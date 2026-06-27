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Нападение в Карачи: Ликвидирани са петима терористи ВИДЕО

Нападение в Карачи: Ликвидирани са петима терористи ВИДЕО

27 Юни, 2026 20:10, обновена 27 Юни, 2026 20:14 710 0

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Силите за сигурност в Пакистан предотвратиха мащабен атентат срещу военна база, след като кола-бомба избухна на пропускателен пункт в мегаполиса

Нападение в Карачи: Ликвидирани са петима терористи ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозия и ожесточена престрелка разтърсиха пакистанския град Карачи, след като група въоръжени нападатели направиха опит да щурмуват база на паравоенните сили в източния жилищен район Gulistan-e-Jauhar.

Нападателите първоначално са взривили кола, заредена с експлозиви пред пропускателния пункт на обекта, което е последвано от два по-малки вторични взрива и интензивна стрелба, продължила близо половин час.

Бързата и решителна намеса на патрулите на входа е предотвратила нахлуването на терористите в самия комплекс. Според официална информация, разпространена от международната агенция Xinhua, силите за сигурност са реагирали незабавно и са успели да ликвидират петима от нападателите на място.

В момента целият район около Метеорологичната служба и близките университети е напълно блокиран. Властите провеждат специализирана операция по прочистване на периметъра, като се проверява за евентуални съучастници или скрити взривни устройства. Главният министър на провинция Синд е разпоредил спешно разследване, като към момента все още няма официални данни за точния брой на ранените сред цивилните граждани и служителите на реда.


Индия
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