Обстрели и жертви в Украйна и Русия тази нощ

В ранните часове на неделя, 28 юни, войната между Русия и Украйна ескалира с нови взаимни удари, които отнеха живота на цивилни граждани и разрушиха десетки обекти.

Атаките бяха насочени срещу големи градски центрове, включително столицата Киев и втория по големина украински град Харков.

Масирани атаки по Киев, Харков и регионите

Около 02:00 часа тази сутрин в Киев отекнаха най-малко пет мощни експлозии вследствие на атака с балистични ракети от север. Според информация на The Kyiv Independent противовъздушната отбрана е задействана незабавно, но отломки от ракети са ранили поне един човек в Дарницки район и са предизвикали пожари близо до жилищни постройки.

Паралелно с това руската авиация и артилерия нанесоха удари в Източна Украйна. Според доклад на Euronews в Харковска и Полтавска област тежки удари са поразили производствени съоръжения, собственост на най-голямата национална нефтена и газова компания на Украйна „Нафтогаз“. Местните власти в Харков съобщиха и за щети по цивилни бензиностанции и електропреносната мрежа в пограничните райони на областта.

Други среднощни руски удари отнеха живота на цивилни в останалата част от страната, предава Al Jazeera:

Суми и Днепропетровск: В Сумска област 66-годишен мъж загина в дома си при удар от дрон. В Днепропетровска област са регистрирани над 30 атаки с дронове и планиращи бомби, отнели живота на една жена.

В Сумска област 66-годишен мъж загина в дома си при удар от дрон. В Днепропетровска област са регистрирани над 30 атаки с дронове и планиращи бомби, отнели живота на една жена. Запорожие: Силна експлозия частично разруши многоетажен жилищен блок, като рани девет души, включително две деца.

Коментар от Украйна: Началникът на Градската военна администрация в Киев Тимур Ткаченко осъди ударите по столицата в своя канал в Telegram: „Врагът продължава да атакува спящия град с балистично оръжие, пренебрегвайки всякакви норми на хуманитарното право. Нашите спасителни екипи са на крак, за да окажат помощ на пострадалите цивилни.“

Удари и жертви на руска територия

Украинските сили отвърнаха с масирана офанзива от дронове и ракети по руските погранични райони и промишлени мощности, съобщава Mezha.net:

Брянска област: Украински дрон порази цивилен автомобил край границата, убивайки двама души.

Украински дрон порази цивилен автомобил край границата, убивайки двама души. Донецка област (окупирана): При артилерийски обстрел в град Горловка е загинала една жена.

При артилерийски обстрел в град Горловка е загинала една жена. Промишлени обекти: С дълбоки удари Украйна порази фабриката за военна техника „Титан-Барикади“ във Волгоградска област и петролната изпомпвателна станция „Второво“ във Владимирска област, която захранва с гориво Москва.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че противовъздушната отбрана е прихванала общо 124 украински безпилотни апарата за денонощието, включително десетки, летящи към столицата.