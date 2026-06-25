„Индипендънт“: Путин губи войната срещу Украйна и отчаяно иска мирни преговори. Трябва да го ударим, докато е слаб

Развитието на войната между Русия и Украйна е водеща тема в западния печат, пише БТА.
Великобритания
Руският президент Владимир Путин иска мирни преговори - трябва да го ударим, докато е слаб, пише в аналитичен материал в. "Индипендънт".
Путин е обхванат от тревога, а Тръмп се нуждае от победа - това е шансът за Украйна и нейните съюзници да предизвикат краха на руската армия и да сложат край на завоевателните ѝ операции, коментира изданието.
Русия губи войната си срещу Украйна, пише "Индипендънт". Доказателство за това даде самият Владимир Путин, който отправи отчаян призив за завръщане към мирните преговори, докато петролните му рафинерии горят и мостовете, свързващи Русия с окупираните територии, стават обект на ракетните атаки на Киев, отбелязва вестникът.
"Руският президент е сериозно разтревожен - летищата му са затворени, веригата за военни доставки изпитва опасни прекъсвания, обществената подкрепа за войната, която той започна, намалява, а руските държавни медии вече не са в състояние да генерират изкуствен ентусиазъм за войната", обръща внимание "Индипендънт".
Подчинените му се оплакват, че споразумението, което смятат, че е било постигнато с Доналд Тръмп на срещата в Аляска миналата година - предоставяне на Москва на колониално владение на 20 процента от Украйна - е било изоставено от американския президент.
Понастоящем обаче Украйна набира инерция в конфликта срещу Русия, като установява пълна доминация в Черно море и принуждава Москва да обмисля забрана на дизеловия износ, след като руски рафинерии бяха поразени с ракети с голям обсег, коментира още "Индипендънт".
Вниманието на Тръмп бе отклонен от войната срещу Иран, която също така засили репутацията на Украйна, след като Киев предложи помощ за противовъздушната отбрана на съюзниците на Америка в Залива. Тръмп засега загуби войната си в Близкия изток. Сега той може да се оглежда за лесна победа и това може да се превърне във възможност за Зеленски - нещо, което Кремъл осъзнава, заключава "Индипендънт".
В. "Гардиън" се спира върху думи на американския президент Доналд Тръмп, че украинският лидер Володимир Зеленски се справя "доста добре" във войната срещу Русия. Тръмп, който в миналото беше казал на украинския президент, че не разполага с печеливши карти, заяви пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом, че Зеленски "поне се държи достойно. Много хора загиват и от двете страни, но си мисля, че той се справя доста добре", изтъкна Тръмп.
САЩ
Най-силното оръжие на Украйна са войниците, които не се отказват, пише в. "Уолстрийт джърнъл". Хилядите хора, които се присъединиха към въоръжените сили през първите дни на войната с Русия, са все още на фронта въпреки все по-голямата житейска цена, която се налага да плащат за това.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изложи аргументите си пред Тръмп за съхраняването на алианса, пише в. "Ню Йорк таймс" във връзка с вчерашната среща на Рюте и Тръмп в Белия дом. Рюте извади графики, с които се опита да успокои Тръмп, като му покаже, че европейските страни се изравняват със САЩ, що се отнася до разходите за отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 оня с коня
Коментиран от #65
10:27 25.06.2026
3 Диктор
10:27 25.06.2026
4 Боже
10:27 25.06.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
10:28 25.06.2026
6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #15, #32, #93
10:28 25.06.2026
7 Бай Амет чобанина
Коментиран от #66
10:29 25.06.2026
8 аз мисля че няма промяна
10:29 25.06.2026
9 Мурка
10:30 25.06.2026
10 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #1 от "оня с коня":Пак сте на погрешната страна. Вие и копейките скоро ще отидете в Проссия за мобилизация срещу великата ни страна - 🇺🇦!
Коментиран от #21, #156
10:30 25.06.2026
11 Ввв
10:30 25.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 кравария убер алес
Айде тролската ферма да стартира...
10:31 25.06.2026
14 никой
пълни шушляжи
Коментиран от #80, #127
10:31 25.06.2026
15 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Тека е,окраинската армия се увеличава,милиарди доброволци със самальоти,коли,влакове,коне и камили пътуват към Кийв!🐴🦓🐪🐫🥳🤣🤣🤣👍
10:32 25.06.2026
16 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Нищо общо с реалността.
Такава пpocташка пропаганда е нямало дори в нaциcтка Германия през 2-та световна война.
Коментиран от #24
10:32 25.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мумията
10:33 25.06.2026
19 прави и у метрото нощем седят бандерите
10:33 25.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 никой
До коментар #10 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":нямате място в държавата ни,вие сте едни скакълци...нагли,нахални и неблагодарни твари
СЛАВА НА РУСИЯ
10:34 25.06.2026
22 Трол
Коментиран от #134
10:34 25.06.2026
23 Айде де
10:34 25.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 В Евиан бе решена съдбата на Русия
10:35 25.06.2026
26 Анонимен
10:35 25.06.2026
27 Варна 3
Коментиран от #73
10:35 25.06.2026
28 Мноооого сте умни,
10:35 25.06.2026
29 Преговорите
Коментиран от #34
10:36 25.06.2026
30 Депендънт
Коментиран от #133
10:36 25.06.2026
31 Това мазало
Зеленски копира Тръмп. Измисля си разни победи, някакъв оптимизъм и безпрекословно желание на младите мъжлета, аместо да живеяи да си дадат живота за печалния просяк!
10:36 25.06.2026
32 Мдаа
До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Путкер ще мобилизира овни,пърчове и друг рогат добитък.
10:37 25.06.2026
33 Обективен
10:37 25.06.2026
34 Това са безспорни
До коментар #29 от "Преговорите":Факти.
10:37 25.06.2026
35 Хххххххххххх
10:37 25.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Варна 3
10:39 25.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ами
Коментиран от #43, #48
10:40 25.06.2026
41 Дон Корлеоне
10:41 25.06.2026
42 7373737272
10:41 25.06.2026
43 Ол1гофрен,
До коментар #40 от "Ами":Това какво общо има с темата?
Коментиран от #47, #55, #68, #70, #77, #88, #104, #136, #145
10:42 25.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Левски
10:42 25.06.2026
46 Владимир Путин, президент
Летище Домодедово затвори, а руските РДЖ железници спряха влаковете за Крим. Ситуацията е наистина тежка !!! Моля да се отнесете с разбиране и спрете се редите на опашки пред бензиностанциите. Бензина нет и не будет в близките Три Года. Както беше казал някой - Всеки опит за руско величие приключва с купони, опашки за хляб и бутане на празната кола от бензиностанцията до вкъщи ☝️
Коментиран от #62
10:43 25.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 И кво?
До коментар #40 от "Ами":Британско оръжие трепе ватенките.
Коментиран от #53, #72
10:44 25.06.2026
49 Селянин
10:44 25.06.2026
50 ИСТЕРЯСАЛИ ПРОПАГАНДАТОРИ
Коментиран от #64, #150
10:44 25.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Всъщност
Дано ви го натресе превантивно !
10:45 25.06.2026
53 Ами нищо
До коментар #48 от "И кво?":САЩ източва Европа. Украйна загиват хиляди, ама ко ти пука. Троли там и показвай трагедията си.
10:46 25.06.2026
54 Атина Палада
Коментиран от #57, #60
10:46 25.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 наркомани луди
10:47 25.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 УРСУЛА
10:47 25.06.2026
59 Абе
10:48 25.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Софиянец
10:48 25.06.2026
62 Зеленски 🇺🇦 - Началник хунта
До коментар #46 от "Владимир Путин, президент":Не знам за руското величие , ама половината ми украински население избяга , и не иска да се връща за мобилизация .
10:48 25.06.2026
63 И Киев е Руски
10:48 25.06.2026
64 Руснак без крак...
До коментар #50 от "ИСТЕРЯСАЛИ ПРОПАГАНДАТОРИ":Русофила е като руски реотан.
Три Дня отказва включи случващото се, на четвъртия ден включва, прегаря и пак отначало 😄
Коментиран от #103
10:48 25.06.2026
65 Напред другари!
До коментар #2 от "оня с коня":Няма край американската лакомия. Всеки си говори за своето си, въшлия - за баня!
10:49 25.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 БРИТИТЕ И ЮДИТЕ
Коментиран от #137
10:50 25.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Я тогава ми обяснете
На голяма загуба мирише
Никой вече не ви вярва
10:50 25.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Боа
10:51 25.06.2026
72 Ами
До коментар #48 от "И кво?":Хитлер също е убивал руснаци, но след края на войната
пет милиона германци десет години възстановяват СССР.
10:52 25.06.2026
73 Володимир Зеленски, президент
До коментар #27 от "Варна 3":"... Скоро Белгородска област ще бъде в украински ръце. Дори и Курск ще бъде превзет от Украйна отново..."
Аре нема нужда да превзимаме нищо ....
Белгородци и курчани сами с две ръце и крака ще драпат за в Украйна, само да се манат от Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-Е-С-К-А Русия 👈
Коментиран от #84
10:52 25.06.2026
74 Мафалда
Коментиран от #152
10:53 25.06.2026
75 Зелен фен
10:53 25.06.2026
76 Варна 3
До коментар #70 от "Като спреш":За Обединеното кралство загубата е малка, но на Просията е 10х по-голяма. А Украйна замества САЩ като защитник на Европа. Не знаете това, че украинците са велики във войни.
Коментиран от #82, #95
10:53 25.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Радио Ереван
10:54 25.06.2026
79 Българин
Коментиран от #85
10:54 25.06.2026
80 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #14 от "никой":"..по-голяма глупост.."
По-голяма глупост от страна-бензоколонка да няма капка бензин и да проси от Казахстан, Белорус, Индия не бях чувал, но и това доживяхме ☝️
10:55 25.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Ами
До коментар #76 от "Варна 3":ти руснак ли си или глупак фанат да показва колко е отчаян фашизма, че Русия пак го нарита? Щото иначе хората се интересуват, от това, че САЩ унищожава Европа!
Коментиран от #94
10:57 25.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Куцото Добиче
До коментар #73 от "Володимир Зеленски, президент":Това са среднощните полюции на Зеленски, след среща с Марк Рюте.
10:57 25.06.2026
85 Разберете това
До коментар #79 от "Българин":Не е вярно. Точно обратното. Русия не иска мир, а пък Зеленски иска, като си върне окупираните от Русия украински земи. Анексията на Крим е началото на войната в Европа в 21 век.
10:57 25.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Тома
10:57 25.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 аz СВО Победа 81
Ква стана тя?🤣
Киев за два дня?🤣
10:59 25.06.2026
90 А ДОКАТО У ФАКТИ ВАЛЯТ ИЗМИСЛИЦИ
10:59 25.06.2026
91 6555
Коментиран от #111
10:59 25.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #82 от "Ами":А дали разбирате това, че диктаторът Тръмп иска Гренландия, Канада или други територии? А Европа е солидарна с Гренландия и с Канада. САЩ искат, за да могат да отворят война в света както Русия иска да превземе целите републики от бившия СССР!
Коментиран от #98
11:00 25.06.2026
95 Това са безспорни
До коментар #76 от "Варна 3":Факт.Украинците са най-добрите войници.Нищо общо с руската Измет.
Коментиран от #102, #112
11:01 25.06.2026
96 Звездоброец
11:01 25.06.2026
97 Някой
Нали се оплакваха, че руснаците не искат преговори за мир. Сега ще викат обратното. Дори временни успехи са често временни.
Ако се взриви някой завод за оръжия във Великобритания, какъв ли ще е ефекта?
11:02 25.06.2026
98 Прочети по два пъти
До коментар #94 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":и тогава коментирай! САЩ унищожава Европа, а глупаци тролят срещу Русия!
Коментиран от #107
11:02 25.06.2026
99 Мусорчик
11:02 25.06.2026
100 Удри копейката с лопатЕто!
11:02 25.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Мнение
11:04 25.06.2026
107 Тихо пико4!
До коментар #98 от "Прочети по два пъти":Не си компетентен да даваш мнения.
Коментиран от #113
11:04 25.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Някой
11:05 25.06.2026
110 Петрохански некропедофил
11:05 25.06.2026
111 Миролюб Войнов, военен експерт
До коментар #91 от "6555":"...Русия още не е започнала истинската война.Тепърва предстои...."
И с какво ще почна Рассията тази война, след кота ПЕТ години така и не почна ? 12000 танка, 1200 самолета, 30 кораба и 1млн души си заминаха за едното нищо, а други няма.
Пълна пррръдня е Pусията....
Коментиран от #114, #125, #126
11:05 25.06.2026
112 БУСИФИКАТОР
До коментар #95 от "Това са безспорни":А милион и половина заровени и 600 000 дезертирали окраински войници - и те от най-добрите ли са??
11:06 25.06.2026
113 Това е ясно
До коментар #107 от "Тихо пико4!":Иначе нямаше да си пико4. 😄Та черти по два пъти и не троли срещу Русия, докато САЩ те ползва за глу... на форума докато унищожава Европа!
11:06 25.06.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 ние
Коментиран от #118
11:07 25.06.2026
116 ами
11:07 25.06.2026
117 Мдаа
До коментар #108 от "91 - и кремълски лакей":Вчера Путин се опитваше да дава интервю. Пелтечеше,фъфлеше нещо.Абе като малоумник е.
11:08 25.06.2026
118 Ами само глупак
До коментар #115 от "ние":може да чака война!
11:08 25.06.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Подла пропаганда
11:09 25.06.2026
121 3 дня
Коментиран от #139
11:09 25.06.2026
122 Име
11:09 25.06.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Бай Араб
11:10 25.06.2026
125 Цеко
До коментар #111 от "Миролюб Войнов, военен експерт":Много руска смрадт измре.Много нещо е това.
11:10 25.06.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Никодим
До коментар #14 от "никой":Така е.Това е тяхната хранителна среда.Каквото им наредят,това пишат.Слуги.
11:12 25.06.2026
128 Бай Араб
11:13 25.06.2026
129 Антиватник
11:13 25.06.2026
130 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
11:14 25.06.2026
131 Бай Араб
11:14 25.06.2026
132 иво христов Пуловера
Коментиран от #135
11:15 25.06.2026
133 ти не ги мисли
До коментар #30 от "Депендънт":англичаните те ще се оправят бързо ама копейките още по затъват в калта
11:15 25.06.2026
134 Бай Араб
До коментар #22 от "Трол":Ракетните и бензина не са важни .
11:16 25.06.2026
135 ами
До коментар #132 от "иво христов Пуловера":ха ха ха - като се обединят западните медии и започнат да пишат за победата на украина и току виж победили русия на хартия
11:16 25.06.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Крепостен селянин
До коментар #67 от "БРИТИТЕ И ЮДИТЕ":А руснацитата какви са за крепостния монголски цар Путя?
11:17 25.06.2026
138 Как е ШЕЛОМОВ?
11:17 25.06.2026
139 Ами
До коментар #121 от "3 дня":То и Натаняху каза на Тръмп, че като
убият аятолаха Иран ще се предаде,
ама не им се сбъдна предсказанието :)
11:18 25.06.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Нострадамус
11:19 25.06.2026
142 Браво на Русия
11:19 25.06.2026
143 идиоти вън
11:19 25.06.2026
144 Отреазвяващ
11:20 25.06.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 тука има, тука нема...
Коментиран от #147
11:21 25.06.2026
147 Цъ...
До коментар #146 от "тука има, тука нема...":Крим е на Мадяр Бровди.
11:23 25.06.2026
148 Цървул
11:24 25.06.2026
149 Гресирана ватенка
Коментиран от #153
11:25 25.06.2026
150 Стареца и морето
До коментар #50 от "ИСТЕРЯСАЛИ ПРОПАГАНДАТОРИ":Така е.Ужасна пропаганда.Но пък съм сигурен ,че младите и тези на средна възраст не четат тези пасквили.Тук са само пенсионери,болни и скучаещи застаряващи които помнят миналото.Новите поколения имат други ценности и какво е било изобщо не ги интересува.
11:26 25.06.2026
151 Не правете глупости!
Откакто изобретиха изкуствения интелект, прогресивно оглупявате!
11:27 25.06.2026
152 я най добре
До коментар #74 от "Мафалда":да си пиеш хапчетата че си изкуфял
11:27 25.06.2026
153 Така е тъ пейка
До коментар #149 от "Гресирана ватенка":Ден и нощ тъ пейката показва що е човек отпадък и дъното на запада да плаща на глупак за лъжи и простотия срещу Русия!
Коментиран от #155
11:27 25.06.2026
154 Т Живков
11:27 25.06.2026
155 Гресирана ватенка
До коментар #153 от "Така е тъ пейка":Гресирай 😁😁😁
11:28 25.06.2026
156 Абе това UA
До коментар #10 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":не е ли със същото значение като 404? Това 404 изглежда по смислено от UA!
11:28 25.06.2026