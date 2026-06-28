Обстрели и жертви в Украйна и Русия тази нощ

В ранните часове на неделя, 28 юни, войната между Русия и Украйна ескалира с нови взаимни удари, които отнеха живота на цивилни граждани и разрушиха десетки обекти.
Атаките бяха насочени срещу големи градски центрове, включително столицата Киев и втория по големина украински град Харков.
Масирани атаки по Киев, Харков и регионите
Около 02:00 часа тази сутрин в Киев отекнаха най-малко пет мощни експлозии вследствие на атака с балистични ракети от север. Според информация на The Kyiv Independent противовъздушната отбрана е задействана незабавно, но отломки от ракети са ранили поне един човек в Дарницки район и са предизвикали пожари близо до жилищни постройки.
Паралелно с това руската авиация и артилерия нанесоха удари в Източна Украйна. Според доклад на Euronews в Харковска и Полтавска област тежки удари са поразили производствени съоръжения, собственост на най-голямата национална нефтена и газова компания на Украйна „Нафтогаз“. Местните власти в Харков съобщиха и за щети по цивилни бензиностанции и електропреносната мрежа в пограничните райони на областта.
Други среднощни руски удари отнеха живота на цивилни в останалата част от страната, предава Al Jazeera:
- Суми и Днепропетровск: В Сумска област 66-годишен мъж загина в дома си при удар от дрон. В Днепропетровска област са регистрирани над 30 атаки с дронове и планиращи бомби, отнели живота на една жена.
- Запорожие: Силна експлозия частично разруши многоетажен жилищен блок, като рани девет души, включително две деца.
Коментар от Украйна: Началникът на Градската военна администрация в Киев Тимур Ткаченко осъди ударите по столицата в своя канал в Telegram: „Врагът продължава да атакува спящия град с балистично оръжие, пренебрегвайки всякакви норми на хуманитарното право. Нашите спасителни екипи са на крак, за да окажат помощ на пострадалите цивилни.“
Удари и жертви на руска територия
Украинските сили отвърнаха с масирана офанзива от дронове и ракети по руските погранични райони и промишлени мощности, съобщава Mezha.net:
- Брянска област: Украински дрон порази цивилен автомобил край границата, убивайки двама души.
- Донецка област (окупирана): При артилерийски обстрел в град Горловка е загинала една жена.
- Промишлени обекти: С дълбоки удари Украйна порази фабриката за военна техника „Титан-Барикади“ във Волгоградска област и петролната изпомпвателна станция „Второво“ във Владимирска област, която захранва с гориво Москва.
Министерството на отбраната на Русия обяви, че противовъздушната отбрана е прихванала общо 124 украински безпилотни апарата за денонощието, включително десетки, летящи към столицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #3, #21, #24
03:45 28.06.2026
2 Глупости, това не е вярно, защото
Коментиран от #4, #25
03:46 28.06.2026
3 Е те нали ВСУ превзеха
До коментар #1 от "Примати":цялата Курска област заедно с град Курск и освободиха Крим още при Големия пролетен Контранаступ с Леопардите, когато събориха и Керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу.
Коментиран от #5, #12, #29
03:47 28.06.2026
4 Хм Хм
До коментар #2 от "Глупости, това не е вярно, защото":Ами и твоето твърдение не е вярно, защото от историята знаем, че руснаците свършват първо хляба и след това ракетите. Един велик актьор беше казал, че ще ги накара да ядат ракети. Както и стана.
03:54 28.06.2026
5 Мусорчик
До коментар #3 от "Е те нали ВСУ превзеха":Потерпи еще немножко.
Коментиран от #14, #15
03:56 28.06.2026
6 Най лошото е
03:58 28.06.2026
7 Фен
04:10 28.06.2026
8 Груйо
Коментиран от #34
04:12 28.06.2026
9 Ние които чета
Балистичните ракети на път да ми Украйна
Пожарите предизвикани от противовъздушната отбрана
Ами тогава за какво е мета отбрана щом предизвиква пожари
Коментиран от #10, #16
04:19 28.06.2026
10 Това
До коментар #9 от "Ние които чета":Което си написъл ,прочете ли го
04:30 28.06.2026
11 Хохо Бохо
Коментиран от #35
04:35 28.06.2026
12 Аз не твърдя нищо, цитирам Факти и
До коментар #3 от "Е те нали ВСУ превзеха":форума на факти бг.
04:36 28.06.2026
13 Слабо слабо
04:36 28.06.2026
14 Какво, пак ли
До коментар #5 от "Мусорчик":ще ги превземат?
04:37 28.06.2026
15 Какво, пак ли ще ги превземат,
До коментар #5 от "Мусорчик":за кой път вече?
04:38 28.06.2026
16 Промати
До коментар #9 от "Ние които чета":Не мога да спра да са смея
04:40 28.06.2026
17 И Киев е Руски
Празникът вече започна
04:43 28.06.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....В СУМА 1
.... А ДНЕС ПОЧНАЛО ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЕРНИГОВ ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ :)
.......
04:45 28.06.2026
19 Артилерист
Отбелязва се и пропагандната акция на Зеленски за "откриване" на белоруския фронт, чиято цел се свежда до хленч за още пари и оръжия от водещите войната срещу Русия западняци чрез украинците...
04:52 28.06.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕГОВОРИТЕ
РУСИЯ БЕЛАРУС
.. ДНЕС СА СЕ ВКЛЮЧИЛИ И МИНИСТРИ
......
И ДОРИ НАЙ-БЛИЗКИТЕ. ДО КРЕМЪЛ МЕДИИ
НЯМАТ ДОСТЪП ИЛИ НЕ СА ПОЛУЧИЛИ
НЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ
.......
ЩЕ БЪДЕ ЛОШО , МНОГО ЛОШО ЗА ВЕРМАХТА
04:59 28.06.2026
21 Накратко
До коментар #1 от "Примати":Фашистите-терористи на агресора не могат да направят нищо съществено. Раша губи войната.
05:16 28.06.2026
22 Груйо
Коментиран от #27, #28
05:17 28.06.2026
23 оня с коня
Коментиран от #38
05:21 28.06.2026
24 дано сената се вдигне на бензина
До коментар #1 от "Примати":дано цената на бензина се вдигне във българия
да ревете като зареждате
05:22 28.06.2026
25 Нищо не знаешТъпунгер
До коментар #2 от "Глупости, това не е вярно, защото":Пишеш едно и също 4 години.
05:24 28.06.2026
26 Одеса
05:26 28.06.2026
27 То се вижда при размяна
До коментар #22 от "Груйо":на трупове колко убити рунаци и колко убити украинци.
Откъде ви намират такива малоумници бе?
05:42 28.06.2026
28 Доктор Гълъбова
До коментар #22 от "Груйо":Пак си пропуснал прегледа, пращам санитарите!
Коментиран от #30
05:44 28.06.2026
29 Евгений Онанегин
До коментар #3 от "Е те нали ВСУ превзеха":Я не понял какво са превзели, но виждам зловещият клоун наркоман яко да плющи наш джужи. А кога ще ходиме към Берлин това също е неясно. Нали мигове, армати, орешници, ТАЧАНКИ...?
Коментиран от #37
05:45 28.06.2026
30 Безполезно е, колежке
До коментар #28 от "Доктор Гълъбова":Оставили сме касичка на регистратурата, събираме пари за да го пратим в Швейцария за евтаназия,
05:51 28.06.2026
31 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата
05:52 28.06.2026
32 Али
05:54 28.06.2026
33 Гориил
06:06 28.06.2026
34 Анонимен
До коментар #8 от "Груйо":Момче, добре ли си? Време е за следващата доза!
06:25 28.06.2026
35 Антирашист 895
До коментар #11 от "Хохо Бохо":Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
06:32 28.06.2026
36 Няма край за сега
06:37 28.06.2026
37 Антирашист 894
До коментар #29 от "Евгений Онанегин":Манипулация е да се смесват всв със сегашната руска агресия !
06:38 28.06.2026
38 Антирашист 967
До коментар #23 от "оня с коня":Подкепяш вражеска държава ! За такова нещо в просия ще си в затвора !
06:43 28.06.2026