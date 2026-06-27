Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
The Telegraph: Хамас потуши с брутални репресии протести в Газа

The Telegraph: Хамас потуши с брутални репресии протести в Газа

27 Юни, 2026 06:53, обновена 27 Юни, 2026 07:08 927 6

  • газа-
  • хамас-
  • протести-
  • репресии

Спецчасти и религиозни укази блокираха масовото гражданско недоволство, настояващо за разоръжаване на групировката

The Telegraph: Хамас потуши с брутални репресии протести в Газа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ивицата Газа остана под безпощаден контрол, след като ислямисткото движение „Хамас“ разгърна целия си апарат за сигурност, за да смаже планираните мащабни граждански протести.

Демонстрациите, организирани от активисти под надслова „Революция 26 юни“, имаха за цел да поискат пълно разоръжаване на групировката и предаване на гражданската власт на преходно правителство на технократи.

Улиците в 18-те предварително обявени локации за сбирки останаха необичайно празни поради масираното присъствие на въоръжени милиции от бригадите „Ал-Касам“ и цивилни агенти от разузнаването. Както съобщава британското издание The Telegraph, организаторите и местните журналисти са били подложени на предварително сплашване, като имената им са разпространявани в социалните мрежи като „легитимни мишени“. Има данни за десетки арести, отвличания и побои над граждани, опитали се да заснемат случващото се.

Допълнителен натиск върху изтощеното от войната население бе оказан и чрез официална фатва (религиозен указ) от местния Комитет на палестинските учени. Духовниците обявиха протестите срещу „съпротивата“ за строго забранени (харам), обвинявайки недоволните граждани в „криминално поведение“ и индиректна помощ за Израел. Въпреки жестокия натиск и заплахите, в някои изолирани райони стотици палестинци успяха да излязат по улиците с искания за край на разрухата, хуманитарната криза и диктатурата.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    5 7 Отговор
    Убедени сме в долнопробните винлъжи

    07:13 27.06.2026

  • 2 Някой

    4 7 Отговор
    Сега ще ни убеждават, че онези са лоши, а не Сатаняху и другите като военният им министър, убили в Га-за 20 000 деца според ООН. И където им заграбват територията.
    Трябва връщане на всички окупирани територии и ново цепене на Израел и Палестина според населението от 1947г. Примерно права линия от морето до Йордания и южната част ИЗраел, а северната Палестина.

    07:14 27.06.2026

  • 3 Телеграф и графиня крава

    2 4 Отговор
    Като стана въпрос за "брутални репресии", цивилните жертви на израелската армия отдавна надхвърлиха 100 000, в това число и служители на ООН, червения кръст/полумесец, както и доста журналисти.

    Коментиран от #6

    07:22 27.06.2026

  • 4 гост

    3 1 Отговор
    Това да не провокира Израел пак да удари че малко им трябва.кой е виновен в случая,терористичната групировка Хамас спонсорирана от терористичната държава Иран.

    07:36 27.06.2026

  • 5 Нищо ново

    0 3 Отговор
    След априлското възстание нашите предават почти всичко на турците. Ставало така : четниците като бягат по един по двама чукат на някоя врата : оттам ги канят , влез хапни , наспи се. После казват "аз отивам за още храна" и длед малко идват с 5 заптиета. Ако можеха палестинците биха предали до последния боец на хамас на евреите ама тия не са смешници като нашите четници тогава

    07:36 27.06.2026

  • 6 Герги

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Телеграф и графиня крава":

    Шльоко,тънката мисъл е че палестинците искат да живеят спокойно но Хамас не дава...четеш ли между редовете.

    07:38 27.06.2026