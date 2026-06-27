Албания: Протести и арести в Тирана

Напрежението в Албания не стихва. Страната навлезе в четвъртата седмица на непрекъснати масови протести.

Това, което започна като екологичен отпор срещу изграждането на луксозен туристически комплекс от компанията на Джаред Къшнър, вече се трансформира в мащабно общонационално движение за сваляне на правителството на премиера Еди Рама.

Хроника на деня: Арести и призиви за съпротива

Актулните основни акценти от ситуацията в Тирана включват:

Нови съдебни преследвания: Държавната полиция на Албания обяви, че 15 души са привлечени под наказателна отговорност след снощните демонстрации в столицата за блокиране на пътища и гражданско неподчинение.

Държавната полиция на Албания обяви, че 15 души са привлечени под наказателна отговорност след снощните демонстрации в столицата за блокиране на пътища и гражданско неподчинение. Опозицията влиза „ва банк“: Лидерът на Демократическата партия Сали Бериша призова всички албанци да се присъединят към уличните шествия, определяйки ги като „исторически момент“ за събарянето на властта.

Лидерът на Демократическата партия Сали Бериша призова всички албанци да се присъединят към уличните шествия, определяйки ги като „исторически момент“ за събарянето на властта. Позицията на правителството: Премиерът Еди Рама категорично отказва да спре инвестиционния проект. Той обяви протестите за част от „хибридна война срещу Албания“, дирижирана от Иран чрез дигитални дезинформационни кампании.

Защо избухна гневът?

Демонстрантите използват фигури на розови фламинги като символ на застрашената природа в лагуната Нарта и остров Сазан. Протестът обаче бързо се превърна в глас на разочарованието от ниските заплати, липсата на перспектива и корупцията.

Пред сградата на Министерския съвет бяха подредени стотици празни обувки – символ на над 1,7 милиона албанци, напуснали родината си през последните три десетилетия. С лозунги като „Албания не се продава“, гражданите изразяват гнева си, че средната заплата в страната е едва 950 евро, докато правителството харизва публична земя за курорти.

Международен отзвук

Европейският съюз изрази сериозна загриженост относно спазването на екологичните стандарти и липсата на прозрачност при договорите, сключени чрез холандски кухи фирми от компанията Affinity Partners на Къшнър. Посланикът на ЕС в Тирана напомни, че Албания трябва да приведе законодателството си в съответствие с европейските норми, ако иска да напредне в преговорите за членство.

Очаква се по-късно тази вечер улиците на Тирана отново да бъдат залети от хиляди граждани.

По информация на БТА и международни кореспонденти в Тирана