„Индипендънт“: Путин губи войната срещу Украйна и отчаяно иска мирни преговори. Трябва да го ударим, докато е слаб

Развитието на войната между Русия и Украйна е водеща тема в западния печат, пише БТА.

Великобритания

Руският президент Владимир Путин иска мирни преговори - трябва да го ударим, докато е слаб, пише в аналитичен материал в. "Индипендънт".

Путин е обхванат от тревога, а Тръмп се нуждае от победа - това е шансът за Украйна и нейните съюзници да предизвикат краха на руската армия и да сложат край на завоевателните ѝ операции, коментира изданието.

Русия губи войната си срещу Украйна, пише "Индипендънт". Доказателство за това даде самият Владимир Путин, който отправи отчаян призив за завръщане към мирните преговори, докато петролните му рафинерии горят и мостовете, свързващи Русия с окупираните територии, стават обект на ракетните атаки на Киев, отбелязва вестникът.

"Руският президент е сериозно разтревожен - летищата му са затворени, веригата за военни доставки изпитва опасни прекъсвания, обществената подкрепа за войната, която той започна, намалява, а руските държавни медии вече не са в състояние да генерират изкуствен ентусиазъм за войната", обръща внимание "Индипендънт".

Подчинените му се оплакват, че споразумението, което смятат, че е било постигнато с Доналд Тръмп на срещата в Аляска миналата година - предоставяне на Москва на колониално владение на 20 процента от Украйна - е било изоставено от американския президент.

Понастоящем обаче Украйна набира инерция в конфликта срещу Русия, като установява пълна доминация в Черно море и принуждава Москва да обмисля забрана на дизеловия износ, след като руски рафинерии бяха поразени с ракети с голям обсег, коментира още "Индипендънт".

Вниманието на Тръмп бе отклонен от войната срещу Иран, която също така засили репутацията на Украйна, след като Киев предложи помощ за противовъздушната отбрана на съюзниците на Америка в Залива. Тръмп засега загуби войната си в Близкия изток. Сега той може да се оглежда за лесна победа и това може да се превърне във възможност за Зеленски - нещо, което Кремъл осъзнава, заключава "Индипендънт".

В. "Гардиън" се спира върху думи на американския президент Доналд Тръмп, че украинският лидер Володимир Зеленски се справя "доста добре" във войната срещу Русия. Тръмп, който в миналото беше казал на украинския президент, че не разполага с печеливши карти, заяви пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом, че Зеленски "поне се държи достойно. Много хора загиват и от двете страни, но си мисля, че той се справя доста добре", изтъкна Тръмп.

САЩ

Най-силното оръжие на Украйна са войниците, които не се отказват, пише в. "Уолстрийт джърнъл". Хилядите хора, които се присъединиха към въоръжените сили през първите дни на войната с Русия, са все още на фронта въпреки все по-голямата житейска цена, която се налага да плащат за това.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изложи аргументите си пред Тръмп за съхраняването на алианса, пише в. "Ню Йорк таймс" във връзка с вчерашната среща на Рюте и Тръмп в Белия дом. Рюте извади графики, с които се опита да успокои Тръмп, като му покаже, че европейските страни се изравняват със САЩ, що се отнася до разходите за отбрана.