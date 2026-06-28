Иран атакува с ракети и дронове бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) нанесе комбинирани удари с балистични ракети и дронове срещу ключови американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн.

По официална информация от Техеран, атаката е директен отговор на проведените по-рано същата нощ американски въздушни удари срещу пет крайбрежни позиции на Иран в близост до Ормузкия проток. Ситуацията в региона остава критично ескалирана, като и двете страни взаимно се обвиняват в нарушаване на мирното споразумение.

Актуалната ситуация:

Потвърждение за ударите: Командването на IRGC обяви, че неговите военноморски и аэрокосмически сили са поразили осем важни инфраструктурни цели. Сред тях са военновъздушната база „Али ал-Салем“ в Кувейт и ключови съоръжения на Пети американски флот в пристанище Салман, Бахрейн .

Командването на IRGC обяви, че неговите военноморски и аэрокосмически сили са поразили осем важни инфраструктурни цели. Сред тях са военновъздушната база и ключови съоръжения на . Реакция на противовъздушната отбрана: Въоръжените сили на Кувейт официално потвърдиха, че техните ПВО системи са задействани и активно прихващат вражески ракети и дронове. Властите призоваха гражданите да запазят спокойствие и да следват инструкциите за безопасност.

Въоръжените сили на Кувейт официално потвърдиха, че техните ПВО системи са задействани и активно прихващат вражески ракети и дронове. Властите призоваха гражданите да запазят спокойствие и да следват инструкциите за безопасност. Предупредителни сирени в Бахрейн: Министерството на вътрешните работи на Бахрейн задейства публичните сирени за въздушна опасност в столицата Манама и разпореди на жителите незабавно да се насочат към най-близките безопасни скривалища.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн задейства публичните сирени за въздушна опасност в столицата Манама и разпореди на жителите незабавно да се насочат към най-близките безопасни скривалища. Позицията на САЩ: Американското централно командване ( CENTCOM ) поясни, че по-ранните им удари в Иран са били насочени срещу военна разузнавателна инфраструктура, комуникационни системи и ПВО сайтове. Вашингтон аргументира действията си като самозащита срещу иранските заплахи за търговското корабоплаване.

Американското централно командване ( ) поясни, че по-ранните им удари в Иран са били насочени срещу военна разузнавателна инфраструктура, комуникационни системи и ПВО сайтове. Вашингтон аргументира действията си като самозащита срещу иранските заплахи за търговското корабоплаване. Заплаха за тотална блокада: От IRGC предупредиха, че всяко следващо действие от страна на САЩ ще получи „смазващ отговор“, а евентуално подновяване на мащабните бойни действия ще доведе до пълно спиране на дипломатическите процеси и окончателно блокиране на Ормузкия проток.

Случилото се в ранните часове на деня е поредният тежък удар по постигнатия по-рано през месеца Исламабадски меморандум за разбирателство. Пълният мащаб на щетите и евентуалният брой на жертвите в американските бази все още се изясняват от военните министерства в региона.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че нарушаването на прекратяването на огъня противоречи на ирано-американския меморандум и ще доведе до „пълно прекратяване на дипломатическия процес“.

„Агресорът, чиято природа е да нарушава доверието и договорите, атакува пет крайбрежни аванпоста рано тази сутрин под претекст, че се противопоставя на военноморските сили на КГИР заради кораб, за който се твърди, че нарушава договора“, се казва в изявление на подразделението.



Военните също така заявиха, че съгласно споразумение, постигнато с посредничеството на Пакистан, контролът над Ормузкия проток е под иранска юрисдикция и нарушителите „ще бъдат третирани по-сурово от преди“.

В изявлението на IRGC се посочва, че „всяка евентуална агресия от страна на врага под какъвто и да е претекст, като например атаките на САЩ от последните дни, ще бъде посрещната със смазващ отговор“.

В нощта на 28 юни САЩ нанесоха няколко удара на иранска територия. Централното командване на САЩ в Близкия изток (CENTCOM) съобщи, че това е в отговор на поредното нападение срещу търговски кораб.

САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство на 18 юни, с посредничеството на Пакистан. Документът предвижда незабавно прекратяване на военните действия, започване на 60-дневни преговори, постепенно премахване на американските санкции срещу Иран, възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и обсъждане на бъдещето на иранската ядрена програма.

Техеран също така потвърди ангажимента си да не разработва ядрени оръжия, а Вашингтон обеща да започне процеса на облекчаване на санкциите, на които Техеран е подложен от десетилетия.