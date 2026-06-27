Европейските санкции срещу Русия не притежават правно обвързваща сила съгласно международното право, тъй като не са наложени с мандат от Организацията на обединените нации (ООН).

Това заяви специалният пратеник на ЕС по санкциите Дейвид О'Съливан в интервю за украинското издание Kyiv Independent.

О'Съливан разясни, че поради правото на вето на Русия в Съвета за сигурност на ООН, съгласуването на универсални мерки е невъзможно. Поради тази причина легитимността и ефективността на европейските ограничения се крепят изцяло на мащабната коалиция между ЕС, страните от Г-7 и партньори като Австралия, Южна Корея, Норвегия и Швейцария.

Дипломатът подчерта, че основното предизвикателство в момента остава заобикалянето на санкциите от страна на частни търговци в Централна Азия, Кавказ и ОАЕ, търсещи бърза печалба. Като най-сериозен и организиран проблем той посочи Китай, който продължава умишлено да запълва пазарните ниши в руската икономика. Въпреки това О'Съливан е категоричен, че Брюксел има твърдата решимост да „удържи линията“ на икономически натиск срещу Москва.