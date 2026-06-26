Урсула фон дер Лайен ще посети Армения и Азербайджан на фона на напрежението с Русия

Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Армения през следващата седмица, съобщава Ройтерс. В рамките на обиколката си тя ще направи и посещение в Азербайджан, предава News.bg.
Според информацията визитата има за цел да подчертае подкрепата на Европейския съюз за Армения на фона на политическия натиск, който според Брюксел и Ереван страната изпитва от страна на Русия.
Посещението идва след парламентарните избори в Армения през юни, спечелени от министър-председателя Никол Пашинян. Правителството му продължава да заявява стремеж към задълбочаване на отношенията с Европейския съюз и европейска интеграция на страната.
От своя страна Москва обвини западните държави, че са се намесили в изборния процес в полза на Пашинян. Русия нееднократно е изразявала критики към курса на арменското ръководство за сближаване с ЕС и Запада.
Очаква се посещенията на Урсула фон дер Лайен в Армения и Азербайджан да бъдат посветени както на двустранните отношения с Европейския съюз, така и на регионалната сигурност и развитието на Южен Кавказ.
България подкрепя политиката на Европейския съюз за засилване на партньорството с държавите от Източното съседство, включително Армения. Като държава членка на ЕС страната участва в общите европейски усилия за насърчаване на стабилността, диалога и мирното уреждане на отношенията в региона на Южен Кавказ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ПЪК
25 юни 2026, 21:31 часа
Дания вече няма да предоставя временна закрила на украински бежанци от мъжки пол на възраст между 23 и 60 години. Това съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на изявление на датското правителство. Изданието отбелязва, че на украинските мъже на възраст между 22 и 60 години е забранено да напускат родината си без основателна причина. По този начин решението на датското правителство има за цел да предотврати избягването на военна служба от украински мъже.❗❗❗❗❗
13:56 26.06.2026
2 Пич
13:57 26.06.2026
3 павела митова
13:57 26.06.2026
4 Тити на Кака
14:01 26.06.2026
5 Хасковски каунь
14:02 26.06.2026
6 Хасковски каунь
14:04 26.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Боко
14:07 26.06.2026
9 Най-вероятно
14:09 26.06.2026
10 Боко
До коментар #7 от "Готов за бой":Вземи си една бака грес ,аз че вземем метални стружки, че ги смесиш добре ! топим питоньо в сместа и ти го тепам у аспухо 👌
14:11 26.06.2026
11 зеленчук
14:11 26.06.2026
12 Гориил
14:12 26.06.2026
13 Тази
14:12 26.06.2026
14 Фройд
14:16 26.06.2026
15 Подкрепяли
14:17 26.06.2026
16 пешо
14:20 26.06.2026
17 Истината:
заради таен групов чат, включващ украинския наркоманВлАдимир Зеленски
и четирима европейски лидеринацисти!
14:21 26.06.2026
18 ШЕКСПИР
14:34 26.06.2026