментиран от #40
13:48 25.06.2026
40 Пропагандата
До коментар #39 от "Сила":винаги се цели в глупака!
13:48 25.06.2026
41 Муня
13:49 25.06.2026
42 ВОЙНИТЕ
До коментар #35 от "Крим е Руски":Не се печелят с глупостите ти написани във форума на факти.
Коментиран от #44
13:49 25.06.2026
43 55555
До коментар #15 от "Мда":Защо,да не ти е лошичко?!!!!
Коментиран от #47
13:49 25.06.2026
44 Така е
До коментар #42 от "ВОЙНИТЕ":Но това не спира глупака да троли срещу Русия!
13:50 25.06.2026
45 А глупака
До коментар #27 от "Пропагандата":винаги е рОзав.
Коментиран от #53
13:50 25.06.2026
46 Нато няма никакво намерение
До коментар #20 от "НАТО ВЕЧЕ ОТКРИТО Е ВЪВ ВОЙНА С РУСИЯ":да се включва във войната. Няма и нужда от това. Русия много успешно се самоунищожава и сама.
13:51 25.06.2026
47 Ами гнусничко е
До коментар #43 от "55555":да се гледат лъжите и денонощната пропаганда срещу Русия. Човек си задава въпроса откъде се народи толкова измет и що за боклук я роди.
Коментиран от #88
13:51 25.06.2026
48 Аз си имам
До коментар #35 от "Крим е Руски":Род - български, а твоя май е руски, а???
Коментиран от #51
13:52 25.06.2026
49 Натал
До коментар #3 от "Наглия":Зелето си ходи където си поиска ,за разлика от БУНКЕРНИЯ ДЯДКА сврян в ъгъла на бункера с ПАНПЕРС НА Г........ЗА🤣🤣🤣
Коментиран от #54
13:53 25.06.2026
50 Смешник
Коментиран от #76
13:53 25.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ГЛУПАВИТЕ БАНДЕРИ НЕ РАЗБИРАТ
13:54 25.06.2026
53 хихи
До коментар #45 от "А глупака":а ние се чудим какво правят в окопите розовите руски зайчета с ушанки - те били глупави 😆😆
Коментиран от #57
13:55 25.06.2026
54 Ходи
До коментар #49 от "Натал":само при лакеите на САЩ! Продажници, при продажници!
13:55 25.06.2026
55 руската мечка
13:56 25.06.2026
56 А глупака
До коментар #27 от "Пропагандата":винаги е рОзав.
13:56 25.06.2026
57 Браво на розовото пони
До коментар #53 от "хихи":И то се чудело! 😄
Коментиран от #62
13:56 25.06.2026
58 Разбирам
До коментар #51 от "Ами безродника":Говориш за себе си, щом нямаш род и браниш “неприятелска” държавА
Коментиран от #61
13:57 25.06.2026
59 Меси от Банкя
13:58 25.06.2026
60 Този
ще ни докарат ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА с резултат:
БЕЗ БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ТУРИЗЪМ за следващите 10-20 години ...
Коментиран от #85
13:58 25.06.2026
61 Така е
До коментар #58 от "Разбирам":Разбрал си. Безродника няма род и родина и затова е ползван за лъжи срещу Русия, за да обслужва унищожението на Европа от САЩ!
Коментиран от #78
14:00 25.06.2026
62 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #57 от "Браво на розовото пони":И аз съм розов, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #71
14:00 25.06.2026
63 Опа
До коментар #1 от "ПРАВИЛНОТО ЗАГЛАВИ Е":Дроновете са украински. Зеления каза - дайте ми пари и ще залея Русия с дронове.
14:00 25.06.2026
64 Алексбг
Коментиран от #68
14:00 25.06.2026
65 гост
14:00 25.06.2026
66 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #72
14:01 25.06.2026
67 Диетолог
14:01 25.06.2026
68 Българин
До коментар #64 от "Алексбг":Вчера -Украйна - минус 47 кв.км.
14:01 25.06.2026
69 Лиз ач евроатлантик
До коментар #26 от "Путин друго казва.":Само ти ли не разбра,че нато воюва с Русия,украина е само плацдарм
Коментиран от #83
14:02 25.06.2026
70 Алексбг
До коментар #13 от "Смър на евро-атлантидчетата в БГ":Смърт за смрадливата ви,пропадаща Руска империя,копейке !
14:02 25.06.2026
71 Така е розово пони си
До коментар #62 от "Розовото пони Путин 🦄":Затова пропадналият запад ти се радва, че си евтино и глупаво. Всеки път казвам, тролея е отпадък, а глупака се радва. Розово пони! 😄
Коментиран от #77
14:02 25.06.2026
72 Българите
До коментар #66 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":не сме братя с фашистите в Украйна. За безродната измнет може.
14:03 25.06.2026
73 НА АНГЛОСАКСИТЕ ЩЕ КАЖА
14:03 25.06.2026
74 Град Козлодуй
До коментар #27 от "Пропагандата":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #75
14:04 25.06.2026
75 Пропагандата
До коментар #74 от "Град Козлодуй":винаги се цели в глупака!
Коментиран от #79
14:05 25.06.2026
76 Ма верно си ПроЗДТ като афца
До коментар #50 от "Смешник":Хихихихихи
На фронта всичко върви по... План! За май месец...32 000 монголья Фира! Превземаме селата
ПОКРОВСК ( на 25 км от Донецк), Купянск и Малая Токмачка!
Даже още нема...3... ПЕТИЛЕТКИ! Нема и бензин, солярка, нема ручанье, ама има магарета и ного Фира.
14:05 25.06.2026
77 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #71 от "Така е розово пони си":В Кремъл сме 70% розови понита🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #92
14:07 25.06.2026
78 Повтаряш се
До коментар #61 от "Така е":Разбрахме че описваш себе си и те използват за да браниш Русия
Коментиран от #95
14:08 25.06.2026
79 Така е
До коментар #75 от "Пропагандата":Пропагандата ни казва че за 3 ДНЯ сме в КИЕВ и тръгваме за Виена Берлин и Лисабон.
Че има бензин, Интернет и тоалетни чинии за всеки монголь.
Коментиран от #96
14:08 25.06.2026
80 Хаха
14:09 25.06.2026
81 Няма как да е руски.
До коментар #22 от "Крим":РФ съществува едва от 1991г.
Коментиран от #98
14:12 25.06.2026
82 спете спокойно руснаци
14:13 25.06.2026
83 Малиии шо си ПроЗДТ
До коментар #69 от "Лиз ач евроатлантик":Истината е че 22 ядрени Републики, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи от ядрената С Корея вече 13 год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и... Пи ЗДЕЦ!
13 год мляскат Украински КУ реве пред 3 села!
А НАТО идея си нема,че напикаващия се педофил воюва... С тех.
Хихихихихи
14:13 25.06.2026
84 2020
До коментар #4 от "Презвитер Козма":Путлер е добър, защото ако бече като ЧИрчИл щеше да превърне КИИВ в картофена нива, както англето направи със София.
14:17 25.06.2026
85 Ами като сте недоволен от положението,
До коментар #60 от "Този":напишете едно писмо на Путин и му се скарайте и протестирайте защо е започнал войната.
14:19 25.06.2026
86 нямате ли капка срам
14:21 25.06.2026
87 Крим
До коментар #17 от "Скоро":де юре международния съд в Хага с пълно единодушие го признаха за руски.Затова сега укрофашистите го бомбата като изоглавени!
14:22 25.06.2026
88 12321
До коментар #47 от "Ами гнусничко е":Аннално - ха ха - оттам се пръкват пИдалите и лИзбитета - почитатели на ПП ДБ Еврогейщинната...
14:22 25.06.2026
89 Копейки дръглива
До коментар #13 от "Смър на евро-атлантидчетата в БГ":яла да го миеш и да му земеш карантията
14:23 25.06.2026
90 Мдаа
Мдаа...
Коментиран от #97
14:25 25.06.2026
91 Kолко
14:25 25.06.2026
92 Така е
До коментар #77 от "Розовото пони Путин 🦄":Само дето розовите понита сте зад клавиатурите и показвате падението на запада да ги ползва, докато САЩ унищожава Европа! Но розовото пони е по природа глупак!
14:26 25.06.2026
93 Кривоверен алкаш
14:26 25.06.2026
94 Ами
Нали уж говорим за върховенството на правото.
Международният арбитраж в Хага отхвърли
морските претенции на Украйна за Крим,
Азовско море и Керченския проток.
По този начин на практика призна,
че това са законни територи на РФ.
14:26 25.06.2026
95 Така е
До коментар #78 от "Повтаряш се":Затова ползват глупака да се повтаря, докато безродника няма род и родина и затова е ползван за лъжи срещу Русия, за да обслужва унищожението на Европа от САЩ!
14:27 25.06.2026
96 Пропагандата
До коментар #79 от "Така е":винаги се цели в глупака!
14:28 25.06.2026
97 Герги
До коментар #90 от "Мдаа":Недей смекчава...бъди твърд,,,загиналите са около 5 милиона...от делно 10 мил ранени украинсци,докато Русия няма убити понеже маг Путин ги съживява...давай смело,няма да ги жалиш...амебачехълче.
14:29 25.06.2026
98 Ако теб днес
До коментар #81 от "Няма как да е руски.":те прекръстят от мемет на асан, от днес ли ще съществуваш? Много глупак се навъди!
14:29 25.06.2026
99 Бай Араб
14:30 25.06.2026