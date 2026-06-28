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САЩ и Иран подновиха ударите: Примирието пред колапс

САЩ и Иран подновиха ударите: Примирието пред колапс

28 Юни, 2026 03:09, обновена 28 Юни, 2026 05:05 2 259 19

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Американската армия порази ирански радарни станции и складове за дронове след нова атака срещу танкер в Ормузкия проток

САЩ и Иран подновиха ударите: Примирието пред колапс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесоха серия от мощни въздушни удари по военни цели на територията на Иран.

Операцията е в пряк отговор на продължаващата агресия срещу търговското корабоплаване в стратегическия Ормузки проток. Ситуацията в региона остава критична, а постигнатото на 17 юни крехко споразумение за спиране на огъня е пред пълно разпадане.

Хронология на ескалацията

  • 25 юни: Ирански дрон атакува сингапурския товарен кораб M/V Ever Lovely.
  • 26 юни: Американската авиация отвръща с първа вълна от удари по иранското крайбрежие.
  • 27 юни (4:30 ч. местно време): Ирански дрон камикадзе удря танкера M/T Kiku, превозващ 2 милиона барела суров петрол.
  • Нощта срещу 28 юни: САЩ започват втора масирана вълна от въздушни удари по иранска инфраструктура.

Поразените цели и реакцията на Вашингтон

В официално изявление, разпространено от CENTCOM в Х , се посочва, че на Техеран е бил даден шанс да спази примирието, но страната е избрала да не го направи.

Американските военновъздушни и военноморски сили са атакували и неутрализирали 10 ключови компонента от военната машина на Иран, разположени по южното крайбрежие и на остров Кешм:

  • Складове за съхранение на безпилотни летателни апарати и ракети;
  • Системи за противовъздушна отбрана и комуникационни възли;
  • Брегови радарни станции и съоръжения за минополагане.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира събитията в социалната си платформа Truth Social, определяйки действията на Иран като „глупаво нарушение“ на договореностите. Той предупреди, че при следваща провокация американската армия е готова „да довърши започнатото“ по военен път.

Контраатаките на Техеран и ситуацията в Залива

Иранската революционна гвардия (IRGC) не закъсня с отговора си. Според информация на арабската редакция на Al Jazeera, иранските сили са изстреляли ракети и дронове срещу военни обекти на САЩ в региона, активирайки сирените за въздушна тревога в Кувейт и Бахрейн. Властите в Кувейт потвърдиха, че техните системи за ПВО са прихванали няколко „враждебни цели“ в ранните часове на неделния ден.

Въпреки тежкия военен обмен, от CENTCOM уверяват, че транзитът на търговски кораби през Ормузкия проток не е прекъснат изцяло, като американски кораби продължават да осигуряват координация за безопасен коридор. Анализаторите обаче предупреждават, че ново затваряне на протока заплашва да предизвика шоково поскъпване на петрола на международните пазари.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 митака

    10 0 Отговор
    Тия нали си разбраха уж..?

    03:19 28.06.2026

  • 2 Какво пак ли ще ги победи

    16 6 Отговор
    окончателно и завинаги и пак ще ги връща в каменната ера? За кой път вече 65-ти? 😂😂😂

    Коментиран от #7

    03:44 28.06.2026

  • 3 Ъъъ

    23 6 Отговор
    Докато съществува Израел, мир няма има!

    03:56 28.06.2026

  • 4 Спри се бе

    10 1 Отговор
    Ало драскача, спри се с тези ЧатГПТ статии! То не се разбира нищо от безумното форматиране, безсмисленото подчертаване и т.н.

    Коментиран от #18

    03:59 28.06.2026

  • 5 Д-р Ментал

    6 6 Отговор
    Тръмп го гони деменцията, забравил е че се споразумяха

    Коментиран от #8

    04:05 28.06.2026

  • 6 Груйо

    9 14 Отговор
    Исляма-кьопеците и съветските орки разбират само от бой. Удри Бай-Дончо, да мирише на опърлени чалми и дефекирали руски кюлоти.

    04:10 28.06.2026

  • 7 Да се

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Какво пак ли ще ги победи":

    Сърдят на израелците, не да нападат Иран, нищо добро няма да излезе от цялата работа, най много петрола да фръкне до небесата

    04:15 28.06.2026

  • 8 Тебе

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "Д-р Ментал":

    те гони деменцията. Два дни след споразумението Иран удари с дрон сингапурски търговски кораб. Никой не разбра защо и кому беше нужно. Затова САЩ се намесиха отново, както е и редно. Иранците постоянно лъжат и постоянно играят подмолно. Еми ще си го получат сега

    Коментиран от #12, #16

    04:21 28.06.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор
    ИНАНУШКИТЕ И ТЕ ДУМКАТ АМЕРИКАНСКИ
    БАЗИ В ОТГОВОР
    ......
    А ПО БАГДАД ОБИКАЛЯТ ТАНКОВЕ И НЕЩО ГОРИ
    В ЗЕЛЕНАТА ЗОНА КЪДЕТО Е ПОСОЛСТВОТО НА
    ФАЩ

    04:48 28.06.2026

  • 10 Тази война няма да спре никога

    3 2 Отговор
    Отприщи се 1000 летна война

    05:27 28.06.2026

  • 11 Оня

    3 2 Отговор
    Простичко е , тръмпоча се отметна от договорката с чичко Путин и пак настъпи мотиката! И сега пак немаааааа петрол! Тук може да помогне само Кайчето, тя е велика!

    05:50 28.06.2026

  • 12 Петричката леля

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тебе":

    Иранската военна хунта не се ръководи от религиозен водач или от иранския народ. Някои извън Иран си прокарват техните политически и финансови интереси.

    Коментиран от #14

    06:00 28.06.2026

  • 13 Ъъъ

    2 0 Отговор
    Бой по "краварниците" в Залива, че и без друго са много.

    06:08 28.06.2026

  • 14 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Петричката леля":

    "Иранската военна хунта...."

    Хунта има в Израел....Че и в САЩ, независимо че 24 са определят те! Ние не искаме зет да ни е млад меринджей!

    06:12 28.06.2026

  • 15 Механик

    2 0 Отговор
    Дони ша трябва отново да побеждава окончателно Иран.
    "Епична ярост" стана на "Старческо безсилие", а Дони стана за смях и на врабчетата. А то е така, когато на тоя пост са те сложили ш-ифутите.

    06:36 28.06.2026

  • 16 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тебе":

    Ама ти сигурен ли си, че точно Иран са ударили сингапурския кораб? А сигурен ли си, че корабът е сингапурски? Или мислиш така, щото така пише по новините и така ти вика телевизора?

    06:39 28.06.2026

  • 17 Хмммм

    0 0 Отговор
    Не разбирам, защо Тръмп си играе и ги жали?

    Какво направи Буш със Садам? Осигури широка международна подкрепа. Докара 1 милеон армия и за 1 месец го смаза.

    А Тръмп си играе на ракетки с дрончета като някой Путин. То е ясно, че като аятоласите искат атом, трябва да им се даде атом.

    06:42 28.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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