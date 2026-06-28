Кола прегази пешеходци в Лондон, има арестуван

Мащабно полицейско разследване се провежда в района на Ийлинг Бродуей (Западен Лондон), след като автомобил се вряза в група пешеходци, предаде Sky News.

Сигналът за инцидента е подаден в 14:29 ч. местно време в събота.

Данни за пострадалите и извършителя

Петима ранени : Общо пет души са пострадали при сблъсъка.

: Общо пет души са пострадали при сблъсъка. Хоспитализация : Трима от тях са транспортирани в болница, като един е приет в център за големи травми.

: Трима от тях са транспортирани в болница, като един е приет в център за големи травми. Леки наранявания : Други двама души са прегледани и лекувани директно на мястото на инцидента. Според властите нараняванията на нито един от пострадалите не са с опасност за живота.

: Други двама души са прегледани и лекувани директно на мястото на инцидента. Според властите нараняванията на нито един от пострадалите не са с опасност за живота. Бърз арест : Шофьорът, 34-годишен британски гражданин, роден в Сомалия , е избягал от местопроизшествието. Той е бил прихванат и задържан малко по-късно в близкия район Грейндж Парк.

: Шофьорът, , е избягал от местопроизшествието. Той е бил прихванат и задържан малко по-късно в близкия район Грейндж Парк. Тежки обвинения: Мъжът е арестуван по подозрение в опит за убийство и опасно шофиране.

Свидетелски разкази и реакция на властите

Очевидци разказват пред медиите, че белият автомобил се е движил с висока скорост по оживената търговска улица, докато хората са чакали на червен светофар, за да пресекат. Видеоклипове в социалните мрежи показват как случайни минувачи се опитват да спрат превозното средство и да отворят вратата на шофьора, преди той да ускори и да избяга.

На мястото веднага са изпратени множество линейки, бързи спасителни екипи и медицински хеликоптер. Поради характера на инцидента в първоначалните разпити и огледи са се включили и служители от Звеното за борба с тероризма в Лондон.

След извършване на първите проверки от столичната полиция официално потвърдиха, че случаят не се разглежда като терористичен акт. Разследващите органи продължават работата по изясняване на точните мотиви на извършителя. Районът на Ийлинг Бродуей остава частично блокиран заради продължаващите следствени действия.