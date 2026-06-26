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Урсула фон дер Лайен ще посети Армения и Азербайджан на фона на напрежението с Русия

Урсула фон дер Лайен ще посети Армения и Азербайджан на фона на напрежението с Русия

26 Юни, 2026 13:54 559 18

  • армения-
  • азербайджан-
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  • посещение-
  • напрежение

Посещението на председателя на Европейската комисия цели да демонстрира подкрепата на Европейския съюз за Армения в период на засилено геополитическо напрежение.

Урсула фон дер Лайен ще посети Армения и Азербайджан на фона на напрежението с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Армения през следващата седмица, съобщава Ройтерс. В рамките на обиколката си тя ще направи и посещение в Азербайджан, предава News.bg.

Според информацията визитата има за цел да подчертае подкрепата на Европейския съюз за Армения на фона на политическия натиск, който според Брюксел и Ереван страната изпитва от страна на Русия.

Посещението идва след парламентарните избори в Армения през юни, спечелени от министър-председателя Никол Пашинян. Правителството му продължава да заявява стремеж към задълбочаване на отношенията с Европейския съюз и европейска интеграция на страната.

От своя страна Москва обвини западните държави, че са се намесили в изборния процес в полза на Пашинян. Русия нееднократно е изразявала критики към курса на арменското ръководство за сближаване с ЕС и Запада.

Очаква се посещенията на Урсула фон дер Лайен в Армения и Азербайджан да бъдат посветени както на двустранните отношения с Европейския съюз, така и на регионалната сигурност и развитието на Южен Кавказ.

България подкрепя политиката на Европейския съюз за засилване на партньорството с държавите от Източното съседство, включително Армения. Като държава членка на ЕС страната участва в общите европейски усилия за насърчаване на стабилността, диалога и мирното уреждане на отношенията в региона на Южен Кавказ.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Пич

    17 0 Отговор
    Това тъпото пак ще се излага пред чужденците!!!

    13:57 26.06.2026

  • 3 павела митова

    17 0 Отговор
    урода още ли не е пукнала

    13:57 26.06.2026

  • 4 Тити на Кака

    11 0 Отговор
    Основната цел на любимата на всички ни Урсузлула е запознаването с нивото на гинекологическата помощ в двете държави и нужните мерки за подобряването й.

    14:01 26.06.2026

  • 5 Хасковски каунь

    14 0 Отговор
    Ще ги подкукуросва, вери+цата и швабска

    14:02 26.06.2026

  • 6 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Пашинян усети дебелия и почна да се отърква у Путин

    14:04 26.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боко

    9 0 Отговор
    Тая още ли е жива 🤮💩🪦👍👌

    14:07 26.06.2026

  • 9 Най-вероятно

    5 0 Отговор
    Посещението ще е опит за потушаване на конфликта между двете страни, който с чисто пропагандна цел ни се представя като подкрепа срещу Руския натиск.

    14:09 26.06.2026

  • 10 Боко

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Готов за бой":

    Вземи си една бака грес ,аз че вземем метални стружки, че ги смесиш добре ! топим питоньо в сместа и ти го тепам у аспухо 👌

    14:11 26.06.2026

  • 11 зеленчук

    11 0 Отговор
    Бин ладен и Хитлер ряпа да ядат пред тая!

    14:11 26.06.2026

  • 12 Гориил

    12 0 Отговор
    Много е вероятно тази жена да не постигне нито една от целите си, но ще покаже ясно колко дълбоко мрази Русия. Пашинян спечели изборите, но не си осигури конституционно мнозинство. Това означава, че опозицията няма да позволи на квазиреформатори да променят конституцията и да сключат мир с Азербайджан при западни условия.Русия е дом на лоялна, богата и влиятелна арменска диаспора, която нито одобрява, нито подкрепя курса на арменската управляваща партия към Европа и НАТО. Няма да можете да устоите на тази сила.

    14:12 26.06.2026

  • 13 Тази

    9 0 Отговор
    Вещица трябва да бъде изгорена жива.

    14:12 26.06.2026

  • 14 Фройд

    5 0 Отговор
    А дано някой укродрон , се забий в аспуха на самолета !

    14:16 26.06.2026

  • 15 Подкрепяли

    5 0 Отговор
    Сме тия паразити за Гейевропа ха ха , руснаците са щастливци че ще ги свалят от гърба си тия тарикати .

    14:17 26.06.2026

  • 16 пешо

    7 0 Отговор
    вещицата отива да подстрекава за война с РУСИЯ

    14:20 26.06.2026

  • 17 Истината:

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    заради таен групов чат, включващ украинския наркоманВлАдимир Зеленски
    и четирима европейски лидеринацисти!

    14:21 26.06.2026

  • 18 ШЕКСПИР

    2 0 Отговор
    Има нещо гнило в Урсула, постоянно интегрира бившите републики в ЕС !!! Чии го търси в Кавказ при условие ,че ЕС е в криза ???

    14:34 26.06.2026