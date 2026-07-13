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Цените на петрола се повишиха заради новата ескалация на напрежението между САЩ и Иран

Цените на петрола се повишиха заради новата ескалация на напрежението между САЩ и Иран

13 Юли, 2026 10:46 533 11

  • петрол-
  • сащ-
  • иран-
  • ормузки проток

Преди началото на войната през Ормузкия проток преминаваха около 20 на сто от световните доставки на петрол и втечнен природен газ

Цените на петрола се повишиха заради новата ескалация на напрежението между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола се повишиха с над 4 на сто в азиатската търговия днес, след като нови военни удари на САЩ и Иран засилиха опасенията за сигурността на доставките през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 3,10 долара, или 4,08 на сто, до 79,11 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се покачиха с 2,95 долара, или 4,11 на сто, до 74,36 долара за барел.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че вчера американските сили са извършили нова серия удари по десетки цели в Иран с боеприпаси с висока точност. От своя страна Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че е атакувал американски военни бази в Кувейт и Бахрейн.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че Ормузкият проток е отворен за търговско корабоплаване. По-рано Иран обяви, че е затворил протока, след като плавателен съд е преминал по неодобрен маршрут и е бил поразен.

Преди началото на войната в края на февруари през Ормузкия проток преминаваха около 20 на сто от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Според данни на компанията „Кплер“ (Kpler) вчера през протока са преминали едва шест плавателни съда, което е най-ниският брой за последните пет седмици.

Новата ескалация поставя под съмнение бъдещето на временното споразумение между САЩ и Иран, подписано миналия месец с цел възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и прекратяване на войната след допълнителни 60 дни преговори.

След подписването на споразумението световното предлагане на петрол се е увеличило с 4,1 милиона барела дневно през юни, но остава с 9,4 милиона барела дневно под нивата отпреди войната, сочи месечният доклад на Международната агенция по енергията, публикуван в петък.

Анализатори на Ей Ен Зет“ (ANZ) посочват, че надеждите за бързо успокояване на напрежението са отслабнали след събитията през уикенда. Според анализатора на Ай Джи (IG) Тони Сикамор сравнително умереното поскъпване на петрола показва, че пазарите засега приемат новите удари като ескалация в рамките на крехкото примирие, а не като негов окончателен провал, допълва Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 оня с коня

    7 0 Отговор
    А това не е виц

    Коза скочи върху слабините на принц Хари във Великобритания, съобщава Page Six .

    Коментиран от #6, #7

    10:47 13.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 0 Отговор
    На Линдзи Греъм вече не му пука за цените на петрола.🦧😪🦧

    10:52 13.07.2026

  • 3 име

    6 0 Отговор
    Направо учудващо, у нас нафтата е скочила само с един-два цента за десетина дни.

    10:52 13.07.2026

  • 4 Хи хи хи

    10 0 Отговор
    Игрички , хамерикански. Трилионите притискат.Лоша работа.

    10:52 13.07.2026

  • 5 Че Гевара

    10 0 Отговор
    Овце сега разбрахте ли защо имам мавзолей и защо се борих , и срещу кого..?

    10:53 13.07.2026

  • 6 Зоофилията на англосаксите

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    е известна на всички:))

    10:53 13.07.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Се пак не му е скочила Камила.🐫🐫🐫🥳🤣👍

    10:53 13.07.2026

  • 8 Наште

    6 0 Отговор
    Картели гледат на боб и са винаги напред 😂

    10:55 13.07.2026

  • 9 МУТРИТЕ ОТ САЩ И

    0 2 Отговор
    ИЗРАЕЛ СЕ ПРАВЯТ НА велики. А ИРАНЦИТЕ СЕ ДУЯТ И СА ВЪВ НИЩОТО. БОМБЯТ СЕ И НЕ ИМ ПУКА ЧЕ ХОРА УМИРАТ А ДРУГИ СТРАДАТ.

    11:05 13.07.2026

  • 10 Удри евраста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    И кво сега, тая седмица пак ли ще ги побеждават иранците или как, за емнайсти път вече ще са победени, ура другари за победата, краварска му работа, всяка седмица празнуват победата над Иран, нямат време да изтрезнеят.

    11:07 13.07.2026

  • 11 Шмекер Копейкин празнодумеца

    0 0 Отговор
    Глупости ! Еврото е виновно.
    € месеца след като България въведе €, в "магучий" OPKистан бензина се повиши три пъти .

    11:10 13.07.2026

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