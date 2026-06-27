Европа „ври“: Стотици жертви и червен код за жеги в десетки държави ВИДЕО

Силна и безмилостна вълна от екстремни горещини, предизвикана от метеорологичния феномен „Омега блок“, парализира големи части от Западна и Централна Европа към 27 юни.

Африканският топлинен купол донесе безпрецедентни температури, надхвърлящи 40°C на много места, като вече доведе до стотици смъртни случаи, прекъсвания на тока и сериозен натиск върху здравните и транспортните системи.

Учените от организацията World Weather Attribution (WWA) публикуваха извънреден анализ, според който настоящата вълна е най-тежката, регистрирана някога в изследвания район, и би била „практически невъзможна“ без ефекта от климатичните промени.

Черна статистика и човешки жертви

Жегата се доказа като най-смъртоносния природен риск на континента, предаде Forbes, а New York Times цитира следните данни:

Франция: Страната е сред най-тежко засегнатите. Обявени са над 40 жертви, пряко свързани с топлинния стрес, а други 40 души са се удавили при инциденти в опит да потърсят прохлада във водоеми.

Страната е сред най-тежко засегнатите. Обявени са над 40 жертви, пряко свързани с топлинния стрес, а други 40 души са се удавили при инциденти в опит да потърсят прохлада във водоеми. Испания: Националната система за мониторинг на смъртността (MoMo) отчете поне 212 смъртни случая , свързани с рекордно горещото време само в рамките на броени дни.

Националната система за мониторинг на смъртността (MoMo) отчете , свързани с рекордно горещото време само в рамките на броени дни. Италия: Официално са потвърдени пет смъртни случая на хора, колабирали на открито вследствие на високите температури.

Абсолютни температурни рекорди

Горещата вълна буквално заличи историческите максимуми, поставяни по време на легендарните суши през 1976 и 2003 г.

Франция отчете най-горещия ден в историята си с национален температурен индекс от 30,0°C, а в град Пюло живакът удари абсолютен рекорд от 43,8°C .

отчете най-горещия ден в историята си с национален температурен индекс от 30,0°C, а в град Пюло живакът удари . Великобритания подобри три поредни дни юнските си рекорди, достигайки невижданите за сезона 36,4°C в графство Съмърсет, което предизвика безпрецедентен скок на повикванията към Спешна помощ.

подобри три поредни дни юнските си рекорди, достигайки невижданите за сезона в графство Съмърсет, което предизвика безпрецедентен скок на повикванията към Спешна помощ. Испания и Швейцария също счупиха рекордите си за юни – град Билбао измери 42,7°C, а Базел достигна историческите 38,0°C.

Инфраструктурен колапс и извънредни мерки

Жегата извади наяве факта, че европейската инфраструктура не е пригодена за новата климатична реалност:

Затворени училища: Над 13 500 училища във Франция и над 1000 във Великобритания затвориха врати или въведоха извънредни графици заради липса на охлаждане.

Над 13 500 училища във Франция и над 1000 във Великобритания затвориха врати или въведоха извънредни графици заради липса на охлаждане. Блокиран транспорт и енергетика: В Белгия железниците отменят по 100 влака дневно поради риск от деформация на релсите. Франция бе принудена частично да спре или намали мощностите на някои от ядрените си реактори поради прегряване на реките, използвани за охлаждане, а десетки хиляди домакинства останаха без ток.

В Белгия железниците отменят по 100 влака дневно поради риск от деформация на релсите. Франция бе принудена частично да спре или намали мощностите на някои от ядрените си реактори поради прегряване на реките, използвани за охлаждане, а десетки хиляди домакинства останаха без ток. Ограничен туризъм: Световни забележителности като Айфеловата кула и Лувъра в Париж съкратиха работното си време, за да предпазят посетителите и служителите си.

Куриозен пример за мащаба на кризата стана събитие в рамките на Седмицата на климата в Лондон, посветено именно на глобалните мерки срещу екстремните жеги, което трябваше да бъде отменено заради... издадения от британската метеорологична служба (Met Office) червен код за опасни горещини.

Прогноза: Жегата се мести на Изток

Световната метеорологична организация (WMO) предупреждава, че „Омега блокът“ бавно ще започне да се измества през уикенда, пренасяйки екстремните температури на изток и юг. Червени кодове и температури около и над 40°C вече са в сила за Германия, Австрия, Полша и Чехия, а в следващите дни се очаква вълната да обхване Балканите и Италия.