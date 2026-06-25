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Украйна атакува Русия и окупирания Крим със стотици дронове
  Тема: Украйна

Украйна атакува Русия и окупирания Крим със стотици дронове

25 Юни, 2026 13:23 1 756 99

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  • русия-
  • крим

Общо 269 украински дрона бяха свалени тази нощ над руски региони и над Кримския полуостров, предаде АФП, позовавайки се на Москва

Украйна атакува Русия и окупирания Крим със стотици дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима души загинаха в Русия и Крим при украински атаки, съобщиха днес властите в Русия и на анексирания полуостров, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

"Двама души, сред които дете бяха убити при нощни атаки на врага", написа в Телеграм поставеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов. По думите му двама души са ранени. Украинската армия се опитва да прекъсне снабдителните пътища на Кримския полуостров, който бе анексиран от Москва през 2014 г.

Съобщено бе и за убит цивилен тази нощ в Белгородска област "при атака на украинските сили".

При украински удари с дронове бяха убити и двама души в Брянска област - 23-годишен шофьор и 15-годишно момиче, заявиха областните власти. Съобщено бе също за пожар в петролен склад в Краснодарския край "след падането на отломки от дрон".

В медийното пространство се появи информация и за паднали отломки от дрон в индустриалната зона на град Уфа - столицата на руската Република Башкортостан, предаде Ройтерс.

Общо 269 украински дрона бяха свалени тази нощ над руски региони и над Кримския полуостров, предаде АФП, като се позова на руското Министерство на отбраната.

Украинската армия почти всяка седмица атакува петролни рафинерии, петролопроводи и петролни складове в Русия, за да лиши Москва от приходи от продажбата на въглеводороди, която помага за финансирането на военните действия срещу Украйна, започнати през 2022 година. Тези удари причиняват зрелищни пожари, но е трудно да се оцени въздействието им върху руското производство.

Украинските сили поразиха петролен склад в руския Краснодарски край и две петролни рафинерии в региона на Уфа, каза днес украинският президент Володимир Зеленски.

"Руснаците трябва да помислят за истинска дипломация, вместо отново да се опитват да измамят останалите или да печелят време. На войната трябва да бъде сложен край", заяви Зеленски в социалната мрежа Екс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРАВИЛНОТО ЗАГЛАВИ Е

    51 26 Отговор
    НАТО атакува Крим със стотици дронове.

    Коментиран от #5, #26, #34, #63

    13:26 25.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    36 24 Отговор
    Жената на Тагарев има завод за дронове за Украйна.

    Коментиран от #6, #11, #36

    13:26 25.06.2026

  • 3 Наглия

    45 29 Отговор
    Зелето корумпирано трябва да изчезне! Слава Русия!

    Коментиран от #37, #49

    13:26 25.06.2026

  • 4 Презвитер Козма

    31 51 Отговор
    Украйна дори още не е започнала да воюва сериозно. Не ми се мисли ако се ядосат украинците как чувалите с ГРУЗ 200 ще хвърчат към Септичната яма Русия.

    Коментиран от #84

    13:26 25.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    22 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Четеш ли кво пишеш ...понякога !!!?

    13:28 25.06.2026

  • 7 Добри новини

    28 34 Отговор
    🇺🇦Нов ден — нови минуси на руски: рафинерия в Уфа току-що ударена.
    ‼️👏✌️🇺🇦1500 км от границата с Украйна
    Бой до сриване напълно икономиката на болшевишките фашаги,....тогава може би ще седнат на масата за преговори.

    13:29 25.06.2026

  • 8 Блатна действителност

    29 29 Отговор
    🤣През 2022 г. руската пропаганда прогнозира недостиг на бензин, празни рафтове и логистичен колапс в Европейския съюз и Съединените щати, като жителите на ЕС са насърчавани да яздят магарета.
    ‼️🤣През 2026 г. горивната криза в Русия засегна повече от 50 региона на страната, а продажбата на гориво беше забранена в окупирания Крим, дори с купони.🫏🫏🫏

    13:30 25.06.2026

  • 9 Груйо

    29 33 Отговор
    Истината е че Русия е жалът треторазреден екарисаж. Време е за разпад и независимост на поробените народи, и без това тази страна е измислена - това са територии на Златната орда

    13:30 25.06.2026

  • 10 Джуджи

    15 12 Отговор
    лази .

    13:31 25.06.2026

  • 11 Може ли координати

    11 15 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    защото и аз имам дрон за фабриката на тагаревица

    Коментиран от #18

    13:32 25.06.2026

  • 12 Хохо Бохо

    33 14 Отговор
    Де бил ите никога няма да проумеят, че война се печели с пехота и никога от авиация, па камо ли от детски играчки....НИКОГА. Ама найстина никога. Докато не стъпи пехотински крак територията не е завладяна. В тоя ред на мисли колко територия загубиха салонацитата последния месец? Или не е удобно в момента?

    Коментиран от #19

    13:33 25.06.2026

  • 13 Смър на евро-атлантидчетата в БГ

    19 23 Отговор
    Ще ви измием като бесни кучета

    Коментиран от #33, #70, #89

    13:33 25.06.2026

  • 14 Спец

    15 14 Отговор
    Да прекратят специалната операция и да почнат да си трепат наред.

    Коментиран от #38

    13:34 25.06.2026

  • 15 Мда

    22 12 Отговор
    Стига с тази украйна. През ред вече едно и също...

    Коментиран от #43

    13:36 25.06.2026

  • 16 Ех, че хубавооо

    20 20 Отговор
    Украинците са изтрескали още две НПЗ-та. В Уфа и Полтавская, Краснодарски край.

    13:37 25.06.2026

  • 17 Скоро

    17 19 Отговор
    Румен Решетников Гундяев ще му задават отново въпроса: Чеи е Крим?
    Ха ха ха хааааа

    Коментиран от #22, #87

    13:39 25.06.2026

  • 18 Последния Софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Може ли координати":

    В Самоков се намира.

    13:39 25.06.2026

  • 19 Сила

    15 20 Отговор

    До коментар #12 от "Хохо Бохо":

    Преди четири (4) години орките" стъпиха " в предградията на Киев и се готвеха да отварят шампанско за залавянето и убийството на Зеленски ....
    Къде са сега пехотинците ( пешките ) на Путин ...?!?
    Там от където тръгнаха ...

    Коментиран от #27

    13:40 25.06.2026

  • 20 НАТО ВЕЧЕ ОТКРИТО Е ВЪВ ВОЙНА С РУСИЯ

    22 9 Отговор
    Британците успяха да набутат отново европейските държави в лай...ната.

    Коментиран от #46

    13:41 25.06.2026

  • 21 Многоходовото

    12 15 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:41 25.06.2026

  • 22 Крим

    15 10 Отговор

    До коментар #17 от "Скоро":

    е 100% руски.

    Коментиран от #31, #81

    13:42 25.06.2026

  • 23 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    19 11 Отговор
    МАРО КРИМ СЕ Е ПРИСАЕДИНИЛ КЪМ РУСИЯ С РЕФЕРЕНДУМ НЕ Е АНЕКСИРАН

    13:42 25.06.2026

  • 24 РФ е огромана септична яма !

    12 16 Отговор
    След като интернет се напълни с кадри как руснаците бягат от Крим, май е време Рундю кРадев да се обади на Пусин и да му каже, че е време да предоговори чий е Крим, както той предоговаря БОТАШ! Време е Путлер да прекрати тази агония на московските nиgepи !

    13:42 25.06.2026

  • 25 СКОРО ЩЕ ВИДИМ НОВОФАШИСТИТЕ

    13 5 Отговор
    Колко са ЯКИ. Сега се печат по нета, ама като почнат да умират по фронтовете ще им дойде друг акъл.

    13:43 25.06.2026

  • 26 Путин друго казва.

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "ПРАВИЛНОТО ЗАГЛАВИ Е":

    Ако НАТО атакува Русия, ще я изпепели за 4 минути. Украйна няма как да се свалнява с НАТО, няма и една стотна от силата на съюза. Така че не си прав.

    Коментиран от #30, #69

    13:43 25.06.2026

  • 27 Пропагандата

    12 4 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #39, #45, #56, #74

    13:43 25.06.2026

  • 28 Пурко

    5 5 Отговор
    Смятайте какво пуцане е паднало, и как се заносват електронни елементи и батерии внос от Китай.

    13:45 25.06.2026

  • 29 ТРЪМП за Зеленски :

    12 13 Отговор
    "Доста добре се справя, независимо как ще погледнеш. Той е смел, той има страхотни оръжия и оборудване, има страхотни бойци". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос за украинския си колега Володимир Зеленски."

    13:45 25.06.2026

  • 30 Затова

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "Путин друго казва.":

    ползват Украйна!

    13:45 25.06.2026

  • 31 Крим

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Крим":

    Е отрицателно 100% руски

    Коментиран от #35

    13:45 25.06.2026

  • 32 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    9 10 Отговор
    ЛУМКАЙ ДА ХВЪРЧАТ ВАТЕНКИ ,УШАНКИ И ДА ПУШАТ ГУМЕНИ БОТУШИ😆😆😆😆ТРИ ДЕНА КИЕВ ,ПЕТА ГОДИНА РЕЗИЛ С БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО.

    13:45 25.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 НАТО

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "ПРАВИЛНОТО ЗАГЛАВИ Е":

    още не е дошло...

    13:46 25.06.2026

  • 35 Крим е Руски

    9 7 Отговор

    До коментар #31 от "Крим":

    И колкото и този факт да дразни безродните глупаци, факт е. Крим е руски!

    Коментиран от #42, #48

    13:47 25.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АУУУУУ

    11 9 Отговор

    До коментар #3 от "Наглия":

    ПО-СКОРО ПУТЛЕР СКОРО ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ .....И ЗА ТОВА ЩЕ СЕ ПОГРИЖАТ НЕГОВИТЕ ХОРА ....... ДАЛИ ГО ЧАКА СЪДБАТА НА ....МУАМАР КАДАФИ 😍😍🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:47 25.06.2026

  • 38 Изоставаш с информацията.

    7 6 Отговор

    До коментар #14 от "Спец":

    СВО отдавна няма, тя се провали. Путин каза, че руския народ в момента води Отечествена война за защита на отечеството.

    13:48 25.06.2026

  • 39 Сила

    6 7 Отговор

    До коментар #27 от "Пропагандата":

    Бяха ли руснаците почти в Киев....къде са сега ?!?
    Германците 1941 бяха почти в Москва ...1945 къде бяха ?!?

    Коментиран от #40

    13:48 25.06.2026

  • 40 Пропагандата

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Сила":

    винаги се цели в глупака!

    13:48 25.06.2026

  • 41 Муня

    8 8 Отговор
    Язе нема веке да питам чий Крим, да не изнервирвам русуфилити! СЛАВА УКРАИНЕ! КРИМ Е ТЕРИТОРИЯ НА УКРАЙНА!

    13:49 25.06.2026

  • 42 ВОЙНИТЕ

    1 7 Отговор

    До коментар #35 от "Крим е Руски":

    Не се печелят с глупостите ти написани във форума на факти.

    Коментиран от #44

    13:49 25.06.2026

  • 43 55555

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Мда":

    Защо,да не ти е лошичко?!!!!

    Коментиран от #47

    13:49 25.06.2026

  • 44 Така е

    6 7 Отговор

    До коментар #42 от "ВОЙНИТЕ":

    Но това не спира глупака да троли срещу Русия!

    13:50 25.06.2026

  • 45 А глупака

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Пропагандата":

    винаги е рОзав.

    Коментиран от #53

    13:50 25.06.2026

  • 46 Нато няма никакво намерение

    7 6 Отговор

    До коментар #20 от "НАТО ВЕЧЕ ОТКРИТО Е ВЪВ ВОЙНА С РУСИЯ":

    да се включва във войната. Няма и нужда от това. Русия много успешно се самоунищожава и сама.

    13:51 25.06.2026

  • 47 Ами гнусничко е

    11 7 Отговор

    До коментар #43 от "55555":

    да се гледат лъжите и денонощната пропаганда срещу Русия. Човек си задава въпроса откъде се народи толкова измет и що за боклук я роди.

    Коментиран от #88

    13:51 25.06.2026

  • 48 Аз си имам

    8 7 Отговор

    До коментар #35 от "Крим е Руски":

    Род - български, а твоя май е руски, а???

    Коментиран от #51

    13:52 25.06.2026

  • 49 Натал

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Наглия":

    Зелето си ходи където си поиска ,за разлика от БУНКЕРНИЯ ДЯДКА сврян в ъгъла на бункера с ПАНПЕРС НА Г........ЗА🤣🤣🤣

    Коментиран от #54

    13:53 25.06.2026

  • 50 Смешник

    9 8 Отговор
    А какво става на фронта нищо не пишете А там се решава войната Пише се само за терористичните актове на кървавия фашиски режим в Киев

    Коментиран от #76

    13:53 25.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ГЛУПАВИТЕ БАНДЕРИ НЕ РАЗБИРАТ

    10 6 Отговор
    Войната в окраина е само част от плана за унищожаването на Европа. Бандерите се мислят за много важни,на са само разходен материал.

    13:54 25.06.2026

  • 53 хихи

    7 7 Отговор

    До коментар #45 от "А глупака":

    а ние се чудим какво правят в окопите розовите руски зайчета с ушанки - те били глупави 😆😆

    Коментиран от #57

    13:55 25.06.2026

  • 54 Ходи

    7 5 Отговор

    До коментар #49 от "Натал":

    само при лакеите на САЩ! Продажници, при продажници!

    13:55 25.06.2026

  • 55 руската мечка

    7 8 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    13:56 25.06.2026

  • 56 А глупака

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "Пропагандата":

    винаги е рОзав.

    13:56 25.06.2026

  • 57 Браво на розовото пони

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "хихи":

    И то се чудело! 😄

    Коментиран от #62

    13:56 25.06.2026

  • 58 Разбирам

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Ами безродника":

    Говориш за себе си, щом нямаш род и браниш “неприятелска” държавА

    Коментиран от #61

    13:57 25.06.2026

  • 59 Меси от Банкя

    1 4 Отговор
    С 200.

    13:58 25.06.2026

  • 60 Този

    8 6 Отговор
    ТОЗИ ЗЕЛЕНИЯ НЕНОРМАЛНИК и еврокраварските малоумници дето му помагат

    ще ни докарат ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА с резултат:

    БЕЗ БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ТУРИЗЪМ за следващите 10-20 години ...

    Коментиран от #85

    13:58 25.06.2026

  • 61 Така е

    5 5 Отговор

    До коментар #58 от "Разбирам":

    Разбрал си. Безродника няма род и родина и затова е ползван за лъжи срещу Русия, за да обслужва унищожението на Европа от САЩ!

    Коментиран от #78

    14:00 25.06.2026

  • 62 Розовото пони Путин 🦄

    4 5 Отговор

    До коментар #57 от "Браво на розовото пони":

    И аз съм розов, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #71

    14:00 25.06.2026

  • 63 Опа

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "ПРАВИЛНОТО ЗАГЛАВИ Е":

    Дроновете са украински. Зеления каза - дайте ми пари и ще залея Русия с дронове.

    14:00 25.06.2026

  • 64 Алексбг

    5 8 Отговор
    Тепърва започва,гнилата Руска да яде все по-сериозно бой ,въпреки предимството си в жива сила,техника и боеприпаси.Само в едно са по назад от украинците,в умение да се водят реални битки и в мотивация за воюване.Едните се бият за пари,които Путин им плаща,а другите се бият,за родната си страна да я спасят.,от агресията.Съепента ,на деградация при руснаците е в пъти по-голяма отколкото при украинците .И...западът НЕ изостави Украйна,както искаха в Кремъл.

    Коментиран от #68

    14:00 25.06.2026

  • 65 гост

    5 6 Отговор
    Зелената дебелог. а жаба ще бъде сварена бавно.

    14:00 25.06.2026

  • 66 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    5 8 Отговор
    Украинското знаме се издигна на Кинбурнската коса (полуостров). След мощна атака Южните отбранителни сили на ВСУ принудиха руснаците да избягат от позициите си.

    Коментиран от #72

    14:01 25.06.2026

  • 67 Диетолог

    5 4 Отговор
    Русия забрани износа на рафинирани горива и започна да внася от Беларус и Азия.

    14:01 25.06.2026

  • 68 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Алексбг":

    Вчера -Украйна - минус 47 кв.км.

    14:01 25.06.2026

  • 69 Лиз ач евроатлантик

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Путин друго казва.":

    Само ти ли не разбра,че нато воюва с Русия,украина е само плацдарм

    Коментиран от #83

    14:02 25.06.2026

  • 70 Алексбг

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Смър на евро-атлантидчетата в БГ":

    Смърт за смрадливата ви,пропадаща Руска империя,копейке !

    14:02 25.06.2026

  • 71 Така е розово пони си

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Затова пропадналият запад ти се радва, че си евтино и глупаво. Всеки път казвам, тролея е отпадък, а глупака се радва. Розово пони! 😄

    Коментиран от #77

    14:02 25.06.2026

  • 72 Българите

    8 3 Отговор

    До коментар #66 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    не сме братя с фашистите в Украйна. За безродната измнет може.

    14:03 25.06.2026

  • 73 НА АНГЛОСАКСИТЕ ЩЕ КАЖА

    11 6 Отговор
    От Крим ще вземете САМО НА ГЕВРЕКА ДУПКАТА.

    14:03 25.06.2026

  • 74 Град Козлодуй

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Пропагандата":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #75

    14:04 25.06.2026

  • 75 Пропагандата

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "Град Козлодуй":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #79

    14:05 25.06.2026

  • 76 Ма верно си ПроЗДТ като афца

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "Смешник":

    Хихихихихи
    На фронта всичко върви по... План! За май месец...32 000 монголья Фира! Превземаме селата
    ПОКРОВСК ( на 25 км от Донецк), Купянск и Малая Токмачка!
    Даже още нема...3... ПЕТИЛЕТКИ! Нема и бензин, солярка, нема ручанье, ама има магарета и ного Фира.

    14:05 25.06.2026

  • 77 Розовото пони Путин 🦄

    4 5 Отговор

    До коментар #71 от "Така е розово пони си":

    В Кремъл сме 70% розови понита🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #92

    14:07 25.06.2026

  • 78 Повтаряш се

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "Така е":

    Разбрахме че описваш себе си и те използват за да браниш Русия

    Коментиран от #95

    14:08 25.06.2026

  • 79 Така е

    4 6 Отговор

    До коментар #75 от "Пропагандата":

    Пропагандата ни казва че за 3 ДНЯ сме в КИЕВ и тръгваме за Виена Берлин и Лисабон.
    Че има бензин, Интернет и тоалетни чинии за всеки монголь.

    Коментиран от #96

    14:08 25.06.2026

  • 80 Хаха

    3 6 Отговор
    Нашият Мунчо да не обърне палачинката и да започне да обяснява, че Крим е украински?

    14:09 25.06.2026

  • 81 Няма как да е руски.

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Крим":

    РФ съществува едва от 1991г.

    Коментиран от #98

    14:12 25.06.2026

  • 82 спете спокойно руснаци

    3 5 Отговор
    руските крепостни ,ще разберат че великият Фашист путин е гола вода!

    14:13 25.06.2026

  • 83 Малиии шо си ПроЗДТ

    3 7 Отговор

    До коментар #69 от "Лиз ач евроатлантик":

    Истината е че 22 ядрени Републики, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи от ядрената С Корея вече 13 год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и... Пи ЗДЕЦ!
    13 год мляскат Украински КУ реве пред 3 села!
    А НАТО идея си нема,че напикаващия се педофил воюва... С тех.
    Хихихихихи

    14:13 25.06.2026

  • 84 2020

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Презвитер Козма":

    Путлер е добър, защото ако бече като ЧИрчИл щеше да превърне КИИВ в картофена нива, както англето направи със София.

    14:17 25.06.2026

  • 85 Ами като сте недоволен от положението,

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Този":

    напишете едно писмо на Путин и му се скарайте и протестирайте защо е започнал войната.

    14:19 25.06.2026

  • 86 нямате ли капка срам

    6 1 Отговор
    Крим е нтериториалните води около него не са окупирани, както лъжете, а са руски, както реши международния съд в Хага. Като вви гледа човек новините, се чуди - този сайт в украинското посолство ли го списвате. Не ви ли е срам да се наричате български сайт ??? Имайте поне капка обективност. Освен пропагнда, лъжи, идеологически дрисни и дезинформация, друго няма на страниците ви. Или си знаете, че е така, ама са ви дали едни кинти от ЕС по някоя програма "за свобода на словото" и трябва да си ги отработите.

    14:21 25.06.2026

  • 87 Крим

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Скоро":

    де юре международния съд в Хага с пълно единодушие го признаха за руски.Затова сега укрофашистите го бомбата като изоглавени!

    14:22 25.06.2026

  • 88 12321

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ами гнусничко е":

    Аннално - ха ха - оттам се пръкват пИдалите и лИзбитета - почитатели на ПП ДБ Еврогейщинната...

    14:22 25.06.2026

  • 89 Копейки дръглива

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Смър на евро-атлантидчетата в БГ":

    яла да го миеш и да му земеш карантията

    14:23 25.06.2026

  • 90 Мдаа

    2 2 Отговор
    Украинските въоръжени сили загубиха 2,4 милиона войници за 4 години – хакери проникнаха във вражески бази данни и публикуваха имената на убитите. Медийни съобщения сочат, че базите данни на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, Закавказкия централен контролен център, украинските медицински организации и морги са били хакнати. До август 2025 г. броят на убитите бойци достигна 1,7 милиона; до декември цифрата надхвърли 2 милиона. През първите шест месеца на 2026 г. украинските въоръжени сили загубиха толкова, колкото през цяла 2023 г. – около 400 000 души. Най-тежките загуби са в Покровското, Константиновското, Лиманското, Запорожкото и Купянското направления. Най-голям брой смъртни случаи са в 72-ра и 110-та отделни бригади, десантно-щурмови бригади и войските за териториална отбрана. ▪️Прави впечатление, че убитите чуждестранни наемници вече не се включват в броя на жертвите: те се отписват като инциденти.

    Мдаа...

    Коментиран от #97

    14:25 25.06.2026

  • 91 Kолко

    1 0 Отговор
    Тъжно е, когато простака се научи да пише! Е, силно казано ...пише!

    14:25 25.06.2026

  • 92 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Само дето розовите понита сте зад клавиатурите и показвате падението на запада да ги ползва, докато САЩ унищожава Европа! Но розовото пони е по природа глупак!

    14:26 25.06.2026

  • 93 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор
    Ясно го казва Зеленски,..на войната трябва да бъде сложен край...нещо подобно да сме чули от Кремъл, освен....Русия ще постигне целите си...на вниманието на пишман русофилите...

    14:26 25.06.2026

  • 94 Ами

    2 1 Отговор
    Забравете вече за окупирания Крим и Донбас!
    Нали уж говорим за върховенството на правото.
    Международният арбитраж в Хага отхвърли
    морските претенции на Украйна за Крим,
    Азовско море и Керченския проток.
    По този начин на практика призна,
    че това са законни територи на РФ.

    14:26 25.06.2026

  • 95 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Повтаряш се":

    Затова ползват глупака да се повтаря, докато безродника няма род и родина и затова е ползван за лъжи срещу Русия, за да обслужва унищожението на Европа от САЩ!

    14:27 25.06.2026

  • 96 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Така е":

    винаги се цели в глупака!

    14:28 25.06.2026

  • 97 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Мдаа":

    Недей смекчава...бъди твърд,,,загиналите са около 5 милиона...от делно 10 мил ранени украинсци,докато Русия няма убити понеже маг Путин ги съживява...давай смело,няма да ги жалиш...амебачехълче.

    14:29 25.06.2026

  • 98 Ако теб днес

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Няма как да е руски.":

    те прекръстят от мемет на асан, от днес ли ще съществуваш? Много глупак се навъди!

    14:29 25.06.2026

  • 99 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Не знам .Аз ако съм на мястото на Путин няма да изляза от бункера, ще ме е срам много.

    14:30 25.06.2026

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