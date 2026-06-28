Израел елиминира бойци на Хизбула в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) проведоха успешна целенасочена операция в района на стратегическия южноливански град Набатийе, съобщиха официално от военното ведомство в Тел Авив.
По време на акцията израелските сухопътни сили са локализирали и елиминирали клетка от бойци на групировката „Хизбула“, които са били въоръжени с реактивни противотанкови гранатомети (RPG). . Непосредствено след това израелската авиация е нанесла прецизен удар по военната структура, използвана от терористичната клетка за прикритие.
При същата операция израелските части са открили и напълно разрушили готова за стрелба ракетна установка, разположена в близост. Според доклада на армията, оръжието е представлявало непосредствена заплаха за опериращите в пограничния регион израелски войници.
Ударът в Набатийе идва в момент на критично напрежение, след като през уикенда „Хизбула“ отхвърли предложеното от САЩ рамково споразумение за примирие. Израелските власти вече обявиха, че армията се подготвя за дългосрочно присъствие в буферната зона на Южен Ливан до пълното гарантиране на сигурността по северната граница.
Източник: Израелски сили за отбрана (ЦАХАЛ) / Reuters / Arab News
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Правителствата
До сега границата с Ливан не беше призната.
И какво правят Хисбула- ОТКЗАХА ДА ПРИЗНАЯТ ДОГОВОРА?!
Не би лигитимен?!
Представяте ли си колко са нагли палестинците и как се отблагодаряват за десетилетията ливанска търпимост и подкрепа!
Впрочем , палестинците си изгърмяха патроните и с Египет, и с Йордания и бяха изгонени от тези две държави! Сега Ливан ЩЕ СЕ ОТЪРВЕ от палестинската напаст с помощта на Израел- нещо, което отдавна искаха да направят!
Тръмп изобщо не е в час с тия важни елементи от Близкия Изток!
Той е като слон в стъкларски магазин. Опита се да командори Израел?! Естествено бе наритан! Дипломатично, хахаха!
08:11 28.06.2026
3 Не е вярно,
Това си е междудържавен договор пар екселанс!
Не е вярно, че този договор е предложен от САЩ/ Тръмп.
Напротив, той е сключен въпреки Тръмп.
Тръмп клекна пред Иран и поиска Израел да се изтрегли и прекрати огъня.
В стремежа си да сключи НЯКАКЪВ, какъвто и де е " договор " с Иран, който да му позволи да се оттегли с някаква чест от иранското блато, в което сам се набута.
И Иран, и Израел просто игнорираха Тръмп!
08:15 28.06.2026
4 балчо теслата
08:32 28.06.2026
5 Елиминира, все едно уволнява
08:37 28.06.2026