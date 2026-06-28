САЩ и Иран подновиха ударите: Примирието пред колапс

Силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесоха серия от мощни въздушни удари по военни цели на територията на Иран.

Операцията е в пряк отговор на продължаващата агресия срещу търговското корабоплаване в стратегическия Ормузки проток. Ситуацията в региона остава критична, а постигнатото на 17 юни крехко споразумение за спиране на огъня е пред пълно разпадане.

Хронология на ескалацията

25 юни: Ирански дрон атакува сингапурския товарен кораб M/V Ever Lovely.

Ирански дрон атакува сингапурския товарен кораб M/V Ever Lovely. 26 юни: Американската авиация отвръща с първа вълна от удари по иранското крайбрежие.

Американската авиация отвръща с първа вълна от удари по иранското крайбрежие. 27 юни (4:30 ч. местно време): Ирански дрон камикадзе удря танкера M/T Kiku, превозващ 2 милиона барела суров петрол.

Ирански дрон камикадзе удря танкера M/T Kiku, превозващ 2 милиона барела суров петрол. Нощта срещу 28 юни: САЩ започват втора масирана вълна от въздушни удари по иранска инфраструктура.

Поразените цели и реакцията на Вашингтон

В официално изявление, разпространено от CENTCOM в Х , се посочва, че на Техеран е бил даден шанс да спази примирието, но страната е избрала да не го направи.

Американските военновъздушни и военноморски сили са атакували и неутрализирали 10 ключови компонента от военната машина на Иран, разположени по южното крайбрежие и на остров Кешм:

Складове за съхранение на безпилотни летателни апарати и ракети;

Системи за противовъздушна отбрана и комуникационни възли;

Брегови радарни станции и съоръжения за минополагане.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира събитията в социалната си платформа Truth Social, определяйки действията на Иран като „глупаво нарушение“ на договореностите. Той предупреди, че при следваща провокация американската армия е готова „да довърши започнатото“ по военен път.

Контраатаките на Техеран и ситуацията в Залива

Иранската революционна гвардия (IRGC) не закъсня с отговора си. Според информация на арабската редакция на Al Jazeera, иранските сили са изстреляли ракети и дронове срещу военни обекти на САЩ в региона, активирайки сирените за въздушна тревога в Кувейт и Бахрейн. Властите в Кувейт потвърдиха, че техните системи за ПВО са прихванали няколко „враждебни цели“ в ранните часове на неделния ден.

Въпреки тежкия военен обмен, от CENTCOM уверяват, че транзитът на търговски кораби през Ормузкия проток не е прекъснат изцяло, като американски кораби продължават да осигуряват координация за безопасен коридор. Анализаторите обаче предупреждават, че ново затваряне на протока заплашва да предизвика шоково поскъпване на петрола на международните пазари.