Заместник-командващият силите на НАТО в Европа призова за повече разходи за отбрана и единство на срещата в Анкара

Заместник-командващият силите на НАТО в Европа Джон Стрингър заяви пред Асошиейтед прес, че очаква предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара да насърчи държавите членки да увеличат разходите си за отбрана, да потвърдят подкрепата си за Украйна и да демонстрират единството на Алианса, предава БТА.

Високопоставеният британски военен направи изявлението си в Лондон по-малко от две седмици преди срещата на върха, която ще се проведе в турската столица на 7 и 8 юли. Форумът се очаква да бъде ключов за бъдещите решения на НАТО в областта на сигурността и отбраната.

По думите на Стрингър срещите на върха на Алианса са важен политически символ и демонстрация на единството между съюзниците. Той призна, че НАТО преминава през период на предизвикателства, но подчерта, че подобни моменти са естествени за организация, която се е разширявала и развивала в продължение на десетилетия.

Изказването му идва на фона на противоречивите сигнали от президента на САЩ Доналд Тръмп относно американското военно присъствие в Европа. През последните седмици Тръмп отправи критики към европейските съюзници, а министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви шестмесечен преглед на американските сили, разположени на европейския континент.

Междувременно във Великобритания, откъдето е и Стрингър, няколко министри подадоха оставки заради несъгласие с плановете на правителството за военните разходи, които според тях не гарантират достатъчно сигурността на страната.

Стрингър подчерта, че европейските държави вече инвестират сериозно в укрепването на отбранителните си способности. Като пример той посочи значителното увеличение на производството на 155-милиметрови артилерийски снаряди, което в някои страни е нараснало четирикратно. По думите му лидерите на НАТО ще обсъдят начини за още по-голямо разширяване на отбранителното производство - процес, какъвто Алиансът не е предприемал от десетилетия.

Очаква се сред основните теми на срещата в Анкара да бъдат укрепването на отбранителния потенциал на НАТО, продължаващата подкрепа за Украйна, развитието на отбранителната индустрия и координацията между съюзниците в условията на нарастващи заплахи за европейската сигурност.

Предстоящата среща на върха в Анкара има значение и за България, тъй като на нея се очаква да бъдат определени основни насоки за бъдещата политика на Алианса в сферата на сигурността и отбраната.