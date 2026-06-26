Тръмп се връща в хотела, където бе извършен опит за покушение срещу него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се завърне днес в хотел „Хилтън“ във Вашингтон за първи път, откакто през април въоръжен нападател принуди организаторите да прекъснат вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Очаква се държавният глава да произнесе реч на ежегодната конференция „Пътят към мнозинството“, организирана от евангелската организация Faith and Freedom Coalition, предава News.bg.

На 25 април Тръмп беше евакуиран от хотела, след като въоръжен мъж се опита да премине през охраната на Сикрет сървис, която обезпечаваше събитието. Според прокуратурата нападателят е стрелял с пушка по агент на Сикрет сървис и е атакувал контролно-пропускателен пункт в опит да достигне до президента и други представители на неговата администрация. При инцидента Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха изведени незабавно от сградата.

Властите идентифицираха заподозрения като 31-годишния Коул Томас Алън от Калифорния. Той е обвинен в опит за убийство на президента, но не се признава за виновен. След случилото се Тръмп заяви, че хотелът „Хилтън“ „не е особено сигурна сграда“.

Очаква се днешното събитие да се проведе при още по-строги мерки за сигурност. От Сикрет сървис посочиха, че непрекъснато адаптират плановете си за охрана спрямо повишените рискове. Според службата предприетите през април мерки са предотвратили реализирането на заплахата, но процедурите за сигурност продължават да се преразглеждат и актуализират при необходимост.

Faith and Freedom Coalition е евангелска организация, която подкрепя Доналд Тръмп. Президентът традиционно защитава редица нейни каузи, включително ограничения върху участието на транссексуални спортисти в женските спортове. В същото време той срещна критики от част от религиозните си поддръжници заради споразумението за прекратяване на огъня с Иран, както и от противници на абортите, които смятат, че администрацията му е направила прекалено големи отстъпки по темата.

Хотел „Хилтън“ във Вашингтон е традиционно място за провеждане на ежегодната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом и на други президентски събития. Именно пред този хотел през 1981 г. беше извършен опит за убийство срещу президента Роналд Рейгън, който оцеля след нападението. След инцидента през април Асоциацията на кореспондентите обяви, че ще проведе заместваща, по-малка по мащаб вечеря в друг хотел в края на юли.

От 2024 г. насам Доналд Тръмп е преживял общо три опита за покушение на фона на засилващото се политическо напрежение и поляризация в Съединените щати.

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