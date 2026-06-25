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„Индипендънт“: Путин губи войната срещу Украйна и отчаяно иска мирни преговори. Трябва да го ударим, докато е слаб
  Тема: Украйна

„Индипендънт“: Путин губи войната срещу Украйна и отчаяно иска мирни преговори. Трябва да го ударим, докато е слаб

25 Юни, 2026 10:25 2 801 156

  • украйна-
  • владимир путин-
  • русия-
  • индипендънт-
  • война-
  • доналд тръмп

Путин е сериозно разтревожен, руските държавни медии вече не са в състояние да генерират изкуствен ентусиазъм за войната

„Индипендънт“: Путин губи войната срещу Украйна и отчаяно иска мирни преговори. Трябва да го ударим, докато е слаб - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Развитието на войната между Русия и Украйна е водеща тема в западния печат, пише БТА.

Великобритания

Руският президент Владимир Путин иска мирни преговори - трябва да го ударим, докато е слаб, пише в аналитичен материал в. "Индипендънт".

Путин е обхванат от тревога, а Тръмп се нуждае от победа - това е шансът за Украйна и нейните съюзници да предизвикат краха на руската армия и да сложат край на завоевателните ѝ операции, коментира изданието.

Русия губи войната си срещу Украйна, пише "Индипендънт". Доказателство за това даде самият Владимир Путин, който отправи отчаян призив за завръщане към мирните преговори, докато петролните му рафинерии горят и мостовете, свързващи Русия с окупираните територии, стават обект на ракетните атаки на Киев, отбелязва вестникът.

"Руският президент е сериозно разтревожен - летищата му са затворени, веригата за военни доставки изпитва опасни прекъсвания, обществената подкрепа за войната, която той започна, намалява, а руските държавни медии вече не са в състояние да генерират изкуствен ентусиазъм за войната", обръща внимание "Индипендънт".

Подчинените му се оплакват, че споразумението, което смятат, че е било постигнато с Доналд Тръмп на срещата в Аляска миналата година - предоставяне на Москва на колониално владение на 20 процента от Украйна - е било изоставено от американския президент.

Понастоящем обаче Украйна набира инерция в конфликта срещу Русия, като установява пълна доминация в Черно море и принуждава Москва да обмисля забрана на дизеловия износ, след като руски рафинерии бяха поразени с ракети с голям обсег, коментира още "Индипендънт".

Вниманието на Тръмп бе отклонен от войната срещу Иран, която също така засили репутацията на Украйна, след като Киев предложи помощ за противовъздушната отбрана на съюзниците на Америка в Залива. Тръмп засега загуби войната си в Близкия изток. Сега той може да се оглежда за лесна победа и това може да се превърне във възможност за Зеленски - нещо, което Кремъл осъзнава, заключава "Индипендънт".

В. "Гардиън" се спира върху думи на американския президент Доналд Тръмп, че украинският лидер Володимир Зеленски се справя "доста добре" във войната срещу Русия. Тръмп, който в миналото беше казал на украинския президент, че не разполага с печеливши карти, заяви пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом, че Зеленски "поне се държи достойно. Много хора загиват и от двете страни, но си мисля, че той се справя доста добре", изтъкна Тръмп.

САЩ

Най-силното оръжие на Украйна са войниците, които не се отказват, пише в. "Уолстрийт джърнъл". Хилядите хора, които се присъединиха към въоръжените сили през първите дни на войната с Русия, са все още на фронта въпреки все по-голямата житейска цена, която се налага да плащат за това.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изложи аргументите си пред Тръмп за съхраняването на алианса, пише в. "Ню Йорк таймс" във връзка с вчерашната среща на Рюте и Тръмп в Белия дом. Рюте извади графики, с които се опита да успокои Тръмп, като му покаже, че европейските страни се изравняват със САЩ, що се отнася до разходите за отбрана.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    106 21 Отговор
    Приказки за една нощ

    Коментиран от #65

    10:27 25.06.2026

  • 3 Диктор

    26 92 Отговор
    Русия да каже "сбогом" за себе си.

    10:27 25.06.2026

  • 4 Боже

    102 15 Отговор
    Какво ли не измислиха тия! Пробвайте да видим какво ще стане!

    10:27 25.06.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    98 13 Отговор
    Зеленото пак пичели, шмрък!🥳🤣🤣🤣👍

    10:28 25.06.2026

  • 6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    26 107 Отговор
    Руската армия се изчерпва още и още. Слава на Украйна.

    Коментиран от #15, #32, #93

    10:28 25.06.2026

  • 7 Бай Амет чобанина

    25 82 Отговор
    за какво ли му трябваше да започва тази война...тоя малоумник

    Коментиран от #66

    10:29 25.06.2026

  • 8 аз мисля че няма промяна

    61 9 Отговор
    украйна нямали хора . искаха ракети за пво . а пожарите в РФ не се отразяват на хода на войната . по време на война затягат оланите . а за нас инфлация и бежанци . нормално .

    10:29 25.06.2026

  • 9 Мурка

    62 9 Отговор
    КАТО ЗНАМ КОЛКО ЧИПОВЕ ОТ ПЕРАЛНИ ТРЪГНАХА КЪМ РУСИЯ --ГОЛЯМА БАНГАРАНГА ЩЕ ИМА

    10:30 25.06.2026

  • 10 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    20 83 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Пак сте на погрешната страна. Вие и копейките скоро ще отидете в Проссия за мобилизация срещу великата ни страна - 🇺🇦!

    Коментиран от #21, #156

    10:30 25.06.2026

  • 11 Ввв

    20 69 Отговор
    Ироничното е,че Путлер прилича на идола си Хитлер в последните месеци на войната,тотално откъснат от реалността….ще свърши като него!!!

    10:30 25.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 кравария убер алес

    62 12 Отговор
    пожелателното мислене е ярка черта на розовите понита. А островитяните поради смесването на гена р "инженери и лекари" направо са на марс....Само не разбирам, след като са такива мераклий да се бият, защо не отиват в Украйна? Вероятно защото са диванни войни на розовия меч.
    Айде тролската ферма да стартира...

    10:31 25.06.2026

  • 14 никой

    62 11 Отговор
    по-голяма глупост не бях чувал,ами драскачите на подобни пиеси да се постараят да заслужат парите които им се плащат да пишат пропаганда....

    пълни шушляжи

    Коментиран от #80, #127

    10:31 25.06.2026

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    57 9 Отговор

    До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Тека е,окраинската армия се увеличава,милиарди доброволци със самальоти,коли,влакове,коне и камили пътуват към Кийв!🐴🦓🐪🐫🥳🤣🤣🤣👍

    10:32 25.06.2026

  • 16 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    70 11 Отговор
    Откъде ги вадите тези oлигoфpении?
    Нищо общо с реалността.
    Такава пpocташка пропаганда е нямало дори в нaциcтка Германия през 2-та световна война.

    Коментиран от #24

    10:32 25.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мумията

    12 38 Отговор
    на ленин още сее сифилис сред руските управници.

    10:33 25.06.2026

  • 19 прави и у метрото нощем седят бандерите

    47 12 Отговор
    абе слава на окраййна ама вечер спат у метрото , не знаят какво е да спиш на легло ха ха ха

    10:33 25.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 никой

    50 15 Отговор

    До коментар #10 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    нямате място в държавата ни,вие сте едни скакълци...нагли,нахални и неблагодарни твари
    СЛАВА НА РУСИЯ

    10:34 25.06.2026

  • 22 Трол

    19 18 Отговор
    Освен това свършват ракетите, бензина и водката.

    Коментиран от #134

    10:34 25.06.2026

  • 23 Айде де

    40 11 Отговор
    Ама пропагандата срещу Русия става само за някой голям глупак. Сори за глупака дето и е фен. Просто е тъп.

    10:34 25.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 В Евиан бе решена съдбата на Русия

    13 43 Отговор
    А тя е на заклана кокошка.Слава ВСУ!

    10:35 25.06.2026

  • 26 Анонимен

    36 12 Отговор
    Боже, прости на Индипендънт, те не са виновни! Капацитетът им е с отрицателен знак!

    10:35 25.06.2026

  • 27 Варна 3

    14 45 Отговор
    Москва си остава провал. Трусове в Кремъл са се сбъднали. Народът в Проссия се вдига на бунт срещу тоталитарния режим на Путин и цялата му администрация. Скоро Белгородска област ще бъде в украински ръце. Дори и Курск ще бъде превзет от Украйна отново. Украйна никога няма да загуби войната. А Татарстан да обяви независимост и да го преименува на "Волж", както било с Волжка България.

    Коментиран от #73

    10:35 25.06.2026

  • 28 Мноооого сте умни,

    15 11 Отговор
    Но аз да ви кажа - да удариш някой слаб, с толкова ядрени ракети, че може да унищожи Земята - това май е най-тъпото нещо на света!

    10:35 25.06.2026

  • 29 Преговорите

    11 37 Отговор
    в Аляска са вече без значение, колкото и да му се иска на Путин да се върне към тях. Самият той месеци след срещата увърташе и си измисляше причини да не се срещне със Зеленски да преговарят защото тогава руснаците настъпваха. Лавров повтаряше "трябва да съобразяваме с реалностите на бойното поле". Сега палачинката се обърна и реалностите на бойното поле са доста лоши за Русия, та изведнъж се сетиха за разговора в Анкъридж. Обаче няма как, този кораб вече отплува и Путин изпусна шанса. Сега ще гледа как армията му гори

    Коментиран от #34

    10:36 25.06.2026

  • 30 Депендънт

    40 9 Отговор
    Британците пак сеят пропаганда за да отклонят вниманието от провала на управлението на Стармър и задаващия се хаос в страната. Спешно се търси оправдание за похарчените без смисъл стотици милиони лири, та затова положението на фронта в Украйна се представя като победоносно за ВСУ. Реалното положение няма как да се продаде на данъкоплатците.

    Коментиран от #133

    10:36 25.06.2026

  • 31 Това мазало

    33 9 Отговор
    Още плвече доказва, че Украцна си отива.
    Зеленски копира Тръмп. Измисля си разни победи, някакъв оптимизъм и безпрекословно желание на младите мъжлета, аместо да живеяи да си дадат живота за печалния просяк!

    10:36 25.06.2026

  • 32 Мдаа

    9 25 Отговор

    До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Путкер ще мобилизира овни,пърчове и друг рогат добитък.

    10:37 25.06.2026

  • 33 Обективен

    28 9 Отговор
    Драскачите от Индепендънт,отново глаголят измислици. Не цвят,че,ако руснаците ги ударят,острова може и да изчезне.

    10:37 25.06.2026

  • 34 Това са безспорни

    4 11 Отговор

    До коментар #29 от "Преговорите":

    Факти.

    10:37 25.06.2026

  • 35 Хххххххххххх

    31 6 Отговор
    Първи април беше преди два месеца

    10:37 25.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Варна 3

    9 17 Отговор
    Одеса е град-герой! Одеса е украинската Варна! Одеските украинци във Варна се чувстват като у дома. 🇧🇬❤️🇺🇦

    10:39 25.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ами

    31 6 Отговор
    Докато Путин губи, в Англия падна предното правителство :)

    Коментиран от #43, #48

    10:40 25.06.2026

  • 41 Дон Корлеоне

    8 16 Отговор
    Хаяско закара ли бензин в Крим?

    10:41 25.06.2026

  • 42 7373737272

    10 1 Отговор
    Твърдението е донякъде пресилено и носи субективен заряд. Ако говорим за „слабост“, нека уточним какво точно се има предвид. В речников смисъл тя е недостатък, порок или несъвършенство, но може да означава и привързаност или влечение. Затова остава неясно какво точно влагат авторите: анализ на обективна политическа ситуация или лично впечатление, изразено в първо лице.

    10:41 25.06.2026

  • 43 Ол1гофрен,

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Това какво общо има с темата?

    Коментиран от #47, #55, #68, #70, #77, #88, #104, #136, #145

    10:42 25.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Левски

    25 6 Отговор
    "Факти", ако малко се уважавате, не пишете такива идиотщини.

    10:42 25.06.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    12 20 Отговор
    Само допълня тревожното инфо !!!
    Летище Домодедово затвори, а руските РДЖ железници спряха влаковете за Крим. Ситуацията е наистина тежка !!! Моля да се отнесете с разбиране и спрете се редите на опашки пред бензиностанциите. Бензина нет и не будет в близките Три Года. Както беше казал някой - Всеки опит за руско величие приключва с купони, опашки за хляб и бутане на празната кола от бензиностанцията до вкъщи ☝️

    Коментиран от #62

    10:43 25.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 И кво?

    8 14 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Британско оръжие трепе ватенките.

    Коментиран от #53, #72

    10:44 25.06.2026

  • 49 Селянин

    15 3 Отговор
    Щели да ги ударгат?! Хайде, не чакайте!

    10:44 25.06.2026

  • 50 ИСТЕРЯСАЛИ ПРОПАГАНДАТОРИ

    22 7 Отговор
    Измислиците и фантазиите на новофашистката пропаганда се увеличават ежечасно.

    Коментиран от #64, #150

    10:44 25.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Всъщност

    14 5 Отговор
    Индипендънт " Трябва да го ударим..."
    Дано ви го натресе превантивно !

    10:45 25.06.2026

  • 53 Ами нищо

    14 4 Отговор

    До коментар #48 от "И кво?":

    САЩ източва Европа. Украйна загиват хиляди, ама ко ти пука. Троли там и показвай трагедията си.

    10:46 25.06.2026

  • 54 Атина Палада

    7 10 Отговор
    Чорапа кога ще връща лева?

    Коментиран от #57, #60

    10:46 25.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 наркомани луди

    15 4 Отговор
    Браво,ес победи най-голямата ядрена сила с най-подготвената армия....хъ хъ хъ яко урсулизация и бройлиране..

    10:47 25.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 УРСУЛА

    20 3 Отговор
    И аз още преди пет години обяснявах, че на Путин му свършват пералните. После стана ясно, че малко съм се отклонила от реалността.

    10:47 25.06.2026

  • 59 Абе

    18 7 Отговор
    Като я губи що Руските войски влезоха в Константиновка и зачистиха Лиман? Ся Славянск и Краматорск са в клещи пък Курск отдавна е прочистен. Чекайте още малко и след Донбас ще следва Запорожие и Харков като искане

    10:48 25.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Софиянец

    20 6 Отговор
    Всички знаем, че когато укро пропагандата е най-крещяща и истерична, на фронта положението им потресаващо 😂

    10:48 25.06.2026

  • 62 Зеленски 🇺🇦 - Началник хунта

    17 7 Отговор

    До коментар #46 от "Владимир Путин, президент":

    Не знам за руското величие , ама половината ми украински население избяга , и не иска да се връща за мобилизация .

    10:48 25.06.2026

  • 63 И Киев е Руски

    6 3 Отговор
    Маре удари мУ Идна.докато е кьораФ

    10:48 25.06.2026

  • 64 Руснак без крак...

    8 11 Отговор

    До коментар #50 от "ИСТЕРЯСАЛИ ПРОПАГАНДАТОРИ":

    Русофила е като руски реотан.
    Три Дня отказва включи случващото се, на четвъртия ден включва, прегаря и пак отначало 😄

    Коментиран от #103

    10:48 25.06.2026

  • 65 Напред другари!

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Няма край американската лакомия. Всеки си говори за своето си, въшлия - за баня!

    10:49 25.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 БРИТИТЕ И ЮДИТЕ

    13 5 Отговор
    Окраина е разходен материал. Да се бият до последния човек - не ни пука.

    Коментиран от #137

    10:50 25.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Я тогава ми обяснете

    15 3 Отговор
    Защо евакуирате краматорск
    На голяма загуба мирише

    Никой вече не ви вярва

    10:50 25.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Боа

    10 5 Отговор
    Преди вие да го ударите,ще бъдете ударени с "Посейдон" за бог да Ви прости!

    10:51 25.06.2026

  • 72 Ами

    13 5 Отговор

    До коментар #48 от "И кво?":

    Хитлер също е убивал руснаци, но след края на войната
    пет милиона германци десет години възстановяват СССР.

    10:52 25.06.2026

  • 73 Володимир Зеленски, президент

    6 13 Отговор

    До коментар #27 от "Варна 3":

    "... Скоро Белгородска област ще бъде в украински ръце. Дори и Курск ще бъде превзет от Украйна отново..."

    Аре нема нужда да превзимаме нищо ....
    Белгородци и курчани сами с две ръце и крака ще драпат за в Украйна, само да се манат от Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-Е-С-К-А Русия 👈

    Коментиран от #84

    10:52 25.06.2026

  • 74 Мафалда

    11 7 Отговор
    Не е така.Това са разсъждения в стил Гьобелсова пропаганда.Истината е,че за да се съхрани ЕС отчаяно се стреми към война с Русия.Без тази желана война ЕС няма никакво бъдеще.Създаде се огромна администрация която генерира огромни разходи.Всички видяхме как Тръмп като им дръпна килимчето изпод краката и ЕС колабира.Както на Зеленски се нуждае от войната за да е на власт,така и баба Урсула и ЕС.

    Коментиран от #152

    10:53 25.06.2026

  • 75 Зелен фен

    6 4 Отговор
    Напред! Пред нас е Лвов!

    10:53 25.06.2026

  • 76 Варна 3

    7 10 Отговор

    До коментар #70 от "Като спреш":

    За Обединеното кралство загубата е малка, но на Просията е 10х по-голяма. А Украйна замества САЩ като защитник на Европа. Не знаете това, че украинците са велики във войни.

    Коментиран от #82, #95

    10:53 25.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Радио Ереван

    10 4 Отговор
    Днес рубриката с британски хумор е богата. Така ще да е, нищо друго не им остана.

    10:54 25.06.2026

  • 79 Българин

    9 6 Отговор
    Ето кой не иска мирни преговори.Зеленски,насърчаван от ЕС.А Русия никой не може да я отслаби.Щом иска мир Путин,значи няма.А Украйна вече загуби тази война и продължава да губи.

    Коментиран от #85

    10:54 25.06.2026

  • 80 Майор Деянов, на всеки километър

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "никой":

    "..по-голяма глупост.."

    По-голяма глупост от страна-бензоколонка да няма капка бензин и да проси от Казахстан, Белорус, Индия не бях чувал, но и това доживяхме ☝️

    10:55 25.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Ами

    1 5 Отговор

    До коментар #76 от "Варна 3":

    ти руснак ли си или глупак фанат да показва колко е отчаян фашизма, че Русия пак го нарита? Щото иначе хората се интересуват, от това, че САЩ унищожава Европа!

    Коментиран от #94

    10:57 25.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Куцото Добиче

    9 7 Отговор

    До коментар #73 от "Володимир Зеленски, президент":

    Това са среднощните полюции на Зеленски, след среща с Марк Рюте.

    10:57 25.06.2026

  • 85 Разберете това

    11 4 Отговор

    До коментар #79 от "Българин":

    Не е вярно. Точно обратното. Русия не иска мир, а пък Зеленски иска, като си върне окупираните от Русия украински земи. Анексията на Крим е началото на войната в Европа в 21 век.

    10:57 25.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Тома

    8 7 Отговор
    Индипендън говори за слабините на Путин защото там е най слаб.Да пишат как е хавата в Константиновка

    10:57 25.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 аz СВО Победа 81

    8 6 Отговор
    Ква стана тя?🤣
    Ква стана тя?🤣
    Киев за два дня?🤣

    10:59 25.06.2026

  • 90 А ДОКАТО У ФАКТИ ВАЛЯТ ИЗМИСЛИЦИ

    10 3 Отговор
    Румъния мълчаливо прие законопроект за обединение с Молдова. Съвсем по европейски.

    10:59 25.06.2026

  • 91 6555

    6 8 Отговор
    Тя Русия още не е започнала истинската война.Тепърва предстои.

    Коментиран от #111

    10:59 25.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 3 Отговор

    До коментар #82 от "Ами":

    А дали разбирате това, че диктаторът Тръмп иска Гренландия, Канада или други територии? А Европа е солидарна с Гренландия и с Канада. САЩ искат, за да могат да отворят война в света както Русия иска да превземе целите републики от бившия СССР!

    Коментиран от #98

    11:00 25.06.2026

  • 95 Това са безспорни

    8 8 Отговор

    До коментар #76 от "Варна 3":

    Факт.Украинците са най-добрите войници.Нищо общо с руската Измет.

    Коментиран от #102, #112

    11:01 25.06.2026

  • 96 Звездоброец

    3 0 Отговор
    Това което е "написано на звездите" - по никакъв начи не може да бъде "изтрито" ! Щом съдбата ти е отредила да "се свиеш" - няма как от "пътя да се скриеш" !

    11:01 25.06.2026

  • 97 Някой

    4 6 Отговор
    Британци. Джонсън и Джонсън викаше на Зеленски да воюва и сега какво е спрямо при минското споразумение?
    Нали се оплакваха, че руснаците не искат преговори за мир. Сега ще викат обратното. Дори временни успехи са често временни.
    Ако се взриви някой завод за оръжия във Великобритания, какъв ли ще е ефекта?

    11:02 25.06.2026

  • 98 Прочети по два пъти

    6 7 Отговор

    До коментар #94 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    и тогава коментирай! САЩ унищожава Европа, а глупаци тролят срещу Русия!

    Коментиран от #107

    11:02 25.06.2026

  • 99 Мусорчик

    7 3 Отговор
    Само да попитам: Къде бензинът и дизелът са по-евтини, в България или в Русия?

    11:02 25.06.2026

  • 100 Удри копейката с лопатЕто!

    6 3 Отговор
    До нассиране! После повтори!

    11:02 25.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Мнение

    4 2 Отговор
    Путлер, я бързо да рекутираш един милион за фронта. Избий тази нация от овце

    11:04 25.06.2026

  • 107 Тихо пико4!

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Прочети по два пъти":

    Не си компетентен да даваш мнения.

    Коментиран от #113

    11:04 25.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Някой

    4 2 Отговор
    На българските артилерийски снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    11:05 25.06.2026

  • 110 Петрохански некропедофил

    2 5 Отговор
    Слава Кокайне хрууууу да живее Манол Глигавеев и неговия любовник Драгомир Шишев

    11:05 25.06.2026

  • 111 Миролюб Войнов, военен експерт

    5 3 Отговор

    До коментар #91 от "6555":

    "...Русия още не е започнала истинската война.Тепърва предстои...."

    И с какво ще почна Рассията тази война, след кота ПЕТ години така и не почна ? 12000 танка, 1200 самолета, 30 кораба и 1млн души си заминаха за едното нищо, а други няма.
    Пълна пррръдня е Pусията....

    Коментиран от #114, #125, #126

    11:05 25.06.2026

  • 112 БУСИФИКАТОР

    3 4 Отговор

    До коментар #95 от "Това са безспорни":

    А милион и половина заровени и 600 000 дезертирали окраински войници - и те от най-добрите ли са??

    11:06 25.06.2026

  • 113 Това е ясно

    2 2 Отговор

    До коментар #107 от "Тихо пико4!":

    Иначе нямаше да си пико4. 😄Та черти по два пъти и не троли срещу Русия, докато САЩ те ползва за глу... на форума докато унищожава Европа!

    11:06 25.06.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 ние

    3 3 Отговор
    Отдавна чакаме Русия да започне сериозно да воюва. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш.

    Коментиран от #118

    11:07 25.06.2026

  • 116 ами

    2 4 Отговор
    ха ха ха - че ударете го де - само приказвате то не бяха желаещи то не бяха можещи и всякакви други коалиции между 54 държави, които 5 та година се борят люто с дядяпутя

    11:07 25.06.2026

  • 117 Мдаа

    4 3 Отговор

    До коментар #108 от "91 - и кремълски лакей":

    Вчера Путин се опитваше да дава интервю. Пелтечеше,фъфлеше нещо.Абе като малоумник е.

    11:08 25.06.2026

  • 118 Ами само глупак

    1 2 Отговор

    До коментар #115 от "ние":

    може да чака война!

    11:08 25.06.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Подла пропаганда

    2 4 Отговор
    По какво разбрахте, по кисиите, които не са толкова напращели ли, иска им се на англосаксонците, но не могат.

    11:09 25.06.2026

  • 121 3 дня

    4 2 Отговор
    Казвах ви ,че Русия няма да спечели война ,а вие ми се смяхте .

    Коментиран от #139

    11:09 25.06.2026

  • 122 Име

    5 2 Отговор
    Индипендънт и ДВ са един дол дренки!

    11:09 25.06.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Бай Араб

    4 0 Отговор
    Румен Радев няма ли да връща лева?

    11:10 25.06.2026

  • 125 Цеко

    3 1 Отговор

    До коментар #111 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    Много руска смрадт измре.Много нещо е това.

    11:10 25.06.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Никодим

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "никой":

    Така е.Това е тяхната хранителна среда.Каквото им наредят,това пишат.Слуги.

    11:12 25.06.2026

  • 128 Бай Араб

    2 1 Отговор
    От ловец плячка да станеш , каква трагедия. Искат да ударят Путин , ужас.

    11:13 25.06.2026

  • 129 Антиватник

    3 0 Отговор
    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин,нито от руснаците, нито от войската им,нито от копейките.Закривай руският свинекомплекс!

    11:13 25.06.2026

  • 130 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    3 2 Отговор
    За да повярваш на написаното в тази статия.

    11:14 25.06.2026

  • 131 Бай Араб

    2 0 Отговор
    То така както стане и Руди Гела не може да помогне.

    11:14 25.06.2026

  • 132 иво христов Пуловера

    2 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #135

    11:15 25.06.2026

  • 133 ти не ги мисли

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Депендънт":

    англичаните те ще се оправят бързо ама копейките още по затъват в калта

    11:15 25.06.2026

  • 134 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Трол":

    Ракетните и бензина не са важни .

    11:16 25.06.2026

  • 135 ами

    1 0 Отговор

    До коментар #132 от "иво христов Пуловера":

    ха ха ха - като се обединят западните медии и започнат да пишат за победата на украина и току виж победили русия на хартия

    11:16 25.06.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Крепостен селянин

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "БРИТИТЕ И ЮДИТЕ":

    А руснацитата какви са за крепостния монголски цар Путя?

    11:17 25.06.2026

  • 138 Как е ШЕЛОМОВ?

    1 0 Отговор
    Какво е чувството да си ИДИОТЪТ и НЕУДАЧНИКЪТ на 21 век?

    11:17 25.06.2026

  • 139 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #121 от "3 дня":

    То и Натаняху каза на Тръмп, че като
    убият аятолаха Иран ще се предаде,
    ама не им се сбъдна предсказанието :)

    11:18 25.06.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Нострадамус

    3 2 Отговор
    Безумците искат всячески да запалят световна война и да изгорят, като молец в свещ, но с тях ще изгорят милиони, дори милиарди хора по света. Не е лесно да си властимащ безумец и психопат.

    11:19 25.06.2026

  • 142 Браво на Русия

    0 2 Отговор
    Мачка здраво фашистката хунта, щом има такъв рев на отпадъка! 😄

    11:19 25.06.2026

  • 143 идиоти вън

    1 2 Отговор
    Ти и гермаците бяха на 30 км. от Москва, сега да пробват и други, но е кофти да се спъваш в един и същи камък няколко пъти и да не се учиш от грешките на други!!!

    11:19 25.06.2026

  • 144 Отреазвяващ

    1 1 Отговор
    Ами,хайде де.Ударете го!На думи всички сте велики.

    11:20 25.06.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 тука има, тука нема...

    2 0 Отговор
    А последно Крим руски ли е или украински?

    Коментиран от #147

    11:21 25.06.2026

  • 147 Цъ...

    2 0 Отговор

    До коментар #146 от "тука има, тука нема...":

    Крим е на Мадяр Бровди.

    11:23 25.06.2026

  • 148 Цървул

    2 0 Отговор
    Ударете го с някоя от вашите подводници .

    11:24 25.06.2026

  • 149 Гресирана ватенка

    2 1 Отговор
    Копейките каталясаха 😁😁😁

    Коментиран от #153

    11:25 25.06.2026

  • 150 Стареца и морето

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "ИСТЕРЯСАЛИ ПРОПАГАНДАТОРИ":

    Така е.Ужасна пропаганда.Но пък съм сигурен ,че младите и тези на средна възраст не четат тези пасквили.Тук са само пенсионери,болни и скучаещи застаряващи които помнят миналото.Новите поколения имат други ценности и какво е било изобщо не ги интересува.

    11:26 25.06.2026

  • 151 Не правете глупости!

    0 0 Отговор
    Не можете да предвидите последствията от подобни действия!
    Откакто изобретиха изкуствения интелект, прогресивно оглупявате!

    11:27 25.06.2026

  • 152 я най добре

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мафалда":

    да си пиеш хапчетата че си изкуфял

    11:27 25.06.2026

  • 153 Така е тъ пейка

    0 1 Отговор

    До коментар #149 от "Гресирана ватенка":

    Ден и нощ тъ пейката показва що е човек отпадък и дъното на запада да плаща на глупак за лъжи и простотия срещу Русия!

    Коментиран от #155

    11:27 25.06.2026

  • 154 Т Живков

    1 0 Отговор
    Само така!

    11:27 25.06.2026

  • 155 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #153 от "Така е тъ пейка":

    Гресирай 😁😁😁

    11:28 25.06.2026

  • 156 Абе това UA

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    не е ли със същото значение като 404? Това 404 изглежда по смислено от UA!

    11:28 25.06.2026

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