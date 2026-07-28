Хърватия потвърди подкрепата си за членството на Албания в ЕС

Хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман приключи двудневното си официално посещение в Албания със срещи с премиера Еди Рама и президента Байрам Бегай, като потвърди подкрепата на Загреб за присъединяването на страната към Европейския съюз, предава БТА.

По време на разговорите двете страни подчертаха значението на стратегическото партньорство между Хърватия и Албания, както и предстоящата 35-годишнина от установяването на дипломатически отношения. Акцент беше поставен и върху задълбочаването на сътрудничеството в рамките на НАТО, към което двете държави се присъединиха през 2009 година.

В публикация в социалната мрежа X Гърлич Радман съобщи, че с албанските лидери са обсъдили защитата на Адриатическо море, подобряването на транспортната свързаност, развитието на съвместни икономически проекти и нови възможности за сътрудничество в полза на гражданите на двете страни.

Хърватският първи дипломат отново заяви, че Загреб остава силен партньор и защитник на европейския път на Албания и ще продължи да подкрепя страната през целия процес на присъединяване към ЕС.

Президентът Байрам Бегай благодари за последователната подкрепа на Хърватия за европейската интеграция на Албания. Двамата са обсъдили и разширяването на сътрудничеството в сферите на икономиката, отбраната, енергетиката, инфраструктурата и туризма, както и значението на добрите двустранни отношения за сигурността и стабилността на Балканите.

На срещата с албанския външен министър Ферит Ходжа беше отчетен сериозният потенциал за развитие на икономическите връзки, особено в транспорта, инфраструктурата, енергетиката и отбраната. Сред обсъдените проекти беше и Йонийско-Адриатическият газопровод (IAP), който според Загреб ще подобри регионалната свързаност и енергийната сигурност.

Радман подчерта още значението на тристранното сътрудничество между Хърватия, Албания и Косово в сферата на отбраната, както и добрата координация по въпросите на миграцията, охраната на границите и опазването на Адриатическо море.

Албания продължава напредъка си към членство в Европейския съюз, след като преди две седмици затвори първите три преговорни глави - „Наука и научни изследвания“, „Образование и култура“ и „Външни отношения“. Към момента страната е отворила всички 33 преговорни глави.