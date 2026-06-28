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Обстрели и жертви в Украйна и Русия тази нощ
  Тема: Украйна

Обстрели и жертви в Украйна и Русия тази нощ

28 Юни, 2026 03:31, обновена 28 Юни, 2026 05:15 2 030 38

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • атаки

Ракетни удари по Киев, Харков и вълни от дронове нанесоха големи цивилни щети в двете страни

Обстрели и жертви в Украйна и Русия тази нощ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на неделя, 28 юни, войната между Русия и Украйна ескалира с нови взаимни удари, които отнеха живота на цивилни граждани и разрушиха десетки обекти.

Атаките бяха насочени срещу големи градски центрове, включително столицата Киев и втория по големина украински град Харков.

Масирани атаки по Киев, Харков и регионите

Около 02:00 часа тази сутрин в Киев отекнаха най-малко пет мощни експлозии вследствие на атака с балистични ракети от север. Според информация на The Kyiv Independent противовъздушната отбрана е задействана незабавно, но отломки от ракети са ранили поне един човек в Дарницки район и са предизвикали пожари близо до жилищни постройки.

Паралелно с това руската авиация и артилерия нанесоха удари в Източна Украйна. Според доклад на Euronews в Харковска и Полтавска област тежки удари са поразили производствени съоръжения, собственост на най-голямата национална нефтена и газова компания на Украйна „Нафтогаз“. Местните власти в Харков съобщиха и за щети по цивилни бензиностанции и електропреносната мрежа в пограничните райони на областта.

Други среднощни руски удари отнеха живота на цивилни в останалата част от страната, предава Al Jazeera:

  • Суми и Днепропетровск: В Сумска област 66-годишен мъж загина в дома си при удар от дрон. В Днепропетровска област са регистрирани над 30 атаки с дронове и планиращи бомби, отнели живота на една жена.
  • Запорожие: Силна експлозия частично разруши многоетажен жилищен блок, като рани девет души, включително две деца.

Коментар от Украйна: Началникът на Градската военна администрация в Киев Тимур Ткаченко осъди ударите по столицата в своя канал в Telegram: „Врагът продължава да атакува спящия град с балистично оръжие, пренебрегвайки всякакви норми на хуманитарното право. Нашите спасителни екипи са на крак, за да окажат помощ на пострадалите цивилни.“

Удари и жертви на руска територия

Украинските сили отвърнаха с масирана офанзива от дронове и ракети по руските погранични райони и промишлени мощности, съобщава Mezha.net:

  • Брянска област: Украински дрон порази цивилен автомобил край границата, убивайки двама души.
  • Донецка област (окупирана): При артилерийски обстрел в град Горловка е загинала една жена.
  • Промишлени обекти: С дълбоки удари Украйна порази фабриката за военна техника „Титан-Барикади“ във Волгоградска област и петролната изпомпвателна станция „Второво“ във Владимирска област, която захранва с гориво Москва.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че противовъздушната отбрана е прихванала общо 124 украински безпилотни апарата за денонощието, включително десетки, летящи към столицата.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    38 26 Отговор
    Украйна също продължава своята кампания да принуди Русия да седне на масата за преговори. Ударен е преди малко огромен склад за петрол в краснодар. Склада е бил към рафинерия , която е ударена по - рано през годината. В началото на войната никой не подозираше че ще дойде ден в който Украйна ще има възможност да удря по руската нефтена промишленост. Събитие което е до такава степен изненадващо и обръща хода на войната според военната класификация се нарича черен лебед. Дали пък няма да се окаже , че след някой друг удар Русия и Путин наистита ще поискат мир. . Доколкото познавам путин НЕ

    Коментиран от #3, #21, #24

    03:45 28.06.2026

  • 2 Глупости, това не е вярно, защото

    29 39 Отговор
    всички които четем редовно форума на факти бг знаем, че руснаците много отдавна свършиха ракетите.

    Коментиран от #4, #25

    03:46 28.06.2026

  • 3 Е те нали ВСУ превзеха

    31 37 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    цялата Курска област заедно с град Курск и освободиха Крим още при Големия пролетен Контранаступ с Леопардите, когато събориха и Керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу.

    Коментиран от #5, #12, #29

    03:47 28.06.2026

  • 4 Хм Хм

    8 17 Отговор

    До коментар #2 от "Глупости, това не е вярно, защото":

    Ами и твоето твърдение не е вярно, защото от историята знаем, че руснаците свършват първо хляба и след това ракетите. Един велик актьор беше казал, че ще ги накара да ядат ракети. Както и стана.

    03:54 28.06.2026

  • 5 Мусорчик

    5 13 Отговор

    До коментар #3 от "Е те нали ВСУ превзеха":

    Потерпи еще немножко.

    Коментиран от #14, #15

    03:56 28.06.2026

  • 6 Най лошото е

    7 18 Отговор
    Че никой не знае какво ще ударят руснаците ,даже и те самите

    03:58 28.06.2026

  • 7 Фен

    21 3 Отговор
    Ами време е. Либералите искат война. Нека си я получат.

    04:10 28.06.2026

  • 8 Груйо

    6 28 Отговор
    Путин съвсем сериозно обмисля самоубийство - твърдят източници от Кремъл. Загубите на Мордор са катастрофални. За един убит украинец, умират 52 орки. ВСУ методично зачиства орките проникнали в Константиновка. Украинските Фламинго, Хрим-2, Пекло и Паляница летят и поразяват обекти по цялата Мордорска земя. Тълпи от крепостни панически се опитват да избягат от обсадения Крим.

    Коментиран от #34

    04:12 28.06.2026

  • 9 Ние които чета

    9 3 Отговор
    Такива статии и сме глупаци
    Балистичните ракети на път да ми Украйна
    Пожарите предизвикани от противовъздушната отбрана
    Ами тогава за какво е мета отбрана щом предизвиква пожари

    Коментиран от #10, #16

    04:19 28.06.2026

  • 10 Това

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ние които чета":

    Което си написъл ,прочете ли го

    04:30 28.06.2026

  • 11 Хохо Бохо

    24 1 Отговор
    Крайно време е Русия да започне да унищожава ръководството на това нацистко сборище.

    Коментиран от #35

    04:35 28.06.2026

  • 12 Аз не твърдя нищо, цитирам Факти и

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Е те нали ВСУ превзеха":

    форума на факти бг.

    04:36 28.06.2026

  • 13 Слабо слабо

    13 1 Отговор
    Требва атома да играе

    04:36 28.06.2026

  • 14 Какво, пак ли

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мусорчик":

    ще ги превземат?

    04:37 28.06.2026

  • 15 Какво, пак ли ще ги превземат,

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мусорчик":

    за кой път вече?

    04:38 28.06.2026

  • 16 Промати

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ние които чета":

    Не мога да спра да са смея

    04:40 28.06.2026

  • 17 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Ще проверя коментарите по-късно.

    Празникът вече започна

    04:43 28.06.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    В ХАРКОВ ОСТАНАЛИ 2 БЕНЗИНОСТАНЦИИ
    ....В СУМА 1
    .... А ДНЕС ПОЧНАЛО ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЕРНИГОВ ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ :)
    .......

    04:45 28.06.2026

  • 19 Артилерист

    16 2 Отговор
    Руските ВКС са унищожили три Миг29 на укрите за денонощие. Двата са ликвидирани на летище около Николаев в момент на подготовка за излитане, а другия се разбил по на север. Това доказва нараснала ефективност на руското разузнаване и съкращаване цикъла "откриване-поразяване". Наблюдава се промяна в приоритета на обектите за поразяване от руска страна. На преден план излизат логистични бази и маршрути с цел изолиране на укровойските от снабдяване. Това принуждава украинците да пестят наличните боеприпаси, което дава допълнително предимство на руските атакуващи средства-главно руската АРТИЛЕРИЯ-пред глухо отбраняващите се, като ги принуждава преждевременно да напускат позициите.
    Отбелязва се и пропагандната акция на Зеленски за "откриване" на белоруския фронт, чиято цел се свежда до хленч за още пари и оръжия от водещите войната срещу Русия западняци чрез украинците...

    04:52 28.06.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    ВЕЧЕ ВТОРИ ДЕН ПРИ ЗАКРИТИ ВРАТИ
    ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕГОВОРИТЕ
    РУСИЯ БЕЛАРУС
    .. ДНЕС СА СЕ ВКЛЮЧИЛИ И МИНИСТРИ
    ......
    И ДОРИ НАЙ-БЛИЗКИТЕ. ДО КРЕМЪЛ МЕДИИ
    НЯМАТ ДОСТЪП ИЛИ НЕ СА ПОЛУЧИЛИ
    НЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ
    .......
    ЩЕ БЪДЕ ЛОШО , МНОГО ЛОШО ЗА ВЕРМАХТА

    04:59 28.06.2026

  • 21 Накратко

    13 11 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Фашистите-терористи на агресора не могат да направят нищо съществено. Раша губи войната.

    05:16 28.06.2026

  • 22 Груйо

    12 10 Отговор
    Путин съвсем сериозно обмисля самоубийство - твърдят източници от Кремъл. Загубите на Мордор са катастрофални. За един убит украинец, умират 52 орки. ВСУ методично зачиства орките проникнали в Константиновка. Украинските Фламинго, Хрим-2, Пекло и Паляница летят и поразяват обекти по цялата Мордорска земя. Тълпи от крепостни панически се опитват да избягат от обсадения Крим.

    Коментиран от #27, #28

    05:17 28.06.2026

  • 23 оня с коня

    7 6 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    Коментиран от #38

    05:21 28.06.2026

  • 24 дано сената се вдигне на бензина

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    дано цената на бензина се вдигне във българия


    да ревете като зареждате

    05:22 28.06.2026

  • 25 Нищо не знаешТъпунгер

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Глупости, това не е вярно, защото":

    Пишеш едно и също 4 години.

    05:24 28.06.2026

  • 26 Одеса

    5 5 Отговор
    И тука има екшън .

    05:26 28.06.2026

  • 27 То се вижда при размяна

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "Груйо":

    на трупове колко убити рунаци и колко убити украинци.
    Откъде ви намират такива малоумници бе?

    05:42 28.06.2026

  • 28 Доктор Гълъбова

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Груйо":

    Пак си пропуснал прегледа, пращам санитарите!

    Коментиран от #30

    05:44 28.06.2026

  • 29 Евгений Онанегин

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Е те нали ВСУ превзеха":

    Я не понял какво са превзели, но виждам зловещият клоун наркоман яко да плющи наш джужи. А кога ще ходиме към Берлин това също е неясно. Нали мигове, армати, орешници, ТАЧАНКИ...?

    Коментиран от #37

    05:45 28.06.2026

  • 30 Безполезно е, колежке

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Доктор Гълъбова":

    Оставили сме касичка на регистратурата, събираме пари за да го пратим в Швейцария за евтаназия,

    05:51 28.06.2026

  • 31 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата

    3 1 Отговор
    XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата на император путин

    05:52 28.06.2026

  • 32 Али

    3 5 Отговор
    Привет путяги. Работата отива на изуй гащи. Стягайте мешките с НЗ.

    05:54 28.06.2026

  • 33 Гориил

    18 4 Отговор
    Силите и ресурсите на двете страни са неравностойни и дори непропорционални. Всяка размяна на удари води до по-големи загуби за страната с по-малки сили, територия, индустриален и отбранителен потенциал. В опустошена и ограбена Украйна загубите са катастрофални и непоправими. Със собствения си катастрофално дефицитен бюджет, Бандера не е в състояние да покрие повече от една трета от военните разходи. За да компенсира тези загуби, Европа на практика пое контрола върху икономиката, финансите и търговията на Украйна. От една страна, това е позор и унижение за страна, настояваща за членство в ЕС (като се има предвид необузданата и вакханалия на корупцията и непотизма, невиждана в европейската история). От друга страна, това позволява на Брюксел да минимизира и контролира кражбата на средства, която в някои години достигаше епични размери и представляваше над 40 процента от цялата финансова помощ, отпускана на Киев (неконтролируемо торнадо от обогатяване за министрите и депутатите на Бандера, които не познават граници на алчността и безсрамието).

    06:06 28.06.2026

  • 34 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Груйо":

    Момче, добре ли си? Време е за следващата доза!

    06:25 28.06.2026

  • 35 Антирашист 895

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хохо Бохо":

    Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    06:32 28.06.2026

  • 36 Няма край за сега

    2 0 Отговор
    Няма как тази война да те реши с дипломация с посредници, защото ако в Кремъл отстъпят си заминават с всички последствия, ако в Киев отстъпят същата работа. Агресора тук е ясен и оправданията, за вина от към Америка, Запада са несъстоятелни. Тази война вероятно ще приключи, когато руския народ му писне и и изкара самозабравил ата се кликата от Кремъл. Да не забравяме и украинците, след войната ще напълнят Европа с хора, които са убивали и ще трябват години това да не е фактор за очаквана тежка престъпност.

    06:37 28.06.2026

  • 37 Антирашист 894

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Евгений Онанегин":

    Манипулация е да се смесват всв със сегашната руска агресия !

    06:38 28.06.2026

  • 38 Антирашист 967

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Подкепяш вражеска държава ! За такова нещо в просия ще си в затвора !

    06:43 28.06.2026

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