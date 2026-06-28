САЩ и Иран подновиха ударите: Примирието пред колапс

Силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесоха серия от мощни въздушни удари по военни цели на територията на Иран.
Операцията е в пряк отговор на продължаващата агресия срещу търговското корабоплаване в стратегическия Ормузки проток. Ситуацията в региона остава критична, а постигнатото на 17 юни крехко споразумение за спиране на огъня е пред пълно разпадане.
Хронология на ескалацията
- 25 юни: Ирански дрон атакува сингапурския товарен кораб M/V Ever Lovely.
- 26 юни: Американската авиация отвръща с първа вълна от удари по иранското крайбрежие.
- 27 юни (4:30 ч. местно време): Ирански дрон камикадзе удря танкера M/T Kiku, превозващ 2 милиона барела суров петрол.
- Нощта срещу 28 юни: САЩ започват втора масирана вълна от въздушни удари по иранска инфраструктура.
Поразените цели и реакцията на Вашингтон
В официално изявление, разпространено от CENTCOM в Х , се посочва, че на Техеран е бил даден шанс да спази примирието, но страната е избрала да не го направи.
Американските военновъздушни и военноморски сили са атакували и неутрализирали 10 ключови компонента от военната машина на Иран, разположени по южното крайбрежие и на остров Кешм:
- Складове за съхранение на безпилотни летателни апарати и ракети;
- Системи за противовъздушна отбрана и комуникационни възли;
- Брегови радарни станции и съоръжения за минополагане.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира събитията в социалната си платформа Truth Social, определяйки действията на Иран като „глупаво нарушение“ на договореностите. Той предупреди, че при следваща провокация американската армия е готова „да довърши започнатото“ по военен път.
Контраатаките на Техеран и ситуацията в Залива
Иранската революционна гвардия (IRGC) не закъсня с отговора си. Според информация на арабската редакция на Al Jazeera, иранските сили са изстреляли ракети и дронове срещу военни обекти на САЩ в региона, активирайки сирените за въздушна тревога в Кувейт и Бахрейн. Властите в Кувейт потвърдиха, че техните системи за ПВО са прихванали няколко „враждебни цели“ в ранните часове на неделния ден.
Въпреки тежкия военен обмен, от CENTCOM уверяват, че транзитът на търговски кораби през Ормузкия проток не е прекъснат изцяло, като американски кораби продължават да осигуряват координация за безопасен коридор. Анализаторите обаче предупреждават, че ново затваряне на протока заплашва да предизвика шоково поскъпване на петрола на международните пазари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 митака
03:19 28.06.2026
2 Какво пак ли ще ги победи
Коментиран от #7
03:44 28.06.2026
3 Ъъъ
03:56 28.06.2026
4 Спри се бе
Коментиран от #18
03:59 28.06.2026
5 Д-р Ментал
Коментиран от #8
04:05 28.06.2026
6 Груйо
04:10 28.06.2026
7 Да се
До коментар #2 от "Какво пак ли ще ги победи":Сърдят на израелците, не да нападат Иран, нищо добро няма да излезе от цялата работа, най много петрола да фръкне до небесата
04:15 28.06.2026
8 Тебе
До коментар #5 от "Д-р Ментал":те гони деменцията. Два дни след споразумението Иран удари с дрон сингапурски търговски кораб. Никой не разбра защо и кому беше нужно. Затова САЩ се намесиха отново, както е и редно. Иранците постоянно лъжат и постоянно играят подмолно. Еми ще си го получат сега
Коментиран от #12, #16
04:21 28.06.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БАЗИ В ОТГОВОР
......
А ПО БАГДАД ОБИКАЛЯТ ТАНКОВЕ И НЕЩО ГОРИ
В ЗЕЛЕНАТА ЗОНА КЪДЕТО Е ПОСОЛСТВОТО НА
ФАЩ
04:48 28.06.2026
10 Тази война няма да спре никога
05:27 28.06.2026
11 Оня
05:50 28.06.2026
12 Петричката леля
До коментар #8 от "Тебе":Иранската военна хунта не се ръководи от религиозен водач или от иранския народ. Някои извън Иран си прокарват техните политически и финансови интереси.
Коментиран от #14
06:00 28.06.2026
13 Ъъъ
06:08 28.06.2026
14 Ъъъ
До коментар #12 от "Петричката леля":"Иранската военна хунта...."
Хунта има в Израел....Че и в САЩ, независимо че 24 са определят те! Ние не искаме зет да ни е млад меринджей!
06:12 28.06.2026
15 Механик
"Епична ярост" стана на "Старческо безсилие", а Дони стана за смях и на врабчетата. А то е така, когато на тоя пост са те сложили ш-ифутите.
06:36 28.06.2026
16 Механик
До коментар #8 от "Тебе":Ама ти сигурен ли си, че точно Иран са ударили сингапурския кораб? А сигурен ли си, че корабът е сингапурски? Или мислиш така, щото така пише по новините и така ти вика телевизора?
06:39 28.06.2026
17 Хмммм
Какво направи Буш със Садам? Осигури широка международна подкрепа. Докара 1 милеон армия и за 1 месец го смаза.
А Тръмп си играе на ракетки с дрончета като някой Путин. То е ясно, че като аятоласите искат атом, трябва да им се даде атом.
06:42 28.06.2026
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