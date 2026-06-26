Първият червен код за опасни горещини за това лято бе издаден в Румъния

Жега обхвана цяла Румъния. За първи път това лято от Националната метеорологична служба издадоха най-високо предупреждение за опасно горещо време, предаде БТА.

Червен код ще бъде в сила в неделя и понеделник за районите Кришана, Марамуреш, Трансилвания и Северна Молдова. Тогава там се очаква температурите да достигнат 40 градуса. Възможно е да бъдат отчетени и температурни рекорди, а индексът на температурна влажност ще надхвърли критичния праг от 80 единици.

Днес и утре в останалата част на страната в сила са жълт и оранжев код за горещо време. За Букурещ в сила е оранжев код. Още в 11 ч. местно (и българско) време живакът в термометрите в румънската столица отчиташе 31 градуса.

От Общината съобщиха, че още от 1 май в града функционират над 100 чешми, а от вчера са монтирани и осем системи за охлаждане с водна мъгла на ключови локации в румънската столица. На летните улични душове, както местните жители ги наричат, най-много се радват децата и туристите, видя на място кореспондентът на БТА.

На този фон в социалните мрежи бяха разпространени снимки от Бъля Лак в Карпатите, където все още има снежна покривка, а дневната температура е едва 12 градуса.