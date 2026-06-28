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Иран атакува с ракети и дронове бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн

Иран атакува с ракети и дронове бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн

28 Юни, 2026 04:50, обновена 28 Юни, 2026 06:10 1 453 13

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Нова вълна от ескалация в Персийския залив поставя на изпитание крехкото примирие между Вашингтон и Техеран

Иран атакува с ракети и дронове бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) нанесе комбинирани удари с балистични ракети и дронове срещу ключови американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн.

По официална информация от Техеран, атаката е директен отговор на проведените по-рано същата нощ американски въздушни удари срещу пет крайбрежни позиции на Иран в близост до Ормузкия проток. Ситуацията в региона остава критично ескалирана, като и двете страни взаимно се обвиняват в нарушаване на мирното споразумение.

Актуалната ситуация:

  • Потвърждение за ударите: Командването на IRGC обяви, че неговите военноморски и аэрокосмически сили са поразили осем важни инфраструктурни цели. Сред тях са военновъздушната база „Али ал-Салем“ в Кувейт и ключови съоръжения на Пети американски флот в пристанище Салман, Бахрейн.
  • Реакция на противовъздушната отбрана: Въоръжените сили на Кувейт официално потвърдиха, че техните ПВО системи са задействани и активно прихващат вражески ракети и дронове. Властите призоваха гражданите да запазят спокойствие и да следват инструкциите за безопасност.
  • Предупредителни сирени в Бахрейн: Министерството на вътрешните работи на Бахрейн задейства публичните сирени за въздушна опасност в столицата Манама и разпореди на жителите незабавно да се насочат към най-близките безопасни скривалища.
  • Позицията на САЩ: Американското централно командване (CENTCOM) поясни, че по-ранните им удари в Иран са били насочени срещу военна разузнавателна инфраструктура, комуникационни системи и ПВО сайтове. Вашингтон аргументира действията си като самозащита срещу иранските заплахи за търговското корабоплаване.
  • Заплаха за тотална блокада: От IRGC предупредиха, че всяко следващо действие от страна на САЩ ще получи „смазващ отговор“, а евентуално подновяване на мащабните бойни действия ще доведе до пълно спиране на дипломатическите процеси и окончателно блокиране на Ормузкия проток.

Случилото се в ранните часове на деня е поредният тежък удар по постигнатия по-рано през месеца Исламабадски меморандум за разбирателство. Пълният мащаб на щетите и евентуалният брой на жертвите в американските бази все още се изясняват от военните министерства в региона.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция заяви, че нарушаването на прекратяването на огъня противоречи на ирано-американския меморандум и ще доведе до „пълно прекратяване на дипломатическия процес“.

„Агресорът, чиято природа е да нарушава доверието и договорите, атакува пет крайбрежни аванпоста рано тази сутрин под претекст, че се противопоставя на военноморските сили на КГИР заради кораб, за който се твърди, че нарушава договора“, се казва в изявление на подразделението.

Военните също така заявиха, че съгласно споразумение, постигнато с посредничеството на Пакистан, контролът над Ормузкия проток е под иранска юрисдикция и нарушителите „ще бъдат третирани по-сурово от преди“.

В изявлението на IRGC се посочва, че „всяка евентуална агресия от страна на врага под какъвто и да е претекст, като например атаките на САЩ от последните дни, ще бъде посрещната със смазващ отговор“.

В нощта на 28 юни САЩ нанесоха няколко удара на иранска територия. Централното командване на САЩ в Близкия изток (CENTCOM) съобщи, че това е в отговор на поредното нападение срещу търговски кораб.

САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство на 18 юни, с посредничеството на Пакистан. Документът предвижда незабавно прекратяване на военните действия, започване на 60-дневни преговори, постепенно премахване на американските санкции срещу Иран, възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и обсъждане на бъдещето на иранската ядрена програма.

Техеран също така потвърди ангажимента си да не разработва ядрени оръжия, а Вашингтон обеща да започне процеса на облекчаване на санкциите, на които Техеран е подложен от десетилетия.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гошо

    16 3 Отговор
    Командването на Персийският залив се пое от Иран

    05:00 28.06.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    ЗАГИНАЛИЯ КАТО ГЕРОЙ АЯТОЛАХ ХОМЕЙНИ БЕШЕ НАРЕКЪЛ ПУТИН " МЕЧА НА АЛЛАХ"
    ......
    САМО МАЧКАНЕ И МРЪСНА ГАЗ НА ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ НА ТРЕТАТА СВЕТОВНА

    05:02 28.06.2026

  • 3 оня с коня

    6 4 Отговор
    дано вече и тука гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    Коментиран от #10

    05:04 28.06.2026

  • 4 Където и да са намесени Краварите

    10 2 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !!!!

    05:18 28.06.2026

  • 5 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Тия не се спряха, отива пак 1.80 нафтата

    05:18 28.06.2026

  • 6 Абили се махнали метири самолета

    1 0 Отговор
    Дано да стрелят по васл ревски

    05:35 28.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор
    ей Факти! като гледам коментарите и по другите сайтове -има копейки , наистина , ама как точно тук сте ги събрали най-простите , незнам..

    06:12 28.06.2026

  • 8 Ние

    2 2 Отговор
    Води ни Путине! Ти си слънце, въздух и вода.

    Коментиран от #11

    06:18 28.06.2026

  • 9 Иранец

    1 2 Отговор
    Ние не сме многоходови като копейките и вожда им ААХАХА

    06:20 28.06.2026

  • 10 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    С някой ВЕЦ няма ли да стане?

    06:20 28.06.2026

  • 11 Путин

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ние":

    Водя ви към гробищата, колхозник.

    06:21 28.06.2026

  • 12 Гориил

    4 1 Отговор
    Много е вероятно тези удари да са косвен отговор на отхвърлянето от страна на Тръмп на духа на Анкъридж. Русия не обича да бъде предавана и мамена и затова винаги реагира косвено и дистанционно в региони на света, които са важни и чувствителни за американците.

    06:23 28.06.2026

  • 13 Две да основните цели

    2 0 Отговор
    на Иран:

    1. Да унизи Тръмп и САЩ!
    2. Да скара ИЗРАЕЛ И САЩ.

    Иран играе умно, Тръмп е пълен провал.

    Нетаняху, естествено, разбира играта и отсвири Тръмп!

    06:41 28.06.2026

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