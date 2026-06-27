Европейските санкции срещу Русия не притежават правно обвързваща сила съгласно международното право, тъй като не са наложени с мандат от Организацията на обединените нации (ООН).
Това заяви специалният пратеник на ЕС по санкциите Дейвид О'Съливан в интервю за украинското издание Kyiv Independent.
О'Съливан разясни, че поради правото на вето на Русия в Съвета за сигурност на ООН, съгласуването на универсални мерки е невъзможно. Поради тази причина легитимността и ефективността на европейските ограничения се крепят изцяло на мащабната коалиция между ЕС, страните от Г-7 и партньори като Австралия, Южна Корея, Норвегия и Швейцария.
Дипломатът подчерта, че основното предизвикателство в момента остава заобикалянето на санкциите от страна на частни търговци в Централна Азия, Кавказ и ОАЕ, търсещи бърза печалба. Като най-сериозен и организиран проблем той посочи Китай, който продължава умишлено да запълва пазарните ниши в руската икономика. Въпреки това О'Съливан е категоричен, че Брюксел има твърдата решимост да „удържи линията“ на икономически натиск срещу Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Санкциите работят
Коментиран от #2
06:17 27.06.2026
2 Хмм
До коментар #1 от "Санкциите работят":руснаците карат собствени коли вече, изобщо ги принуждават да си произвеждат всичко
06:19 27.06.2026
3 Санкциите работят
06:57 27.06.2026
4 Санкциите
07:15 27.06.2026
5 НА ТЕЯ ИМВИКАЛИ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ, ДАААА
07:19 27.06.2026
6 Оня
07:37 27.06.2026