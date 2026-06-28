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Израел елиминира бойци на Хизбула в Южен Ливан

Израел елиминира бойци на Хизбула в Южен Ливан

28 Юни, 2026 08:01, обновена 28 Юни, 2026 08:04 477 5

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  • ливан

Унищожена е ракетна установка в района на Набатийе

Израел елиминира бойци на Хизбула в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) проведоха успешна целенасочена операция в района на стратегическия южноливански град Набатийе, съобщиха официално от военното ведомство в Тел Авив.

По време на акцията израелските сухопътни сили са локализирали и елиминирали клетка от бойци на групировката „Хизбула“, които са били въоръжени с реактивни противотанкови гранатомети (RPG). . Непосредствено след това израелската авиация е нанесла прецизен удар по военната структура, използвана от терористичната клетка за прикритие.

При същата операция израелските части са открили и напълно разрушили готова за стрелба ракетна установка, разположена в близост. Според доклада на армията, оръжието е представлявало непосредствена заплаха за опериращите в пограничния регион израелски войници.

Ударът в Набатийе идва в момент на критично напрежение, след като през уикенда „Хизбула“ отхвърли предложеното от САЩ рамково споразумение за примирие. Израелските власти вече обявиха, че армията се подготвя за дългосрочно присъствие в буферната зона на Южен Ливан до пълното гарантиране на сигурността по северната граница.

Източник: Израелски сили за отбрана (ЦАХАЛ) / Reuters / Arab News


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Правителствата

    3 1 Отговор
    на Ливан и Израел сключиха ПЪРВИЯ междудържавен договор помежду си. Това е исторически факт, понеже да факто така Ливан признава северната граница на държавата Израел.
    До сега границата с Ливан не беше призната.

    И какво правят Хисбула- ОТКЗАХА ДА ПРИЗНАЯТ ДОГОВОРА?!
    Не би лигитимен?!

    Представяте ли си колко са нагли палестинците и как се отблагодаряват за десетилетията ливанска търпимост и подкрепа!
    Впрочем , палестинците си изгърмяха патроните и с Египет, и с Йордания и бяха изгонени от тези две държави! Сега Ливан ЩЕ СЕ ОТЪРВЕ от палестинската напаст с помощта на Израел- нещо, което отдавна искаха да направят!

    Тръмп изобщо не е в час с тия важни елементи от Близкия Изток!
    Той е като слон в стъкларски магазин. Опита се да командори Израел?! Естествено бе наритан! Дипломатично, хахаха!

    08:11 28.06.2026

  • 3 Не е вярно,

    2 1 Отговор
    че историческият договор между Ливан и Израел е рамково споразумение!
    Това си е междудържавен договор пар екселанс!

    Не е вярно, че този договор е предложен от САЩ/ Тръмп.
    Напротив, той е сключен въпреки Тръмп.
    Тръмп клекна пред Иран и поиска Израел да се изтрегли и прекрати огъня.
    В стремежа си да сключи НЯКАКЪВ, какъвто и де е " договор " с Иран, който да му позволи да се оттегли с някаква чест от иранското блато, в което сам се набута.

    И Иран, и Израел просто игнорираха Тръмп!

    08:15 28.06.2026

  • 4 балчо теслата

    1 0 Отговор
    айде утре пак

    08:32 28.06.2026

  • 5 Елиминира, все едно уволнява

    2 0 Отговор
    Изтребва е точният израз

    08:37 28.06.2026