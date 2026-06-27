The Telegraph: Хамас потуши с брутални репресии протести в Газа

Ивицата Газа остана под безпощаден контрол, след като ислямисткото движение „Хамас“ разгърна целия си апарат за сигурност, за да смаже планираните мащабни граждански протести.

Демонстрациите, организирани от активисти под надслова „Революция 26 юни“, имаха за цел да поискат пълно разоръжаване на групировката и предаване на гражданската власт на преходно правителство на технократи.

Улиците в 18-те предварително обявени локации за сбирки останаха необичайно празни поради масираното присъствие на въоръжени милиции от бригадите „Ал-Касам“ и цивилни агенти от разузнаването. Както съобщава британското издание The Telegraph, организаторите и местните журналисти са били подложени на предварително сплашване, като имената им са разпространявани в социалните мрежи като „легитимни мишени“. Има данни за десетки арести, отвличания и побои над граждани, опитали се да заснемат случващото се.

Допълнителен натиск върху изтощеното от войната население бе оказан и чрез официална фатва (религиозен указ) от местния Комитет на палестинските учени. Духовниците обявиха протестите срещу „съпротивата“ за строго забранени (харам), обвинявайки недоволните граждани в „криминално поведение“ и индиректна помощ за Израел. Въпреки жестокия натиск и заплахите, в някои изолирани райони стотици палестинци успяха да излязат по улиците с искания за край на разрухата, хуманитарната криза и диктатурата.