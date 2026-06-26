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Първият червен код за опасни горещини за това лято бе издаден в Румъния

Първият червен код за опасни горещини за това лято бе издаден в Румъния

26 Юни, 2026 14:21 733 2

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  • букурещ

Още в 11 ч. живакът в термометрите в румънската столица отчиташе 31 градуса

Първият червен код за опасни горещини за това лято бе издаден в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жега обхвана цяла Румъния. За първи път това лято от Националната метеорологична служба издадоха най-високо предупреждение за опасно горещо време, предаде БТА.

Червен код ще бъде в сила в неделя и понеделник за районите Кришана, Марамуреш, Трансилвания и Северна Молдова. Тогава там се очаква температурите да достигнат 40 градуса. Възможно е да бъдат отчетени и температурни рекорди, а индексът на температурна влажност ще надхвърли критичния праг от 80 единици.

Днес и утре в останалата част на страната в сила са жълт и оранжев код за горещо време. За Букурещ в сила е оранжев код. Още в 11 ч. местно (и българско) време живакът в термометрите в румънската столица отчиташе 31 градуса.

От Общината съобщиха, че още от 1 май в града функционират над 100 чешми, а от вчера са монтирани и осем системи за охлаждане с водна мъгла на ключови локации в румънската столица. На летните улични душове, както местните жители ги наричат, най-много се радват децата и туристите, видя на място кореспондентът на БТА.

На този фон в социалните мрежи бяха разпространени снимки от Бъля Лак в Карпатите, където все още има снежна покривка, а дневната температура е едва 12 градуса.


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  • 1 Хмммм,

    0 2 Отговор
    Нашите управници не се интересуват от опасни горещини, защото тях ги е напекло по рождение.

    14:33 26.06.2026

  • 2 Без име

    2 1 Отговор
    Лято е! Иначе новините са ви като за хора, заради които на антифриза пише, че не се пие.

    15:01 26.06.2026