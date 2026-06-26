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Заместник-командващият силите на НАТО в Европа призова за повече разходи за отбрана и единство на срещата в Анкара

Заместник-командващият силите на НАТО в Европа призова за повече разходи за отбрана и единство на срещата в Анкара

26 Юни, 2026 12:37 604 11

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  • анкара-
  • среща

Според Джон Стрингър предстоящата среща на върха на НАТО трябва да демонстрира сплотеността на алианса, да потвърди подкрепата за Украйна и да насърчи увеличаването на военните инвестиции.

Заместник-командващият силите на НАТО в Европа призова за повече разходи за отбрана и единство на срещата в Анкара - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-командващият силите на НАТО в Европа Джон Стрингър заяви пред Асошиейтед прес, че очаква предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара да насърчи държавите членки да увеличат разходите си за отбрана, да потвърдят подкрепата си за Украйна и да демонстрират единството на Алианса, предава БТА.

Високопоставеният британски военен направи изявлението си в Лондон по-малко от две седмици преди срещата на върха, която ще се проведе в турската столица на 7 и 8 юли. Форумът се очаква да бъде ключов за бъдещите решения на НАТО в областта на сигурността и отбраната.

По думите на Стрингър срещите на върха на Алианса са важен политически символ и демонстрация на единството между съюзниците. Той призна, че НАТО преминава през период на предизвикателства, но подчерта, че подобни моменти са естествени за организация, която се е разширявала и развивала в продължение на десетилетия.

Изказването му идва на фона на противоречивите сигнали от президента на САЩ Доналд Тръмп относно американското военно присъствие в Европа. През последните седмици Тръмп отправи критики към европейските съюзници, а министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви шестмесечен преглед на американските сили, разположени на европейския континент.

Междувременно във Великобритания, откъдето е и Стрингър, няколко министри подадоха оставки заради несъгласие с плановете на правителството за военните разходи, които според тях не гарантират достатъчно сигурността на страната.

Стрингър подчерта, че европейските държави вече инвестират сериозно в укрепването на отбранителните си способности. Като пример той посочи значителното увеличение на производството на 155-милиметрови артилерийски снаряди, което в някои страни е нараснало четирикратно. По думите му лидерите на НАТО ще обсъдят начини за още по-голямо разширяване на отбранителното производство - процес, какъвто Алиансът не е предприемал от десетилетия.

Очаква се сред основните теми на срещата в Анкара да бъдат укрепването на отбранителния потенциал на НАТО, продължаващата подкрепа за Украйна, развитието на отбранителната индустрия и координацията между съюзниците в условията на нарастващи заплахи за европейската сигурност.

Предстоящата среща на върха в Анкара има значение и за България, тъй като на нея се очаква да бъдат определени основни насоки за бъдещата политика на Алианса в сферата на сигурността и отбраната.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    8 1 Отговор
    Олигарсите пак забогатяват.

    12:40 26.06.2026

  • 2 авантгард

    3 1 Отговор
    Военното лоби в усата тика насила хората да им купуват прескъпата некачествена продукция.
    Същия този образ дали пак ще надстоява да харчим пари, дето ги и нямаме та трябва заеми да вземаме, ако си купуваме руска или китайска техника?

    12:42 26.06.2026

  • 3 хехе

    4 1 Отговор
    Шубето е голЕм страх благодарение на това производителите на оръжие трупат планини от пари.

    12:42 26.06.2026

  • 4 Ганьо

    0 0 Отговор
    кого ще прати на среща ?

    12:43 26.06.2026

  • 5 СЛОНА

    2 0 Отговор
    ОСТАЙТЕ ПАРИ И ЗА ПОГАЧИТЕ,С КАКВО ЩЕ ПОСРЕЩНЕМ ДЯДЯИВАН НА ДУНАВА!!!

    12:47 26.06.2026

  • 6 Бойкот на О.Л.Хлъц

    3 0 Отговор
    Ако може 50% от БВП на всички страни да се дава директно на гоподарите,
    пък за останалите... ще видим...

    12:52 26.06.2026

  • 7 ФАШИЗИРАНИЯ ЗАПАД

    4 1 Отговор
    Напълно губи контрол над омразата си към славяните.

    13:05 26.06.2026

  • 8 НЯКОЙ ТРЯБВА ДА ОЗАПТИ

    3 1 Отговор
    Разюзданите военни. Само пари искат.

    13:15 26.06.2026

  • 9 Готов за бой

    0 3 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви Нато и Европа не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    14:02 26.06.2026

  • 10 Лайн Ари

    0 1 Отговор
    Дано Господ прибере по-скоро мръсните милитаристи , че да мирне светът !

    14:04 26.06.2026

  • 11 Напомням

    0 1 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш голям враг!

    14:08 26.06.2026

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