Израел елиминира бойци на Хизбула в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) проведоха успешна целенасочена операция в района на стратегическия южноливански град Набатийе, съобщиха официално от военното ведомство в Тел Авив.

По време на акцията израелските сухопътни сили са локализирали и елиминирали клетка от бойци на групировката „Хизбула“, които са били въоръжени с реактивни противотанкови гранатомети (RPG). . Непосредствено след това израелската авиация е нанесла прецизен удар по военната структура, използвана от терористичната клетка за прикритие.

При същата операция израелските части са открили и напълно разрушили готова за стрелба ракетна установка, разположена в близост. Според доклада на армията, оръжието е представлявало непосредствена заплаха за опериращите в пограничния регион израелски войници.

Ударът в Набатийе идва в момент на критично напрежение, след като през уикенда „Хизбула“ отхвърли предложеното от САЩ рамково споразумение за примирие. Израелските власти вече обявиха, че армията се подготвя за дългосрочно присъствие в буферната зона на Южен Ливан до пълното гарантиране на сигурността по северната граница.

Източник: Израелски сили за отбрана (ЦАХАЛ) / Reuters / Arab News