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Албания: Протести и арести в Тирана

Албания: Протести и арести в Тирана

27 Юни, 2026 18:09, обновена 27 Юни, 2026 18:14 657 11

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  • протести-
  • правителство

„Революцията на фламингите“ ескалира с обвинения в хибридна война, опозицията иска оставка на Рама

Албания: Протести и арести в Тирана - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Албания не стихва. Страната навлезе в четвъртата седмица на непрекъснати масови протести.

Това, което започна като екологичен отпор срещу изграждането на луксозен туристически комплекс от компанията на Джаред Къшнър, вече се трансформира в мащабно общонационално движение за сваляне на правителството на премиера Еди Рама.

Хроника на деня: Арести и призиви за съпротива

Актулните основни акценти от ситуацията в Тирана включват:

  • Нови съдебни преследвания: Държавната полиция на Албания обяви, че 15 души са привлечени под наказателна отговорност след снощните демонстрации в столицата за блокиране на пътища и гражданско неподчинение.
  • Опозицията влиза „ва банк“: Лидерът на Демократическата партия Сали Бериша призова всички албанци да се присъединят към уличните шествия, определяйки ги като „исторически момент“ за събарянето на властта.
  • Позицията на правителството: Премиерът Еди Рама категорично отказва да спре инвестиционния проект. Той обяви протестите за част от „хибридна война срещу Албания“, дирижирана от Иран чрез дигитални дезинформационни кампании.

Защо избухна гневът?

Демонстрантите използват фигури на розови фламинги като символ на застрашената природа в лагуната Нарта и остров Сазан. Протестът обаче бързо се превърна в глас на разочарованието от ниските заплати, липсата на перспектива и корупцията.

Пред сградата на Министерския съвет бяха подредени стотици празни обувки – символ на над 1,7 милиона албанци, напуснали родината си през последните три десетилетия. С лозунги като „Албания не се продава“, гражданите изразяват гнева си, че средната заплата в страната е едва 950 евро, докато правителството харизва публична земя за курорти.

Международен отзвук

Европейският съюз изрази сериозна загриженост относно спазването на екологичните стандарти и липсата на прозрачност при договорите, сключени чрез холандски кухи фирми от компанията Affinity Partners на Къшнър. Посланикът на ЕС в Тирана напомни, че Албания трябва да приведе законодателството си в съответствие с европейските норми, ако иска да напредне в преговорите за членство.

Очаква се по-късно тази вечер улиците на Тирана отново да бъдат залети от хиляди граждани.

По информация на БТА и международни кореспонденти в Тирана


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин 🇧🇬

    9 1 Отговор
    950 € ? Че тя средната нетна заплата в натовска , евроатлантическа България е по ниска ?! А и ЕС и НАТО превърнаха българите в енергийни роби на Турция и САЩ : Руски газ , но втечнен от краварите , и ток от руски АЕЦи , но от Турция , и оскъпен от турчилята .

    Коментиран от #6

    18:19 27.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 7 Отговор
    хм..тва фламинго почна пък да мигрира в РФ

    Коментиран от #5, #8

    18:19 27.06.2026

  • 3 Овчар

    9 0 Отговор
    Промяна на системата в полза на обществото не се прави с избори, олигархични закони или молитви а с метални тръби винкели и коктели Молотов..! Страхът на кърлежите предизвикан от народа е хапчето за промяна останалото е илюзия в която вярват само глупаците...! Албанците знаят това..!

    18:21 27.06.2026

  • 4 Така се прави

    8 0 Отговор
    И албанците си защитават правата, а заспалите българи тук ги превземат украинците.
    Строят си анклави където си пожелаят и изобщо не се съобразяват с правила и закони, а Ганю спи.
    На времето какви българи е имало от които светът е треперел, а от днешния Ганю нищо не става.
    Срам за човешкия род е.

    18:23 27.06.2026

  • 5 Миролюб Войнов,аналитик

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Гледай да не почне в дивия ти да мигрира,едно коо. женно Фламинго ☝️!

    18:25 27.06.2026

  • 6 Заслужаваме си го!!!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин 🇧🇬":

    Мълчи сърце..........Генът ни е робски .

    18:26 27.06.2026

  • 7 Сега става интересно -

    6 0 Отговор
    Евреи срещу шиптъри - едните, подли и безскрупулни, свикнали да става на тяхното, другите, обаче, корави и не цепещи басма на никого!

    18:27 27.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 кво мрънкат че и тук толкова и сме в

    5 0 Отговор
    клуба на богатите

    че средната заплата в страната е едва 950 евро

    18:28 27.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хмм

    4 3 Отговор
    в Албания защитават земята си, при нас протест в защита на огромните заплати на държавната администрация, а уж искаха съкращение на администрацията

    18:30 27.06.2026

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