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Кола прегази пешеходци в Лондон, има арестуван

Кола прегази пешеходци в Лондон, има арестуван

28 Юни, 2026 06:35, обновена 28 Юни, 2026 06:40 1 315 9

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  • пострадали

34-годишен мъж е задържан за опит за убийство след инцидента в Западен Лондон, при който пострадаха петима души

Кола прегази пешеходци в Лондон, има арестуван - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабно полицейско разследване се провежда в района на Ийлинг Бродуей (Западен Лондон), след като автомобил се вряза в група пешеходци, предаде Sky News.

Сигналът за инцидента е подаден в 14:29 ч. местно време в събота.

Данни за пострадалите и извършителя

  • Петима ранени: Общо пет души са пострадали при сблъсъка.
  • Хоспитализация: Трима от тях са транспортирани в болница, като един е приет в център за големи травми.
  • Леки наранявания: Други двама души са прегледани и лекувани директно на мястото на инцидента. Според властите нараняванията на нито един от пострадалите не са с опасност за живота.
  • Бърз арест: Шофьорът, 34-годишен британски гражданин, роден в Сомалия, е избягал от местопроизшествието. Той е бил прихванат и задържан малко по-късно в близкия район Грейндж Парк.
  • Тежки обвинения: Мъжът е арестуван по подозрение в опит за убийство и опасно шофиране.

Свидетелски разкази и реакция на властите

Очевидци разказват пред медиите, че белият автомобил се е движил с висока скорост по оживената търговска улица, докато хората са чакали на червен светофар, за да пресекат. Видеоклипове в социалните мрежи показват как случайни минувачи се опитват да спрат превозното средство и да отворят вратата на шофьора, преди той да ускори и да избяга.

На мястото веднага са изпратени множество линейки, бързи спасителни екипи и медицински хеликоптер. Поради характера на инцидента в първоначалните разпити и огледи са се включили и служители от Звеното за борба с тероризма в Лондон.

След извършване на първите проверки от столичната полиция официално потвърдиха, че случаят не се разглежда като терористичен акт. Разследващите органи продължават работата по изясняване на точните мотиви на извършителя. Районът на Ийлинг Бродуей остава частично блокиран заради продължаващите следствени действия.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сомалиецът

    26 0 Отговор
    избягал от глада и мизерията и отишъл в Лондон да гази хора.....

    06:42 28.06.2026

  • 2 Ха ха ха

    26 1 Отговор
    Сомалийските инженери са мюсюлмани и са много добре образовани и от голяма полза за обществото. Много разбират там и от корабно дело.Да им се радват и да внимават пакистанските педиатри медици да не започнат да ревнуват.

    Коментиран от #9

    06:46 28.06.2026

  • 3 Механик

    30 1 Отговор
    "случаят не се разглежда като терористичен акт" а се разглежда като "подозрение в опит за убийство и опасно шофиране".
    Гледайте как изчанчват истината бе! Какво става с тоя свят? Какво цели подобно действие от страна на британските власти.
    Опитът за едновременно умишлено убийство на група се нарича АТЕНТАТ. Няма друго определение, но нещо не е наред в системата. Нещо се цели с това неглижиране на подобни случаи.

    06:55 28.06.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    9 0 Отговор
    ислям?

    07:08 28.06.2026

  • 5 ИВАН

    14 0 Отговор
    Като се смесят всякакви хора от кол и въже, така става ... и като се смесят всякакви химични елементи, може да се получи и бомба ...

    07:17 28.06.2026

  • 6 ИВАН

    20 0 Отговор
    Така се самоубива цяло едно общество и цивилизация, не стига че ги пуснаха в държавите на белите хора, ами се чудят как да им прикриват престъпленията .... те били добри хора, не били терористи, само убийци ...

    07:24 28.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За реципрочност

    8 0 Отговор
    Ма чакайте ся! Преди време се беше случила подобна простотия, един шотландец беше ръгал с ножа разни мигранти. Мисирките го писахте като "бял шотландец наръга...", тука сега за да има реципрочност, защо не пишете "черен англичанин гази..."

    08:04 28.06.2026

  • 9 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    Абе не е за подигравка, защото и у нас вече има и доктори, мед. сестри и друг персонал от Индия, Пакистан и други.....🤣🤣🤣

    08:47 28.06.2026

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