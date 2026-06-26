Урсула фон дер Лайен ще посети Армения и Азербайджан на фона на напрежението с Русия

Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Армения през следващата седмица, съобщава Ройтерс. В рамките на обиколката си тя ще направи и посещение в Азербайджан, предава News.bg.

Според информацията визитата има за цел да подчертае подкрепата на Европейския съюз за Армения на фона на политическия натиск, който според Брюксел и Ереван страната изпитва от страна на Русия.

Посещението идва след парламентарните избори в Армения през юни, спечелени от министър-председателя Никол Пашинян. Правителството му продължава да заявява стремеж към задълбочаване на отношенията с Европейския съюз и европейска интеграция на страната.

От своя страна Москва обвини западните държави, че са се намесили в изборния процес в полза на Пашинян. Русия нееднократно е изразявала критики към курса на арменското ръководство за сближаване с ЕС и Запада.

Очаква се посещенията на Урсула фон дер Лайен в Армения и Азербайджан да бъдат посветени както на двустранните отношения с Европейския съюз, така и на регионалната сигурност и развитието на Южен Кавказ.

България подкрепя политиката на Европейския съюз за засилване на партньорството с държавите от Източното съседство, включително Армения. Като държава членка на ЕС страната участва в общите европейски усилия за насърчаване на стабилността, диалога и мирното уреждане на отношенията в региона на Южен Кавказ.