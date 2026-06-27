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Дейвид О'Съливан: Санкциите на ЕС срещу Русия нямат мандат от ООН, но коалицията работи
  Тема: Украйна

Дейвид О'Съливан: Санкциите на ЕС срещу Русия нямат мандат от ООН, но коалицията работи

27 Юни, 2026 06:07, обновена 27 Юни, 2026 06:14 754 6

  • дейвид о'съливан-
  • :санкции-
  • ес-
  • русия

Специалният пратеник на ЕС уточни, че мерките не са международно обвързващи, но икономическата им сила идва от Г-7 и глобалните партньори

Дейвид О'Съливан: Санкциите на ЕС срещу Русия нямат мандат от ООН, но коалицията работи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските санкции срещу Русия не притежават правно обвързваща сила съгласно международното право, тъй като не са наложени с мандат от Организацията на обединените нации (ООН).

Това заяви специалният пратеник на ЕС по санкциите Дейвид О'Съливан в интервю за украинското издание Kyiv Independent.

О'Съливан разясни, че поради правото на вето на Русия в Съвета за сигурност на ООН, съгласуването на универсални мерки е невъзможно. Поради тази причина легитимността и ефективността на европейските ограничения се крепят изцяло на мащабната коалиция между ЕС, страните от Г-7 и партньори като Австралия, Южна Корея, Норвегия и Швейцария.

Дипломатът подчерта, че основното предизвикателство в момента остава заобикалянето на санкциите от страна на частни търговци в Централна Азия, Кавказ и ОАЕ, търсещи бърза печалба. Като най-сериозен и организиран проблем той посочи Китай, който продължава умишлено да запълва пазарните ниши в руската икономика. Въпреки това О'Съливан е категоричен, че Брюксел има твърдата решимост да „удържи линията“ на икономически натиск срещу Москва.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Санкциите работят

    16 3 Отговор
    Фолксваген ще съкратят 100 000 работници и няма да има кой да прави голфове за руснаците.

    Коментиран от #2

    06:17 27.06.2026

  • 2 Хмм

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Санкциите работят":

    руснаците карат собствени коли вече, изобщо ги принуждават да си произвеждат всичко

    06:19 27.06.2026

  • 3 Санкциите работят

    6 0 Отговор
    Изнасяне и спиране на бизнеси. Безработица. И накрая еврото не се търси.

    06:57 27.06.2026

  • 4 Санкциите

    5 0 Отговор
    Не са законни според межд. право, но на тяхна основа се атакуват, задържат и конфискуват танкери. И какво означава това?

    07:15 27.06.2026

  • 5 НА ТЕЯ ИМВИКАЛИ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ, ДАААА

    6 0 Отговор
    не притежават правно обвързваща сила съгласно международното право !!!! ДЕМЕК ТОВА Е АБСОЛЮТНО БЕЗЗАКОНИЕ , КОЕТО ДЖАБАЗИТЕ СИ САМОПОЗВОЛЯВАТ ДА ВЪРШАТ , Т.Е В СИЛА СА ЗАКОНИТЕ НА ДЖУНГЛАТА !! И ТЕЯ ПИРАТОДЖАМБАЗИ БИЛИ ДЕМОКРАТИ , ОКРАДОХА СТОТИЦИ МИЛЯРДИ ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЗА УКРОХУНТОВИТЕ ТЕРОРИСИ , И НИКАКЪВ ОТЧЕТ НА ТЕЗИ ЧУДОВИЩНИ СУМИ . КАК ДА ИМА ОПТЧЕТ КАТО ДРУЖНО С УКРОХУНТАТА ,УРСУЛАНСКАТА ХХУНТА ГИ ИЗДАЛАВЕРИХА ВЗАИМНО .

    07:19 27.06.2026

  • 6 Оня

    3 1 Отговор
    Е работят разбира се, набълбукахте се с дългове ама иначе работят!

    07:37 27.06.2026

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