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Трусът във Венецуела: 920 жертви и 50 000 изчезнали ВИДЕО

Трусът във Венецуела: 920 жертви и 50 000 изчезнали ВИДЕО

27 Юни, 2026 03:52, обновена 27 Юни, 2026 03:57 450 1

  • земетресение-
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  • жертви-
  • спасителни операции

Мащабът на разрушенията от двойния трус е катастрофален, десетки хиляди са под руините в Ла Гуайра и Каракас

Трусът във Венецуела: 920 жертви и 50 000 изчезнали ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на потвърдените жертви от опустошителното двойно земетресение във Венецуела достигна най-малко 920 души, а над 50 000 души остават в неизвестност към 3:30 часа българско време на 27 юни.

Черната статистика бе официално обявена от председателя на Националното събрание в Каракас Хорхе Родригес. Опасенията на сеизмолозите са, че крайната бройка на загиналите може да надхвърли 10 000 души, тъй като цели квартали са напълно изравнени със земята, предадоха CNN и El País.

Хронология на бедствието

Страната бе поразена от два последователни, изключително мощни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, усетени в рамките на едва 39 секунди с епицентър близо до гъсто населеното крайбрежие. Ситуацията се влоши драстично след нов силен вторичен трус с магнитуд 4,9, който доразруши вече компрометирани сгради и предизвика масова паника сред оцелелите.

Хуманитарна криза и блокирани под руините

Официалните данни на венецуелските власти към този час очертават мащаба на трагедията:

  • Ранени: Над 3360 души са хоспитализирани, като лечебните заведения в провинция Ла Гуайра работят при 900% претоварване.
  • Затрупани: Спасителните екипи са локализирали и се опитват да извадят на повърхността поне 172 оцелели, блокирани под паднали бетонни плочи.
  • Материални щети: Напълно или частично разрушени са 383 големи жилищни и административни сгради, 13 болници и над 1000 къщи. Международното летище в Каракас е извън строя поради срутвания.

В опит да улесни координацията и търсенето на изчезнали, временното правителство на Делси Родригес предприе безпрецедентен ход, като отмени двугодишната национална забрана за ползване на социалната мрежа X (бившия Twitter).

Международна мобилизация

Във Венецуела е обявено извънредно положение. На място вече работят тежко оборудвани спасителни отряди от Швейцария, Мексико, Салвадор и Турция. Съединените щати също се включиха в хуманитарната акция, като задействаха Южното си командване за доставяне на спешна помощ и логистична подкрепа на терен. Според иберийските медии, сред идентифицираните до момента жертви има граждани на Испания, Португалия, Бразилия и Китай.

Позицията на МВнР: Има ли пострадали българи?

Министерството на външните работи на България съобщи, че към този час няма данни за загинали или пострадали български граждани при бедствието. Българското посолство в Бразилия, което е акредитирано и за Венецуела, е в постоянен контакт с местните кризисни щабове и следи ситуацията в реално време.


Венецуела
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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Няма загинали българи,за съжаление. 🦧😪🦧

    04:08 27.06.2026